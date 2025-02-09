accueil
jaysennnin
> blog
Selon Bloomberg Perfect Dark a failli être sauvé de l'annulation ainsi que du licenciement de la team par Take 2
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-02/-perfect-dark-developer-lays-off-staff-after-funding-deal-falls-through
posted the 09/02/2025 at 07:23 PM by
jaysennnin
comments (
13
)
zekk
posted
the 09/02/2025 at 07:35 PM
Fuck
altendorf
posted
the 09/02/2025 at 07:41 PM
Take-Two voulait récupérer l'IP et le studio voulait la garder. Au final, le projet est totalement mort et peu de chance de revoir Perfect Dark un jour.
chreasy97
posted
the 09/02/2025 at 07:43 PM
C'est normal, où veux-tu aller si Johanna Dark à la tete et carrure extrêmement proche d'un homme. Tu sais à l'avance que les ventes ne vont pas suivre.
liberty
posted
the 09/02/2025 at 07:44 PM
altendorf
ouai bha vaut peut être mieux revendre l'IP et avoir un produit que la garder et ne rien en faire.
maisnon
posted
the 09/02/2025 at 07:45 PM
Les mecs n'avaient plus d'argent, et un projet pas assez avancé après 5 ans de developpement et ils voulaient négocier de partir avec une IP qui appartient à Microsoft, créée par Rare et avec Take Two qui paye les frais de développement?
Ha! La blague.
elenaa
posted
the 09/02/2025 at 07:47 PM
C'est vraiment dommage, je n'ai pas connu Perfect Dark et j'aurai vraiment voulu découvrir
adamjensen
posted
the 09/02/2025 at 07:48 PM
C'est pas un mal que cela ai été annulé.
Je voulais jouer avec Joanna, pas John.
thejoke
posted
the 09/02/2025 at 08:01 PM
Il est temps de reposter ceci
https://i.pinimg.com/474x/23/12/53/2312538a8794cf1adac39e85a7b550cd.jpg
abookhouseboy
posted
the 09/02/2025 at 08:14 PM
adamjensen
Oui espérons que la tendance des mentons d'homme disparaisse et qu'on revienne aux visages féminins.
adamjensen
posted
the 09/02/2025 at 08:32 PM
abookhouseboy
Mais grave, j'en peu plus de ces conneries.
stardustx
posted
the 09/02/2025 at 09:47 PM
Dommage, mais comme dit c'est compliqué de se séparer d'une licence historique comme ça, ça aurait été beaucoup plus simple avec une nouvelle IP (comme on l'a vu pour Hi-Fi Rush)
La meilleure solution aurait été une revente du jeu uniquement avec changement de nom (et des persos du jeu pour retirer tous liens avec la licence) comme pour true crime hong kong devenu sleeping dogs mais le risque de bide était clairement beaucoup plus important sans le poids historique de la licence
junaldinho
posted
the 09/02/2025 at 10:14 PM
Un Perfect Dark en multi plateforme aurait cartonné
je comprends toujours pas cet abandon surtout que le projet avait l'air assez avancé
ravyxxs
posted
the 09/03/2025 at 12:53 AM
chreasy97
Ah tient un autre fragile qui pense que les femmes ressemblent toutes à Chun-Li. Les femmes de ta famille c'est toute des miss monde je parie ???
