L'équipe Cherry a partagé une dernière mise à jour concernant Silksong avant son lancement officiel plus tard cette semaine.
Cette mise à jour rappelle principalement aux contributeurs Kickstarter de soumettre leurs choix pour confirmer la version de Silksong qu'ils souhaitent recevoir. Pour la version Switch, les clés seront envoyées par e-mail et accessibles dès la sortie du jeu dans la région du joueur. Plus important encore, l'équipe confirme également la disponibilité d'un pack de mise à niveau gratuit vers la version Switch 2, permettant aux joueurs d'accéder à des fonctionnalités avancées spécifiques à la nouvelle plateforme.
Donc, pour les joueurs de Nintendo Switch 2, après avoir utilisé votre clé Nintendo Switch et téléchargé le jeu, vous devrez également télécharger le pack d'amélioration Hollow Knight: Silksong (gratuit) depuis la boutique en ligne pour débloquer les fonctionnalités avancées de la plateforme. Bonne nouvelle si la version physique de NS2 (début 2026) est en format key-card.
Source : https://x.com/Stealth40k/status/1962866960607187151/
posted the 09/02/2025 at 04:56 PM by link49
Si tu as la version démat Switch, il n'y a aucun intérêt à reprendre une version semi démat Switch 2 et repasser à la caisse ?
Dans tous les cas, ils sont sur la bonne voie. Ça ressemble au cdprojekt de la belle époque (witcher 3)
Rien que Zelda quand je déplace la map je fais des migraines tellement tout est flou. Au moins sur la télé c’est nickel