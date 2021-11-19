profile
Pokemon Diamant Etincelant et Perle Scintillante
name : Pokemon Diamant Etincelant et Perle Scintillante
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : ILCA
genre : RPG
multiplayer : online
european release date : 11/19/2021
Sakharu : Pokémon Diamant et Perle !
3 heures sur la conception de la 4 éme Géneration !



Mais bien sur le meilleur jeu 4G reste Heartgold et SoulSilver !
    posted the 09/05/2025 at 04:06 PM by darkxehanort94
    comments (8)
    masharu posted the 09/05/2025 at 04:54 PM
    Connaissant les tares du jeu, dont l'absence de Pokémon de type Feu (limité au starter et Ponyta/Galopa) jusqu'au post-game, Diamant et Perle sont loin d'être le jeu ultime de la série...
    darkxehanort94 posted the 09/05/2025 at 05:00 PM
    masharu La vidéo dure 3 heures, on va voir si il en parle dans la partie sur les Pokémons 4G
    thelastone posted the 09/05/2025 at 07:14 PM
    L'un des meilleurs jeu de la gen
    evasnake posted the 09/06/2025 at 06:49 AM
    thelastone Un des meilleurs de la génération PS2/GC/XB/DC/DS/PSP??

    Euh non, t'en as genre des centaines devant lui
    thelastone posted the 09/06/2025 at 01:47 PM
    Evasnake Non.
    sonilka posted the 09/07/2025 at 02:52 PM
    Sinnoh, quelle région géniale avec des endroits marquants et un lore d'excellente facture. Le début de l'apogée de la licence qui s'étendra de HGSS à N2B2.
    evasnake posted the 09/07/2025 at 10:43 PM
    thelastone Lol, déjà niveau pokemon, c'est meme pas le meilleur sur DS
    thelastone posted the 09/08/2025 at 05:38 AM
    Evasnake Pour moi il éclate Noir et blanc et NB2, que ce soit au niveau bestiaire,region,ambiance ou lore , il éclate aussi tout les épisodes 3d a chier. C'est déjà pas mal
