profile
ioop
13
Likes
Likers
ioop
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 5
visites since opening : 1079263
ioop > blog
all
Achat du soir
Je l'ai eu à moins de 6€ en démat Qui la testé ???

    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    skuldleif
    posted the 09/26/2025 at 11:28 PM by ioop
    comments (26)
    losz posted the 09/26/2025 at 11:45 PM
    Tu joue sur ton compte ou celui du mec ? je suppose que c'est en mode avion ?
    skuldleif posted the 09/26/2025 at 11:49 PM
    moi je comprend pas pourquoi tu ne paie pas tes jeux 80€ ,tu pourrais pourrais manger des sandwich au japon voire ne carrément pas y aller ,je trouve que c'est le meilleur choix a faire
    skuldleif posted the 09/26/2025 at 11:53 PM
    bon sinon j'ai encore du mal a croire que je vais pouvoir jouer a GTA6 pour 5€ le jour de la sortie ca me fume
    mais un truc qui me fume encore + ,tema losz https://igorgamesxbox.exaccess.com/detail/3236641
    losz posted the 09/27/2025 at 12:03 AM
    skuldleif C'est des chauds les russes

    Le Sonic Crossworld finalement je l'ai loué à un russe pour 1 euro sur steam, 7 jours, le temps de torcher le jeu + quelques parties online
    ioop posted the 09/27/2025 at 12:03 AM
    skuldleif moue gta faut le faire sur ps5 pro et pour ce jeu, je le prendrai en boite
    ioop posted the 09/27/2025 at 12:06 AM
    skuldleif sur play, et sur plati c’est 22e je crois l’abo psn essential 1an
    skuldleif posted the 09/27/2025 at 12:09 AM
    ioop 5€ gp ultimate a vie , pas par mois A VIE
    losz posted the 09/27/2025 at 12:10 AM
    skuldleif Après faut voir si ca tiens dans le temps, mais même si ca tiens un an ca vaut déjà largement le coup.
    skuldleif posted the 09/27/2025 at 12:12 AM
    losz sonic est top je prend plus de fun que sur mkw qui m'a couté 500€ , heureusement je l'ai dégager
    skuldleif posted the 09/27/2025 at 12:14 AM
    losz ca tient + que ca on parle de igor la il vendait deja sur xbox one
    tu le contact hop il te refile le compte ou un autre compte
    skuldleif posted the 09/27/2025 at 12:17 AM
    ioop ps5 pro pour moi la added value elle est la si ya le 60 fps et sur PS5 de base non ou immonde ,sinon...
    ravyxxs posted the 09/27/2025 at 02:28 AM
    ioop skuldleif Vous,vous allez faire de la prison vous allez voir flou

    Continuer à exposer vos méfaits mdrrrrr
    pimoody posted the 09/27/2025 at 05:11 AM
    Sur quel site t’achète en crypto ? C’est des clés officiels ou des steam account partagé ?
    thelastone posted the 09/27/2025 at 08:03 AM
    Pimoody Des comptes aucun intérêt.
    ravyxxs posted the 09/27/2025 at 09:59 AM
    pimoody thelastone Maintenant que j'y pense, c'est peut être pour ça que je vois des pseudos bizarre sous mon adresse email....mon pseudo a toujours été Ravyxxs ou Ravyxs, mais je me retrouve avec un pseudo complètement différent chez EA, XBOX, et EPIC, j'oublie surement un autre service...

    C'est ça le partage de compte peut être ?
    pimoody posted the 09/27/2025 at 10:54 AM
    thelastone Dac merci de la réponse.

    thelastone aucune idée, mais t’a pas partagé tes comptes ou fait un partage t’un tierce pour toi non ?
    skuldleif posted the 09/27/2025 at 01:25 PM
    losz file le lien pour sonic stp c'est pour mon frere lui joue sur pc
    ioop posted the 09/27/2025 at 01:41 PM
    losz en fait le mode avion ça sert à ne pas te faire déco quand tu joue car si une autre personne lance le jeu en même temps que toi, tu vas être déco

    donc oui sur switch ça marche comme ça parfois, tu dois lancer le jeu, revenir à l'accueil et passer en mode avion et retourner dans le jeu (pour hades 2)

    mais pour hollow knight, par exemple, pas besoin ... pas le meme vendeur

    ça dépends ...

    pimoody je joue sur ps5 switch, plati.ru appli binance et crypto litecoin
    skuldleif posted the 09/27/2025 at 03:32 PM
    ioop ta un lien , un vendeur que tu me conseil pour GOY c'est pour un pote
    ioop posted the 09/27/2025 at 04:43 PM
    skuldleif ps5?
    ioop posted the 09/27/2025 at 04:44 PM
    skuldleif c’est 1 exclu je suis con mdr
    Faut attendre la sortie du jeu
    ioop posted the 09/27/2025 at 04:46 PM
    Mais lui par exemple :

    https://plati.market/seller/realgameshop/1133427/?id_r=22380
    ioop posted the 09/27/2025 at 04:47 PM
    Bien choisir la bonne version, donc bien lire la description
    skuldleif posted the 09/27/2025 at 05:49 PM
    ioop tu pense il sera a combien?
    skuldleif posted the 09/27/2025 at 05:51 PM
    ioop cimer d'ailleurs
    jackfrost posted the 09/28/2025 at 12:09 AM
    skuldleif Si tu ne comprends pas c'est que ta perception est très limitée.

    J'ai l'impression de voir des gens qui veulent gruger pour accéder à la banque alimentaire. Pitoyable.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo