posted the 09/04/2025 at 06:52 PM by obi69
Mais c'est beau, fluide et l'ost à l'air sympa
Et même si maintenant c'est un jeu qui a une durée de vie pour être totalement un jeu autonome, ça ne change rien à ce qu'est Silksong depuis le début (et c'est aussi pour cela qu'il reste offert au backer de la 1ere heure).
C'est un jeu vraiment apprécié, un carton.
Je confirme aussi pour l'attaque en piqué. C'est très cool pour les combats mais pour les phases de plateforme, je suis un peu plus dubitatif.
C'est un peu contre intuitif, surtout dans les phases où tu dois bien viser sur les toutes petites plateformes qui font rebondir. (qui sont également présentes dans le premier même si leur apparence est légèrement différente)
A voir sur le long terme si on fini par s'y faire mais pour l'instant, c'est le seul point noir du jeu jusqu'à présent. Tout le reste est nickel.
Pour l'aspect redite, comme ça fait quelques années que j'ai fait HK, ça va, ça me donne l'impression d'y retourner, c'est plutôt chouette.
En revanche, ceux qui ont voulu le faire/finir avant la sortie de silksong risquent de trouver ça redondant.
Dès les 1ères zones on gagne un emblème qui permet changer la palette de coups et ne plus avoir cette attaque piqué comme coup vers le bas
C'est après la zone en question dont je parle où c'est plus loin?
Mais pas dns la zone Sentier du Chasseur(la zone des fourmis) je me souviens avoir laissé de côté pcq le saut piqué me saoulait j'y suis revenu après avoir eu l'emblème
Ah ouais, je suis passé totalement à côté on dirait lol. (pourtant je suis quelqu'un qui aime fouiller de fond en comble)
J'irai voir ça après mais de toute façon, tout est beaucoup mieux maintenant que j'ai la course (qui permet aussi de dasher dans les airs). Le jeu est maintenant devenu un pur bonheur.
Et si tu rajoutes à ça avec la robe flottante, laisse tombé, le jeu devient divin dans ses contrôles. La mobilité de Hornet est insane.
Et c'est que le début là, je suis sur qu'il a encore beaucoup d'autres capacités pour accroitre sa mobilité.