Du coté de steam Borderlands 4 casse les records.


Au moment de la publication de cet article, le looter shooter de Gearbox compte plus de 300.000 joueurs simultanés sur Steam. Pour mettre les choses en perspective, Borderlands 2 a atteint un pic de 124 678 joueurs simultanés sur Steam il y a 13 ans, Borderlands 3 a atteint un pic de 93 820 joueurs il y a cinq ans et demi, et Borderlands: The Pre-Sequel a atteint 68 238 joueurs il y a 10 ans. Borderlands Game of the Year Edition a atteint un pic de 23 655 joueurs.



    posted the 09/14/2025 at 07:49 PM by negan
    comments (10)
    losz posted the 09/14/2025 at 07:51 PM
    Qu'ils optimisent vite le jeu, c'est limite injouable sur ps5 pro leur bouse..
    burningcrimson posted the 09/14/2025 at 08:18 PM
    Le jeu marche bien mais beaucoup de joueurs protèstent tellement c'est mal optimisé...
    zekk posted the 09/14/2025 at 08:29 PM
    Ha oui,c'est des très bon scores !
    wickette posted the 09/14/2025 at 08:41 PM
    Le jeu est très bien et généreux franchement le seul problème majeur c'est l'optimisation, franchement c'est un TRES mauvais boulot

    On pointe souvent l'UE5, je ne doute pas qu'il n'aide pas l'optimisation mais c'est devenu un peu le bouc emissaire des mauvaises optim
    malroth posted the 09/14/2025 at 08:58 PM
    jamais compris cette licence, ya du solo dedans ?
    shambala93 posted the 09/14/2025 at 09:24 PM
    malroth
    Oui il y a un solo et je ne vois ce qu’il y a de compliqué à comprendre. Ce n’est pas non plus un texte de Proust !
    ravyxxs posted the 09/14/2025 at 09:27 PM
    J'adore, à ce rythme, tous les jeux à l'avenir vont arriver très mal optimisé et seront jouable un mois après.

    Le soucis du *DAY ONE DAY ONE DAY ONE*....
    malroth posted the 09/14/2025 at 09:50 PM
    shambala93 tu m'as pas compris lol

    en fait je connais la licence de nom mais je ne me suis jamais reellement intéressé, je voyais juste des videos de quelques secondes dessus.

    du coup je savais pas si c'etait un jeu solo ou multi ^^
    jackfrost posted the 09/14/2025 at 10:01 PM
    malroth C'est du solo ou du coop 2-4.
    malroth posted the 09/14/2025 at 11:54 PM
    jackfrost
