CALL OF IDIOTY 25 - Manette GUN : nouvel accessoire des medias
13.09.25
Il est 8h25.
15 minutes plus tôt, sur LCI, Sonia Driri, crue, à propos de Tyler Robinson :

"il est passionné de jeu video..." 6 mots et le 2nd coupable était tout désigné. Mon sang n'a fait qu'1 tour : je m'emballe et les balles non utilisées portaient des messages anti-fascistes : les belles sont balles, et vice-versa.
Mais des rumeurs prétendent qu'il considérait que Kirk n'était pas assez extrême. Jalousie ? qui sait.

Pourtant les medias américains n'ont JAMAIS relayé cette information de "passionné de jeu video" : mais plutôt d'un père travaillant dans le "bureau du Sheriff", et de sa mère Amber (aidant pour personnes handicapées), et de toute la famille, fans de MAGA, républicains de la première heure et passionnés d'ARMES A FEU.

C'est clair que de le voir à même pas 10 ans poser avec un 22 long rifle avec ses parents, ou quelques années plus tard avec un Bazooka, c'est moins dangereux que Manette en main : à chaque fait de ce type, les MEDIAS nous réinventent donc "LA MANETTE GUN".

Irony : ces supporters invétérés de Trump, ont appris par ce dernier que leur fils, après avoir tiré sur le col de Kirk, mérite la peine de mort.
Quant à la puissante association des armes à feu, l'éducation des parents, par les parents, pour les parrains...














Ah mince..

Il a aussi gravé une commande de Helldivers.

"La séquence de flèches « ↑ → ↓ ↓ ↓ » est une commande connue dans Helldivers 2 pour activer la bombe Eagle de 500 kg, un stratagème notoirement exagéré qui a gagné le statut de mème.

L'inclusion d'une référence au jeu aussi spécifique sur les boîtiers suggère une tentative délibérée d'utiliser la culture Internet et les mèmes de jeu vidéo, plutôt qu'une déclaration politique directe.
La communauté du jeu a réagi à l'incident, le subreddit r/Helldivers étant temporairement verrouillé par les modérateurs en raison du volume important de messages et de la nature sensible de l'événement.
Newsweek - https://www.newsweek.com/charlie-kirk-family-what-we-know-about-mom-amber-jones-robinson-dad-matthew-2128943
    comments (6)
    fuji posted the 09/13/2025 at 07:18 AM
    J'ai vu qu'il avait gravé sur une balle ou sur autre chose par rapport a l'arme un cheat code pour helldivers...
    solarr posted the 09/13/2025 at 07:26 AM
    fuji malheureusement.
    solarr posted the 09/13/2025 at 07:27 AM
    Mais viser le jeu video est trop facile.
    keiku posted the 09/13/2025 at 11:50 AM
    ce serait bien qu'il supprime les jv au USA, ca ferait non seulement beaucoup de bien pour le jv mais également pour les américain qui pourront continuer a s'entretuer sans avoir d'escuse pour le faire
    heracles posted the 09/13/2025 at 12:04 PM
    Ses parents ont sûrement été irresponsables pour lui mettre des armes dans les mains, mais d'après les informations que l'on a pour le moment il serait endoctriné par les discours "anti-fa". Ils reproduisent exactement ce qu'ils dénoncent théoriquement. La même chose se passe en France. Une femme féministe du collectif némésis a failli être tuée par une femme antifa récemment. Après quand au jv c'est débile, on a tous joué ici et jamais il nous est venu à l'idée de tuer. Certains semble heureux quand une personne est assassinée pour ses idées (regegorilla) mais passer à l'acte ça reste très rare pour le moment
    heracles posted the 09/13/2025 at 12:16 PM
    ou encore l'un de ces endoctrinés radicalisés à l'image de l'assassin qui célèbre son assassinat venant d'avoir lieu devant son nez
