on passe de 700$ à 1100$ hors taxe aux US (comptez 1200€ en france) pour le modele Z2
et pour le modele Z2 extreme ,celui qui nous interesse , équivalent à la prochaine rog Xbox ally X le prix annoncé est de 1350$ (comptez 1500€)
"Le Legion Go 2 est disponible à partir de 1 099,99 $ avec un processeur AMD Z2, 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Il vous en coûtera 1 199,99 $ pour le modèle avec 32 Go de RAM, 1 349,99 $ pour un Z2 Extreme avec 32 Go / 1 To et 1 479,99 $ pour le même modèle avec 2 To. "
C'est pas parce que une handheld existe à 1100$ que celle à 900$ est OK hein
Vraiment n'importe quoi ce prix.
En plus si MSI sort une Claw avec un Panther Lake en début d'année, toutes ces machines à base de Z2E seront dépassées niveau perfs (et pas qu'un peu).
Environ deux fois moins qu'une Xbox serie X / PS5. Ce qui est énorme pour une console portable hein.
Mais du coup... Rappelez moi... Qui est-ce qui disait que la Switch 2 était trop chère pour son hardware ?....
Equivalent je sais pas, dans les 2 cas tu as un OLED VRR qui est nettement supérieur à l'écran de la rog ally X je pense, ca froisse un peu la comparaison
Certains comprendront enfin que le prix de la Switch 2 n'est pas abusée.
La miniaturisation ça coute chère!
ça doit envoyer sinon, entre l'écran et la puissance
L’écran a l’air sacrément bon cela dit, 1000 nits en peak et 500 nits 100% ça va vraiment être sympa en HDR, et pour jouer à l’extérieur.
bientôt dispo dans les salles de muscu pour remplacer les altères
ça ne respecte aucun principe du genre, ne le poids, ni le prix. autant se payer un vrai pc fix. quelle honte