profile
Sony Interactive Entertainment
143
Likers
name : Sony Interactive Entertainment
official website : http://eu.playstation.com/europe/europe_select.jhtml
profile
masharu
21
Likes
Likers
masharu
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 773
visites since opening : 1591330
masharu > blog
Un livre de 400 pages pour les 30 ans de la PlayStation
Read-Only Memory et Sony Interactive Entertainment annoncent le livre PlayStation: The First 30 Years retraçant comme son nom l'indique les 30 ans de la PlayStation lancée en 1994. 400 pages de visuels sur des prototypes et autres concepts-art jamais diffusés, des photo et des personnalités clés de PlayStation.





PlayStation : The First 30 Years est la chronique visuelle définitive de la console de jeux vidéo révolutionnaire de Sony, qui célèbre son 30e anniversaire avec un accès sans précédent aux archives de l'entreprise contenant des prototypes de R&D, des croquis conceptuels et des modèles de développement. Sur 400 pages grand format, le livre présente des consoles, des manettes et des études de conception inédites, des premières maquettes expérimentales qui n'ont jamais quitté le studio aux formes finement ciselées de la console PlayStation, en passant par la console PlayStation 5.

Ces images saisissantes sont accompagnées des commentaires des ingénieurs et des concepteurs qui ont façonné l'identité de la PlayStation, notamment Ken Kutaragi, Teiyu Goto et Yujin Morisawa, révélant les décisions créatives et techniques qui ont présidé à la création de certains des matériels les plus emblématiques de l'histoire du jeu vidéo. Disponible en édition standard et en édition de luxe limitée à 1 994 exemplaires, cette dernière comprenant une reliure apparente, un coffret de présentation et des tirages exclusifs, PlayStation : The First 30 Years est une célébration incontournable de trois décennies d'innovation en matière de design et d'impact culturel.

Les superbes illustrations du livre ont été réalisées par le photographe Benedict Redgrove, choisi pour ce projet après la publication en 2019 de son célèbre ouvrage NASA: Past and Present Dreams of the Future.

PlayStation: The First 30 Years a été réalisé par Michael C. Place et conçu par Nicole Motby, qui travaillent ensemble chez Studio.Build. Place est connu pour avoir créé l'emballage emblématique du titre de lancement de la PlayStation, WipEout, ainsi que ses suites WipEout 2097 et WipEout 3.

Cette publication a été produite en collaboration directe avec PlayStation et est une exclusivité de Read-Only Memory.


Disponible au printemps 2026 et actuellement en précommande ici. Le prix est de 115€, avec une version premium à 290€.
Gematsu - https://www.gematsu.com/2025/09/playstation-the-first-30-years-photography-book-announced
    tags : playstation
    2
    Likes
    Who likes this ?
    tripy73, burningcrimson
    posted the 09/29/2025 at 05:04 PM by masharu
    comments (9)
    wickette posted the 09/29/2025 at 05:23 PM
    Mollo avec les prix Sony, c'est un gros truc, c'est surement très soigneusement imprimé mais 115E quand même.

    Ca m'intéresse mais je ne paye pas ça par principe, peut-être en réduction plus tard un jour
    cyr posted the 09/29/2025 at 05:32 PM
    Qui va prend la version haut de game?

    J'avoue j'ai un libre sur la N64. Mais c'était a un prix abordable. Fait par un quelqu'un extérieur a nintendo ....mais j'aurais tellement aimé une venaison gamecube.
    altendorf posted the 09/29/2025 at 05:36 PM
    wickette C'est pas Sony qui impose les prix. Read-Only Memory est un éditeur britannique spécialisé dans les livres premium donc vu la qualité du produit, il ne fallait pas s'attendre à moins.
    wickette posted the 09/29/2025 at 05:49 PM
    altendorf Je comprends mais compte tenu du volume de vente attendu pour quelque chose de sympa comme ça, le prix doit organiquement baisser, si c'est des tirages très limités haut-de-gamme c'est normal oui
    playshtayshen posted the 09/29/2025 at 06:11 PM
    La classe
    tripy73 posted the 09/29/2025 at 06:37 PM
    Très bonne initiative et je me serais sûrement laissé tenter, mais aux prix proposés je vais passer mon chemin.
    pharrell posted the 09/29/2025 at 07:09 PM
    Ça a l’air cool!

    Dommage que ça sorte qu’au printemps ! Je me serais bien fait offrir ça à Noël!
    ducknsexe posted the 09/29/2025 at 07:13 PM
    Ce livre est vide avec beaucoup de pages blanche 115 euros, cher le rouleau de PQ
    shambala93 posted the 09/29/2025 at 07:27 PM
    Les teubés du site sont bien présents. Aucune surprise de leur part !
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo