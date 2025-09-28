profile
Resident Evil Requiem
R.E : Requiem n'était, à la base, pas prévu pour NS2

Interrogé par IGN au Tokyo Game Show, le producteur Masato Kumazawa a raconté les raisons qui ont finalement poussé Capcom à franchir le pas, non pas d'un, mais de trois portages sur Nintendo Switch 2 :

La Switch 2 n'avait pas encore été annoncée lorsque nous avons commencé à travailler sur ce jeu [Requiem]. Un portage sur la machine n'était donc évidemment pas prévu à la base. Dès l'annonce de la Switch 2, nous avons pu commencer à tester le développement de jeux pour cette plateforme, et nous avons pensé que ce serait formidable de pouvoir porter la série Resident Evil dessus. Nous avons d'abord travaillé sur un portage interne de Resident Evil: Village pour voir s'il fonctionnerait bien sur cette console, et le résultat était vraiment excellent. Cela nous a donné la confiance nécessaire pour plancher sur une version Switch 2 de Requiem, mais aussi les épisodes 7 et 8 de la saga.


IGNFrance
PS : Si Capcom pouvaient aussi annoncer l'arrivé de Onimusha et Pragmata sur NS2, le champ des possibles s'ouvrent, sachant que Monster Hunter Stories 3 est déjà aussi prévu sur NS2.
    posted the 09/28/2025 at 08:30 AM by nicolasgourry
    comments (12)
    cyr posted the 09/28/2025 at 08:36 AM
    Capcom juge les portages sur switch2 comme excellent, et l'élite de gamekyo annonce un désastre....

    M'enfin quand on voit le résultat de requiem, c'est juste dingue.

    Toute façon, quand on voit les jeux sortie et annoncé, c'est que la switch2 est capable.
    blackninja posted the 09/28/2025 at 08:42 AM
    Pouvoir jouer à RE, FF7, Zelda, Cyberpunk, Street fighter, Star Wars sur la même machine + le côté portable … dur de demander mieux.
    ouroboros4 posted the 09/28/2025 at 09:05 AM
    gamesebde3 posted the 09/28/2025 at 09:14 AM
    cyr
    Et l'élite des experts de l'image, les gars de digital foundry, feront bientôt une vidéo pour expliquer objectivement que tout est downgradé sur l'hybride de nintendo...
    cyr posted the 09/28/2025 at 09:18 AM
    blackninja c'est clair. A part quelque gus qui passe leur temps a critiquer. En même temps ils faut pas leur en vouloir, ils n'ont rien a faire.

    gamesebde3 bien évidemment que c'est moins performant que les autres version. Mais la switch2, c'est pas la dessus que ça ce joue.

    Puis si tu compare la taille des consoles, et leur consommation, ça rend la version switch2 encore plus incroyable par rapport au support.

    Après la version PC c'est la meileur version de loin . Faut savoir ce que l'on veut.

    Moi je préfère jouer a mon jeux partout, chez moi, au taf, en vacances, dans les files d'attentes des parc etc.
    ducknsexe posted the 09/28/2025 at 09:22 AM
    cyr l’élite de Gamekyo n’est même pas capable de créer un simple logo Resident Evil sur Paint, et ça veut jouer dans la même cour de récréation que Capcom.
    guiguif posted the 09/28/2025 at 09:49 AM
    Non, c'est vrai ?
    serve posted the 09/28/2025 at 09:57 AM
    cyr

    "cyr publié le 28/09/2025 à 11:18
    blackninja c'est clair. A part quelque gus qui passe leur temps a critiquer. En même temps ils faut pas leur en vouloir, ils n'ont rien a faire"

    Faut oser la sortir celle là alors que tu fais parti des gus....

    Sinon n'importe qu'elle jeu peu tourner avec des restrictions suffit de voir The Witcher 3 sur Switch.
    solarr posted the 09/28/2025 at 10:00 AM
    cyr j’ai vu le comparo graphique avec la PS5 Pro, franchement, c’est limite gênant lorsque l’on connaît le prix de cette dernière.
    D'ailleurs, les acheteurs de PS5 Pro regrettent leurs achats notamment à cause du PSSR et pensent que la Ps5 de base est mieux.
    solarr posted the 09/28/2025 at 10:07 AM
    Considérant que l’une consomme 300w et l’autre 20w, bien sûr et qu’en mode portable et 60fps...
    Les gars de RE ont toujours exploité les consoles à leur maximum : je me souviens de la fabuleuse version GameCube.
    fiveagainstone posted the 09/28/2025 at 10:10 AM
    Je me souviens de Resident Evil Revelations, c'était impressionnant pour la 3ds. Quand il y a de l'opti ça donne tout de suite de bons résultats.

    En tout cas Capcom est bien plus présent qu'à la sortie de la switch 1 ou il avait juste fait le street fighter II ultra je sais pas quoi.
    Là, c'est Street VI et Kunitsu gami direct, plus du MHS 3 et les trois RE qui arrivent vite.
    thelastone posted the 09/28/2025 at 10:29 AM
    Solarr Complètement d'accord, ololol on a la meilleure version alors qu'il ya deux lumières en plus un léger aliasing, paie ta console à 800 balles
