La Switch 2 n'avait pas encore été annoncée lorsque nous avons commencé à travailler sur ce jeu [Requiem]. Un portage sur la machine n'était donc évidemment pas prévu à la base. Dès l'annonce de la Switch 2, nous avons pu commencer à tester le développement de jeux pour cette plateforme, et nous avons pensé que ce serait formidable de pouvoir porter la série Resident Evil dessus. Nous avons d'abord travaillé sur un portage interne de Resident Evil: Village pour voir s'il fonctionnerait bien sur cette console, et le résultat était vraiment excellent. Cela nous a donné la confiance nécessaire pour plancher sur une version Switch 2 de Requiem, mais aussi les épisodes 7 et 8 de la saga.

Interrogé par IGN au Tokyo Game Show, le producteur Masato Kumazawa a raconté les raisons qui ont finalement poussé Capcom à franchir le pas, non pas d'un, mais de trois portages sur Nintendo Switch 2 :