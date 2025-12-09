bon j'achète mes jeux en russie maintenant via la crypto, j'ai payé l'équivalent de 14e pour MGS Delta, les prix varient entre 8 et 16e max les jeux ps5 (j'ai payé 0,1378 LTC soit moins de 14e)trop de jeux qui sort, ça devient dur de faire des choix tellement ya de bon jeux mais impossible de tout acheter day one, du coup, il fallait que je trouve une solutionquelques exemple de prix :mgs delta 14eindiana jones 14edeath stranding 2 : 13emafia the old country 12ecronos the new dawn 11ehell is us 12ehollow knight silksong 8emindseye 13elost soul aside 16egears of war reloaded 10efc25 : 9eMon prochain achat, ça sera Black Ops à moins de 15e surement, Resident Evil Requiem et 007, ça me fera ces trois jeux pour 40e je pensej'ai déjà préco fc 25 pour 25e et battlefield 30e chez mon revendeur habituel mais je vais passer via la crypto maintenant chez les russkof (sur plati, j'utilise binance, je passe par le litcoin), pour les langues, même chose que le store FR, par exemple mgs est en anglais avec sub fr comme la version frfaire attention au type de compte que vous acheter, il y a de tout, des locations du genre 5jours, 7jours etc ... pour jouer après ciao le jeu, des comptes pas cher genre 8e mgs delta mais avec une file d'attente fort possible, c'est à dire plusieurs personnes ont le meme compte, du coup en pleine game, tu peux te faire déconnecté et tu ne peux plus jouer car un autre mec à lancer le jeu, ensuite il y a des comptes ou tu dois obligatoirement déco ta console d'internet, à partir du moment ou tu relances le net, le jeu sera perduet après il y a les p1 p2 et p3 version, p1 il me semble que tu dl le jeu via le compte fournit et après tu joue sur ton propre compte (il peux y avoir des files d'attentes, ça depend du vendeur comme expliqué au dessus) en gros c'est un compte principal et p3 je ne sais pluset moi ce qui m'intéresse c'est p2 version, c'est en gros un compte secondaire comme j'ai l'habitude d'acheter, tu joue avec le compte fournit, avec internet activé constamment, pas de soucis, tu dl le jeu quand tu veux