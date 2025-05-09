accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
0
Like
Likers
Who likes this ?
grazou
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
24
visites since opening :
31180
grazou
> blog
Ghost of Yotei : on connaît enfin le poids du jeu
D’après un message sur X et Reddit, on connaît enfin le poids du nouveau jeu Ghost of Yotei ainsi que sa date de préchargement sur PS5.
Environ 85 Go, et prévu pour le 25 septembre, plus de détails sur la source..
Bon week-end les gamers
INFINITY AREA
-
https://infinity-area.com/article/ghost-of-yotei-taille-du-jeu-et-date-de-prechargement-devoilees-sur-ps5
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 09/05/2025 at 03:18 PM by
grazou
comments (
1
)
bladagun
posted
the 09/05/2025 at 11:22 PM
La Vendée ! Oui oui oui ouiii
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo