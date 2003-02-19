L'histoire se déroule en 2004 et met en scène Sam Fisher, un ancien Navy SEAL recruté par la NSA pour intégrer la nouvelle division secrète, Echelon 3, dirigée par son ami Irving Lambert.
Aidé par l'experte technique Anna "Grim" Grimsdóttír et l'agent de terrain Vernon Wilkes Jr., Fisher est envoyé en mission pour enquêter sur la disparition de deux officiers de la CIA en Géorgie.
L'intrigue débute en août 2004, deux mois après le recrutement de Fisher.
Les différentes versions : un fossé qualitatif
Splinter Cell existe en plusieurs versions, principalement divisées en deux groupes : les versions Xbox/PC, considérées comme les références, et les versions PS2/GameCube, qui souffrent de limitations techniques.
Voici un tour d’horizon pour mieux comprendre leurs particularités.
Xbox/PC : Les versions de référence
Les versions Xbox et PC sont celles qui incarnent la vision originale des développeurs.
Conçues pour exploiter des machines plus puissantes, elles offrent des graphismes détaillés, des niveaux complets et une expérience fluide.
Ce sont les versions pour lesquelles le jeu a été pensé dès le départ, avec un level design soigné, une ambiance immersive et des mécaniques d’infiltration poussées.
Si vous voulez découvrir le vrai Splinter Cell, c’est vers ces versions qu’il faut se tourner.
PS2/GameCube : Des compromis inévitables
Les versions PS2 et GameCube, sorties plus tard et développées par un studio différent, sont des adaptations de la version Xbox, mais elles souffrent des limitations matérielles de ces consoles.
Pour s’adapter au hardware moins puissant, des choix drastiques ont été faits : certaines parties entières de niveaux ont été supprimées, des ennemis sont absents, des objets du décor manquent à l’appel, et parfois même des éléments du paysage sont remplacés par des murs ou des textures simplifiées, et bien évidemment, le jeu est moins joli.
Autant le dire clairement, ces versions sont incomplètes et bâclées.
Les niveaux, plus court et simplifiés, perdent en complexité et en challenge, ce qui rend l’expérience moins engageante.
Cela dit, ces versions ne sont pas sans atouts.
Elles bénéficient de certaines cinématiques améliorées à certains endroits, notamment celle du début, où l’on voit les deux agents que Sam doit retrouver dans la deuxième mission se faire capturer.
Cette séquence n'était pas visible dans les versions Xbox/PC.
De plus, la version PS2 inclut un niveau inédit, ce qui est un ajout appréciable.
Cependant, ces quelques améliorations ne compensent pas les défauts majeurs : des niveaux tronqués, des temps de chargement longs et fréquents qui cassent le rythme, et une réalisation graphique bien moins soignée.
Pour couronner le tout, certaines musiques emblématiques, comme une piste d’action et celle du générique de fin, ont été remplacées par des alternatives moins marquantes, et la cinématique finale du dernier niveau a carrément été supprimée sur PS2.
Et à cause de ces changements de cinématiques et de ces niveaux coupé, les dates changent et certaines choses se passent à des moments différent.
Des différences flagrantes
En comparant les versions via des vidéos en ligne, les différences sont frappante.
Les versions Xbox/PC brillent par leur richesse visuelle et leur level design complet, tandis que les versions PS2/GameCube paraissent fades et amputées.
Ces dernières, bien que jouables, donnent l’impression de jouer à une version au rabais.
À l’époque, j’ai moi-même commencé avec la version GameCube, et ce n’est qu’en découvrant la version PC, plusieurs années auparavant, que j’ai réalisé à quel point j’étais passé à côté de l’expérience complète.
Beaucoup de joueurs ne sont probablement pas au courant de ces différences, ce qui mérite d’être souligné.
Bonus et DLC
À noter, les versions Xbox ont reçu trois niveaux bonus sous forme de DLC, plus tard intégrés sur PC.
Malheureusement, ces niveaux additionnels ne sont pas à la hauteur du reste du jeu, manquant de finition et d’intérêt.
Ils ne sont pas indispensables pour apprécier l’expérience.
La version PC moddée : Une expérience sublimée
J’ai joué à la version PC avec le mod "Enhanced Splinter Cell", qui transforme radicalement l’expérience, tout en corrigeant les défauts du jeu original.
Ce mod, traduit en français, est une véritable bénédiction pour les fans.
Voici ce qu’il apporte :
-Nouveau mode de difficulté "Elite" : Ce mode désactive les sauvegardes, réduit la santé de Sam et augmente le challenge global, pour une immersion totale.
