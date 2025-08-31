accueil
name :
Gear.Club Unlimited 2 : Ultimate Edition
platform :
Playstation 5
editor :
Microids
developer :
Eden Games
genre :
course
other versions :
PC
-
Xbox One
-
PlayStation 4
-
Xbox Series X
obi69
Nan mais c'est quoi ce bug?!!!!!!!!!!! XD
...Quand un locuste se prend pour Franckie Vincent !
'Vas y Franchie, c'est bon !"
Nan mais pourquoi il copule avec le carlage lui?
JPP de ce jeu XD
On revient 20 ans en arrière !
posted the 08/31/2025 at 12:32 AM by obi69
obi69
comments (
7
)
kalas28
posted
the 08/31/2025 at 06:53 AM
bug de moteur physique que l'on retrouve dans bon nombre de titre depuis le 1er jeu full 3d et ce même sur des prod 2025 donc rien de spécial....
cyr
posted
the 08/31/2025 at 07:58 AM
J'ai vu ce genre de truc dans bon nombre de jeux. Dans hitman hier soir pour le plus récent. Ça arrive quand tu a un morceau qui est passé a travers la limite. Normalement quand un objet passe a travers il tombe jusqu'à l'infini. Mais quand c'est juste un bras, jambe, le morceau veut descendre mais comme le reste n'est pas passé, ça fait ce genre de mouvements....
C'est pas vraiment un bug.
mrvince
posted
the 08/31/2025 at 08:23 AM
"On revient 20 ans en arrière" bah oui en faite ^^ c'est le but. Bizarre ces articles "choqué" alors que le jeu a justement 20 ans et qu'il a pas été refait a part les graphismes.
naoshige11
posted
the 08/31/2025 at 09:28 AM
J'y ai jouer 2h hier sur PC et le jeu est perclus de bug que j'ai plus vu depuis des années. Team mate qui se bloque dans le décors et qui t'empêche de déclencher un script, cadavres qui bougent tout seul (ça c'est clairement un bug du moteur physique qui interprète la collision entre deux éléments), textures qui se chargent avec un décalage par rapport à la scène (j'ai plus vu ça depuis Rage qui tourne pourtant même pas sur l'Unreal Engine)...
Cette version n'a aucun réel intérêt à part le fait d'être dispo sur Playstation mais clairement elle a été faite à l'arrache.
5120x2880
posted
the 08/31/2025 at 01:02 PM
naoshige11
J'ai pas fait cette version, mais tout ce que tu cites je l'avais dans l'original, à l'époque je pensais que le retard de textures venait de l'UE 3, mais c'était peut-être pas le cas finalement.
cyr
posted
the 08/31/2025 at 02:38 PM
mrvince
même s'il avait étais refait, il y aura eu toujours des bug, et sûrement des nouveaux
Un jeux sans bug, ça n'existe pas.
benichou
posted
the 08/31/2025 at 06:28 PM
Juste un locuste qui voulait mougou avant de mourrir
