Kazutoyo Maehiro, le réalisateur de Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles, à laisser entendre la possibilité de voir débarquer dans le futur, d'autres remaster Final Fantasy Tactics(entre autre Advance sur GBA et Advance 2 sur DS) si le jeu avait du succès.Voilà qui permettrait de faire découvrir des anciens FF Tactics remis au goût du jour au plus grand nombre.Surtout FF Tactics Advance qui est toujours un coup de coeur pour moiEn attendant Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles est toujours prévu pour le 30 septembre sur tous les supports