Au moment de la publication de cet article, le looter shooter de Gearbox compte plus de 300.000 joueurs simultanés sur Steam. Pour mettre les choses en perspective, Borderlands 2 a atteint un pic de 124 678 joueurs simultanés sur Steam il y a 13 ans, Borderlands 3 a atteint un pic de 93 820 joueurs il y a cinq ans et demi, et Borderlands: The Pre-Sequel a atteint 68 238 joueurs il y a 10 ans. Borderlands Game of the Year Edition a atteint un pic de 23 655 joueurs.
posted the 09/14/2025 at 07:49 PM by negan
On pointe souvent l'UE5, je ne doute pas qu'il n'aide pas l'optimisation mais c'est devenu un peu le bouc emissaire des mauvaises optim
Oui il y a un solo et je ne vois ce qu’il y a de compliqué à comprendre. Ce n’est pas non plus un texte de Proust !
Le soucis du *DAY ONE DAY ONE DAY ONE*....
en fait je connais la licence de nom mais je ne me suis jamais reellement intéressé, je voyais juste des videos de quelques secondes dessus.
du coup je savais pas si c'etait un jeu solo ou multi ^^