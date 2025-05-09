Voici le dernier classement Famitsu allant du 25 aout au 31 aout 2025 :
1. [PS5] Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – 63,585 / NEW
2. [NSW] Super Robot Wars Y – 60,532 / NEW
3. [NSW] Story of Seasons: Grand Bazaar – 46,586 / NEW
4. [NS2] Mario Kart World – 35,185 / NEW
5. [PS5] Super Robot Wars Y – 30,969 / NEW
6. [NS2] Story of Seasons: Grand Bazaar Nintendo Switch 2 Edition – 18,148 / NEW
7. [NS2] Kirby and the Forgotten Land – Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World – 12,174 / NEW
8. [NS2] Donkey Kong Bananza – 10,440 / 286,119
9. [PS5] Lost Soul Aside – 7,374 / NEW
10. [NSW] Minecraft – 7,344 / 3,989,908
11. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 7,223 / 6,429,753
12. [NSW] Nintendo Switch Sports – 6,212 / 1,639,903
13. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 4,908 / 8,209,015
14. [NS2] Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV – 4,523 / 55,177
15. [NSW] Super Mario Party Jamboree – 4,388 / 1,379,550
16. [NSW] Ring Fit Adventure – 4,094 / 3,739,690
17. [NSW] Shinobi: Art of Vengeance – 3,796 / NEW
18. [NSW] Varlet – 3,394 / NEW
19. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet – 2,911 / 5,604,446
20. [NSW] Tamagotchi Plaza – 2,906 / 178,809
21. [PS5] Varlet – 2,522 / NEW
22. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 2,475 / 5,793,311
23. [NSW] Splatoon 3 – 2,468 / 4,470,661
24. [NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles – 2,360 / 97,425
25. [NSW] Kirby and the Forgotten Land – 2,227 / 1,225,443
26. [NSW] Super Mario Odyssey – 2,212 / 2,584,662
27. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 2,035 / 1,431,632
28. [NSW] The Exit 8 / Platform 8 – 1,876 / 53,508
29. [NSW] School Girlfriend 2.5 – 1,847 / NEW
30. [NSW] Toaplan Arcade Collection Vol. 2 1,796 / NEW
Et le Top Hardware :
Après un lancement raté sur PC, il semble bien parti pour faire pareil sur Ps5. En effet, Lost Soul Aside a connu des débuts modestes au Japon avec seulement 7 374 unités physiques vendues sur PS5.
Source : https://nintendoeverything.com/famitsu-sales-8-25-25-8-31-25-first-week-sales-revealed-for-kirby-and-the-forgotten-land-on-nintendo-switch-2/
Même si ça ne durera pas, sur le PSN FR il est passé dans la journée devant Gears of War Reloaded et Helldivers 2 et sur le PSN US il est toujours bien placé.
De toute façon depuis qu'on sait qu'il n'aurait couté que 8 millions de dollars, il est sans doute deja pas loin d’être rentable.
guiguif en espérant un tirage pas trop élevé. Néanmoins j'observe que tu défend les jeux moyen et que tu atomise les bon jeux. Suivant le support.. c'est trop voyant.
Puis bon à ce niveau là, tu n'as aucune leçon à donner
Le Goty mort vivant de sir Guiguif
Non je rigole bien évidemment j''étais en train de le préparer mais vu que tu l'as fait
Cela parle de Lost Aside mais bon même sans être sur console nintendo, le jeu part avec un handicap il est Chinois...à partir de là, je pense pas que les Japonais vont se bousculer.
Mais pour moi l'info importante c'est le score de Shinobi!
[NSW] SHINOBI: Art of Vengeance (SEGA, 08/29/25) – 3,796 (New)
c'est pas fou.
Mais l'info la plus importante voir bizarre c'est à propos de Minecraft dans le Top30:
[NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/1 – 7,344 (3,989,90
Bientôt à 4 millions
Mais n'y a t-il pas quelque chose qui est bizarre concernant Minecraft?
[NSW] Super Robot Wars Y (Bandai Namco, 08/28/25) – 60,532 (New)
[PS5] Super Robot Wars Y (Bandai Namco, 08/28/25) – 30,969 (New)
Ici on comprends que même Bandai Namco n'a pas été privilgié en terme de kit de dev Switch 2.
[NSW] Story of Seasons: Grand Bazaar (Marvelous, 08/27/25) – 46,586 (New)
[SW2] Story of Seasons: Grand Bazaar – Nintendo Switch 2 Edition (Marvelous, 08/27/25) – 18,148 (New)
La Switch va encore tenir facilement encore une bonne année.
[SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 35,185 (1,655,926)
[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 7,223 (6,429,753)
Le lancement record (cheaté puisqu'en bundle) permet à MK World de viser en quelques le tiers des ventes de MK8 DX
[NSW] VARLET (FuRyu, 08/28/25) – 3,394 (New)
[PS5] VARLET (FuRyu, 08/28/25) – 2,522 (New)
Pas de Dev Kit Switch 2.
[SW2] Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV (Nintendo, 07/24/25) – 4,523 (55,177)
[NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 10/17/24) – 4,388 (1,379,550)
C'est super serré
en fait l'avantage supplémentaire d'acheter la version Switch (en dehors de la maj)...c'est qu'en fait le jeu fonctionne sur Switch 1&2...une cartouche Switch 2 ne fonctionne pas sur Switch...
[SW2] Kirby and the Forgotten Land – Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World (Nintendo, 08/28/25) – 12,174 (New)
[NSW] Kirby and the Forgotten Land (Nintendo, 03/25/22) – 2,227 (1,225,443)
bah c'est l'absence totale d'une version PS5 que la Switch 1 et 2 cartonnent ok mais que la version PS5 de minecraft n'arrive pas à se hisser dans le top 30 c'est complétement fou!
C'est typiquement le jeu qui aurait du vivoter avec 2000 à 3000 ventes par semaines sur plusieurs années.
alors j'imagine que le problème c'est une histoire de communauté, genre tous les mômes ont la même version et au moment du choix de la version cela joue certainement.
Un peu comme ce genre de détail qui joue dans l'achat d'une voiture:
-le prix des pièces neuves de rechange, les voitures asiatiques sont souvent plus chères.
-en France il sera extrêmement facile de trouver des pièces d'occasion pour une Renault ou une Peugeot que pour une Mazda.
Mais ce n'est pas étonnant vu la dynamique des sorties, la PS5 manque de soutien software donc les ventes se tassent doucement.
J'imagine même (dans le monde) que beaucoup de joueurs Xbox vont en profiter pour passer sur Play.
Ok verra pour GTAVI entre les xbox series, les ps5 déjà vendues et aussi les joueurs qui l’attendent sur PC ce dera un excellent indicateur du dynamisme reel de PlayStation
Si GTAVI ne provoque pas un fléchissement notable et durable de la courbe de ventes des ps5, Sony va devoir s’inquiéter pour la generation ps6 meme si leur revenu par joueur lui est en nette hausse
Le japon c’est absolument pas un marché important pour Playstation, qu’importe ce que les nostalgiques veulent le marché jap c’est nintendo, F2P et smartphone aujourd’hui surtout
Là où le Japon est capital pour Sony c’est qu’ils font maintenant des jeux très prisés par les occidentaux, le marché principal de Sony
Je n’étais qu'à la moitié, depuis j'ai changé d'avis