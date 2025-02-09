profile
Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles
2
Likers
name : Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : tactical-RPG
other versions : PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
read the reviews
add a review
add a press review
profile
ouroboros4
13
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 482
visites since opening : 972281
ouroboros4 > blog
Vers d'autres Remaster Final Fantasy Tactics?



Kazutoyo Maehiro, le réalisateur de Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles, à laisser entendre la possibilité de voir débarquer dans le futur, d'autres remaster Final Fantasy Tactics(entre autre Advance sur GBA et Advance 2 sur DS) si le jeu avait du succès.

Voilà qui permettrait de faire découvrir des anciens FF Tactics remis au goût du jour au plus grand nombre.

Surtout FF Tactics Advance qui est toujours un coup de coeur pour moi

En attendant Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles est toujours prévu pour le 30 septembre sur tous les supports


https://nintendoeverything.com/final-fantasy-tactics-advance-a2-remasters/
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    angelsduck, kevinmccallisterrr
    posted the 09/02/2025 at 06:36 PM by ouroboros4
    comments (12)
    balf posted the 09/02/2025 at 06:46 PM
    Surtout FF Tactics Advance qui est toujours un coup de coeur pour moi
    C'est compréhensible, le jeu est fait par Matsuno , à la différence du 2
    ouroboros4 posted the 09/02/2025 at 06:47 PM
    balf C'est sûrement pour ça que j'ai trouver le 2 terriblement moyen
    burningcrimson posted the 09/02/2025 at 07:03 PM
    Ils auraient dû foutre les 3 jeux dans la même compilation...
    burningcrimson posted the 09/02/2025 at 07:04 PM
    ouroboros4 Le 2 avait un ton plus léger mais il était quand même sympa. Évidemment Tactic advance reste le meilleur opus.
    ioda posted the 09/02/2025 at 07:09 PM
    50 balles le remaster émulé
    150€ pour avoir la saga complète
    Merci Square
    angelsduck posted the 09/02/2025 at 07:26 PM
    Tout d'abord Tactics Ogre, puis FFT, la suite logique c'est les FFTA
    liberty posted the 09/02/2025 at 07:47 PM
    burningcrimson ah mais je croyais que c'était une compilation ! Lol, non merci. Square finira bien par sortir une version compilation comme avec Kingdom Hearts
    jacquescechirac posted the 09/02/2025 at 08:07 PM
    Il est tellement excellent le tactic advance.
    Ils ont parfaitement adapté fft pour le public plus jeune de la gba
    burningcrimson posted the 09/02/2025 at 08:08 PM
    liberty Nope c'est un seul jeu (le remaster de FF tactics) et par la suite (en fonction des ventes je suppose) on aura les remasters de advance 1 et 2.
    aggrekuma posted the 09/02/2025 at 08:47 PM
    J'espére une version Final Fantasy Pixel Remaster Advance avec les ajouts qui manquent des remakes précédents.
    light posted the 09/02/2025 at 08:56 PM
    Ils projettent peut être de le faire mais ils vont surtout sonder le potentiel avec les ventes de Tactics Chronicles qui va pas se vendre assez à leurs yeux et abandonner l’idée aussi simplement qu’ils ont abandonné le remaster de FF9 lol
    stardustx posted the 09/02/2025 at 09:02 PM
    Qu'il commence par remastériser War of the Lions comme il aurait déjà du le faire ce trou du cul
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo