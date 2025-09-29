Jeux Video
Même sources venues du site polonais qui avait leak TESIV Oblivion (dont les screens) et Flight Simulator '24 PS5 pour décembre (donc en gros des sources chez les revendeurs) :
- PS5 Pro V2 pour très bientôt. Seule info pour l'heure : 3% d'économie d'énergie.
On verra pour le reste.
- DualSense V3 pour novembre, possédera une batterie amovible. Sera directement intégrée à tous les futurs packs PS5 Pro et remplacera au fil du temps toutes les DualSense actuelles.
posted the 09/29/2025 at 03:30 PM by shanks
Un nouveau model de PS5 (ou autre console xbox etc..) chaque noel.
"une révolution" qui sera "asbolument nécessaire" pour "profiter un maximum de vos jeux !!!".
ça restera une Pro classique au même prix sans aucun signe apparent sur la boite
Après pour l'histoire de la batterie de la DualSense, j'espère juste pas qu'ils vont faire la même conneries que MS en vendant à des prix délirant un pack de recharge batterie + câble.
Enfin. Ca évitera de se retrouver avec une manette inutilisable après quelques années.
Le pognon tout simplement.
Ça coûte moins cher de changer de batterie que de dualsens.
Même si il est très simple de changer la batterie de la DualSens actuelle.
Bon, pour la PS6 ce serait aussi bien d'avoir des joysticks à effets-hall d'emblée, il est temps.
Sinon la V2 de la pro c'est des modifications continues et très typiques de Sony depuis l'ère PSX.
Ils font constamment des mini-ajustements pour réduire leurs coûts mais aussi améliorer un peu la chauffe/efficacité, rien de spécial
C'est juste par rapport a la capacité de la batterie et la consommation.
C'est comme ça sur tous les truc a batterie, téléphone etc. Un téléphone auquel tu utilisé pas, durera plus longtemps que si tu regardes des vidéos et autre....je vois pas ce que le fabricant a voir.
Par contre c'est quoi c'est s histoire de batterie de dualsense qui tienne plus la charge?
Pourquoi on en entend parler que maintenant alors que des qu'il y a un problème chez Nintendo ou Microsoft, on a droit a 1 milliard de topic?
Après c'est ça quand on a une manette avec une faible durée de batterie. On recharge plus souvent, et donc on perd de l'autonomie . Déjà sur ps4 'autonomie de la manette etais trop faible.
J'ai toujours 2 manette pro switch, elle dure moins longtemps qu'il y a 7 an, mais elle tiennent encore les 30 heure...
Perso je suis pas fan mais bon, les malades des traces de doigts apprécierons.
C’est idiot sachant qu’en plus, les utilisateurs iOS changent de tel tous les 4-5 ans…