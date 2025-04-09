profile
Achat du Soir : le GOTY pour 8€ (NS2)
je le DL mais j'y jouerai demain soir 1h
et vous, vous l'avez testé ??

Mes jeux actuels sur NS2 :
Démat : Hollow Knight 2, Mario Kart World, Tony Hawk’s 3/4
Boite : Donkey Kong Bananza, Demon’s Slayer 2 (acheté au Japon), Cyberpunk je l’ai vendu 45€ fin aout, je l’avais pris à 60€ je crois de mémoire à sa sortie ...

Mes prochains jeux NS2 en boite : Little Nightmare 3 et Pokémon Z-A (les deux déjà préco gratos via cheque cadeau)
Mes prochains jeux PS5 en démat : EA FC 26 (déjà préco 25€, Battlefield 6 et 007 First Light à préco prochainement 30€ chacun) et peut être Resident Evil Requiem (même prix mais je ne sais pas encore si je vais le prendre). Après il me reste aussi 43€ de CC Fnac, donc peut être les utiliser pour Resident Evil si je le prends ou 007 en boîte dans ce cas là.



    posted the 09/04/2025 at 07:37 PM by ioop
    comments (22)
    solarr posted the 09/04/2025 at 07:38 PM
    Pas cher
    sk8mag posted the 09/04/2025 at 07:52 PM
    Tu achètes sur quoi pour avoir ces prix ? ????
    rbz posted the 09/04/2025 at 08:03 PM
    vous êtes vraiment des rats
    iglou2310 posted the 09/04/2025 at 08:05 PM
    Excusez moi de dire la fond de ma pensée mais faut être une sacrée salope pour pas acheter le jeu a 19,50 alors que c'est déjà donné de base au vue de la qualité et de la durée de vie.
    maisnon posted the 09/04/2025 at 08:15 PM
    iglou2310

    C'est la criiiiiiiiiiiiise
    ioop posted the 09/04/2025 at 08:18 PM
    maisnon la criiiiiiiise

    Ya trop de jeux, pas de notre faute
    whisky posted the 09/04/2025 at 08:22 PM
    Ah ouais chaud le jeu est vraiment pas cher de base
    losz posted the 09/04/2025 at 08:24 PM
    Toi aussi c'est sur le store Afrique du sud ? c'est pas dur d'acheter avec ? carte bancaire classique ? faudrait que je matte pour voir si il y a d'autres trucs intéressants.
    maisnon posted the 09/04/2025 at 08:29 PM
    ioop ouais enfin j'ai plus d'argent que de temps de toute façon.
    ravyxxs posted the 09/04/2025 at 08:33 PM
    rbz Ca va mec, à l'heure où tu parles, le jeu est déjà rentabilisé si ce n'est beaucoup plus pour le studio.
    jackfrost posted the 09/04/2025 at 08:51 PM
    ioop Ce n'est pas toi qui nous fatigue avec tes voyages et autres objets coûteux ?

    On ne va pas miser sur la crise, tu es juste un profiteur comme des millions d'autres .

    ravyxxs Ça reste un rat.
    lautrek posted the 09/04/2025 at 08:58 PM
    Comment ils font pour prendre des jeux sur un autre store et y jouer chez eux ?
    ioop posted the 09/04/2025 at 09:02 PM
    jackfrost oui la j’attends le bon timing pour prendre l’osmo pocket 3 à 400 balles

    LE RAT !!!
    ioop posted the 09/04/2025 at 09:05 PM
    J’ai juste testé 15min, c’est super beau !
    kurosu posted the 09/04/2025 at 09:09 PM
    jackfrost il est juste malin c'est tout
    jackfrost posted the 09/04/2025 at 09:12 PM
    kurosu je ne pense pas.
    soulfull posted the 09/05/2025 at 07:49 AM
    ioop Profite. Le store South Africa marche encore et jusqu'en 2025 j'achetai encore dans les store argentins et turc aussi sur Xbox mais verouillé depuis quelques semaines. il faut faire le plein avant la disette
    malroth posted the 09/05/2025 at 09:44 AM
    les mecs te sortent un excellent jeu et font en sorte que tout le monde l'a pas cher dans n'importe quel pays, et tu les prives d'argent lol.

    j'espere en tout cas cas qu'avec ton achat ils sont rémunérés comme il faut.

    je sais pas comment ça marche dans ce cas precis, est ce qu'ils gagneraient + si tu l'avais payer en France ou non ?

    en tout cas, n'hesitez pas à les récompenser, on a du vrai JV solo conséquent et PAS CHER. c'est la que les joueurs doivent répondre présent
    rogeraf posted the 09/05/2025 at 10:25 AM
    Gardes ton argent ioop la compile Bubsy arrive dans 4 jours !
    jacquescechirac posted the 09/05/2025 at 11:27 AM
    Le mec paye son jeu est se fait insulter dans le plus grand des calmes.
    Y'a clairement des grosses merdes sur ce site.
    profite bien en tout cas l'ami
    ioop posted the 09/05/2025 at 11:59 AM
    soulfull non je ne passe pas par ces stores
    soulfull posted the 09/05/2025 at 05:43 PM
    ioop peu importe, ça vient d'un store etranger. Je demande juste d'en profiter .
