[RUMEUR] PlayStation 5 Pro V2 et DualSense V3
Jeux Video
Même sources venues du site polonais qui avait leak TESIV Oblivion (dont les screens) et Flight Simulator '24 PS5 pour décembre (donc en gros des sources chez les revendeurs) :

- PS5 Pro V2 pour très bientôt. Seule info pour l'heure : 3% d'économie d'énergie.
Bon
On verra pour le reste.

- DualSense V3 pour novembre, possédera une batterie amovible. Sera directement intégrée à tous les futurs packs PS5 Pro et remplacera au fil du temps toutes les DualSense actuelles.
    posted the 09/29/2025 at 03:30 PM by shanks
    comments (26)
    kinectical posted the 09/29/2025 at 03:36 PM
    Fait longtemps que les manettes PS aurais du avoir des foutu batterie amovible foutu manettes de merde et leur durée de merde
    thejoke posted the 09/29/2025 at 03:37 PM
    J'aime beaucoup la dualsense mais on dirait vraiment que c'est le même constructeur de batteries que pour la switch 2.
    supasaiyajin posted the 09/29/2025 at 03:47 PM
    Les batteries amovibles ce serait top, je pige pas pourquoi ils l’ont pas fait plus tôt. Maintenant, manque plus que des sticks pour éviter le drift.
    ippoyabukiki posted the 09/29/2025 at 03:51 PM
    L'iphonisation qui est de plus en plus en marche ! Rien d'étonnant.
    Un nouveau model de PS5 (ou autre console xbox etc..) chaque noel.
    "une révolution" qui sera "asbolument nécessaire" pour "profiter un maximum de vos jeux !!!".
    C'est beau
    lz posted the 09/29/2025 at 03:51 PM
    thejoke : c'est à dire ?
    5120x2880 posted the 09/29/2025 at 03:54 PM
    Toujours des vieux sticks à potentiomètres je suppose
    thejoke posted the 09/29/2025 at 03:57 PM
    lz La switch 2 ne tiens vraiment pas longtemps en portable et la dualsense supporte pas non plus les longues sessions de jeu.
    ouroboros4 posted the 09/29/2025 at 04:04 PM
    ippoyabukiki C'est juste un modèle avec quelques améliorations au niveau de la consommation
    ça restera une Pro classique au même prix sans aucun signe apparent sur la boite
    naoshige11 posted the 09/29/2025 at 04:07 PM
    ippoyabukiki alors pour info quand ont parle de nouvelle version c'est en fait une nouvelle révision du hardware pour suivre l'évolution en termes de rendement niveau prod et/ou la finesse de gravure des puces. Ca n'a absolument rien à voir avec ce que font les constructeurs de smartphone (même si no troll dans le cas d'Apple je te le concède qu'ont est limite au niveau de la révision depuis plusieurs années que de vrai nouveautés) et ça fait des années que ça existe.

    Après pour l'histoire de la batterie de la DualSense, j'espère juste pas qu'ils vont faire la même conneries que MS en vendant à des prix délirant un pack de recharge batterie + câble.
    sonilka posted the 09/29/2025 at 04:07 PM
    possédera une batterie amovible

    Enfin. Ca évitera de se retrouver avec une manette inutilisable après quelques années.
    zboubi480 posted the 09/29/2025 at 04:08 PM
    Pas de piles ??
    serve posted the 09/29/2025 at 04:14 PM
    supasaiyajin

    Le pognon tout simplement.

    Ça coûte moins cher de changer de batterie que de dualsens.

    Même si il est très simple de changer la batterie de la DualSens actuelle.
    wickette posted the 09/29/2025 at 04:29 PM
    bien entres les joysticks et la batterie amovible c'est bien.
    Bon, pour la PS6 ce serait aussi bien d'avoir des joysticks à effets-hall d'emblée, il est temps.

    Sinon la V2 de la pro c'est des modifications continues et très typiques de Sony depuis l'ère PSX.

    Ils font constamment des mini-ajustements pour réduire leurs coûts mais aussi améliorer un peu la chauffe/efficacité, rien de spécial
    parrain59 posted the 09/29/2025 at 04:32 PM
    Mettez des piles bordel
    cyr posted the 09/29/2025 at 04:32 PM
    thejoke c'est 2 heure max quand tu joue a la switch2.

    C'est juste par rapport a la capacité de la batterie et la consommation.
    C'est comme ça sur tous les truc a batterie, téléphone etc. Un téléphone auquel tu utilisé pas, durera plus longtemps que si tu regardes des vidéos et autre....je vois pas ce que le fabricant a voir.


    Par contre c'est quoi c'est s histoire de batterie de dualsense qui tienne plus la charge?


    Pourquoi on en entend parler que maintenant alors que des qu'il y a un problème chez Nintendo ou Microsoft, on a droit a 1 milliard de topic?

    Après c'est ça quand on a une manette avec une faible durée de batterie. On recharge plus souvent, et donc on perd de l'autonomie . Déjà sur ps4 'autonomie de la manette etais trop faible.

    J'ai toujours 2 manette pro switch, elle dure moins longtemps qu'il y a 7 an, mais elle tiennent encore les 30 heure...
    naoshige11 posted the 09/29/2025 at 04:33 PM
    D'ailleurs j'ai vu passer des images de la nouvelle révision de la PS5 Slim (celle qui revient à la base avec le stockage), apparemment Sony a viré l'effet glossy de la partie noir centrale pour une peinture mat.

    Perso je suis pas fan mais bon, les malades des traces de doigts apprécierons.
    tripy73 posted the 09/29/2025 at 04:34 PM
    La PS5 de base est en train de subir une révision également, donc ce serait pas étonnant que ce soit le cas de la PS5 Pro. Si vous voulez voir les changement apportés à l'extérieur et à l'intérieur de la machine, on peut voir quelques images et données sur ce post.
    bladagun posted the 09/29/2025 at 04:58 PM
    Ha bah j'ai bien fait d'annuler la preço de la manette astro
    jackfrost posted the 09/29/2025 at 05:13 PM
    Ps5 pro v2 qui est 2 fois plus inutile que l'ancien modèle qui était déjà inutile en son temps.
    thelastone posted the 09/29/2025 at 05:24 PM
    Et tu veux savoir le pire , tout les pro s dunsite vont l'acheter et te justifier le prix de 900 balles
    cyr posted the 09/29/2025 at 05:36 PM
    thelastone mais carrément. J'aimerai juste connaître les comptes actifs.
    primerose posted the 09/29/2025 at 05:57 PM
    Pourquoi vous vous réjouissez ? c'est juste une manière de réduire le prix de fabrication du pack sans toucher au prix, en vendant en prime des accessoires AAA
    niveforever posted the 09/29/2025 at 06:26 PM
    les batteries qui se retire c'est lier a une loi européen pour tout les appareil comme la loi pour l'obligation du port USB C.
    osiris67 posted the 09/29/2025 at 06:38 PM
    Leur dual drift ca va etre corrigé ou pas ?
    kurosu posted the 09/29/2025 at 06:57 PM
    ippoyabukiki rien à voir, ce sont juste des révisions comme on a toujours eu
    shambala93 posted the 09/29/2025 at 07:28 PM
    ippoyabukiki
    C’est idiot sachant qu’en plus, les utilisateurs iOS changent de tel tous les 4-5 ans…
