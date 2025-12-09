Maintenant que nous avons un planning quasiment complet sur ce qui reste a sortir pour cette année avec le dernier Nintendo Direct et après l'engouement qu'a suscité, a raison selon moi,son ambiance et son système de combat novateur pour un J-RPG, le seul jeu capable selon moi de le concurrencer et qui en a l'envergure pour le titre de jeu de l'année, c'estAvec le savoir faire de Retro Studio, qui ne m'a jamais déçu et l'attente autour du titre qui a augmenté au fil des 8 années depuis son annonce en 2017, le jeu ne doit pas décevoir.Ce qu'on a vu jusqu'ici personnellement me fait très envie, autant techniquement qu'au niveau des idées de gameplay, ainsi que l'ambiance de la planète Viewros. De plus, la licence n'a pas l'air de se reposer sur ses lauriers en ajoutant une moto et de grandes zones ouvertes explorables.Il ne faut pas oublier également que les Metroid Prime sont généralement encensés par la critique, le 1er opus avait notamment été élu jeu de l'année 2002.Est-ce que vous voyez un autre jeu hormis ces 2 là capable de créer la surprise ? (au hasard Hollow Knight Silksong ? ^^)