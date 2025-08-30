J'ai fait l'acte III et c'est le dernier chapitre où les choses allaient à peu près bien et que le jeu était plaisant à jouer.
A partir de l'acte IV, et pire après l'acte V (et le fameux DLC, une purge) c'est tellement buggué niveau IA que je suis à 2 doigts de ragequit le jeu.
Ce remake est scandaleux niveau IA et bug pour le solo.
A date, là où j'en suis, moins de 10% des joueurs y sont parvenus.
Et vous? Jouez vous à GOW Reloaded et qu'en pensez vous?
GoW : Gears of War.
C'est sympa mais oubliable de fou si quelqu'un découvre la licence aujourd'hui.
E-Day va avoir besoin de frapper juste pour renouveller la franchise et la fanbase qui doit à la fois faire revenir des anciens, conserver les fans, et faire arriver de nouveaux. On verra bien.
Il y a du mieux sur chaque version mais la base c'est un jeu 360
Ce n'est pas un remake, il faudrait que vous fassiez la différence, les gars. C'est pas parce qu'il y a eu un lifting visuel, moyen ou très haut, que ça veut dire que c'est un remake. Tout comme Oblivion *remastered* ou encore récemment, MGS Delta. Ces jeux gardent leur structure depuis la sortie du titre à l'origine, amélioré sur les bords en terme de fluidité, mais le squelette reste le même !!
Ici c'est pareil, moi aussi hier sur MGS j'étais frustré à certains points, mais CHAQUE FOIS, je me suis dit, ils auraient dû prendre la route du remake.
Par exemple, The Last of Us Part 1 est défini comme un remake (surtout qu'il a déjà eu un remaster précédemment sur PS4). Demon's Souls sur PS5 aussi est considéré comme un remake, Shadow of the Colossus sur PS4 aussi, pourtant ces jeux utilisent le même code source que les originaux, tout comme Oblivion qui est lui catégorisé Remaster.
Les seuls cas où tout le monde est absolument d'accord sur le terme remake, c'est les RE2/3/4, FF7 Remake/Rebirth, qui sont entièrement refaits de A à Z autant en terme de moteur que de code source.
Remaster : ont prend les assets d'origine et ont rehausse la résolution et le framerate.
Remake : ont reprend le concept de base et l'histoire/le gameplay mais transposer sur un nouveau moteur 3D.
Reboot : ont reprend le concept de base mais ont repart sur une nouvelle façon de raconter l'histoire et/ou un changement radical de gameplay.
Ce Gears Reloaded c'est rien d'autre qu'un remaster de l'Ultimate Edition pour le faire tourner en 4k/120 sur du hardware réçent (hardware console parce que sur PC y'a belle lurette qu'il tourne en 4k/120).
Shadow of the Colossus et Demon's Souls utilisent un nouveau moteur, mais il tourne par dessus l'ancien code des versions originales, qui lui est intact (comme Oblivion justement). C'est pour ça qu'on retrouve souvent les mêmes animations, parfois les mêmes bugs, etc.
Un remaster peut aussi très bien voit ses assets refaits entièrement, au moins partiellement (comme FF8 Remastered qui utilise de nouveaux modèles 3D pour beaucoup de personnages et monstres).
C'est bien parce que chaque cas est un peu différent et chacun a sa propre opinion sur le sujet que tout le monde utilise le terme remake ou remaster de la même manière
Sur tout les forums du monde et espace de discussions ont s'accorde à dire que quand tu change le moteur 3D d'un jeu ça en fait un remake, t'en aura toujours pour dire que non c'est pas vraiment ça comme t'en aura toujours pour dire que la terre n'est pas ronde.
Personnellement je ne pense pas que ça soit aussi simple de dire qu'il suffit de changer le moteur pour parler de remake ou remaster. Il y a bien trop de cas différent pour avoir une définition générale.
Selon cette définition, les FF Pixel Remaster sont des remakes vu le moteur différent (pourtant Remaster est dans le titre). Oblivion est un remake vu le moteur différent (pourtant Remaster est dans le titre).
FF7 Crisis Core Reunion est quasi identique à l'original dans les animations et plans lors des cinématiques, le moteur est différent, pourtant il n'a pas l’appellation Remake comme FF7 Remake.
La trilogie GTA Definitive Edition utilise un moteur différent. Pourtant personne n'irait dire qu'il s'agit de remakes, tout le monde parle de remaster.
Il y des cas comme Sonic Colors, qui utilise le PhysX engine sur Wii, et Sonic Colors Ultimate, qui utilise Godot. Les moteurs sont différents, pourtant les jeux sont considérés comme des remasters officiellement.
Il y a aussi des cas comme Metroid Prime Remastered, où tous les assets sont entièrement refaits, où le jeu tourne sur une version améliorée du moteur d'origine (plus de 20 ans d'améliorations, donc il est débattable de parler du "même" moteur), et il s'agit aussi d'un Remaster d'après le titre.
The Last of Us Part 1 et 2 tournent sur le même moteur, qui lui même est une version améliorée du moteur d'origine du 1 sur PS3, le moteur maison de Naughty Dog. Pourtant Part 1 est un Remake, ça contredit le cas Metroid Prime.
On va pas aller dire à chaque développeur qu'ils ont tort de dire que leur jeu est un remaster ou un remake, tant qu'on aura pas de définition précise établie par l'industrie. En attendant, tout le monde utilisera ces mots de manière interchangeable sauf dans les cas où il n'y a pas de débat, comme FF7 Remake ou Resident Evil 2/3/4.
