Star Wars Outlaws
name : Star Wars Outlaws
platform : Switch 2
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft
genre : action-aventure
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
[Switch 2] Star Wars Outlaws : Excellent portage d'un excellent jeu Star Wars
Un premier test vient de tomber, et voici le verdict :



Star Wars Outlaws sur Switch 2 est un excellent portage d'un excellent jeu Star Wars. L'histoire de Kay Vess exploite peut-être à outrance des mécanismes de jeu éprouvés et n'apporte peut-être rien de nouveau ni de passionnant, mais elle vous offre un monde bien conçu et riche en histoires à explorer.



Avec des performances solides et un design élégant, que ce soit sur console ou portable, ainsi que des commandes par mouvements et des cross-saves, ce jeu est à recommander à tous les fans de Star Wars sur Switch 2.

Source : https://www.nintendolife.com/reviews/nintendo-switch-2/star-wars-outlaws/
    posted the 09/04/2025 at 04:25 PM by link49
    comments (52)
    masharu posted the 09/04/2025 at 04:28 PM
    *tousse*
    fiveagainstone posted the 09/04/2025 at 04:30 PM
    Ouais un test sur un site constructeur c'est pas ce qui a de plus fiable.

    Je ne doute pas que le jeu a des qualités et que le portage soit finalement bon. Mais les sites Nintendo donnent plutôt des bonnes notes à ce qui va dans le sens de tendo et idem pour Sony et MS.

    Il vaut mieux des tests "neutres" ou des retours joueurs. Et encore, même là-dessus, il y a tellement de haines de tel ou tel machine que c'est pas totalement fiable non plus (review bombing etc...)
    mizuki posted the 09/04/2025 at 04:30 PM
    Toujours un plaisir le ragebait de notre petit lutin vert
    hypermario posted the 09/04/2025 at 04:34 PM
    Je me mange des video depuis ce matin et franchement il a l'air super , pas du tout la purge anoncé
    serve posted the 09/04/2025 at 04:34 PM
    Tellement excellent qu'il à était un échec critique et commercial
    hypermario posted the 09/04/2025 at 04:46 PM
    alors je parle plus technique que le jeux en lui meme
    masharu posted the 09/04/2025 at 04:48 PM
    fiveagainstone Mais tu as vu les tests à la sortie du jeu sur PS5/XS ? Le Test d'IGN en vidéo est une blague. Ce n'est pas parce que c'est "Nintendo Life un site qui a "Nintendo" dans son nom" mais le manque d'exigence des testeurs tous quel qu'ils soient cette dernière décennie qui voit arriver des planctus plutôt que de vrai testeurs.
    burningcrimson posted the 09/04/2025 at 04:54 PM
    *vomis*
    51love posted the 09/04/2025 at 04:55 PM
    Le jeu est médiocre mais au moins leur moteur est adaptable

    Tout l'inverse d'un Elden Ring bon a choisir...


    Nan mais je viens de voir la video de analista sur youtube, franchement assez impressionné par le résultat Switch 2.

    Le 30fps serait plus stable que sur Série S, le rendu visuel est même meilleur sur certains aspects, moins sur d'autres en mode salon. Ya quelques soucis de texture pas chargé apparemment encore ici et là, mais globalement c'est vraiment pas mal


    Quand on sait que le jeu est considéré comme injouable sur Steam Deck et Ally, ça met quand même en perspective ce qu'est capable de faire les puces RTX avec DLSS sur Switch 2

    Au moins pour ça ils ont l'air d'avoir fait du bon boulot chez Ubisoft..
    burningcrimson posted the 09/04/2025 at 04:57 PM
    "Ça?" Un excellent jeu Star Wars ?? Ben putain à croire que c'est devenu un chef d'œuvre en passant sur switch 2
    jackfrost posted the 09/04/2025 at 04:57 PM
    Un bon portage dans une carte clé... donc un mauvais portage
    narustorm posted the 09/04/2025 at 04:58 PM
    J'ai préféré prendre daemon x machina qui était dispo
    Et en cartouche complet
    Je céderai pas au Gkc ...
    playshtayshen posted the 09/04/2025 at 05:00 PM
    J'ai vu un comparatif entre la version ps5 la serie s et switch 2, clairement la version switch 2 est la moins bonne. Plus gkc...
    jenicris posted the 09/04/2025 at 05:07 PM
    Ah bon il est excellent désormais
    hypermario posted the 09/04/2025 at 05:07 PM
    playshtayshen Oui mais pas si loin de la Serie S, ce qui est impressionnant.
    shinz0 posted the 09/04/2025 at 05:28 PM
    cyr posted the 09/04/2025 at 05:31 PM
    hypermario je viens de voir un test de ign. Globalement ils sont rassuré. Et confirme bien que quand on se donne la peine, on y arrive.