-Écran de statistiques : Inspiré des opus 3 et 4, cet écran disponible à la fin du niveau, affiche votre note de furtivité (sur 100 %), le nombre d’ennemis tués ou assommés, les corps découverts, etc. Accessible à tout moment via une touche, il permet de jauger sa performance et d’ajuster son approche. Tuer, assommer ou même faire exploser une serrure (hors objectifs scénarisés) fait baisser votre score, ce qui ajoute une couche de stratégie.
-Mode mort permanente : Pour les plus audacieux, ce mode rend chaque erreur fatale, rendant l’expérience encore plus tendue.
-Option de sifflement : Absente de l’opus original, cette mécanique permet d’attirer les ennemis, une fonctionnalité bienvenue venant des opus suivants.
-Support des manettes Xbox : Le mod permet de jouer avec une manette Xbox sans configuration (je ne sais pas si les manettes PS5 ou autres sont compatibles).
-Restauration des points de contrôle : Les checkpoints de la version Xbox sont réintégrés, offrant un meilleur équilibre entre sauvegardes et challenge.
-Personnalisation de l’ATH : Vous pouvez masquer les éléments de l’interface à votre guise pour une immersion maximale.
-Suppression des bandes noires dans les cinématiques : Les cinématiques "en jeu" retrouvent une présentation plus moderne.
-Restauration des textures et effets de lumière : Le mod récupère les textures et effets visuels de la version Xbox pour un rendu plus fidèle.
-Choix des costumes : Vous pouvez sélectionner le costume de Sam pour chaque mission, un petit plus esthétique.
-Support des écrans larges : Le jeu s’adapte aux résolutions modernes sans problème.
-Corrections de bugs : De nombreux problèmes techniques dans toutes les missions sont résolus, pour une expérience fluide.
-Et bien plus : Le mod regorge d’améliorations mineures qui peaufinent l’ensemble.
En complément, j’ai utilisé un second mod qui intègre les textures HD du remaster PS3 de la Splinter Cell Trilogy.
Bien que toutes les textures n’aient pas été retravaillées dans ce remaster, leur combinaison avec la version PC donne un résultat visuellement impressionnant.
Avec ces mods, Splinter Cell a remarquablement bien vieilli graphiquement, tout en conservant son charme d’époque.
Gameplay : Une révolution pour l’époque
À sa sortie en 2002, Splinter Cell a redéfini les standards de l’infiltration. C'était même écrit dans le titre du jeu, et pour une fois, c'était vrai.
Le gameplay, centré sur la furtivité, repose sur une gestion fine des ombres, des mouvements et des interactions avec l’environnement.
Un des points forts est la précision des déplacements en position accroupie, avec plusieurs niveaux de vitesse.
Cette mécanique, révolutionnaire à l’époque, permet de contrôler parfaitement le rythme de ses mouvements pour éviter d’être repéré.
Cependant, tout n’est pas parfait. La visée avec le pistolet manque parfois de précision, même lorsque le réticule est stabilisé. Toucher une cible précise peut nécessiter plusieurs essais, ce qui peut frustrer dans des situations tendues.
Malgré ce défaut, le gameplay reste incroyablement efficace, surtout sur la version PC moddée.
Les mécaniques d’infiltration – se cacher dans l’ombre, grimper, interagir avec les objets, neutraliser discrètement les ennemis – sont toujours aussi plaisantes et immersives.
Le jeu encourage fortement une approche furtive, avec la possibilité de terminer la plupart des missions sans tuer, sauf lorsque le scénario l’exige.
Atteindre une note de furtivité de 100 % (grâce au mod) est un défi gratifiant, mais jouer 'sans tuer et surtout, sans assommer' est une tout autre affaire.
Le jeu n’a pas été conçu pour ce style de jeu extrême, et cela se ressent dans certains passages où contourner les ennemis est particulièrement ardu.
Pourtant, c’est faisable avec de la patience, de l'entraînement, de la stratégie, et un peu de reflexion.
Et la satisfaction de voir un score parfait à la fin d’une mission est gratifiante.
Cela dit, rien n’empêche de jouer de manière plus agressive, en optant pour une approche orientée action.
Dans ma partie actuelle, j’ai limité mes actions à quatre éliminations (exigées par le scénario) et quelques assommages obligatoires.
Ce style de jeu, très exigeant, met en lumière la profondeur du gameplay et la liberté offerte au joueur, tout en soulignant l’importance de bien maîtriser les mécaniques.
Ambiance sonore : Une immersion réussie
La bande-son de Splinter Cell est un des piliers de son ambiance.
Les musiques, composées par Michael Richard Plowman, ne sont peut-être pas les meilleures de la série, mais elles restent excellentes.
Les thèmes choisis collent parfaitement à l’atmosphère tendue et mystérieuse du jeu, renforçant l’immersion dans les missions d’infiltration.
