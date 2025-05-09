profile
skuldleif
23
Likes
Likers
skuldleif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 681
visites since opening : 1570938
skuldleif > blog
Legion GO 2 ,on connait le prix et ca PIQUE ! (1500€)
on passe de 700$ à 1100$ hors taxe aux US (comptez 1200€ en france) pour le modele Z2
et pour le modele Z2 extreme ,celui qui nous interesse , équivalent à la prochaine rog Xbox ally X le prix annoncé est de 1350$ (comptez 1500€)


"Le Legion Go 2 est disponible à partir de 1 099,99 $ avec un processeur AMD Z2, 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Il vous en coûtera 1 199,99 $ pour le modèle avec 32 Go de RAM, 1 349,99 $ pour un Z2 Extreme avec 32 Go / 1 To et 1 479,99 $ pour le même modèle avec 2 To. "

https://www.theverge.com/news/769776/legion-go-2-official-lenovo-new-flagship-handheld-cost
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/05/2025 at 11:49 AM by skuldleif
    comments (27)
    skuldleif posted the 09/05/2025 at 11:50 AM
    d'un coup les 900$ de la rog xbox ally X en rumeur me paraissent pas si cher
    cyr posted the 09/05/2025 at 11:53 AM
    Ouai....... vu les tarifs, bide en vue avec micro ventes....
    skuldleif posted the 09/05/2025 at 11:55 AM
    ah mais c'est HORS TAXE aux US ok comptez 1500€ pour le modele equivalent a la Xbox ally X
    wickette posted the 09/05/2025 at 12:05 PM
    skuldleif
    C'est pas parce que une handheld existe à 1100$ que celle à 900$ est OK hein
    skuldleif posted the 09/05/2025 at 12:07 PM
    wickette ah non non ca pue la merde aussi tkt , mais la switch 2 en revanche on peut relativiser quand meme
    skuldleif posted the 09/05/2025 at 12:08 PM
    wickette mais la handled a 1100$ n'est pas l'equivalent du model a 900$ , c'est celui a 1350$ qui l'est (Z2 extreme)
    altendorf posted the 09/05/2025 at 12:31 PM
    Valve toujours aussi tranquille
    apollokami posted the 09/05/2025 at 12:59 PM
    Je l'attendais tellement…
    Vraiment n'importe quoi ce prix.

    En plus si MSI sort une Claw avec un Panther Lake en début d'année, toutes ces machines à base de Z2E seront dépassées niveau perfs (et pas qu'un peu).
    elicetheworld posted the 09/05/2025 at 01:19 PM
    Ça vaut quoi par rapport à une current gen a ce prix là ?
    donpandemonium posted the 09/05/2025 at 02:07 PM
    Elicetheworld Le Z2 extreme monte à 11.06 Tflops en pic théorique ( 5.5 Tflops en pratique car les 11 Tflops ne sont que dans un language de programmation précis ), avec une bande passante max de 256 Gb/s.

    Environ deux fois moins qu'une Xbox serie X / PS5. Ce qui est énorme pour une console portable hein.

    Mais du coup... Rappelez moi... Qui est-ce qui disait que la Switch 2 était trop chère pour son hardware ?....
    wickette posted the 09/05/2025 at 02:15 PM
    skuldleif
    Equivalent je sais pas, dans les 2 cas tu as un OLED VRR qui est nettement supérieur à l'écran de la rog ally X je pense, ca froisse un peu la comparaison
    jaysennnin posted the 09/05/2025 at 02:30 PM
    apollokami malheureusement msi veut plus faire de handheld à base d'intel, ils ont lachement rejoint le camp amd
    jaysennnin posted the 09/05/2025 at 02:32 PM
    l'ecran OLED 8.8 pouces à 144 hz a du faire grimper le prix en flèche, bref il est bien parti pour être le handhled ultime
    kambei312 posted the 09/05/2025 at 02:34 PM
    Le monde du JV qui perd petit à petit le sens des réalités. Je pense que le réveil va être brutal.
    hypermario posted the 09/05/2025 at 03:59 PM
    420€ la Switch 2 : Mais ca reste une console, pas un PC.
    nyseko posted the 09/05/2025 at 04:09 PM
    De quoi faire relativiser le prix de la Nintendo Switch 2 et craindre le pire pour la prochaine PS5 Portable.
    leonsilverburg posted the 09/05/2025 at 04:17 PM
    Quand on va voir les prix de la PS6 portable, Steam Deck 2, etc...
    Certains comprendront enfin que le prix de la Switch 2 n'est pas abusée.
    La miniaturisation ça coute chère!
    keiku posted the 09/05/2025 at 04:59 PM
    Le prix d'un très bon pc avec une bonne carte graphique
    xylander posted the 09/05/2025 at 05:07 PM
    Sony se suicide à long terme. Les autres suivent.
    xylander posted the 09/05/2025 at 05:08 PM
    La switch 2 est un piège à pigeons
    romgamer6859 posted the 09/05/2025 at 05:10 PM
    oui ça fait relativiser le prix des autres machines.

    ça doit envoyer sinon, entre l'écran et la puissance
    arrrghl posted the 09/05/2025 at 05:51 PM
    1kg le bousin !! On parle encore de console portable ?!!
    ley posted the 09/06/2025 at 01:02 AM
    Totalement hors de prix, mais si ça peut démocratiser les écrans Oled sur les handhelds PC à terme, why not.
    L’écran a l’air sacrément bon cela dit, 1000 nits en peak et 500 nits 100% ça va vraiment être sympa en HDR, et pour jouer à l’extérieur.
    iglooo posted the 09/06/2025 at 09:08 AM
    leonsilverburg Valve ne fera pas l'erreur des autres sur le SD2 àma
    5120x2880 posted the 09/06/2025 at 11:32 AM
    leonsilverburg Ils miniaturisent rien du tout, les composants existent déjà et sont déjà dans ce format, ils font qu'assembler et designer ce qui doit l'être. Sinon le Red Magic 10 Air c'est 400€, ça peut émuler des jeux PC etc.
    malroth posted the 09/07/2025 at 08:23 AM
    et 1kg la portable

    bientôt dispo dans les salles de muscu pour remplacer les altères

    ça ne respecte aucun principe du genre, ne le poids, ni le prix. autant se payer un vrai pc fix. quelle honte
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo