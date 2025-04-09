« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Hollow Knight : Silksong propose deux modes d'affichage sur Nintendo Switch 2.
2160p/60fps (4K/60FPS) ou en 1080p/120fps en salon.
La résolution par défaut est de 1080p/120FPS en portable.
La Nintendo Switch n'offre qu'un seul mode.
La Switch se contente de 720p/60FPS en salon et portable.
Switch effectue également quelques légères coupes visuelles au niveau des particules et de la netteté.
La différence de résolution entre les deux versions est assez significative, que ce soit en mode salon ou portable.
Les performances sont stables sur les deux plateformes. Vous remarquerez peut-être quelques baisses de performance lors des chutes ou des coups reçus, mais c'est intentionnel de la part du jeu, car il fige l'écran, comme dans le premier opus.
Les temps de chargement sur Switch 2 sont deux fois plus rapides que sur Switch.
La version Switch peut être mise à niveau vers la version Switch 2 sans frais supplémentaires.
1080p/120fps c'est mieux que les 800/60fps (90fps) du Steam Deck (Oled)
Le jeu est moins légèrement moins net mais ça reste très correct mais les noirs sont nettement meilleurs.
Tu m'as jamais vu en 10 ans sur ce site.
Et je n'ai insulté personne...
T'ai juste fragile.