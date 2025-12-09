Maintenant que nous avons un planning quasiment complet sur ce qui reste a sortir pour cette année avec le dernier Nintendo Direct et après l'engouement qu'a suscité, a raison selon moi,Clair Obscur Expedition 33
son ambiance et son système de combat novateur pour un J-RPG, le seul jeu capable selon moi de le concurrencer et qui en a l'envergure pour le titre de jeu de l'année, c'est Metroid Prime 4
.
Avec le savoir faire de Retro Studio, qui ne m'a jamais déçu et l'attente autour du titre qui a augmenté au fil des 8 années depuis son annonce en 2017, le jeu ne doit pas décevoir.
Ce qu'on a vu jusqu'ici personnellement me fait très envie, autant techniquement qu'au niveau des idées de gameplay, ainsi que l'ambiance de la planète Viewros. De plus, la licence n'a pas l'air de se reposer sur ses lauriers en ajoutant une moto et de grandes zones ouvertes explorables.
Il ne faut pas oublier également que les Metroid Prime sont généralement encensés par la critique, le 1er opus avait notamment été élu jeu de l'année 2002.
Est-ce que vous voyez un autre jeu hormis ces 2 là capable de créer la surprise ? (au hasard Hollow Knight Silksong ? ^^)
Même constat pour le futur fire emblem.
Et c'est un mec qui a prit des congés pour le 4 qui te le dit
En plus de ça, je ne pense pas qu'il aurait pu avoir une chance face au raz-de-marée qu'est E33. Le jeu a bousculé l'industrie, rien que pour ça je pense qu'il aura très facilement éclipsé MP4. C'est aussi en grande partie un concours de popularité ces Game Awards, malheureusement. (Pas que E33 ne le mérite pas, c'est un très bon jeu, mais je le trouve légèrement surcoté.) Le seul véritable concurrent sera Silksong, même Death Stranding 2 a très peu de chances je pense.
Death stranding 2 aucune chance, je ne le vois pas nommé.
J'avais envie d'exprimer mon sentiment la dessus, et je pense qu'il est un minimum constructif. Même si il n'est pas encore sorti, je fonde de grands espoirs pour Metroid et je préfère être positif, je pense que même si il n'est pas le jeu de l'année, il en fera partie, au vu de la réputation de Retro Studios et de la qualité de ces predecesseurs.