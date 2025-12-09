profile
Metroid Prime 4 Beyond
6
Likers
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
lightside
16
Likes
Likers
lightside
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 245
visites since opening : 567797
lightside > blog
all
Le GOTY 2025 : Clair Obscur vs Metroid Prime 4 Beyond ?


Maintenant que nous avons un planning quasiment complet sur ce qui reste a sortir pour cette année avec le dernier Nintendo Direct et après l'engouement qu'a suscité, a raison selon moi,Clair Obscur Expedition 33 son ambiance et son système de combat novateur pour un J-RPG, le seul jeu capable selon moi de le concurrencer et qui en a l'envergure pour le titre de jeu de l'année, c'est Metroid Prime 4.



Avec le savoir faire de Retro Studio, qui ne m'a jamais déçu et l'attente autour du titre qui a augmenté au fil des 8 années depuis son annonce en 2017, le jeu ne doit pas décevoir.
Ce qu'on a vu jusqu'ici personnellement me fait très envie, autant techniquement qu'au niveau des idées de gameplay, ainsi que l'ambiance de la planète Viewros. De plus, la licence n'a pas l'air de se reposer sur ses lauriers en ajoutant une moto et de grandes zones ouvertes explorables.



Il ne faut pas oublier également que les Metroid Prime sont généralement encensés par la critique, le 1er opus avait notamment été élu jeu de l'année 2002.

Est-ce que vous voyez un autre jeu hormis ces 2 là capable de créer la surprise ? (au hasard Hollow Knight Silksong ? ^^)
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    link49
    posted the 09/12/2025 at 02:42 PM by lightside
    comments (20)
    yanssou posted the 09/12/2025 at 02:43 PM
    Les votes s'arrêtent mi novembre, metroid sera pas nommé comme indinana l'année dernière.
    saram posted the 09/12/2025 at 02:44 PM
    Bon, par contre le trailer de gameplay de Metroid Prime 4 de ce Nintendo Direct ne donnait pas super envie. (En tout cas pour ma part) On aurait dit un jeu random...
    rogeraf posted the 09/12/2025 at 02:44 PM
    Aucun des deux.
    jenicris posted the 09/12/2025 at 02:44 PM
    Clair Obscur ou Silksong
    egguibs posted the 09/12/2025 at 02:45 PM
    Blue prince a moyen d'être l'underdog je pense
    akinen posted the 09/12/2025 at 02:47 PM
    Il sort trop tard et il n'y a aucune chance pour que Metroid (saga niche pour le grand public) soit nommé GOTY quelque soit la cérémonie.

    Même constat pour le futur fire emblem.

    Et c'est un mec qui a prit des congés pour le 4 qui te le dit
    noishe posted the 09/12/2025 at 02:48 PM
    yanssou Exactement, impossible de voir Metroid nominé aux GOTY vu la date de sortie.

    En plus de ça, je ne pense pas qu'il aurait pu avoir une chance face au raz-de-marée qu'est E33. Le jeu a bousculé l'industrie, rien que pour ça je pense qu'il aura très facilement éclipsé MP4. C'est aussi en grande partie un concours de popularité ces Game Awards, malheureusement. (Pas que E33 ne le mérite pas, c'est un très bon jeu, mais je le trouve légèrement surcoté.) Le seul véritable concurrent sera Silksong, même Death Stranding 2 a très peu de chances je pense.
    yanssou posted the 09/12/2025 at 02:54 PM
    noishe je pense que clair Obscur l'emportera, c'est la fraîcheur de l'année, Silksong aura des récompenses aussi mais vu que c'est plus une suite, les votes balenceront du côté de Clair Obscur.

    Death stranding 2 aucune chance, je ne le vois pas nommé.
    shinz0 posted the 09/12/2025 at 02:55 PM
    Metroid Prime 4 ne sera même pas nominé
    djfab posted the 09/12/2025 at 02:56 PM
    Le 4ème jeu d'une licence (il ressemble beaucoup aux autres quand même) VS une nouvelle licence encensée par la critique et les joueurs (meilleure moyenne joueur de tous les temps), jeu qui a surpris et marqué les joueurs... La question est vraiment posée !??...
    soulfull posted the 09/12/2025 at 02:59 PM
    Clair Obscur est pour l'instant sur le podium. Silksong juste derrière avec des recompenses. Je suis un fan de Metroid de la première heure,mais il n'a aucune chance.
    noishe posted the 09/12/2025 at 03:16 PM
    yanssou Yes, je pense aussi que Clair Obscur l'emportera sur Silksong. Pour Death Stranding 2 je pense qu'il a au moins une grande chance de faire parti des nominations, mais oui, aucune chance qu'il gagne (sauf dans une autre catégorie).
    yanssou posted the 09/12/2025 at 03:25 PM
    noishe
    kratoszeus posted the 09/12/2025 at 04:17 PM
    Moer je viens de voir le trailer y a rien de goty dedans. Ça sera sûrement un très bon jeu mais rien de transcendant
    nyseko posted the 09/12/2025 at 04:44 PM
    Il sort trop tard, il n'est pas éligible au GOTY 2025.
    raioh posted the 09/12/2025 at 05:37 PM
    Non.
    51love posted the 09/12/2025 at 05:52 PM
    *desespoir*
    victorsagat posted the 09/12/2025 at 08:32 PM
    Le jeu n’est pas sorti personne ne sait si il sera bien c’est quoi le but de cet article sérieux
    lightside posted the 09/12/2025 at 08:55 PM
    victorsagat Se poser la question de qui peut concurrencer Clair Obscur Expédition 33 pour le titre de jeu de l'année.

    J'avais envie d'exprimer mon sentiment la dessus, et je pense qu'il est un minimum constructif. Même si il n'est pas encore sorti, je fonde de grands espoirs pour Metroid et je préfère être positif, je pense que même si il n'est pas le jeu de l'année, il en fera partie, au vu de la réputation de Retro Studios et de la qualité de ces predecesseurs.
    sdkios posted the 09/12/2025 at 11:30 PM
    Pour moi Clair Obscur mérite vraiment le titre cette année. Meme si Silksong a l'air excellent, ca reste un jeu qui s'est forgé une grosse hype depuis des années, donc forcément y a eu un gros engouement pour sa sortie. Alors que COE33 est arrivé de nul part et a vraiment reussi a se demarquer.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo