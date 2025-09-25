profile
liberty
10
Likes
Likers
liberty
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 82
visites since opening : 494151
liberty > blog
all
Sarkozy va en Prison, quelle indignitée !
Bon ça m'étonnerai qu'il aille ramasser de la savonnette, probablement en cellule 5 étoiles, mais ça fait quand même plaisir de voir des escrocs politiques enfin aller en Prison.

Un ancien président Français ! Quelle honte !

Il est temps de nettoyer au Karcher tout ses escrocs
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/25/2025 at 12:50 PM by liberty
    comments (24)
    ippoyabukiki posted the 09/25/2025 at 12:54 PM
    Malheureusement ça ne sera pas la prison qu'on imagine, ça va finir en bracelet électronique chez lui
    kikoo31 posted the 09/25/2025 at 12:55 PM
    et il aura pas le droit de sortir de France , le pauvre ...
    liberty posted the 09/25/2025 at 12:57 PM
    ippoyabukiki non de ce que je comprends, dans le mois, même si il fait un appel, il va quand même aller en prison. Il sera convoqué et va aller en prison. Bon il doit y avoir des cellules 5 étoiles. Il sera pas avec des cafards, des punaises de lit, les sodomies de Bernard le boucher ou Mokhtar le Jihadiste, mais il va quand même aller dormir en prison.

    kikoo31 je me demande si il a encore le droit au bonus des anciens présidents... Genre assistant, chauffeur....
    icebergbrulant posted the 09/25/2025 at 12:59 PM
    Tic tac tic tac...

    Cet article va être supprimé par la modération dans quelques minutes
    liberty posted the 09/25/2025 at 12:59 PM
    icebergbrulant c'est même pas un article politique, c'est un article judiciaire
    zekk posted the 09/25/2025 at 01:01 PM
    Je suis en belgique, je n'ai pas tout suivi, mais j'ai quand même l'impression qu'il s'en sort bien
    liberty posted the 09/25/2025 at 01:03 PM
    zekk c'est quand même incroyable pour un politique, un ancien président.... D'habitude de la poudre de perlunpun mais la normalement il va être emprisonné. Genre Sarkozy dans une cellule quoi.
    marchand2sable posted the 09/25/2025 at 01:03 PM
    https://www.youtube.com/watch?v=oNHhU9EAepk
    liberty posted the 09/25/2025 at 01:05 PM
    ippoyabukiki kikoo31 icebergbrulant marchand2sable zekk On m'informe que L'Ange de la mort à prévenu Jacques Chirac, qui aurait dit '' Ah ah ah le nabot en Prison !, si je n'étais pas déjà mort je serais mort de rire''.
    ayakaxs posted the 09/25/2025 at 01:07 PM
    Oui oui bizarre que la peine maximale ait été appliquée alors qu’il n’y a pas l’ombre d’une preuve ????
    Enfin, ça fait plaisir au gauchiasse que tu es, triste.
    icebergbrulant posted the 09/25/2025 at 01:08 PM
    liberty Mouais, c’est du pareil au même
    Après, je ne comprends pas trop cette réjouissance vu que Sarkozy n’est plus sur le devant de la scène depuis des années mais bon... si le malheur des uns fait jouir certains, pourquoi pas

    Ça me rappelle Marine Le Pen et son inéligibilité, beaucoup avait l’air heureux

    Drôle de monde dans lequel on vit...
    liberty posted the 09/25/2025 at 01:10 PM
    ayakaxs ''Pas l'ombre d'une preuve''. Comme d'habitude avec les Mythomanes de droite ça répète en boucle des mensonges.

    icebergbrulant Parce que ce sont des personnalités politiques qui se sentent au dessus des lois. Les deux sont pour l'application des peines immédiate.... Mais dès que ça les concerne ils chouines. Fallait pas voler, fallait pas être un malfaiteurs.... Ce sont des gros hypocrites
    marcelpatulacci posted the 09/25/2025 at 01:11 PM
    Putain j'le croyais déjà en taule ah la la justice fronçéze....