    playshtayshen nan mais quel troll celui la. Tu pensait que la switch2 étais plus puissante qu'une ps5? Nan mais arrête, tu devient pathétique a troller de cette manière.
    cyr posted the 09/04/2025 at 05:33 PM
    jenicris sur le plan technique.bsur le plan technique. Le jeux reste le même.....


    narustorm j'attends ton retour. Après je m'en tape des histoire de cartouche étant full démat
    narustorm posted the 09/04/2025 at 05:38 PM
    cyr malheureusement je vais pas le commencer de suite , j'ai recommencer botw
    cyr posted the 09/04/2025 at 05:39 PM
    narustorm j'espère qu'il va pas baisser trop vite alors
    mercure7 posted the 09/04/2025 at 05:54 PM
    Il va rejoindre la longue liste des "jeux osef" qui deviennent des "omg trop bien !" maintenant qu'ils sortent sur Switch 2 jenicris
    ducknsexe posted the 09/04/2025 at 05:54 PM
    La switch 2 qui rend les jeu mauvais en un excellent jeu.


    Une exclusivité switch 2
    shining posted the 09/04/2025 at 06:04 PM
    51love Quand on sait que le jeu est considéré comme injouable sur Steam Deck et Ally

    Ah bon : https://www.youtube.com/watch?v=hQ6qn2aVcfg&t />
    J'ai pas la même définition du mot injouable..., il tourne mieux que sur switch 2 , garder vos mytho pour vous merci ......
    jenicris posted the 09/04/2025 at 06:11 PM
    mercure7 tellement ça
    delabayko posted the 09/04/2025 at 06:13 PM
    J’ai le jeux sur Switch 2 , j’y ai joué à peu près 3h et je confirme , Excellent portage , j’ai même pris une claque à certains moments , 30 Fps stable et fluide , je prendrai d’autres jeux tiers sur Switch 2 plutôt que ma Séries X, la console en a dans le bide, vraiment très bon
    cyr posted the 09/04/2025 at 06:25 PM
    shining ou tu vois que ça tourne mieux?
    hypermario posted the 09/04/2025 at 06:25 PM
    delabayko Merci pour le retour
    51love posted the 09/04/2025 at 06:26 PM
    shining ah j'irai voir à l'époque il était considéré comme injouable par pas mal de monde. Mais peut être qu'il tourne correctement maintenant

    Je viens de voir ta vidéo on constate que le jeu est en 720p + FSR3 + frame gen.

    D'ailleurs on voit bien la latence entre le moment où il touche le stick et le moment où ça bouge à l'écran.

    Ca a l'air mieux qu'au début, mais si c'est ça maintenant c'est clairement insuffisant.
    hypermario posted the 09/04/2025 at 06:27 PM
    shining 900€ la console... autre chose a rajouter ?
    delabayko posted the 09/04/2025 at 06:35 PM
    Hypermario de rien , je t’assure même dans le monde ouvert , c’est vraiment beau et une franche Réussite , enfin un jeu Current Gen qui n’a rien à envier aux versions de Salon , je recommande pleinement possesseurs d’une Séries X pour info
    51love posted the 09/04/2025 at 06:39 PM
    playshtayshen c'est normal que la S2 soit en retrait, particulièrement sur ce type de scénario.

    Je rappelle que ce jeu est l'un des plus gourmands à ce jour, il est très demandeur en CPU et en bande passante avec son Open world, c'est typiquement là où la S2 aura du mal a suivre, pas sur les jeux de Foot, de combat ou je ne sais quel jeu statique et facile à instancier.

    Et donc, quelques mois après la sortie, le voir tourner avec une qualité d'image en 1080p 30fps, sans frame gen, sans latence donc, même résolution que la Série S, plus stable, avec un rendu visuel abaissé certe mais comparable avec cette dernière, ce qui a ma connaissance aucune autre portable à ce jour peut réaliser, c'est quand même un très beau portage de la part d Ubisoft, en retirant toute considération sur les qualités initiales du jeu.

