Dans un interview à Bloomberg monsieur Watanabe réponds à une question qui intéressera les joueurs...



Quand on pense à Nintendo, des franchises populaires telles que Mario et The Legend of Zelda viennent immédiatement à l'esprit. La société expérimente certes de nouvelles séries et propriétés intellectuelles ici et là, mais elle s'appuie clairement sur ses franchises existantes.

Ken Watanabe, ancien développeur de logiciels chez Nintendo, s'est récemment exprimé à ce sujet. Dans une interview accordée à Bloomberg, il a déclaré que le gameplay était la priorité absolue, ce qui est bien connu et a été souligné à maintes reprises. Les mécanismes sont toujours la priorité absolue, et M. Watanabe a fait remarquer qu'en ce qui concerne « l'apparence ou l'emballage », les équipes de Nintendo « ne s'en soucient pas vraiment ».



Le retranscription complète de Watanabe :



« Aucune nouvelle franchise n'est apparue simplement parce qu'il n'y avait pas vraiment besoin d'en créer », a déclaré Ken Watanabe, ancien développeur de logiciels chez Nintendo. « Lorsque Nintendo souhaite innover, il se concentre avant tout sur les mécanismes de jeu, c'est-à-dire sur la création d'une nouvelle façon de jouer. Quant à l'apparence ou à l'emballage, cela n'a pas vraiment d'importance. Ils choisissent simplement ce qui correspond le mieux à ce nouveau gameplay. »

Bien sûr, tout en gardant cela à l'esprit, Nintendo expérimente de temps en temps de nouvelles propriétés intellectuelles. Drag x Drive, qui a reçu un accueil mitigé, en est un exemple. ARMS s'est démarqué de la génération originale de Nintendo Switch, même si Nintendo ne l'a pas touché depuis 2017. On peut dire que Splatoon est la nouvelle propriété intellectuelle la plus réussie de Nintendo au cours de la dernière décennie.

Outre ce qui précède, M. Watanabe a également partagé une anecdote intéressante sur la culture d'entreprise et la liberté chez Nintendo, et sur la façon dont le fait de travailler sur quelque chose en secret peut conduire à son adoption pour un produit réel :

« La culture d'entreprise, ou quel que soit le nom que vous lui donnez, encourage les gens à prendre des initiatives. Par exemple, il n'est pas rare que quelqu'un travaille secrètement sur quelque chose sans en parler à son supérieur, en disant « j'ai fait ça en secret », et que cela s'avère intéressant, si bien que cela devient un produit réel. En ce sens, il y a vraiment beaucoup de liberté. »