skuldleif > blog
[Bon plan] Helldivers 2 à 29€ sur Xbox
Avec helldivers 2 qui debarque sur Xbox , voila de quoi vous le procurer a moindre cout

Marche bien SANS VPN


https://www.gamivo.com/product/helldivers-2-xbox-xbox-series-row-standard



procedure d'achat
logez vous sur gamivo
une fois le jeu mis dans le panier (attention prenez le "regular price" pas le "smart price")

pour le code promo ==> DEALSGG
pour l'activer allez https://gg.deals/vouchers/ copiez le code (a la ligne Gamivo ,a gauche de go to shop)
cliquez sur go to shop ,allez sur votre panier collez le code

DECOCHEZ
customer Protection et choisissez 'basic plan"

ensuite cliquez sur proceed to checkout
choisissez votre moyen de paiement (par exemple paypal)
allez en bas decochez GAMIVO smart ,choisissez "basic plan"

une fois le code obtenu il faudra vous rendre https://redeem.microsoft.com/
    posted the 08/30/2025 at 06:27 PM by skuldleif
    comments (9)
    jaysennnin posted the 08/30/2025 at 06:59 PM
    c'est combien le prix normal ?
    skuldleif posted the 08/30/2025 at 07:02 PM
    jaysennnin 40€
    jaysennnin posted the 08/30/2025 at 07:05 PM
    bon à ce prix je vais passer par le store officiel ^^
    skuldleif posted the 08/30/2025 at 07:16 PM
    jaysennnin cela dit je te confirme que ca marche je viens de le faire et sans le moindre VPN ,j'ai mis un screen
    hibito posted the 08/30/2025 at 07:52 PM
    For Democracy ! o7
    calishnikov posted the 08/30/2025 at 08:28 PM
    hibito tiens ça veux dire quoi le « o7 » ?
    Je vois plein de gens le mettre dans le chat du jeu.
    jenicris posted the 08/30/2025 at 08:50 PM
    calishnikov une salutation. Visage + bras levé
    hibito posted the 08/31/2025 at 07:09 PM
    calishnikov c'est un diver qui fait un salut militaire
    rogeraf posted the 09/01/2025 at 08:15 AM
    Je l'ai pris sur instant gaming a 31 et quelques :
    https://www.instant-gaming.com/fr/19704-acheter-helldivers-2-xbox-series-x-s-microsoft-store/
