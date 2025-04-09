Un premier test vient de tomber, et voici le verdict :
Star Wars Outlaws sur Switch 2 est un excellent portage d'un excellent jeu Star Wars. L'histoire de Kay Vess exploite peut-être à outrance des mécanismes de jeu éprouvés et n'apporte peut-être rien de nouveau ni de passionnant, mais elle vous offre un monde bien conçu et riche en histoires à explorer.
Avec des performances solides et un design élégant, que ce soit sur console ou portable, ainsi que des commandes par mouvements et des cross-saves, ce jeu est à recommander à tous les fans de Star Wars sur Switch 2.
Source : https://www.nintendolife.com/reviews/nintendo-switch-2/star-wars-outlaws/
posted the 09/04/2025 at 04:25 PM by link49
Je ne doute pas que le jeu a des qualités et que le portage soit finalement bon. Mais les sites Nintendo donnent plutôt des bonnes notes à ce qui va dans le sens de tendo et idem pour Sony et MS.
Il vaut mieux des tests "neutres" ou des retours joueurs. Et encore, même là-dessus, il y a tellement de haines de tel ou tel machine que c'est pas totalement fiable non plus (review bombing etc...)
Tout l'inverse d'un Elden Ring bon a choisir...
Nan mais je viens de voir la video de analista sur youtube, franchement assez impressionné par le résultat Switch 2.
Le 30fps serait plus stable que sur Série S, le rendu visuel est même meilleur sur certains aspects, moins sur d'autres en mode salon. Ya quelques soucis de texture pas chargé apparemment encore ici et là, mais globalement c'est vraiment pas mal
Quand on sait que le jeu est considéré comme injouable sur Steam Deck et Ally, ça met quand même en perspective ce qu'est capable de faire les puces RTX avec DLSS sur Switch 2
Au moins pour ça ils ont l'air d'avoir fait du bon boulot chez Ubisoft..
Et en cartouche complet
Je céderai pas au Gkc ...
playshtayshen nan mais quel troll celui la. Tu pensait que la switch2 étais plus puissante qu'une ps5? Nan mais arrête, tu devient pathétique a troller de cette manière.
narustorm j'attends ton retour. Après je m'en tape des histoire de cartouche étant full démat
Une exclusivité switch 2
Ah bon : https://www.youtube.com/watch?v=hQ6qn2aVcfg&t
J'ai pas la même définition du mot injouable..., il tourne mieux que sur switch 2 , garder vos mytho pour vous merci ......
Je viens de voir ta vidéo on constate que le jeu est en 720p + FSR3 + frame gen.
D'ailleurs on voit bien la latence entre le moment où il touche le stick et le moment où ça bouge à l'écran.
Ca a l'air mieux qu'au début, mais si c'est ça maintenant c'est clairement insuffisant.
Je rappelle que ce jeu est l'un des plus gourmands à ce jour, il est très demandeur en CPU et en bande passante avec son Open world, c'est typiquement là où la S2 aura du mal a suivre, pas sur les jeux de Foot, de combat ou je ne sais quel jeu statique et facile à instancier.
Et donc, quelques mois après la sortie, le voir tourner avec une qualité d'image en 1080p 30fps, sans frame gen, sans latence donc, même résolution que la Série S, plus stable, avec un rendu visuel abaissé certe mais comparable avec cette dernière, ce qui a ma connaissance aucune autre portable à ce jour peut réaliser, c'est quand même un très beau portage de la part d Ubisoft, en retirant toute considération sur les qualités initiales du jeu.
La Switch 1 a sa sortie était très loin de pouvoir faire un tel 'exploit' avec les jeux PS4 et X1, et elle l'a jama fait.
Et souviens toi c'est une portable aussi... la GBA ne faisait pas de la n64...
Par contre quand Microsoft va sortir ces Xbox Ally, là oui on pourra comparer technique, prix et avantages/inconvénients des 2 approches.
C’est vraiment très moyen et assez chiant. J’ai arrêté après une dizaine d’heures de jeu j’ai pas aimé l’histoire et le gameplay est du copié coller de ce qui se fait ailleurs.
Au début comme beaucoup de personnes je ne voulais pas en entendre parler. Après l'achat de la version gold à 28 euros sur Amazon, je ne regrette pas.
C'est un jeu basé sur de l'infiltration, le seul reproche c'est qu'il est répétitif.
Mon avis par contre sur AC Shadows ne changera jamais, aucun achat…
Y a aussi l'avantage sur les topics du Lutin et de voir des gros dégénéré comme Hypermario
Tu vois c'est une consoles beaucoup plus petite que les xbox serie /ps5. Qui fonctionne avec peu de watt. Et fonctionne aussi en portable sur une batterie.
Donc il est impossible aujourd'hui quel fasse mieux, surtout que elle est plus proche d'une ps4/ps4 pro (suivant le mode)
Mais manque de bol pour toi, le jeux n'existe pas sur ps4. Pas assez puissante , et elle fait du ray tracing.........
A la limite il faudrais comparer cette version avec la xbox série s, ou la stram deck
A noté que le framerate est très stable...
A sont annonce, tes petit copain se sont bien marrer en annonçant une catastrophe. Et aujourd'hui on voit clairement que ubisoft maîtrise la switch2 (et ça me fait mal de la dire )
Donc un assassin creed ou tous autre jeux ubisoft pourrai arriver sur switch2 dans de bonne condition (si on est pas allergique au 30 fps)
cyr on est a 45-60 fps sur switch on est a 30 ta besoin de lunette ?
51love Je tes pris un exemple il en a d'autre vidéo et sur rog ally tu a l'anti lag en application je sais pas si il l'utilise sur sa video : perso je vois pas de problème latence : https://youtu.be/hQ6qn2aVcfg?t=419 un exemple la il tourne la camera il fonce et saute zero soucis .
"Please share your settings if possible. Been unable to play on mine"
"i try with 25 watt and 720p but have bit lag"
Donc pas du tout plug and play, c'est meme laborieux a faire marcher convenablement.
Alors pour les PCiste fou du bidouillage, pourquoi pas si vous aimez passer du temps a configurer plutot qu'a jouer, mais serieusement c'est pas du tout pratique...
"Le souci ces que sur GK vous essayez tellement de défoncer la ROG Ally ou la Steam Deck," "vous racontez des anneries"
Putain mais detend toi , roule toi un join, une tisane ou autre... personne n'est mechant avec ton steam deck ou autre, tu invente, pauvre chou...
"Arrêtez de comparer à chaque fois"
On fait ce qu'on veux bébé
"si t’as des articles tous les jours pour comparer avec la Switch, ça va vous gaver ? "
Pas du tout, ca peu aider a des personne a se decider.
Note que mon commentaire disait simplement qu'il y a du bidouillage, car si une personne doit choisir, elle doit pouvoir etre consciente de ce qui l'attend.
Note bien que j'ai un steam deck, je sais de quoi je parle.
Allez salut le petit calimerot
Sans oublier que la résolution d’output c’est du 720p (contre 1080p sur Switch 2).
Le jeu galère énormément sur les handhelds PC parce qu’il est RT Only, et les archis RDNA 2 et 3 gèrent très mal le RT. Contrairement à l’architecture Ampère de Nvidia qui a une excellente gestion du RT, et c’est en très grande partie pour ça que ce portage tourne aussi bien.
Et ça va être la même merde avec la Xbox Ally btw
Voir même pire vu que la version de base a un soc Z2A, qui est ni plus ni moins que le soc de la Deck rebrandé (moins puissant que le Z1 classique).