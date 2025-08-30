Avec helldivers 2 qui debarque sur Xbox , voila de quoi vous le procurer a moindre cout
Marche bien SANS VPN
https://www.gamivo.com/product/helldivers-2-xbox-xbox-series-row-standard
procedure d'achat
logez vous sur gamivo
une fois le jeu mis dans le panier (attention prenez le "regular price" pas le "smart price")
pour le code promo ==> DEALSGG
pour l'activer allez https://gg.deals/vouchers/
copiez le code (a la ligne Gamivo ,a gauche de go to shop)
cliquez sur go to shop ,allez sur votre panier collez le code
DECOCHEZ
customer Protection et choisissez 'basic plan"
ensuite cliquez sur proceed to checkout
choisissez votre moyen de paiement (par exemple paypal)
allez en bas decochez GAMIVO smart ,choisissez "basic plan"
une fois le code obtenu il faudra vous rendre https://redeem.microsoft.com/
