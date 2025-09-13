"il est passionné de jeu video..."

13.09.25Il est 8h25.15 minutes plus tôt, sur LCI, Sonia Driri, crue, à propos de Tyler Robinson :6 mots et le 2nd coupable était tout désigné. Mon sang n'a fait qu'1 tour : je m'emballe et les balles non utilisées portaient des messages anti-fascistes : les belles sont balles, et vice-versa.Mais des rumeurs prétendent qu'il considérait que Kirk n'était pas assez extrême. Jalousie ? qui sait.Pourtant les medias américains n'ont JAMAIS relayé cette information de "passionné de jeu video" : mais plutôt d'un père travaillant dans le "bureau du Sheriff", et de sa mère Amber (aidant pour personnes handicapées), et de toute la famille, fans de MAGA, républicains de la première heure et passionnés d'ARMES A FEU.poser avec un 22 long rifle avec ses parents, ou quelques années plus tard avec un Bazooka, c'est moins dangereux que Manette en main : à chaque fait de ce type, les MEDIAS nous réinventent donc "LA MANETTE GUN".Irony : ces supporters invétérés de Trump, ont appris par ce dernier que leur fils, après avoir tiré sur le col de Kirk, mérite la peine de mort.Quant à la puissante association des armes à feu, l'éducation des parents, par les parents, pour les parrains...Ah mince..Il a aussi gravé une commande de Helldivers."La séquence de flèches « ↑ → ↓ ↓ ↓ » est une commande connue dans Helldivers 2 pour activer la bombe Eagle de 500 kg, un stratagème notoirement exagéré qui a gagné le statut de mème.L'inclusion d'une référence au jeu aussi spécifique sur les boîtiers suggère une tentative délibérée d'utiliser la culture Internet et les mèmes de jeu vidéo, plutôt qu'une déclaration politique directe.La communauté du jeu a réagi à l'incident, le subreddit r/Helldivers étant temporairement verrouillé par les modérateurs en raison du volume important de messages et de la nature sensible de l'événement.