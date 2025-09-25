Bon ça m'étonnerai qu'il aille ramasser de la savonnette, probablement en cellule 5 étoiles, mais ça fait quand même plaisir de voir des escrocs politiques enfin aller en Prison.
Un ancien président Français ! Quelle honte !
Il est temps de nettoyer au Karcher tout ses escrocs
09/25/2025
kikoo31 je me demande si il a encore le droit au bonus des anciens présidents... Genre assistant, chauffeur....
Cet article va être supprimé par la modération dans quelques minutes
Enfin, ça fait plaisir au gauchiasse que tu es, triste.
Après, je ne comprends pas trop cette réjouissance vu que Sarkozy n’est plus sur le devant de la scène depuis des années mais bon... si le malheur des uns fait jouir certains, pourquoi pas
Ça me rappelle Marine Le Pen et son inéligibilité, beaucoup avait l’air heureux
Drôle de monde dans lequel on vit...
icebergbrulant Parce que ce sont des personnalités politiques qui se sentent au dessus des lois. Les deux sont pour l'application des peines immédiate.... Mais dès que ça les concerne ils chouines. Fallait pas voler, fallait pas être un malfaiteurs.... Ce sont des gros hypocrites
Bon mieux vaut tard que jamais mais aucun doute que ce sera temporaire et avec un traitement de roi. La fierté de la droite
Je t’invite à te renseigner, mais c’est peut-être un peu dur.
ayakaxs entièrement d'accord. Et je sais pas si tu a suivi l'affaire avec hidalgo, mais en clair celui qui a divulguer les montants, a reçu une amende de plus de 200000 euro .....
Vraiment tous des pourris
Mais faut aussi mettre les élus de gauche qui soutiennent le Terrorisme et font les aveugles quand nos femmes nos filles et nos fils se font tuer, égorgé ou violé par l'immigration incontrôlé et les OQTF
En voiture, tu aimes sans doute les routes avec priorité à gauche
De toute façon, ne rêve pas, Sarkozy ou Le Pen, ils vont faire un petit séjour de quelques semaines en prison histoire de... et hop, ça passera par la petite porte de derrière avec bracelet électro après
Bref, ils vont être tranquille plus vite que tu ne le penses, désolé
Le point positif, c’est que Carla Bruni va pouvoir créer une nouvelle chanson vu qu’elle va être inspirée par le manque de son Nico
Maintenant qu ont met des flic et un president en prison. Manque plus que les juges laxiste complice des récidiviste meurtier
Malheureusement au lieu de débattre sur le fond, idée contre idée, leur seule arme est de mettre au placard / censurer la personne - triste.
Peine maximale ici, alors que la justice français ne condamne même pas à 1/5 de la peines maximales en tant normal : pour des fais bien plus graves (et avérés, pas comme ici).
En colère pour des décisions de justice qui font 2 poids 2 mesures entre un homme public qui a "peut-être" outrepassé son droit (il n'y a strictement aucune preuve irréfutable) et des délinquants qui commettent des crimes injustifiables . L'un se voit mettre 5 ans au placard par "principe" et les autres se voient remis en liberté pour des raisons partisanes .
La justice n'est tout simplement plus indépendante, il n'y a qu'à voir le syndicat de la magistrature, largement orienté à gauche.
Ils ont voulu se faire Sarko (cf le mur des cons), ils ont réussi leurs basses oeuvres. On vit dans un monde où la haine est à son apogée.
Je suis en colère et la plupart d'entre vous iront à mon encontre.
Peu importe.