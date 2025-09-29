





PlayStation : The First 30 Years est la chronique visuelle définitive de la console de jeux vidéo révolutionnaire de Sony, qui célèbre son 30e anniversaire avec un accès sans précédent aux archives de l'entreprise contenant des prototypes de R&D, des croquis conceptuels et des modèles de développement. Sur 400 pages grand format, le livre présente des consoles, des manettes et des études de conception inédites, des premières maquettes expérimentales qui n'ont jamais quitté le studio aux formes finement ciselées de la console PlayStation, en passant par la console PlayStation 5.



Ces images saisissantes sont accompagnées des commentaires des ingénieurs et des concepteurs qui ont façonné l'identité de la PlayStation, notamment Ken Kutaragi, Teiyu Goto et Yujin Morisawa, révélant les décisions créatives et techniques qui ont présidé à la création de certains des matériels les plus emblématiques de l'histoire du jeu vidéo. Disponible en édition standard et en édition de luxe limitée à 1 994 exemplaires, cette dernière comprenant une reliure apparente, un coffret de présentation et des tirages exclusifs, PlayStation : The First 30 Years est une célébration incontournable de trois décennies d'innovation en matière de design et d'impact culturel.



Les superbes illustrations du livre ont été réalisées par le photographe Benedict Redgrove, choisi pour ce projet après la publication en 2019 de son célèbre ouvrage NASA: Past and Present Dreams of the Future.



PlayStation: The First 30 Years a été réalisé par Michael C. Place et conçu par Nicole Motby, qui travaillent ensemble chez Studio.Build. Place est connu pour avoir créé l'emballage emblématique du titre de lancement de la PlayStation, WipEout, ainsi que ses suites WipEout 2097 et WipEout 3.



Cette publication a été produite en collaboration directe avec PlayStation et est une exclusivité de Read-Only Memory.