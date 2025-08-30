profile
Gears of War : Reloaded
name : Gears of War : Reloaded
platform : Playstation 5
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X
GOW commence à me saouler grave


J'ai fait l'acte III et c'est le dernier chapitre où les choses allaient à peu près bien et que le jeu était plaisant à jouer.

A partir de l'acte IV, et pire après l'acte V (et le fameux DLC, une purge) c'est tellement buggué niveau IA que je suis à 2 doigts de ragequit le jeu.

Ce remake est scandaleux niveau IA et bug pour le solo.

A date, là où j'en suis, moins de 10% des joueurs y sont parvenus.

Et vous? Jouez vous à GOW Reloaded et qu'en pensez vous?
    posted the 08/30/2025 at 05:18 PM by obi69
    osiris67 posted the 08/30/2025 at 05:29 PM
    Tu pensais qu'Xbox allait t envoyer sur ps5 des master class ou quoi...c etait bien en 2008 mais aujourd'hui osef/20
    altendorf posted the 08/30/2025 at 05:36 PM
    GOW : God of War.
    GoW : Gears of War.
    aozora78 posted the 08/30/2025 at 05:41 PM
    C'est une trilogie qui, avec ou sans bugs, appartient à son époque.
    C'est sympa mais oubliable de fou si quelqu'un découvre la licence aujourd'hui.

    E-Day va avoir besoin de frapper juste pour renouveller la franchise et la fanbase qui doit à la fois faire revenir des anciens, conserver les fans, et faire arriver de nouveaux. On verra bien.
    negan posted the 08/30/2025 at 05:48 PM
    C'est un vieux jeu, ils avaient refait que les graphismes a l'époque . Si vous avez cru qu'ils allaient refaire l'IA pour une ressortie Playstation vous rêvez.
    mrpopulus posted the 08/30/2025 at 06:04 PM
    negan L'IA c'était déjà pas ça à sa sortie ?
    negan posted the 08/30/2025 at 06:11 PM
    mrpopulus A l'époque ca allait mais faut que les gens se mettent en tête que Reloaded prend tout de la UE qui lui même prenait tout de la version 360.

    Il y a du mieux sur chaque version mais la base c'est un jeu 360
    ravyxxs posted the 08/30/2025 at 06:13 PM
    *Ce remake*

    Ce n'est pas un remake, il faudrait que vous fassiez la différence, les gars. C'est pas parce qu'il y a eu un lifting visuel, moyen ou très haut, que ça veut dire que c'est un remake. Tout comme Oblivion *remastered* ou encore récemment, MGS Delta. Ces jeux gardent leur structure depuis la sortie du titre à l'origine, amélioré sur les bords en terme de fluidité, mais le squelette reste le même !!

    Ici c'est pareil, moi aussi hier sur MGS j'étais frustré à certains points, mais CHAQUE FOIS, je me suis dit, ils auraient dû prendre la route du remake.
    akinen posted the 08/30/2025 at 07:22 PM
    C’est ce genre de soucis que j’ai vu dans Metroid prime et que je verrai sûrement dans les remastered d’onimusha
    tlj posted the 08/30/2025 at 07:32 PM
    Un patch peut il régler ce problème d'ia qu'il n'y avait pas dans l'original ? Ou l'original était déjà une purge arrivé au chapitre 4 ?
    noishe posted the 08/30/2025 at 08:10 PM
    ravyxxs Le terme est tellement mal défini que c'est normal que tout le monde fasse des erreurs, même les développeurs entre eux ne sont pas toujours d'accord

    Par exemple, The Last of Us Part 1 est défini comme un remake (surtout qu'il a déjà eu un remaster précédemment sur PS4). Demon's Souls sur PS5 aussi est considéré comme un remake, Shadow of the Colossus sur PS4 aussi, pourtant ces jeux utilisent le même code source que les originaux, tout comme Oblivion qui est lui catégorisé Remaster.

    Les seuls cas où tout le monde est absolument d'accord sur le terme remake, c'est les RE2/3/4, FF7 Remake/Rebirth, qui sont entièrement refaits de A à Z autant en terme de moteur que de code source.
    naoshige11 posted the 08/30/2025 at 08:11 PM
    ravyxxs y'a encore des gens qui arrivent pas à faire la différence.

