name :
Clair Obscur : Expedition 33
platform :
PC
editor :
Kepler Interactive
developer :
Sandfall Interactive
genre :
RPG
other versions :
Xbox Series X
-
Playstation 5
[Zevent] Performance musical "Alicia" et "Lumière" (Clair Obcur)
https://www.youtube.com/watch?v=SnufhxwnT7Q&ab_channel=FatGiorno
posted the 09/05/2025 at 08:22 PM by
yanssou
comments (
10
)
aozora78
posted
the 09/05/2025 at 08:47 PM
C'était vraiment une superbe soirée, surtout l'ouverture avec l'ochrestre curieux et Alice, et la fin avec IAM pour moi!
La force de la communauté était cool. De tous les âges, plusieurs styles musicaux. Bref c'était super.
rbz
posted
the 09/05/2025 at 09:18 PM
toujours les mêmes sons
ravyxxs
posted
the 09/06/2025 at 05:36 AM
rbz
rabat-joie
link49
posted
the 09/06/2025 at 06:08 AM
Magnifique!!!
djfab
posted
the 09/06/2025 at 06:09 AM
Il y a eu aussi le sublime "Until Next Life" :
https://youtu.be/VYwD00kZamU?t=2298
aozora78
posted
the 09/06/2025 at 08:53 AM
djfab
sdkios
posted
the 09/06/2025 at 12:40 PM
Elle a fait un colors aussi recemment. Premiere fois qu'une zik de jeu passe chez colors
misterwhite
posted
the 09/06/2025 at 03:09 PM
Tellement dommage la gauchiasse avec son keffieh au premier rang qui sali cette belle performance.
A part cette merde j'ai adoré !!
e3ologue
posted
the 09/06/2025 at 07:24 PM
sdkios
En même temps le jeu vidéo en terme de musique c'est devenu presque plus diversifié que l'industrie traditionnelle de la musique, alors il fallait bien que ça arrive un jour
sdkios
posted
the 09/06/2025 at 08:04 PM
e3ologue
pas faux ! Faut avouer qu'avec Clair Obscur ils ont mit la barre haut aussi, l'ost est une oeuvre d'art a lui tout seul
du coup ca fait plaisir de les voir autant solicités !
