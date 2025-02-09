profile
jaysennnin > blog
Selon Bloomberg Perfect Dark a failli être sauvé de l'annulation ainsi que du licenciement de la team par Take 2
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-02/-perfect-dark-developer-lays-off-staff-after-funding-deal-falls-through
    posted the 09/02/2025 at 07:23 PM by jaysennnin
    comments (13)
    zekk posted the 09/02/2025 at 07:35 PM
    Fuck
    altendorf posted the 09/02/2025 at 07:41 PM
    Take-Two voulait récupérer l'IP et le studio voulait la garder. Au final, le projet est totalement mort et peu de chance de revoir Perfect Dark un jour.
    chreasy97 posted the 09/02/2025 at 07:43 PM
    C'est normal, où veux-tu aller si Johanna Dark à la tete et carrure extrêmement proche d'un homme. Tu sais à l'avance que les ventes ne vont pas suivre.
    liberty posted the 09/02/2025 at 07:44 PM
    altendorf ouai bha vaut peut être mieux revendre l'IP et avoir un produit que la garder et ne rien en faire.
    maisnon posted the 09/02/2025 at 07:45 PM
    Les mecs n'avaient plus d'argent, et un projet pas assez avancé après 5 ans de developpement et ils voulaient négocier de partir avec une IP qui appartient à Microsoft, créée par Rare et avec Take Two qui paye les frais de développement?

    Ha! La blague.
    elenaa posted the 09/02/2025 at 07:47 PM
    C'est vraiment dommage, je n'ai pas connu Perfect Dark et j'aurai vraiment voulu découvrir
    adamjensen posted the 09/02/2025 at 07:48 PM
    C'est pas un mal que cela ai été annulé.
    Je voulais jouer avec Joanna, pas John.
    thejoke posted the 09/02/2025 at 08:01 PM
    Il est temps de reposter ceci https://i.pinimg.com/474x/23/12/53/2312538a8794cf1adac39e85a7b550cd.jpg
    abookhouseboy posted the 09/02/2025 at 08:14 PM
    adamjensen Oui espérons que la tendance des mentons d'homme disparaisse et qu'on revienne aux visages féminins.
    adamjensen posted the 09/02/2025 at 08:32 PM
    abookhouseboy
    Mais grave, j'en peu plus de ces conneries.
    stardustx posted the 09/02/2025 at 09:47 PM
    Dommage, mais comme dit c'est compliqué de se séparer d'une licence historique comme ça, ça aurait été beaucoup plus simple avec une nouvelle IP (comme on l'a vu pour Hi-Fi Rush)

    La meilleure solution aurait été une revente du jeu uniquement avec changement de nom (et des persos du jeu pour retirer tous liens avec la licence) comme pour true crime hong kong devenu sleeping dogs mais le risque de bide était clairement beaucoup plus important sans le poids historique de la licence
    junaldinho posted the 09/02/2025 at 10:14 PM
    Un Perfect Dark en multi plateforme aurait cartonné je comprends toujours pas cet abandon surtout que le projet avait l'air assez avancé
    ravyxxs posted the 09/03/2025 at 12:53 AM
    chreasy97 Ah tient un autre fragile qui pense que les femmes ressemblent toutes à Chun-Li. Les femmes de ta famille c'est toute des miss monde je parie ???
