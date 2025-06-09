Dans un interview à Bloomberg monsieur Watanabe réponds à une question qui intéressera les joueurs...
Quand on pense à Nintendo, des franchises populaires telles que Mario et The Legend of Zelda viennent immédiatement à l'esprit. La société expérimente certes de nouvelles séries et propriétés intellectuelles ici et là, mais elle s'appuie clairement sur ses franchises existantes.
Ken Watanabe, ancien développeur de logiciels chez Nintendo, s'est récemment exprimé à ce sujet. Dans une interview accordée à Bloomberg, il a déclaré que le gameplay était la priorité absolue, ce qui est bien connu et a été souligné à maintes reprises. Les mécanismes sont toujours la priorité absolue, et M. Watanabe a fait remarquer qu'en ce qui concerne « l'apparence ou l'emballage », les équipes de Nintendo « ne s'en soucient pas vraiment ».
Le retranscription complète de Watanabe :
« Aucune nouvelle franchise n'est apparue simplement parce qu'il n'y avait pas vraiment besoin d'en créer », a déclaré Ken Watanabe, ancien développeur de logiciels chez Nintendo. « Lorsque Nintendo souhaite innover, il se concentre avant tout sur les mécanismes de jeu, c'est-à-dire sur la création d'une nouvelle façon de jouer. Quant à l'apparence ou à l'emballage, cela n'a pas vraiment d'importance. Ils choisissent simplement ce qui correspond le mieux à ce nouveau gameplay. »
Bien sûr, tout en gardant cela à l'esprit, Nintendo expérimente de temps en temps de nouvelles propriétés intellectuelles. Drag x Drive, qui a reçu un accueil mitigé, en est un exemple. ARMS s'est démarqué de la génération originale de Nintendo Switch, même si Nintendo ne l'a pas touché depuis 2017. On peut dire que Splatoon est la nouvelle propriété intellectuelle la plus réussie de Nintendo au cours de la dernière décennie.
Outre ce qui précède, M. Watanabe a également partagé une anecdote intéressante sur la culture d'entreprise et la liberté chez Nintendo, et sur la façon dont le fait de travailler sur quelque chose en secret peut conduire à son adoption pour un produit réel :
« La culture d'entreprise, ou quel que soit le nom que vous lui donnez, encourage les gens à prendre des initiatives. Par exemple, il n'est pas rare que quelqu'un travaille secrètement sur quelque chose sans en parler à son supérieur, en disant « j'ai fait ça en secret », et que cela s'avère intéressant, si bien que cela devient un produit réel. En ce sens, il y a vraiment beaucoup de liberté. »
Et tant qu'ils auront cet esprit la ils survivront, c'est le point fort de nintendo et c'est les seuls qui l'ont chez les constructeurs... leur point faible c'est la qualité générale de leur production et leur obsolescence programmée de plus en plus poussée, et la fin de leur controle qualité
Les graphismes, ça ne contribue pas a faire un jeux bon ou pas.
(Enfin je parle de l'ensemble, bien évidemment, si un jeux est bourré de clipping, de chute de frame rate, et de retard a l'affichage, bien évidemment que ça peut faire pencher la balance).
La voie que a choisie Nintendo (et je ne dit, rien n'empêche de faire une rotation des licences plutôt que de miser beaucoup sur kirby.) est une solution, pour éviter de devoir rallonger les temps de devellopement, de sortir des jeux buger a mort, et ue ça coûte un bras.
Sony lui peut vendre des consoles sans jeux (de salon, pas portable), tant qu'il y a fifa , gta, call off
C'est même con a dire, mais la switch c'est vendu a plus de 150 million sans un vrai fifa(a part le dernier), pas de call off, et pas de gta (bon il y a eu la compile)
Puis bon , quand tu compare l'âge moyen des joueurs suivant la plate-forme, on remarque que les Kevin, ado boutonneux sont sur play.
C'est juste un passage. Après en général ça arrête de jouer, ou passe sur pc, et si leur femme pond, bonjour Nintendo....
Jamais sony n'est arriver a flirter avec le record de la ps2. Et pourtant les consoles d'aujourd'hui sont dispo dans bien plus de pays qu'a l'époque de la ps2....