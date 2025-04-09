profile
name : Hollow Knight Silksong
platform : Switch 2
editor : N.C
developer : Team Cherry
genre : action
other versions : PC - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch Switch 2 -
Hollow Knight : Silksong | Switch VS Switch 2


Hollow Knight : Silksong propose deux modes d'affichage sur Nintendo Switch 2.
2160p/60fps (4K/60FPS) ou en 1080p/120fps en salon.
La résolution par défaut est de 1080p/120FPS en portable.
La Nintendo Switch n'offre qu'un seul mode.
La Switch se contente de 720p/60FPS en salon et portable.
Switch effectue également quelques légères coupes visuelles au niveau des particules et de la netteté.
La différence de résolution entre les deux versions est assez significative, que ce soit en mode salon ou portable.
Les performances sont stables sur les deux plateformes. Vous remarquerez peut-être quelques baisses de performance lors des chutes ou des coups reçus, mais c'est intentionnel de la part du jeu, car il fige l'écran, comme dans le premier opus.
Les temps de chargement sur Switch 2 sont deux fois plus rapides que sur Switch.
La version Switch peut être mise à niveau vers la version Switch 2 sans frais supplémentaires.
https://www.youtube.com/watch?v=NmDo9syiNmk&t
    posted the 09/04/2025 at 09:20 PM by nicolasgourry
    comments (16)
    thejoke posted the 09/04/2025 at 09:40 PM
    Et donc eux ils ont reçu un devkit de Switch 2 alors ? Comment ça se fait que silksong tourne très bien sur Switch 2 alors que ninja gaiden et shinobi sont à la ramasse ?
    iglou2310 posted the 09/04/2025 at 09:43 PM
    thejoke tu as répondu à ta question, la team cherry à reçu un dev kit Switch 2.
    manon75 posted the 09/04/2025 at 09:47 PM
    Il y a le 1440p en 120 aussi
    tripy73 posted the 09/04/2025 at 10:02 PM
    Mise à jour gratuite au top la Team Cherry Après perso c'est sur PC comme tous les jeux indépendants/tiers
    51love posted the 09/04/2025 at 10:20 PM
    demain je prends ma Switch 2 au boulot, qui sait, entre 2 réunions
    yanssou posted the 09/04/2025 at 10:23 PM
    Rien de mieux que sur steam deck
    arquion posted the 09/04/2025 at 10:32 PM
    yanssou bah là non en l'occurrence.
    1080p/120fps c'est mieux que les 800/60fps (90fps) du Steam Deck (Oled)
    midomashakil posted the 09/04/2025 at 11:49 PM
    enfiiiiiiiiiiiin mais dommage j'ai pas d'argent
    ducknsexe posted the 09/05/2025 at 04:48 AM
    Switch 2 meilleur version
    nuage posted the 09/05/2025 at 05:18 AM
    Excellent !
    dono56 posted the 09/05/2025 at 06:41 AM
    J’espère une édition physique entièrement sur cartouche pour la switch 2 (la sortie physique du jeu étant prévue pour début 2026)
    dalbog posted the 09/05/2025 at 06:51 AM
    La perte de l'écran Oled fait un peu tâche sur la version Switch 2, ça manque que ce jeu.

    Le jeu est moins légèrement moins net mais ça reste très correct mais les noirs sont nettement meilleurs.
    cyr posted the 09/05/2025 at 08:46 AM
    dono56 l'espoir fait vivre mais vu le coût d'une cartouche 64 go switch2......je doute que les gens l'achèterais car il serai plus chère de 15/20€...
    5120x2880 posted the 09/05/2025 at 12:08 PM
    Il y a pas grand chose à afficher surtout
    pastorius posted the 09/05/2025 at 05:18 PM
    " En effet, et ce n'est pas la première fois que je le vois insulter gratuitement des gens, je ne sais pas pourquoi la modération tolère ce genre de gugusse."
    Tu m'as jamais vu en 10 ans sur ce site.
    Et je n'ai insulté personne...
    T'ai juste fragile.
