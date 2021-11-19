accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
2
❤
Likers
Who likes this ?
kr16
,
amassous
name :
Pokemon Diamant Etincelant et Perle Scintillante
platform :
Switch
editor :
Nintendo
developer :
ILCA
genre :
RPG
multiplayer :
online
european release date :
11/19/2021
read the reviews
add a review
add a press review
profile
9
Likes
Likers
Who likes this ?
link49
,
raph64
,
opthomas
,
sephiroth07
,
minx
,
torotoro59
,
sorakairi86
,
kurosama
,
plistter
darkxehanort94
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
489
visites since opening :
1021955
darkxehanort94
> blog
all
nouvelle catégorie
nouvelle catégorie
nouvelle catégorie
Sakharu : Pokémon Diamant et Perle !
3 heures sur la conception de la 4 éme Géneration !
Mais bien sur le meilleur jeu 4G reste Heartgold et SoulSilver !
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 09/05/2025 at 04:06 PM by
darkxehanort94
comments (
8
)
masharu
posted
the 09/05/2025 at 04:54 PM
Connaissant les tares du jeu, dont l'absence de Pokémon de type Feu (limité au starter et Ponyta/Galopa) jusqu'au post-game, Diamant et Perle sont loin d'être le jeu ultime de la série...
darkxehanort94
posted
the 09/05/2025 at 05:00 PM
masharu
La vidéo dure 3 heures, on va voir si il en parle dans la partie sur les Pokémons 4G
thelastone
posted
the 09/05/2025 at 07:14 PM
L'un des meilleurs jeu de la gen
evasnake
posted
the 09/06/2025 at 06:49 AM
thelastone
Un des meilleurs de la génération PS2/GC/XB/DC/DS/PSP??
Euh non, t'en as genre des centaines devant lui
thelastone
posted
the 09/06/2025 at 01:47 PM
Evasnake
Non.
sonilka
posted
the 09/07/2025 at 02:52 PM
Sinnoh, quelle région géniale avec des endroits marquants et un lore d'excellente facture. Le début de l'apogée de la licence qui s'étendra de HGSS à N2B2.
evasnake
posted
the 09/07/2025 at 10:43 PM
thelastone
Lol, déjà niveau pokemon, c'est meme pas le meilleur sur DS
thelastone
posted
the 09/08/2025 at 05:38 AM
Evasnake
Pour moi il éclate Noir et blanc et NB2, que ce soit au niveau bestiaire,region,ambiance ou lore , il éclate aussi tout les épisodes 3d a chier. C'est déjà pas mal
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Euh non, t'en as genre des centaines devant lui