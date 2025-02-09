Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Hollow Knight Silksong
1
Likers
name : Hollow Knight Silksong
platform : Switch 2
editor : N.C
developer : Team Cherry
genre : action
other versions : PC - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch Switch 2 -
[News] Hollow Knight: Silksong : Bonne nouvelle pour les joueurs Switch 2!
L'équipe Cherry a partagé une dernière mise à jour concernant Silksong avant son lancement officiel plus tard cette semaine.



Cette mise à jour rappelle principalement aux contributeurs Kickstarter de soumettre leurs choix pour confirmer la version de Silksong qu'ils souhaitent recevoir. Pour la version Switch, les clés seront envoyées par e-mail et accessibles dès la sortie du jeu dans la région du joueur. Plus important encore, l'équipe confirme également la disponibilité d'un pack de mise à niveau gratuit vers la version Switch 2, permettant aux joueurs d'accéder à des fonctionnalités avancées spécifiques à la nouvelle plateforme.



Donc, pour les joueurs de Nintendo Switch 2, après avoir utilisé votre clé Nintendo Switch et téléchargé le jeu, vous devrez également télécharger le pack d'amélioration Hollow Knight: Silksong (gratuit) depuis la boutique en ligne pour débloquer les fonctionnalités avancées de la plateforme. Bonne nouvelle si la version physique de NS2 (début 2026) est en format key-card.

Source : https://x.com/Stealth40k/status/1962866960607187151/
    2
    Likes
    Who likes this ?
    kisukesan, burningcrimson
    posted the 09/02/2025 at 04:56 PM by link49
    comments (10)
    cyr posted the 09/02/2025 at 04:59 PM
    C'est un jeux financer par kirkstarter?
    parrain59 posted the 09/02/2025 at 05:02 PM
    cyr Le premier oui et de base Silksong était un DLC pour le premier opusmais ils en ont fait un jeu complet, d'où la gratuité pour les backers
    link49 posted the 09/02/2025 at 05:03 PM
    cyr Je pense que ça englobe celui du premier.
    jackfrost posted the 09/02/2025 at 05:07 PM
    Pourquoi bonne nouvelle si la version physique en est pas une ? Je ne comprends pas.

    Si tu as la version démat Switch, il n'y a aucun intérêt à reprendre une version semi démat Switch 2 et repasser à la caisse ?
    51love posted the 09/02/2025 at 05:14 PM
    Le 120fps ça serait cool en mode portable.
    akinen posted the 09/02/2025 at 05:15 PM
    Je pensais que la version était switch 2 dejà. C’est sûrement pour ceux qui ont la switch puis passeront switch 2 dans le futur.

    Dans tous les cas, ils sont sur la bonne voie. Ça ressemble au cdprojekt de la belle époque (witcher 3)
    flom posted the 09/02/2025 at 05:46 PM
    link49 le mec qui arrive a mettre les mots bonne nouvelle et key card dans la meme phrase ????
    nigel posted the 09/02/2025 at 05:47 PM
    51love Il me semble que c'est confirmé justement
    light posted the 09/02/2025 at 08:39 PM
    51love Avec l’écran de la Switch 2 qui fait du ghosting bon courage lol
    Rien que Zelda quand je déplace la map je fais des migraines tellement tout est flou. Au moins sur la télé c’est nickel
    51love posted the 09/02/2025 at 10:25 PM
    nigel light ça sera l'occaz de voir si ça ghost tant que ça en 120 fps alors bonne nouvelle j'étais pas au courant
