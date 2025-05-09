Uncharted 4 est mon Uncharted favori mais ça vous le savez déjà. J'avais envie de vous partager 11 trucs sur le jeu qui j'espère vous plaira pour les petits curieux !12)11)- Uncharted 4 est basé sur l'histoire de Henry Avery et de sa compagnie de pirates. Henry Avery a vraiment existé, il est né en 1659 en Angleterre (Devon).Il est l'un des pirates les plus célèbres de l'histoire, et était un des plus redoutés de son époque. Au début marin puis ensuite corsaire, il se tourne dans la piraterie dans l'océan Indien, une zone très riches en routes commerciales.Mais c'est en 1695 que Henry Avery réalise son coup le plus marquant, il attaque le convoi du Grand Moghol (et pas mongole) Aurangzeb près de L'inde. Avec un coup comme celui là, il devient l'homme le plus recherché de la planète à cette époque. Même ces compagnons d'infortune le craignait, Avery inspiré la crainte et était respecté de tous, redoutable comme pas permis. On ignore en revanche comment il est mort, certains disent qu'il est mort pauvre en Angleterre, d'autres qu'il disparu sans laisser de trace.10 )- Libertalia, la légendaire colonie de pirate n'est qu'un mythe, car elle n'a aucune preuve historique. De même le trésor d'Avery n'a aucune preuve concrète, on sait même pas où était passé Avery après son attaque du Gunsway. Le jeu prend des libertés et c'est normal. L'alliance entre pirates pour bâtir une cité n'est que fiction, même si les communautés de pirates existées notamment au Caraïbes, mais rien de comparable à Libertalia.9 )- Au départ, ND avait envisagé une fin beaucoup plus sombre pour la saga. En effet, Nathan Drake devait mourir, mais ça a été modifié car jugé trop sombre, ils ont préférés faire une fin plus "joyeuse". D'ailleurs, le titre A Thieves End, veut dire "la Fin d'un Voleur" d'où le fait que Drake devait y rester, finalement ce n'est pas le cas.8 )- Les tableaux d'avis de recherche des pirates sont authentique. Ils sont inspirés de vrais croquis historique. De même, certains trésors dans le jeu sont vrai car ND avait visité un musée pour retranscrire dans le jeu certains vrai objet (pas tous). Il ya aussi des références aux anciens jeux de ND dans les trésors, notamment l'orbe des précurseurs de Jak et Daxter et le pendentif des lucioles de The Last of Us. Dans le chapitre en mer, si on visite le bateau on peut trouver un squelette avec quelques coraux sur la tête, sa disposition rappel vraiment les Claqueurs de The Last of Us.7)- La physique du grappin est très réaliste, elle est basée sur un vrai moteur graphique indépendant, chaque lancer est calculé en direct, ce n'est pas un script. Les armes ont également un comportement réaliste, les balles ricochent différemment selon la surface. Les détails sur le personnage sont également hallucianant, on peut voir la sueur dans le dos de Nate, mais aussi dans ses cheveux. Ses vêtements se salissent aussi si on va dans la boue, de même que son 4×4 comme dans le chapitre à Madagascar. De même, quand Nathan se mouille, ses vêtements peuvent sécher en temps réel dans le jeu.6)- Plusieurs moments dans le jeu nous montre que Sam ment à son frère depuis le début. On voit qu'il en sait beaucoup plus que ce qu'il dit vraiment, notamment à propos de Libertalia. Le trésor est surtout une obsession personnelle pour Sam, il veut prouver qu'il est meilleur que Rafe et surpasse son frère. On voit qu'il est jaloux de lui, parce qu'il a plusieurs cités perdues d'avance comme il dit. Même si Sam aime son frère, il hésite pas à lui mentir, quitte à risquer sa vie. En revanche, il prend une balle à la place de son frère pour se "sacrifier". Contrairement à Nate qui aime l'aventure et veut protéger ses proches, Sam lui est