articles : 400
400
visites since opening : 857966
857966
jaysennnin
> blog
Helldivers 2, N°1 des jeux payants des stores Xbox Us et UK
tags :
1
Like
Who likes this ?
junaldinho
posted the 09/02/2025 at 05:26 PM by jaysennnin
jaysennnin
comments (20)
20
)
negan
posted
the 09/02/2025 at 05:30 PM
Il aurait fait + de 600.000 ventes
jaysennnin
posted
the 09/02/2025 at 05:35 PM
negan
certains parlent du million
zboubi480
posted
the 09/02/2025 at 05:37 PM
Les joueurs aiment les bons jeux
playshtayshen
posted
the 09/02/2025 at 05:43 PM
Made in playstation
ouroboros4
posted
the 09/02/2025 at 05:54 PM
Comme quoi
zboubi480
posted
the 09/02/2025 at 05:56 PM
playshtayshen
non
walterwhite
posted
the 09/02/2025 at 06:06 PM
Ça va leur donner des idées de merde à SONY ça
jaysennnin
posted
the 09/02/2025 at 06:32 PM
walterwhite
bien et c'est sur ça qu'on compte, je pense que ce sera bientôt au tour de days gone et returnal
kurosu
posted
the 09/02/2025 at 06:34 PM
walterwhite
ils vont déjà mettre les jeux qui existent déjà sur PC
negan
posted
the 09/02/2025 at 06:49 PM
walterwhite
J'aime bien taquiner @,
guiguif
et consorts en disant que tout va débarquer sur Xbox mais en vrai c'est pour faire chier.
Pour l'heure il y a qu'un GAas et rien d'autre.
hibito
posted
the 09/02/2025 at 06:56 PM
C'est mérité ! Pour une une fois que tous les
supports peuvent s'éclater ensemble ! Je suis sur le jeu depuis son lancement (sur PC) et c'est un des meilleurs suivis de Gaas que j'ai vu et joué !
walterwhite
posted
the 09/02/2025 at 07:10 PM
negan
Quand tu vois ces chiffres, pour un GaaS, la perspective de sortir autre chose, de plus gros doit prendre du poids dans les locaux des SIE.
Je dis pas que demain ils pourraient sortir un TLOU sur Xbox, mais je vois pas comme un non catégorique l’idée de le faire.
negan
posted
the 09/02/2025 at 07:36 PM
walterwhite
Par contre si un jour ils lâchent un jeu solo genre recturnal ou autres c'est fini ca voudra dire que les autres suivront .
xylander
posted
the 09/02/2025 at 08:42 PM
Sony commence à cogiter. Cela va devenir intéressant. Et la GDC à la poubelle.
xylander
posted
the 09/02/2025 at 08:43 PM
Uncharted Trilogy incoming
walterwhite
posted
the 09/02/2025 at 08:45 PM
negan
C’est clair, mais parlons pas de malheur
xylander
posted
the 09/02/2025 at 08:50 PM
Un p'tit Astrobot, please.
jaysennnin
posted
the 09/02/2025 at 08:53 PM
xylander
ce sera compliqué vu l'implémentation poussée de la dualsense
edarn
posted
the 09/02/2025 at 10:20 PM
walterwhite
Moi, je veux bien qu'ils autorisent Stellar Blade sur X... Comme c'était censé être à la base.
spartan1985
posted
the 09/02/2025 at 11:41 PM
En tout cas, je m'éclate sur Helldivers, pour moi l'un des meilleurs titres coop.