    La Switch 1 a sa sortie était très loin de pouvoir faire un tel 'exploit' avec les jeux PS4 et X1, et elle l'a jama fait.
    playshtayshen posted the 09/04/2025 at 06:49 PM
    cyr nan mais quel fanboy celui-là. La serie s fait mieux alors quel est beaucoup moins cher. La ps5 j'en parle même pas
    hypermario posted the 09/04/2025 at 07:00 PM
    playshtayshen "La serie s fait mieux " Pas beaucoup mieux.

    Et souviens toi c'est une portable aussi... la GBA ne faisait pas de la n64...
    jaeg01 posted the 09/04/2025 at 07:07 PM
    Pire fanboy aveugle que Negan... Je pensais pas que c'était possible
    51love posted the 09/04/2025 at 07:08 PM
    playshtayshen on peut parler technique mais invoquer le prix n'a pas de sens, ni le même usage, ni les memes fonctionnalités.

    Par contre quand Microsoft va sortir ces Xbox Ally, là oui on pourra comparer technique, prix et avantages/inconvénients des 2 approches.
    pharrell posted the 09/04/2025 at 07:49 PM
    Que ça soit un excellent portage je veux bien le croire, j’ai pas testé, mais ça n’est en aucun cas un excellent jeu…

    C’est vraiment très moyen et assez chiant. J’ai arrêté après une dizaine d’heures de jeu j’ai pas aimé l’histoire et le gameplay est du copié coller de ce qui se fait ailleurs.
    tripy73 posted the 09/04/2025 at 08:01 PM
    Un excellent jeu Un bon jeu à la limite mais excellent faut pas pousser non plus
    darkwii posted the 09/04/2025 at 08:03 PM
    Oui c est un très bon portage sachant que la plupart des personnes voyait ubi et le hardware de la Switch 2 se casser les dents sur se jeux c'est pas le cas et c'est très bien maintenant le jeu en Lui même oui c est pas le jeu du siècle il révolutionne rien du tout mais c est vraiment pas un mauvais jeu et pour un fan de Star wars l univers du film est retranscrit a la perfection en tout cas j accroche bien
    chreasy97 posted the 09/04/2025 at 08:44 PM
    C'est un bon jeu, les mises à jour l'ont bien modifié.

    Au début comme beaucoup de personnes je ne voulais pas en entendre parler. Après l'achat de la version gold à 28 euros sur Amazon, je ne regrette pas.
    C'est un jeu basé sur de l'infiltration, le seul reproche c'est qu'il est répétitif.

    Mon avis par contre sur AC Shadows ne changera jamais, aucun achat…
    ouken posted the 09/04/2025 at 09:05 PM
    Moi j'adore ce jeux sur pc il déboite la rétine et avec les mode à jour il tue,
    serve posted the 09/05/2025 at 03:13 AM
    jenicris

    Y a aussi l'avantage sur les topics du Lutin et de voir des gros dégénéré comme Hypermario
    cyr posted the 09/05/2025 at 04:54 AM
    playshtayshen nan mais tu te drogue, ou il y a une araignée au plafond, tes une ia? Nan parce que on dirait que tu a jamais vu de switch ou switch2.

    Tu vois c'est une consoles beaucoup plus petite que les xbox serie /ps5. Qui fonctionne avec peu de watt. Et fonctionne aussi en portable sur une batterie.

    Donc il est impossible aujourd'hui quel fasse mieux, surtout que elle est plus proche d'une ps4/ps4 pro (suivant le mode)


    Mais manque de bol pour toi, le jeux n'existe pas sur ps4. Pas assez puissante , et elle fait du ray tracing.........


    A la limite il faudrais comparer cette version avec la xbox série s, ou la stram deck


    A noté que le framerate est très stable...


    A sont annonce, tes petit copain se sont bien marrer en annonçant une catastrophe. Et aujourd'hui on voit clairement que ubisoft maîtrise la switch2 (et ça me fait mal de la dire )

    Donc un assassin creed ou tous autre jeux ubisoft pourrai arriver sur switch2 dans de bonne condition (si on est pas allergique au 30 fps)
    shining posted the 09/05/2025 at 05:34 AM
    hypermario 500 euro ces pas la x mais la z1 extreme .. et d'ocaz trouvable a 250eu ....

    cyr on est a 45-60 fps sur switch on est a 30 ta besoin de lunette ?

