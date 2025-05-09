Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Lost Soul Aside
3
Likers
name : Lost Soul Aside
platform : Playstation 5
editor : N.C
developer : Ultizero Games
genre : action-RPG
other versions : PC - PlayStation 4
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
471
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18491
visites since opening : 30908692
link49 > blog
[Top 30 Japon] Lost Soul Aside : Un bide retentissant sur Ps5?
Voici le dernier classement Famitsu allant du 25 aout au 31 aout 2025 :



1. [PS5] Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – 63,585 / NEW
2. [NSW] Super Robot Wars Y – 60,532 / NEW
3. [NSW] Story of Seasons: Grand Bazaar – 46,586 / NEW
4. [NS2] Mario Kart World – 35,185 / NEW
5. [PS5] Super Robot Wars Y – 30,969 / NEW
6. [NS2] Story of Seasons: Grand Bazaar Nintendo Switch 2 Edition – 18,148 / NEW
7. [NS2] Kirby and the Forgotten Land – Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World – 12,174 / NEW
8. [NS2] Donkey Kong Bananza – 10,440 / 286,119
9. [PS5] Lost Soul Aside – 7,374 / NEW
10. [NSW] Minecraft – 7,344 / 3,989,908

11. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 7,223 / 6,429,753
12. [NSW] Nintendo Switch Sports – 6,212 / 1,639,903
13. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 4,908 / 8,209,015
14. [NS2] Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV – 4,523 / 55,177
15. [NSW] Super Mario Party Jamboree – 4,388 / 1,379,550
16. [NSW] Ring Fit Adventure – 4,094 / 3,739,690
17. [NSW] Shinobi: Art of Vengeance – 3,796 / NEW
18. [NSW] Varlet – 3,394 / NEW
19. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet – 2,911 / 5,604,446
20. [NSW] Tamagotchi Plaza – 2,906 / 178,809
21. [PS5] Varlet – 2,522 / NEW
22. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 2,475 / 5,793,311
23. [NSW] Splatoon 3 – 2,468 / 4,470,661
24. [NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles – 2,360 / 97,425
25. [NSW] Kirby and the Forgotten Land – 2,227 / 1,225,443
26. [NSW] Super Mario Odyssey – 2,212 / 2,584,662
27. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 2,035 / 1,431,632
28. [NSW] The Exit 8 / Platform 8 – 1,876 / 53,508
29. [NSW] School Girlfriend 2.5 – 1,847 / NEW
30. [NSW] Toaplan Arcade Collection Vol. 2 1,796 / NEW

Et le Top Hardware :



Après un lancement raté sur PC, il semble bien parti pour faire pareil sur Ps5. En effet, Lost Soul Aside a connu des débuts modestes au Japon avec seulement 7 374 unités physiques vendues sur PS5.

Source : https://nintendoeverything.com/famitsu-sales-8-25-25-8-31-25-first-week-sales-revealed-for-kirby-and-the-forgotten-land-on-nintendo-switch-2/
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    kevinmccallisterrr
    posted the 09/04/2025 at 11:52 PM by link49
    comments (33)
    guiguif posted the 09/05/2025 at 12:17 AM
    Lol le Japon...
    Même si ça ne durera pas, sur le PSN FR il est passé dans la journée devant Gears of War Reloaded et Helldivers 2 et sur le PSN US il est toujours bien placé.

    De toute façon depuis qu'on sait qu'il n'aurait couté que 8 millions de dollars, il est sans doute deja pas loin d’être rentable.
    kalas28 posted the 09/05/2025 at 02:47 AM
    le japon..... ah
    kratoszeus posted the 09/05/2025 at 04:21 AM
    guiguif il est rentable, on parle de 150000 ventes la première semaine.Ca reste pas fou mais a 70euros c était logique.
    djfab posted the 09/05/2025 at 04:54 AM
    Les chiffres japonais ne signifie rien puisque rien ne marche si c pas du Nintendo...
    cyr posted the 09/05/2025 at 05:12 AM
    kratoszeus ouais enfin un jeux vendu 70€ en boutique, c'est pas ce que touche l'éditeur. Il faut retirer marge du magasin, la tva, le transport, la logistique etc


    guiguif en espérant un tirage pas trop élevé. Néanmoins j'observe que tu défend les jeux moyen et que tu atomise les bon jeux. Suivant le support.. c'est trop voyant.
    shambala93 posted the 09/05/2025 at 05:16 AM
    J’ai vu des comparatifs avec d’anciens trailers, quel downgrade…
    zekk posted the 09/05/2025 at 06:17 AM
    cyr il a clairement dit que c'était moins bon que DK mais tu ne retiens que ce que tu veux...

