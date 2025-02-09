profile
Helldivers 2, N°1 des jeux payants des stores Xbox Us et UK
    posted the 09/02/2025 at 05:26 PM by jaysennnin
    comments (20)
    negan posted the 09/02/2025 at 05:30 PM
    Il aurait fait + de 600.000 ventes
    jaysennnin posted the 09/02/2025 at 05:35 PM
    negan certains parlent du million
    zboubi480 posted the 09/02/2025 at 05:37 PM
    Les joueurs aiment les bons jeux
    playshtayshen posted the 09/02/2025 at 05:43 PM
    Made in playstation
    ouroboros4 posted the 09/02/2025 at 05:54 PM
    Comme quoi
    zboubi480 posted the 09/02/2025 at 05:56 PM
    playshtayshen non
    walterwhite posted the 09/02/2025 at 06:06 PM
    Ça va leur donner des idées de merde à SONY ça
    jaysennnin posted the 09/02/2025 at 06:32 PM
    walterwhite bien et c'est sur ça qu'on compte, je pense que ce sera bientôt au tour de days gone et returnal
    kurosu posted the 09/02/2025 at 06:34 PM
    walterwhite ils vont déjà mettre les jeux qui existent déjà sur PC
    negan posted the 09/02/2025 at 06:49 PM
    walterwhite J'aime bien taquiner @,
    guiguif et consorts en disant que tout va débarquer sur Xbox mais en vrai c'est pour faire chier.

    Pour l'heure il y a qu'un GAas et rien d'autre.
    hibito posted the 09/02/2025 at 06:56 PM
    C'est mérité ! Pour une une fois que tous les
    supports peuvent s'éclater ensemble ! Je suis sur le jeu depuis son lancement (sur PC) et c'est un des meilleurs suivis de Gaas que j'ai vu et joué !
    walterwhite posted the 09/02/2025 at 07:10 PM
    negan Quand tu vois ces chiffres, pour un GaaS, la perspective de sortir autre chose, de plus gros doit prendre du poids dans les locaux des SIE.

    Je dis pas que demain ils pourraient sortir un TLOU sur Xbox, mais je vois pas comme un non catégorique l’idée de le faire.
    negan posted the 09/02/2025 at 07:36 PM
    walterwhite Par contre si un jour ils lâchent un jeu solo genre recturnal ou autres c'est fini ca voudra dire que les autres suivront .
    xylander posted the 09/02/2025 at 08:42 PM
    Sony commence à cogiter. Cela va devenir intéressant. Et la GDC à la poubelle.
    xylander posted the 09/02/2025 at 08:43 PM
    Uncharted Trilogy incoming
    walterwhite posted the 09/02/2025 at 08:45 PM
    negan C’est clair, mais parlons pas de malheur
    xylander posted the 09/02/2025 at 08:50 PM
    Un p'tit Astrobot, please.
    jaysennnin posted the 09/02/2025 at 08:53 PM
    xylander ce sera compliqué vu l'implémentation poussée de la dualsense
    edarn posted the 09/02/2025 at 10:20 PM
    walterwhite
    Moi, je veux bien qu'ils autorisent Stellar Blade sur X... Comme c'était censé être à la base.
    spartan1985 posted the 09/02/2025 at 11:41 PM
    En tout cas, je m'éclate sur Helldivers, pour moi l'un des meilleurs titres coop.
