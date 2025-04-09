profile
Hollow Knight Silksong
name : Hollow Knight Silksong
platform : PC
editor : N.C
developer : Team Cherry
genre : action
other versions : PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
Bon, ben on va tester Silksong vite fait
EDIT : Stream fini - La rediff'



Je pars dans un petit stream découverte.

Je n'y jouerai pas plus d'une heure.

Si vous avez de passer, vous êtes les bienvenus.
Revoir le Live sur Twitch ou m'y suivre - https://www.twitch.tv/twinsengameforever
    comments (13)
    kisukesan posted the 09/04/2025 at 07:31 PM
    J'y ai joué un peu plus d'une heure, c'est très beau mais petite sensation de 1.5 pour l'instant et l'attaque en piqué en diagonale, j'ai un peur que ça manque de précision et que ça engendre des passages relous dans des moments un peu retors en fin de jeu. On verra.
    Mais c'est beau, fluide et l'ost à l'air sympa
    obi69 posted the 09/04/2025 at 07:49 PM
    kisukesan Je te rejoins !
    arquion posted the 09/04/2025 at 07:56 PM
    kisukesan de toute façon, vu que c'était un DLC de HK de base, c'est normal que t'as une sensation de 1.5.
    Et même si maintenant c'est un jeu qui a une durée de vie pour être totalement un jeu autonome, ça ne change rien à ce qu'est Silksong depuis le début (et c'est aussi pour cela qu'il reste offert au backer de la 1ere heure).
    chreasy97 posted the 09/04/2025 at 08:35 PM
    Bon jeu, il a actuellement un pic de 535213 joueurs sur steamdb (avant le 1er weekend).

    C'est un jeu vraiment apprécié, un carton.
    shao posted the 09/04/2025 at 09:41 PM
    kisukesan obi69
    Je confirme aussi pour l'attaque en piqué. C'est très cool pour les combats mais pour les phases de plateforme, je suis un peu plus dubitatif.
    C'est un peu contre intuitif, surtout dans les phases où tu dois bien viser sur les toutes petites plateformes qui font rebondir. (qui sont également présentes dans le premier même si leur apparence est légèrement différente)
    A voir sur le long terme si on fini par s'y faire mais pour l'instant, c'est le seul point noir du jeu jusqu'à présent. Tout le reste est nickel.
    kisukesan posted the 09/05/2025 at 06:42 AM
    shao obi69 arquion bon effectivement les attaques en piqué même juste un peu plus loin avec plus de plateforme à enchaîner, ça commence déjà à me gonfler !
    Pour l'aspect redite, comme ça fait quelques années que j'ai fait HK, ça va, ça me donne l'impression d'y retourner, c'est plutôt chouette.
    En revanche, ceux qui ont voulu le faire/finir avant la sortie de silksong risquent de trouver ça redondant.
    clivekunn posted the 09/05/2025 at 09:04 AM
    obi69 shao kisukesan

    Dès les 1ères zones on gagne un emblème qui permet changer la palette de coups et ne plus avoir cette attaque piqué comme coup vers le bas
    kisukesan posted the 09/05/2025 at 10:24 AM
    clivekunn ah mince, sérieux ? Il faut que je regarde ça !
    shao posted the 09/05/2025 at 02:07 PM
    clivekunn
    C'est après la zone en question dont je parle où c'est plus loin?
    clivekunn posted the 09/05/2025 at 05:40 PM
    shao C'est après la zone en question en tout cas juste avant un gros boss
    Mais pas dns la zone Sentier du Chasseur(la zone des fourmis) je me souviens avoir laissé de côté pcq le saut piqué me saoulait j'y suis revenu après avoir eu l'emblème
    shao posted the 09/06/2025 at 11:41 AM
    clivekunn
    Ah ouais, je suis passé totalement à côté on dirait lol. (pourtant je suis quelqu'un qui aime fouiller de fond en comble)


    J'irai voir ça après mais de toute façon, tout est beaucoup mieux maintenant que j'ai la course (qui permet aussi de dasher dans les airs). Le jeu est maintenant devenu un pur bonheur.
    Et si tu rajoutes à ça avec la robe flottante, laisse tombé, le jeu devient divin dans ses contrôles. La mobilité de Hornet est insane.

    Et c'est que le début là, je suis sur qu'il a encore beaucoup d'autres capacités pour accroitre sa mobilité.
    clivekunn posted the 09/06/2025 at 03:17 PM
    shao même ressenti que toi le dash a tout changé,et le reste des capacités rend le jeu encore plus nerveux,un pur plaisir pour le moment
    shao posted the 09/06/2025 at 06:31 PM
    clivekunn