    Puis bon à ce niveau là, tu n'as aucune leçon à donner
    ducknsexe posted the 09/05/2025 at 06:46 AM
    Ce jeu de merde

    Le Goty mort vivant de sir Guiguif
    pcsw2 posted the 09/05/2025 at 06:52 AM
    A oui quand meme
    vyse posted the 09/05/2025 at 07:04 AM
    C'est qd même le festival de mauvaise foi sérieux ! Entre les test qui pointent le scénario et les annonces de vente de jeux japonais je comprends pas la haine
    link49 posted the 09/05/2025 at 07:22 AM
    J'ai modifié en Top 30 Japon. Après, le lancement de Lost Soul Aside ne change pas, et je pense qu'il est bien parti pour faire des ventes catastrophiques dans le monde....
    losz posted the 09/05/2025 at 07:40 AM
    Faut voir surtout en chine, car le japon c'est un pays mort depuis des années à part Nintendo.
    link49 posted the 09/05/2025 at 07:52 AM
    A titre de comparaison, Black Myth: Wukong avait débuté sur PS5 à 10,136 exemplaires vendu lors de sa première semaine.
    zekk posted the 09/05/2025 at 08:22 AM
    link49 ton dernier commentaire fait relativiser
    link49 posted the 09/05/2025 at 08:25 AM
    zekk C'est le jeu qui m'ait venu à l'esprit en voulant comparer.
    newtechnix posted the 09/05/2025 at 08:33 AM
    bah merde d'habitude c'est moi le top 30

    Non je rigole bien évidemment j''étais en train de le préparer mais vu que tu l'as fait

    Cela parle de Lost Aside mais bon même sans être sur console nintendo, le jeu part avec un handicap il est Chinois...à partir de là, je pense pas que les Japonais vont se bousculer.

    Mais pour moi l'info importante c'est le score de Shinobi!

    [NSW] SHINOBI: Art of Vengeance (SEGA, 08/29/25) – 3,796 (New)
    c'est pas fou.

    Mais l'info la plus importante voir bizarre c'est à propos de Minecraft dans le Top30:
    [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/1 – 7,344 (3,989,90
    Bientôt à 4 millions

    Mais n'y a t-il pas quelque chose qui est bizarre concernant Minecraft?
    link49 posted the 09/05/2025 at 08:37 AM
    newtechnix Qu'ils annoncent pas de version Switch 2
    newtechnix posted the 09/05/2025 at 08:45 AM
    Enfin quelques comparatifs:

    [NSW] Super Robot Wars Y (Bandai Namco, 08/28/25) – 60,532 (New)
    [PS5] Super Robot Wars Y (Bandai Namco, 08/28/25) – 30,969 (New)
    Ici on comprends que même Bandai Namco n'a pas été privilgié en terme de kit de dev Switch 2.

    [NSW] Story of Seasons: Grand Bazaar (Marvelous, 08/27/25) – 46,586 (New)
    [SW2] Story of Seasons: Grand Bazaar – Nintendo Switch 2 Edition (Marvelous, 08/27/25) – 18,148 (New)
    La Switch va encore tenir facilement encore une bonne année.

    [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 35,185 (1,655,926)
    [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 7,223 (6,429,753)
    Le lancement record (cheaté puisqu'en bundle) permet à MK World de viser en quelques le tiers des ventes de MK8 DX

    [NSW] VARLET (FuRyu, 08/28/25) – 3,394 (New)
    [PS5] VARLET (FuRyu, 08/28/25) – 2,522 (New)
    Pas de Dev Kit Switch 2.

    [SW2] Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV (Nintendo, 07/24/25) – 4,523 (55,177)
    [NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 10/17/24) – 4,388 (1,379,550)
    C'est super serré
    en fait l'avantage supplémentaire d'acheter la version Switch (en dehors de la maj)...c'est qu'en fait le jeu fonctionne sur Switch 1&2...une cartouche Switch 2 ne fonctionne pas sur Switch...