Dommage, cependant, que certaines pistes, notamment une musique d’action et celle du générique de fin, aient été supprimées dans les versions PS2/GameCube au profit de compositions moins marquantes.
La version française est un autre point fort.
Daniel Beretta, l'ancienne voix française d’Arnold Schwarzenegger, prête son timbre grave et charismatique à Sam Fisher, ajoutant une vraie présence au personnage.
Les doublages des ennemis, avec leurs accents variés, sont également réussis. ils ajoutent une touche de personnalité et parfois d’humour qui rend les dialogues mémorables.
Le jeu dispose aussi de pas mal de moments où les personnages parlent entre eux que l'ont peut espionner dans l'ombre. Des fois cela peut-être intéressant à écouter, et d'autres fois drôles.
Scénario et durée de vie
Le scénario de Splinter Cell n’est pas son point fort. Sans être mauvais, il reste assez classique pour un thriller géopolitique, servant surtout de toile de fond pour justifier les missions.
Si vous cherchez une histoire complexe et captivante, dans le même style de jeux, Metal Gear Solid est probablement plus adapté.
Comme je le dis souvent : Metal Gear Solid, c’est le scénario, et Splinter Cell, c’est le gameplay.
Côté durée de vie, le jeu offre entre 5 et 10 heures de jeu, selon votre style de jeu, la difficulté choisie et la version jouée.
En mode furtif intégral, chaque mission demande du temps pour planifier ses mouvements, ce qui allonge l’expérience.
Sur PC, la possibilité de sauvegarder à tout moment (sauf en mode Elite) offre une grande flexibilité.
Conseils pour (re)découvrir Splinter Cell
Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir Splinter Cell, la version PC est vivement recommandée, surtout avec les mods Enhanced Splinter Cell et les textures HD du remaster PS3.
Ces améliorations modernisent l’expérience tout en préservant l’essence du jeu original.
La version Xbox, rétrocompatible sur Xbox 360, One et Series, est également une excellente option.
Si vous optez pour le remaster PS3 de la Splinter Cell Trilogy, vous bénéficierez d’un rendu graphique amélioré, bien que moins personnalisable que la version PC moddée.
Actuellement, le jeu est disponible à un prix dérisoire (1,29 € sur GOG), mais il faudra installer un patch pour la version française. (C'est la version que j'ai utiliser).
Les mods fonctionnent aussi bien avec la version GOG que Steam, rendant l’expérience accessible à tous.
Lien des Mods : https://github.com/Joshhhuaaa/EnhancedSC?tab=readme-ov-file
Lien du Patch FR : https://www.moddb.com/games/tom-clancys-splinter-cell/downloads/languages-patch-int-fra-ita-deu-esp-sc1
Conclusion : Un classique qui tient encore la route
Splinter Cell reste un pilier du genre de l’infiltration, avec un gameplay toujours efficace et une ambiance immersive.
Les versions Xbox et PC offrent l’expérience complète, tandis que les versions PS2/GameCube, bien qu’ayant quelques atouts (cinématiques améliorées, niveau inédit sur PS2), souffrent de trop nombreux compromis.
Avec les mods sur PC, le jeu bénéficie d’une seconde jeunesse, tant sur le plan visuel que mécanique, et se révèle étonnamment moderne pour un titre de 2002.
Que vous soyez un fan de furtivité ou d’action, Splinter Cell offre une expérience riche et variée, portée par une ambiance sonore soignée et un gameplay qui a marqué son époque.
Si vous n’avez jamais joué aux versions Xbox ou PC, vous n’avez pas encore découvert le véritable Splinter Cell, car je le rappelle, seule ces deux versions sont complète.
Mais mention spéciale a la modélisation du métro parisien, enfin si on peut appeler ça une modélisation.
Le scénario est bon, en 2002 c'était quand même rare d'avoir des scénario plutôt mâture et celui de SC est bon, pas transcendant mais bon. Le méchant est bien choisi, et l'idée de faire des chaînes dinfos à chaque début de mission renforce l'immersion.
Les dialogues sont très bon mais l'accent caricaturaux des soldats chinois parfois me sorte du délire genre "un introu" x)
Excellent jeu moi je lui met un bon 9/10
CA préfère les remakes, et remaster..
Sur la Wii U, l'expérience Splinter Cell était encore plus poussée avec la Mablette.
Les 3 premiers splinter cell restent les meilleurs à mes yeux.
Mais après......
Je l’avais acheté day one sur Xbox, j’ai pris une telle baffe techniquement entre les effets de lumières, les effets de tissus genre quand on passait derrière les rideaux, c’était novateur à l’époque.
Et quelle ambiance de ouf
Pas garder un grand souvenir
Celui là et Chaos theory de toute façon ce sont des légendes de l'infiltration