bien plus orgueilleux, et prêt à tout pour trouver le trésor. Il manipule aussi Nathan en jouant sur leur lien fraternel et la nostalgie.Mais à la fin, Sam finit par se calmer, et son frère lui pardonne. En quelque sorte,Sam est un peu le miroir de Nathan, et il rappelle un peu son obsession qu'il avait lui aussi sur les aventures passées.5)- Bien que Nate se soit rangé et s'est marié, on sent qu'il a du mal à raccrocher malgré tout, notamment quand il regarde le tableau chez lui. Nathan semble s'ennuyer, d'ailleurs le chapitre une Vie ordinaire illustre très bien ce moment. Sa vie tranquille lui va mais il s'ennuie, il a soif d'aventure. En vérité, c'est pour ça qu'il en veut pas tant que ça à son frère, car il repart à l'aventure avec lui et y prend plaisir, même si évidemment il a envie de renoncer plusieurs fois à cause de Elena. Et Nate est pas tellement mieux non plus niveaux mensonges vu le mytho qu'il raconte à sa femme....4)- Dans le chapitre où Sam tient Nadine en otage, Rafe dit : t'inquiètes pas c'est pas des meurtriers" Cette phrase est complètement débile quand on y pense vu la quantité d'hommes qu'on dézingue dans le jeu mais aussi dans ceux d'avant. C'est là qu'on voit que le jeu met les cinématiques totalement en décalage avec le gameplay. D'ailleurs, un des trophées se nomme "dissonance ludo narrative" ce qui illustre parfaitement ses propos.3)- Dans le chapitre 11, Sully et Nate regarde des tableaux de pirates. Ils reconnaissent pas l'un d'entre eux. Logique puisqu'il s'agit de Guybrush Threepwood , le héros de Monkey Island. Pour ça aussi que son emblème c'est le singe. C'est aussi parce que Neil Druckman est un énorme fan de Monkey Island et à donc mis ses clins d'œil intentionnellement.2)- Rafe est mon méchant préféré des Uncharted et voilà pourquoi. Charmant au demeurant, il est obsessionnel et orgueilleux, ce n'est pas l'argent qui l'intéresse mais la gloire, il est obsédé par le trésor de Henry Avery et veut prouver au yeux du monde que ce n'est pas un sale gosse de riche et c'est tout. Sauf que Rafe bah il est quand même moins compétent que Nathan et Sam, il est néanmoins loin d'être con, notamment quand il les localise à Madagascar en piratant leur téléphone.Rafe est aussi étonnamment fort en combat à main nues, mais son arrogance finira par le conduire à sa chute. Rafe devient complètement fou à la fin du jeu, là où il restait "raisonnable" la plupart du temps. En vérité, Rafe est jaloux de Nathan car c'est un chasseur de trésor accompli alors que lui bah il a pas prouvé grand chose. On pourrait symbolise les thèmes du jeu par :"La cupidité et l'obsession rendent fou, et détruisent ceux qui s'y accroche trop fermement. " pour moi il est plus qu'un simple méchant, il est le miroir sombre de Nate, plus intéressé par le pouvoir et l'avidité, alors que Nathan garde malgré tout une certaine "éthique" et un code moral.Nadine elle est plus refléchie, à plus de sens moral que Rafe et n'hésite pas à le remettre sur le droit chemin lorsqu'il perd ls pédales mais à la fin il n'y a plus grande chose à en tirer... si elle est aussi forte en combat, c'est parce que Nadine est une ancienne militaire maintenant à la tête d'un groupe de militaire privée nommé Shoreline.1)- Shoreline est une entreprise militaire privée (mercenaire) engagé par Rafe Adler en échange de pognon pour sécurisé l'accès au trésor de Avery mais également les protéger. Elle a à sa tête Nadine Ross, elle fournit à Rafe et Nadine des mercenaires armées, véhicule blindé et logistique. Ce ne sont pas de simple bandit comme il pouvait y avoir dans les anciens jeux mais des ennemis plus compétent, méthodique et organisé. Elle est inspirés de vrai société militaire privées moderne.Voilà j'espère que ça vous aura plu, à très bientôt pour un prochain top !