Clair Obscur : Expedition 33
18
Likers
name : Clair Obscur : Expedition 33
platform : PC
editor : Kepler Interactive
developer : Sandfall Interactive
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
[Zevent] Performance musical "Alicia" et "Lumière" (Clair Obcur)
https://www.youtube.com/watch?v=SnufhxwnT7Q&ab_channel=FatGiorno
    posted the 09/05/2025 at 08:22 PM by yanssou
    comments (10)
    aozora78 posted the 09/05/2025 at 08:47 PM
    C'était vraiment une superbe soirée, surtout l'ouverture avec l'ochrestre curieux et Alice, et la fin avec IAM pour moi!

    La force de la communauté était cool. De tous les âges, plusieurs styles musicaux. Bref c'était super.
    rbz posted the 09/05/2025 at 09:18 PM
    toujours les mêmes sons
    ravyxxs posted the 09/06/2025 at 05:36 AM
    rbz rabat-joie
    link49 posted the 09/06/2025 at 06:08 AM
    Magnifique!!!
    djfab posted the 09/06/2025 at 06:09 AM
    Il y a eu aussi le sublime "Until Next Life" : https://youtu.be/VYwD00kZamU?t=2298
    aozora78 posted the 09/06/2025 at 08:53 AM
    djfab
    sdkios posted the 09/06/2025 at 12:40 PM
    Elle a fait un colors aussi recemment. Premiere fois qu'une zik de jeu passe chez colors
    misterwhite posted the 09/06/2025 at 03:09 PM
    Tellement dommage la gauchiasse avec son keffieh au premier rang qui sali cette belle performance.
    A part cette merde j'ai adoré !!
    e3ologue posted the 09/06/2025 at 07:24 PM
    sdkios En même temps le jeu vidéo en terme de musique c'est devenu presque plus diversifié que l'industrie traditionnelle de la musique, alors il fallait bien que ça arrive un jour
    sdkios posted the 09/06/2025 at 08:04 PM
    e3ologue pas faux ! Faut avouer qu'avec Clair Obscur ils ont mit la barre haut aussi, l'ost est une oeuvre d'art a lui tout seul du coup ca fait plaisir de les voir autant solicités !
