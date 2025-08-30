J'ai fait l'acte III et c'est le dernier chapitre où les choses allaient à peu près bien et que le jeu était plaisant à jouer.A partir de l'acte IV, et pire après l'acte V (et le fameux DLC, une purge) c'est tellement buggué niveau IA que je suis à 2 doigts de ragequit le jeu.Ce remake est scandaleux niveau IA et bug pour le solo.A date, là où j'en suis, moins de 10% des joueurs y sont parvenus.Et vous? Jouez vous à GOW Reloaded et qu'en pensez vous?