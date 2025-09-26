accueil
nekonoctis
,
tvirus
,
leblogdeshacka
,
opthomas
,
radouane9999
,
minx
,
kurosama
,
blackninja
,
raph64
,
torotoro59
,
killia
,
mugimando
,
phase1
ioop
> blog
all
nouvelle catégorie
Achat du soir
Je l'ai eu à moins de 6€ en démat
Qui la testé ???
1
Like
Who likes this ?
skuldleif
posted the 09/26/2025 at 11:28 PM by ioop
ioop
comments (
26
)
losz
posted
the 09/26/2025 at 11:45 PM
Tu joue sur ton compte ou celui du mec ? je suppose que c'est en mode avion ?
skuldleif
posted
the 09/26/2025 at 11:49 PM
moi je comprend pas pourquoi tu ne paie pas tes jeux 80€ ,tu pourrais pourrais manger des sandwich au japon voire ne carrément pas y aller ,je trouve que c'est le meilleur choix a faire
skuldleif
posted
the 09/26/2025 at 11:53 PM
bon sinon j'ai encore du mal a croire que je vais pouvoir jouer a GTA6 pour 5€ le jour de la sortie ca me fume
mais un truc qui me fume encore + ,tema
losz
https://igorgamesxbox.exaccess.com/detail/3236641
losz
posted
the 09/27/2025 at 12:03 AM
skuldleif
C'est des chauds les russes
Le Sonic Crossworld finalement je l'ai loué à un russe pour 1 euro sur steam, 7 jours, le temps de torcher le jeu + quelques parties online
ioop
posted
the 09/27/2025 at 12:03 AM
skuldleif
moue gta faut le faire sur ps5 pro et pour ce jeu, je le prendrai en boite
ioop
posted
the 09/27/2025 at 12:06 AM
skuldleif
sur play, et sur plati c’est 22e je crois l’abo psn essential 1an
skuldleif
posted
the 09/27/2025 at 12:09 AM
ioop
5€ gp ultimate a vie , pas par mois A VIE
losz
posted
the 09/27/2025 at 12:10 AM
skuldleif
Après faut voir si ca tiens dans le temps, mais même si ca tiens un an ca vaut déjà largement le coup.
skuldleif
posted
the 09/27/2025 at 12:12 AM
losz
sonic est top
je prend plus de fun que sur mkw qui m'a couté 500€ , heureusement je l'ai dégager
skuldleif
posted
the 09/27/2025 at 12:14 AM
losz
ca tient + que ca on parle de igor la
il vendait deja sur xbox one
tu le contact hop il te refile le compte ou un autre compte
skuldleif
posted
the 09/27/2025 at 12:17 AM
ioop
ps5 pro pour moi la added value elle est la si ya le 60 fps et sur PS5 de base non ou immonde ,sinon...
ravyxxs
posted
the 09/27/2025 at 02:28 AM
ioop
skuldleif
Vous,vous allez faire de la prison vous allez voir flou
Continuer à exposer vos méfaits mdrrrrr
pimoody
posted
the 09/27/2025 at 05:11 AM
Sur quel site t’achète en crypto ? C’est des clés officiels ou des steam account partagé ?
thelastone
posted
the 09/27/2025 at 08:03 AM
Pimoody
Des comptes aucun intérêt.
ravyxxs
posted
the 09/27/2025 at 09:59 AM
pimoody
thelastone
Maintenant que j'y pense, c'est peut être pour ça que je vois des pseudos bizarre sous mon adresse email....mon pseudo a toujours été Ravyxxs ou Ravyxs, mais je me retrouve avec un pseudo complètement différent chez EA, XBOX, et EPIC, j'oublie surement un autre service...
C'est ça le partage de compte peut être ?
pimoody
posted
the 09/27/2025 at 10:54 AM
thelastone
Dac merci de la réponse.
thelastone
aucune idée, mais t’a pas partagé tes comptes ou fait un partage t’un tierce pour toi non ?
skuldleif
posted
the 09/27/2025 at 01:25 PM
losz
file le lien pour sonic stp c'est pour mon frere lui joue sur pc
ioop
posted
the 09/27/2025 at 01:41 PM
losz
en fait le mode avion ça sert à ne pas te faire déco quand tu joue car si une autre personne lance le jeu en même temps que toi, tu vas être déco
donc oui sur switch ça marche comme ça parfois, tu dois lancer le jeu, revenir à l'accueil et passer en mode avion et retourner dans le jeu (pour hades 2)
mais pour hollow knight, par exemple, pas besoin ... pas le meme vendeur
ça dépends ...
pimoody
je joue sur ps5 switch, plati.ru appli binance et crypto litecoin
skuldleif
posted
the 09/27/2025 at 03:32 PM
ioop
ta un lien , un vendeur que tu me conseil pour GOY c'est pour un pote
ioop
posted
the 09/27/2025 at 04:43 PM
skuldleif
ps5?
ioop
posted
the 09/27/2025 at 04:44 PM
skuldleif
c’est 1 exclu je suis con mdr
Faut attendre la sortie du jeu
ioop
posted
the 09/27/2025 at 04:46 PM
Mais lui par exemple :
https://plati.market/seller/realgameshop/1133427/?id_r=22380
ioop
posted
the 09/27/2025 at 04:47 PM
Bien choisir la bonne version, donc bien lire la description
skuldleif
posted
the 09/27/2025 at 05:49 PM
ioop
tu pense il sera a combien?
skuldleif
posted
the 09/27/2025 at 05:51 PM
ioop
cimer d'ailleurs
jackfrost
posted
the 09/28/2025 at 12:09 AM
skuldleif
Si tu ne comprends pas c'est que ta perception est très limitée.
J'ai l'impression de voir des gens qui veulent gruger pour accéder à la banque alimentaire. Pitoyable.