    [SW2] Kirby and the Forgotten Land – Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World (Nintendo, 08/28/25) – 12,174 (New)
    [NSW] Kirby and the Forgotten Land (Nintendo, 03/25/22) – 2,227 (1,225,443)
    brook1 posted the 09/05/2025 at 08:46 AM
    losz Il n'est pas mort quand tu prends en compte le dématérialiser Sony s'en sort très bien sur ceux marché.
    newtechnix posted the 09/05/2025 at 08:47 AM
    link49 on imagine que cela va venir mais non ce n'est pas cela

    bah c'est l'absence totale d'une version PS5 que la Switch 1 et 2 cartonnent ok mais que la version PS5 de minecraft n'arrive pas à se hisser dans le top 30 c'est complétement fou!
    C'est typiquement le jeu qui aurait du vivoter avec 2000 à 3000 ventes par semaines sur plusieurs années.
    link49 posted the 09/05/2025 at 08:47 AM
    newtechnix Même Monster Hunter Wilds n'a pas fait le million sur Ps5 sur ce marché. Pour cette génération, je ne pense pas qu'il y ait un gros jeu Ps5 qui va cartonner sur ce marché.
    newtechnix posted the 09/05/2025 at 08:52 AM
    link49 ha ben tu fais bien de le citer aussi celui-là...car le problème n'est pas le score de faire le million ou pas c'est plutôt de se dire que des titres importants n'arrivent pas à vivoter et Minecraft justement avait ce profil de long seller.

    alors j'imagine que le problème c'est une histoire de communauté, genre tous les mômes ont la même version et au moment du choix de la version cela joue certainement.
    link49 posted the 09/05/2025 at 08:53 AM
    newtechnix Possible. A voir pour GTA6.
    newtechnix posted the 09/05/2025 at 08:57 AM
    Nintendo a monopolisé le marché...on peut même imaginer la chose suivante, les gens achètent radicalement du Nintendo car à la revente cela sera plus facile.

    Un peu comme ce genre de détail qui joue dans l'achat d'une voiture:
    -le prix des pièces neuves de rechange, les voitures asiatiques sont souvent plus chères.
    -en France il sera extrêmement facile de trouver des pièces d'occasion pour une Renault ou une Peugeot que pour une Mazda.
    newtechnix posted the 09/05/2025 at 09:03 AM
    link49 GTA 6 va être un game changer il va relancer les ventes de la PS5...qui viennent de passer en dessous de la PS4 et la courbe indique qu'elles devraient même passer en dessous de la PS3.

    Mais ce n'est pas étonnant vu la dynamique des sorties, la PS5 manque de soutien software donc les ventes se tassent doucement.

    J'imagine même (dans le monde) que beaucoup de joueurs Xbox vont en profiter pour passer sur Play.
    link49 posted the 09/05/2025 at 09:09 AM
    newtechnix Pas sûr. Je pense qu'il aura un effet d'une semaine, ce qui sera insuffisant.
    wickette posted the 09/05/2025 at 09:38 AM
    newtechnix
    Ok verra pour GTAVI entre les xbox series, les ps5 déjà vendues et aussi les joueurs qui l’attendent sur PC ce dera un excellent indicateur du dynamisme reel de PlayStation

    Si GTAVI ne provoque pas un fléchissement notable et durable de la courbe de ventes des ps5, Sony va devoir s’inquiéter pour la generation ps6 meme si leur revenu par joueur lui est en nette hausse
    zekk posted the 09/05/2025 at 11:40 AM
    wickette il ne faut pas mélanger Japon et reste du monde
    wickette posted the 09/05/2025 at 11:53 AM
    zekk mon commentaire parle des ventes mondiales, bien que les revenus par joueurs sont en hausse, les ventes de consoles ps5 sont moins élevées que celles de la ps4 (au meme intervalle) aux US aussi

    Le japon c’est absolument pas un marché important pour Playstation, qu’importe ce que les nostalgiques veulent le marché jap c’est nintendo, F2P et smartphone aujourd’hui surtout

    Là où le Japon est capital pour Sony c’est qu’ils font maintenant des jeux très prisés par les occidentaux, le marché principal de Sony
    playshtayshen posted the 09/05/2025 at 01:24 PM
    Pour mario kart world c'est physique et numérique ?
    kidicarus posted the 09/05/2025 at 03:34 PM
    playshtayshen physique
    guiguif posted the 09/05/2025 at 05:05 PM
    zekk il a clairement dit que c'était moins bon que DK mais tu ne retiens que ce que tu veux...
    Je n’étais qu'à la moitié, depuis j'ai changé d'avis
    playshtayshen posted the 09/05/2025 at 08:37 PM
    kidicarus merci
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo