Test de Splinter Cell

Un pilier de l’infiltration

Les différentes versions : un fossé qualitatif

Xbox/PC : Les versions de référence

PS2/GameCube : Des compromis inévitables

Des différences flagrantes

Bonus et DLC

La version PC moddée : Une expérience sublimée

Gameplay : Une révolution pour l’époque

Ambiance sonore : Une immersion réussie

Scénario et durée de vie

Conseils pour (re)découvrir Splinter Cell

Lien des Mods : https://github.com/Joshhhuaaa/EnhancedSC?tab=readme-ov-file



Lien du Patch FR : https://www.moddb.com/games/tom-clancys-splinter-cell/downloads/languages-patch-int-fra-ita-deu-esp-sc1

Conclusion : Un classique qui tient encore la route