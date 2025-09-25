profile
negan > blog
Forza horizon 6 au Japon c'est confirmé
https://x.com/HazzadorGamin/status/1971127700627828968?t=h_XJ2n0cOHpm9O4xYxv6nQ&s=19

Désolé article a l'arrache mais je suis en pause xD, l'annonce aura sûrement lieu a 12H dans le TGS Xbox
    ouken
    posted the 09/25/2025 at 08:46 AM by negan
    comments (30)
    malroth posted the 09/25/2025 at 08:47 AM
    excellent ça
    gat posted the 09/25/2025 at 08:48 AM
    Enfin
    rogeraf posted the 09/25/2025 at 08:50 AM
    Super, bon maintenant le delais car si faut attendre 4 ans encore ......
    negan posted the 09/25/2025 at 08:51 AM
    rogeraf Normalement c'est l'année prochaine
    gat posted the 09/25/2025 at 08:52 AM
    rogeraf Rentrée 2026 voir plus tôt à cause de GTA (si report il y a).
    wickette posted the 09/25/2025 at 08:52 AM
    rogeraf
    Attendons déjà la vraie présentation du jeu, c’est juste une publicité sur les réseaux sociaux qui officialise le Japon et FH6 pour l’instant

    C’est surement 2026 car ils annoncent dans leur pub l’ouverture des précommandes
    rogeraf posted the 09/25/2025 at 08:54 AM
    negan gat wickette super merci les gars, vous etes "chauds patate" ce matin !
    sonilka posted the 09/25/2025 at 08:56 AM
    Pas encore officiel mais ca ne devrait plus tarder. Restera plus qu'à voir comment PG compte redynamiser la licence car FH5 a montré qu'on était arrivé au bout du concept et que ca tournait en rond.
    negan posted the 09/25/2025 at 08:57 AM
    sonilka Annonce normalement a 12h
    shinz0 posted the 09/25/2025 at 08:57 AM
    Fast and Furious : Tokyo Drift
    sonilka posted the 09/25/2025 at 08:58 AM
    negan
    romgamer6859 posted the 09/25/2025 at 09:02 AM
    Vu que l'année pro on a gears e day, halo (remake?) et forza, je me dis qu'on pourrait avoir l'un d'eux au printemps ou à l'été sans attendre la fin de l'année
    cail2 posted the 09/25/2025 at 09:09 AM
    Maintenant je me demande si on aura FH5 sur Switch 2 d'ici là
    malroth posted the 09/25/2025 at 09:10 AM
    romgamer6859 Japon et le Printemps ça colle bien en plus ^^

    ça serait cool.
    jenicris posted the 09/25/2025 at 09:13 AM
    A mon avis, ça sera Xbox et PC en premier et PS5 plus tard.
    Le day one PS5 j'y crois moyen
    link571 posted the 09/25/2025 at 09:17 AM
    On sait combien de temps va durée le show Xbox de 12h ?
    negan posted the 09/25/2025 at 09:18 AM
    jenicris Moi je mise sur partout en même temps
    captainjuu posted the 09/25/2025 at 09:21 AM
    Qu'ils mettent une grosse ville et un peu de scénario, par pitié...
    yanssou posted the 09/25/2025 at 09:22 AM
    Top.

    jenicris ça ce passe au Japon, le sortir partout c'est jackpot assuré.
    negan posted the 09/25/2025 at 09:23 AM
    yanssou après si ça sort pas partout en même temps c'est lié au développement de la version PS5 qui est arrivé tardivement
    yanssou posted the 09/25/2025 at 09:25 AM
    negan oui c'est probable.
    jenicris posted the 09/25/2025 at 09:25 AM
    yanssou negan à voir. Dans tous les cas le jeu va cartonner de ouf
    rogeraf posted the 09/25/2025 at 09:30 AM
    Oui, hype mais faut vraiment qu'ils retapent les voix et bruitages musiques. Le coté Kevin pour ados de 13 ans (déso je ne vise personne) Ca fait 2/3 episodes ou j'ai coupé voix , bruitages, musiques tellement j'en ai ma claque. Je me souviens de FORZA MOTORSPORT 2 (xbox360) ou la Bande Son etait tellement puissante ...
    malroth posted the 09/25/2025 at 09:35 AM
    jenicris pourtant le day one ps5 c'est le meilleur moyen pour eux d'en vendre le max. car pourquoi le reporter sur ps5 s'il est pret ? vaut mieux pour eux que les joueurs ps5 l'achete en demat ps5 que de s'abonner au game pass.

    la vente rapporte bcp + que l'abonnement. surtout qu'il sera vendu entre 60 et 80€ day one. Maintenant ça sert plus à rien de reporter vu qu'ils ont cassé le truc. Autant y aller à fond

    moi ça sera sur pc ^^
    jenicris posted the 09/25/2025 at 09:43 AM
    malroth dans l'absolu je suis d'accord mais ça peut dépendre de bien des choses

    - la logique de Microsoft qui veut continuer à vendre FH5 plein tarifs sur PS5
    - la version PS5 pas prêtes
    - la mise en avant de la version Xbox durant quelques mois

    Ou que sais-je encore
    ioda posted the 09/25/2025 at 09:44 AM
    "en pause", depuis quand jouer est un boulot ?
    gat posted the 09/25/2025 at 09:44 AM
    Qu’ils mettent des courses de drift dans les parkings bowdel
    malroth posted the 09/25/2025 at 09:51 AM
    jenicris c'est vrai tu as raison, notamment sur les ventes de FH5 qui se vends encore très bien
    raioh posted the 09/25/2025 at 10:34 AM
    En espérant que ça s'inspire au maaaax de la scène tuning japonaise
    bladagun posted the 09/25/2025 at 10:57 AM
    On se tape le Japon même dans les jeux de bagnoles MTN !
    Prochaine fois ça sera quoi ?