    Bon mieux vaut tard que jamais mais aucun doute que ce sera temporaire et avec un traitement de roi. La fierté de la droite
    keiku posted the 09/25/2025 at 01:11 PM
    http://www.youtube.com/watch?v=JxhVhMrGvss
    ayakaxs posted the 09/25/2025 at 01:17 PM
    Je t’écoute, aucune preuve n’a été trouvée depuis les années d’enquête qui ont débutées grâce à un document de Mediapart, document reconnu comme faux. Et cela a été dit ce matin.
    Je t’invite à te renseigner, mais c’est peut-être un peu dur.
    cyr posted the 09/25/2025 at 01:20 PM
    Un bon président qui va en prison, pendant que sont successeur et l'actuel on fait de la merde.....


    ayakaxs entièrement d'accord. Et je sais pas si tu a suivi l'affaire avec hidalgo, mais en clair celui qui a divulguer les montants, a reçu une amende de plus de 200000 euro .....

    Vraiment tous des pourris
    negan posted the 09/25/2025 at 01:22 PM
    C'est normal qu'il soit en prison ( il fera pas de prison).

    Mais faut aussi mettre les élus de gauche qui soutiennent le Terrorisme et font les aveugles quand nos femmes nos filles et nos fils se font tuer, égorgé ou violé par l'immigration incontrôlé et les OQTF
    cyr posted the 09/25/2025 at 01:22 PM
    negan je comprend parfaitement, mais attention a tes paroles. Les juges sont de gauche, ils laissent les voyous s'en tirer.
    icebergbrulant posted the 09/25/2025 at 01:24 PM
    liberty Ah ouais, tu ne les aimes pas du tout à ce que je vois
    En voiture, tu aimes sans doute les routes avec priorité à gauche

    De toute façon, ne rêve pas, Sarkozy ou Le Pen, ils vont faire un petit séjour de quelques semaines en prison histoire de... et hop, ça passera par la petite porte de derrière avec bracelet électro après

    Bref, ils vont être tranquille plus vite que tu ne le penses, désolé

    Le point positif, c’est que Carla Bruni va pouvoir créer une nouvelle chanson vu qu’elle va être inspirée par le manque de son Nico
    ducknsexe posted the 09/25/2025 at 01:26 PM
    La prison de Sarko s appelle le Ritz.

    Maintenant qu ont met des flic et un president en prison. Manque plus que les juges laxiste complice des récidiviste meurtier
    ayakaxs posted the 09/25/2025 at 01:26 PM
    cyr Pour une fois que nous sommes d’accord Oui de loin, c’est n’importe quoi aussi.

    Malheureusement au lieu de débattre sur le fond, idée contre idée, leur seule arme est de mettre au placard / censurer la personne - triste.

    Peine maximale ici, alors que la justice français ne condamne même pas à 1/5 de la peines maximales en tant normal : pour des fais bien plus graves (et avérés, pas comme ici).
    neetsen posted the 09/25/2025 at 01:40 PM
    en cellule VIP et avec des avantages dues à son rang, penses-tu
    reflexion posted the 09/25/2025 at 01:46 PM
    Alors pour le coup je suis en colère.
    En colère pour des décisions de justice qui font 2 poids 2 mesures entre un homme public qui a "peut-être" outrepassé son droit (il n'y a strictement aucune preuve irréfutable) et des délinquants qui commettent des crimes injustifiables . L'un se voit mettre 5 ans au placard par "principe" et les autres se voient remis en liberté pour des raisons partisanes .
    La justice n'est tout simplement plus indépendante, il n'y a qu'à voir le syndicat de la magistrature, largement orienté à gauche.
    Ils ont voulu se faire Sarko (cf le mur des cons), ils ont réussi leurs basses oeuvres. On vit dans un monde où la haine est à son apogée.
    Je suis en colère et la plupart d'entre vous iront à mon encontre.
    Peu importe.
    malroth posted the 09/25/2025 at 01:53 PM
    dites vous que la prison ou il va sera meilleur que n'importe laquelle de vos maisons
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo