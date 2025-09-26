profile
[RUMEUR] Infos Halo REMAKE
Jeux Video
En 2 mots, selon l'insider Rebs Gaming, dont j'ignore la fiabilité mais c'est relayé par extas1s :

- Utilisera un moteur hybride (UE5 + l'original Blam)
- 343i réfléchit encore à intégrer une fonction sprint
- Plusieurs modifications dans les niveaux, SURTOUT La Bibliothèque
- Un multi GAAS serait en cours de développement, mais l'info est pas claire (pas compris si c'est intégré au jeu, ou un truc à part style F2P).

Voilà, et pour rappel en 2026 selon d'autres rumeurs, PC/PS5/XBS.
    walterwhite
    posted the 09/26/2025 at 09:02 PM by shanks
    comments (11)
    ravenx13 posted the 09/26/2025 at 09:04 PM
    mouais bof
    linkstar posted the 09/26/2025 at 09:08 PM
    Oh la la faut qu'il passe à autre chose avec cette licence.
    walterwhite posted the 09/26/2025 at 09:17 PM
    Bungie ?
    grievous32 posted the 09/26/2025 at 09:18 PM
    Bungie ? =')
    shanks posted the 09/26/2025 at 09:20 PM
    walterwhite grievous32
    Désolé, j'étais en train de penser à marathon, je sais pas pourquoi et voilà
    walterwhite posted the 09/26/2025 at 09:23 PM
    shanks
    patrickleclairvoyant posted the 09/26/2025 at 09:29 PM
    https://i.makeagif.com/media/5-03-2023/uQdWk7.gif
    ravyxxs posted the 09/26/2025 at 09:35 PM
    Ils veulent relancer la licence, après le très moyen INFINITE tu métonnes.
    soulfull posted the 09/26/2025 at 09:52 PM
    Bofff, qu'ils créent de nouvelles licences
    skuldleif posted the 09/26/2025 at 09:56 PM
    Halo Infinite était bien vivement la suite 4 ans qu'ils nous ont teaser une nouvelle race assez badass pour faire peur aux forerunner
    altendorf posted the 09/26/2025 at 10:08 PM
    extas1s est loin d'être fiable pour le coup ^^
