je le DL mais j'y jouerai demain soir 1h
et vous, vous l'avez testé ??
Mes jeux actuels sur NS2 :
Démat : Hollow Knight 2, Mario Kart World, Tony Hawk’s 3/4
Boite : Donkey Kong Bananza, Demon’s Slayer 2 (acheté au Japon), Cyberpunk je l’ai vendu 45€ fin aout, je l’avais pris à 60€ je crois de mémoire à sa sortie ...
Mes prochains jeux NS2 en boite : Little Nightmare 3 et Pokémon Z-A (les deux déjà préco gratos via cheque cadeau)
Mes prochains jeux PS5 en démat : EA FC 26 (déjà préco 25€, Battlefield 6 et 007 First Light à préco prochainement 30€ chacun) et peut être Resident Evil Requiem (même prix mais je ne sais pas encore si je vais le prendre). Après il me reste aussi 43€ de CC Fnac, donc peut être les utiliser pour Resident Evil si je le prends ou 007 en boîte dans ce cas là.
C'est la criiiiiiiiiiiiise
Ya trop de jeux, pas de notre faute
On ne va pas miser sur la crise, tu es juste un profiteur comme des millions d'autres .
ravyxxs Ça reste un rat.
LE RAT !!!
j'espere en tout cas cas qu'avec ton achat ils sont rémunérés comme il faut.
je sais pas comment ça marche dans ce cas precis, est ce qu'ils gagneraient + si tu l'avais payer en France ou non ?
en tout cas, n'hesitez pas à les récompenser, on a du vrai JV solo conséquent et PAS CHER. c'est la que les joueurs doivent répondre présent
Y'a clairement des grosses merdes sur ce site.
profite bien en tout cas l'ami