En 2 mots, selon l'insider Rebs Gaming, dont j'ignore la fiabilité mais c'est relayé par extas1s :



- Utilisera un moteur hybride (UE5 + l'original Blam)

- 343i réfléchit encore à intégrer une fonction sprint

- Plusieurs modifications dans les niveaux, SURTOUT La Bibliothèque

- Un multi GAAS serait en cours de développement, mais l'info est pas claire (pas compris si c'est intégré au jeu, ou un truc à part style F2P).



Voilà, et pour rappel en 2026 selon d'autres rumeurs, PC/PS5/XBS.