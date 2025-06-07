profile
Resident Evil Requiem
[NS2] Resident Evil Requiem : "C'est de la folie"


A l'occasion du tokyogameshow2025 j'ai pu poser mes mains sur residentevilrequiem sur nintendoswitch2 et la session fut mémorable ! Je ne comprends toujours pas comment un jeu pareil peut tourner comme ça sur Switch 2. Wow !
J'espère que cette video vous plaira et si tel était le cas, pensez au like et au partage de celle ci, votre fidélité et les bons chiffres des récentes vidéos c'est ce qui me permet d'obtenir la confiance des éditeurs et ces opportunités qui en découlent, aussi, si vous voulez pousser le soutien encore plus loin il y a le Patreon et c'est celui ci qui me permet d'aller au plus proche des devs, parfois au bout du monde, comme ici à Tokyo, pour vous ramener du contenu qu'on ne voit pas ailleurs !
https://www.youtube.com/watch?v=rCVwOb2fM1s
    posted the 09/27/2025 at 01:25 PM by nicolasgourry