    51love Je tes pris un exemple il en a d'autre vidéo et sur rog ally tu a l'anti lag en application je sais pas si il l'utilise sur sa video : perso je vois pas de problème latence : https://youtu.be/hQ6qn2aVcfg?t=419 un exemple la il tourne la camera il fonce et saute zero soucis .
    belmoncul posted the 09/05/2025 at 07:36 AM
    Le véritable crossgen, il se passe sur S2.
    hypermario posted the 09/05/2025 at 08:36 AM
    shining Regarde les commentaires :

    "Please share your settings if possible. Been unable to play on mine"
    "i try with 25 watt and 720p but have bit lag"

    Donc pas du tout plug and play, c'est meme laborieux a faire marcher convenablement.

    Alors pour les PCiste fou du bidouillage, pourquoi pas si vous aimez passer du temps a configurer plutot qu'a jouer, mais serieusement c'est pas du tout pratique...
    playshtayshen posted the 09/05/2025 at 10:24 AM
    cyr le problème sais que c'est trop chère pour ce qu'elle propose. A la limite si c'était comme la switch 1 a 350€ je dit banco. J'en cherche une en accaz en ce moment. A 300€ c'est parfait
    playshtayshen posted the 09/05/2025 at 10:25 AM
    cyr uniquement pour les jeux nintendo. Le reste cela gâcherai l'expérience comme chronos
    cyr posted the 09/05/2025 at 11:57 AM
    playshtayshen il vont pas la vendre a perte pour tes beau yeux.
    playshtayshen posted the 09/05/2025 at 01:23 PM
    cyr ah oui parce que toi tu sais exactement le cout de production et combien il prennent de bénéfice par switch 2 vendu?
    shining posted the 09/05/2025 at 05:14 PM
    hypermario Ces une console PC normale, tu dois faire des réglages. Quand la Xbox ROG Ally X va sortir, ça sera pareil. Ça reste du PC, tu optimises comme tout joueur de PC. Si les gars font pas un minimum de recherche pour installer Lossless Scaling ou activer des plugins, ces leur problème. Moi vous dites que la ROG Ally est pas capable de le faire, je te donne une vidéo qui montre que si. Que ça soit dur à faire ou non, c’est pas le débat : ces fessable point barre. Le souci ces que sur GK vous essayez tellement de défoncer la ROG Ally ou la Steam Deck, qui ne font pas la même chose, que ça en devient chiant de devoir vous montrer que vous racontez des anneries simplement pour défendre la Switch 2. Profitez de votre Switch 2 et arrêtez de comparer à chaque fois. Quand la Xbox ROG Ally va sortir et va l’exploser, si t’as des articles tous les jours pour comparer avec la Switch, ça va vous gaver ? Ben là ces la même chose : jouez à votre console, mais arrêtez de comparer pour rien du tout, point barre.
    hypermario posted the 09/05/2025 at 05:30 PM
    shining
    "Le souci ces que sur GK vous essayez tellement de défoncer la ROG Ally ou la Steam Deck," "vous racontez des anneries"

    Putain mais detend toi , roule toi un join, une tisane ou autre... personne n'est mechant avec ton steam deck ou autre, tu invente, pauvre chou...

    "Arrêtez de comparer à chaque fois"
    On fait ce qu'on veux bébé

    "si t’as des articles tous les jours pour comparer avec la Switch, ça va vous gaver ? "
    Pas du tout, ca peu aider a des personne a se decider.

    Note que mon commentaire disait simplement qu'il y a du bidouillage, car si une personne doit choisir, elle doit pouvoir etre consciente de ce qui l'attend.

    Note bien que j'ai un steam deck, je sais de quoi je parle.

    Allez salut le petit calimerot
    ley posted the 09/06/2025 at 12:56 AM
    shining Nan mais le frame gen c’est complètement daubesque si t’as pas minimum 60 fps de base. Sinon ça rajoute un input lag de zinzin, du ghosting, et des artefacts dans tous les sens
    Sans oublier que la résolution d’output c’est du 720p (contre 1080p sur Switch 2).
    Le jeu galère énormément sur les handhelds PC parce qu’il est RT Only, et les archis RDNA 2 et 3 gèrent très mal le RT. Contrairement à l’architecture Ampère de Nvidia qui a une excellente gestion du RT, et c’est en très grande partie pour ça que ce portage tourne aussi bien.
    Et ça va être la même merde avec la Xbox Ally btw
    Voir même pire vu que la version de base a un soc Z2A, qui est ni plus ni moins que le soc de la Deck rebrandé (moins puissant que le Z1 classique).
