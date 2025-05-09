on passe de 700$ à 1100$ hors taxe aux US (comptez 1200€ en france) pour le modele Z2et pour le modele Z2 extreme ,celui qui nous interesse , équivalent à la prochaine rog Xbox ally X le prix annoncé est de 1350$ (comptez 1500€)"Le Legion Go 2 est disponible à partir de 1 099,99 $ avec un processeur AMD Z2, 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Il vous en coûtera 1 199,99 $ pour le modèle avec 32 Go de RAM, 1 349,99 $ pour un Z2 Extreme avec 32 Go / 1 To et 1 479,99 $ pour le même modèle avec 2 To. "