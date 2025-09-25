accueil
negan
negan
negan
blog
Forza horizon 6 au Japon c'est confirmé
https://x.com/HazzadorGamin/status/1971127700627828968?t=h_XJ2n0cOHpm9O4xYxv6nQ&s=19
Désolé article a l'arrache mais je suis en pause xD, l'annonce aura sûrement lieu a 12H dans le TGS Xbox
1
Like
Who likes this ?
ouken
posted the 09/25/2025 at 08:46 AM by
negan
comments (
30
)
malroth
posted
the 09/25/2025 at 08:47 AM
excellent ça
gat
posted
the 09/25/2025 at 08:48 AM
Enfin
rogeraf
posted
the 09/25/2025 at 08:50 AM
Super, bon maintenant le delais car si faut attendre 4 ans encore ......
negan
posted
the 09/25/2025 at 08:51 AM
rogeraf
Normalement c'est l'année prochaine
gat
posted
the 09/25/2025 at 08:52 AM
rogeraf
Rentrée 2026 voir plus tôt à cause de GTA (si report il y a).
wickette
posted
the 09/25/2025 at 08:52 AM
rogeraf
Attendons déjà la vraie présentation du jeu, c’est juste une publicité sur les réseaux sociaux qui officialise le Japon et FH6 pour l’instant
C’est surement 2026 car ils annoncent dans leur pub l’ouverture des précommandes
rogeraf
posted
the 09/25/2025 at 08:54 AM
negan
gat
wickette
super merci les gars, vous etes "chauds patate" ce matin !
sonilka
posted
the 09/25/2025 at 08:56 AM
Pas encore officiel mais ca ne devrait plus tarder. Restera plus qu'à voir comment PG compte redynamiser la licence car FH5 a montré qu'on était arrivé au bout du concept et que ca tournait en rond.
negan
posted
the 09/25/2025 at 08:57 AM
sonilka
Annonce normalement a 12h
shinz0
posted
the 09/25/2025 at 08:57 AM
Fast and Furious : Tokyo Drift
sonilka
posted
the 09/25/2025 at 08:58 AM
negan
romgamer6859
posted
the 09/25/2025 at 09:02 AM
Vu que l'année pro on a gears e day, halo (remake?) et forza, je me dis qu'on pourrait avoir l'un d'eux au printemps ou à l'été sans attendre la fin de l'année
cail2
posted
the 09/25/2025 at 09:09 AM
Maintenant je me demande si on aura FH5 sur Switch 2 d'ici là
malroth
posted
the 09/25/2025 at 09:10 AM
romgamer6859
Japon et le Printemps ça colle bien en plus ^^
ça serait cool.
jenicris
posted
the 09/25/2025 at 09:13 AM
A mon avis, ça sera Xbox et PC en premier et PS5 plus tard.
Le day one PS5 j'y crois moyen
link571
posted
the 09/25/2025 at 09:17 AM
On sait combien de temps va durée le show Xbox de 12h ?
negan
posted
the 09/25/2025 at 09:18 AM
jenicris
Moi je mise sur partout en même temps
captainjuu
posted
the 09/25/2025 at 09:21 AM
Qu'ils mettent une grosse ville et un peu de scénario, par pitié...
yanssou
posted
the 09/25/2025 at 09:22 AM
Top.
jenicris
ça ce passe au Japon, le sortir partout c'est jackpot assuré.
negan
posted
the 09/25/2025 at 09:23 AM
yanssou
après si ça sort pas partout en même temps c'est lié au développement de la version PS5 qui est arrivé tardivement
yanssou
posted
the 09/25/2025 at 09:25 AM
negan
oui c'est probable.
jenicris
posted
the 09/25/2025 at 09:25 AM
yanssou
negan
à voir. Dans tous les cas le jeu va cartonner de ouf
rogeraf
posted
the 09/25/2025 at 09:30 AM
Oui, hype mais faut vraiment qu'ils retapent les voix et bruitages musiques. Le coté Kevin pour ados de 13 ans (déso je ne vise personne) Ca fait 2/3 episodes ou j'ai coupé voix , bruitages, musiques tellement j'en ai ma claque. Je me souviens de FORZA MOTORSPORT 2 (xbox360) ou la Bande Son etait tellement puissante ...
malroth
posted
the 09/25/2025 at 09:35 AM
jenicris
pourtant le day one ps5 c'est le meilleur moyen pour eux d'en vendre le max. car pourquoi le reporter sur ps5 s'il est pret ? vaut mieux pour eux que les joueurs ps5 l'achete en demat ps5 que de s'abonner au game pass.
la vente rapporte bcp + que l'abonnement. surtout qu'il sera vendu entre 60 et 80€ day one. Maintenant ça sert plus à rien de reporter vu qu'ils ont cassé le truc. Autant y aller à fond
moi ça sera sur pc ^^
jenicris
posted
the 09/25/2025 at 09:43 AM
malroth
dans l'absolu je suis d'accord mais ça peut dépendre de bien des choses
- la logique de Microsoft qui veut continuer à vendre FH5 plein tarifs sur PS5
- la version PS5 pas prêtes
- la mise en avant de la version Xbox durant quelques mois
Ou que sais-je encore
ioda
posted
the 09/25/2025 at 09:44 AM
"en pause"
, depuis quand jouer est un boulot ?
gat
posted
the 09/25/2025 at 09:44 AM
Qu’ils mettent des courses de drift dans les parkings bowdel
malroth
posted
the 09/25/2025 at 09:51 AM
jenicris
c'est vrai tu as raison, notamment sur les ventes de FH5 qui se vends encore très bien
raioh
posted
the 09/25/2025 at 10:34 AM
En espérant que ça s'inspire au maaaax de la scène tuning japonaise
bladagun
posted
the 09/25/2025 at 10:57 AM
On se tape le Japon même dans les jeux de bagnoles MTN !
Prochaine fois ça sera quoi ?