    Remaster : ont prend les assets d'origine et ont rehausse la résolution et le framerate.
    Remake : ont reprend le concept de base et l'histoire/le gameplay mais transposer sur un nouveau moteur 3D.
    Reboot : ont reprend le concept de base mais ont repart sur une nouvelle façon de raconter l'histoire et/ou un changement radical de gameplay.
    naoshige11 posted the 08/30/2025 at 08:22 PM
    noishe un jeu est défini comme un remake du moment qu'il tourne sur un autre moteur 3D que celui d'origine. Demon's Souls PS5 est un remake, SotC aussi, The Last of Us Part 1 pas vraiment puisque le moteur du 2 (qui est utilisé pour cette version afin de mieux coller au design général) n'est qu'une version boosté du 1 original (c'est comme si Guerrilla sortait une nouvelle version d'Horizon Zero Dawn, y'a de forte chances qu'ils reprennent les assets de Forbidden West et pourtant les deux jeux tournent sur le Decima Engine, ont parlerais pas de remake).

    Ce Gears Reloaded c'est rien d'autre qu'un remaster de l'Ultimate Edition pour le faire tourner en 4k/120 sur du hardware réçent (hardware console parce que sur PC y'a belle lurette qu'il tourne en 4k/120).
    noishe posted the 08/30/2025 at 08:40 PM
    naoshige11 C'est pas aussi simple que ça, puisque selon ta définition, Oblivion serait aussi un remake, puisqu'il tourne sous Unreal Engine 5. Pourtant il est défini comme un remaster par les développeurs, et dans le titre même du jeu.

    Shadow of the Colossus et Demon's Souls utilisent un nouveau moteur, mais il tourne par dessus l'ancien code des versions originales, qui lui est intact (comme Oblivion justement). C'est pour ça qu'on retrouve souvent les mêmes animations, parfois les mêmes bugs, etc.

    Un remaster peut aussi très bien voit ses assets refaits entièrement, au moins partiellement (comme FF8 Remastered qui utilise de nouveaux modèles 3D pour beaucoup de personnages et monstres).

    C'est bien parce que chaque cas est un peu différent et chacun a sa propre opinion sur le sujet que tout le monde utilise le terme remake ou remaster de la même manière
    marcelpatulacci posted the 08/30/2025 at 08:41 PM
    J'attends la version GOW Révolution ou 18 ans plus tard GOW Resurrections.
    lexomyl posted the 08/30/2025 at 10:04 PM
    obi69 Tu ne dis RIEN dans ton post, c'est buggé mais quoi concrètement ? L'IA devient cheatée, quel est concrètement le problème ?
    jacquescechirac posted the 08/30/2025 at 10:20 PM
    j'avais bien kiffe le second à l'époque, mais c'est clair qu'aujourd'hui ça a dû méchamment mal vieillir comme série
    obi69 posted the 08/31/2025 at 12:13 AM
    lexomyl Y'a dénormes problèmes de pathfinding. Tes tournent sur eux même, n'obéissent pas aux ordres, font demi tour, ne tirent sur aucun ennemi; même pas à bout portant, ou se trompent d'étage et tirent à travers le sol...Une horreur en mode hard.
    fiveagainstone posted the 08/31/2025 at 08:24 AM
    C'est souvent comme ça dans les jeux de cette époque, c'est à toi de faire le ménage, les mates sont là pour le décor et l'ambiance, mais ne font quasi rien.
    naoshige11 posted the 08/31/2025 at 09:21 AM
    noishe Oblivion a beau être défini comme remaster par les devs ça change pas le fait qu'ils ont tout refais sur un nouveau moteur donc l'appellation n'est pas correct (ils peuvent aussi définir quelque chose sans que ce soit forcément vrai). Quand à FF8 si ils refont les modèles 3D sur le même moteur ça le change pas en remake. Ils peuvent très bien profiter de la puissance des machines actuelles pour rajouter une blindes de mesh avec le moteur d'origine (et c'est probablement ce qu'ils ont fait).

    Sur tout les forums du monde et espace de discussions ont s'accorde à dire que quand tu change le moteur 3D d'un jeu ça en fait un remake, t'en aura toujours pour dire que non c'est pas vraiment ça comme t'en aura toujours pour dire que la terre n'est pas ronde.
    sonilka posted the 08/31/2025 at 09:44 AM
    Non mais qu'on arrête de défendre le remaster sous prétexte que le jeu d'origine a presque 20 ans. Le dit jeu d'origine n'avait pas le quart des bugs de cette version. L'IA allié/ennemi du jeu d'origine n'était pas le summum ce ce qui se faisait à l'époque (Halo 3 par exemple c'est 3 crans au dessus) mais y avait pas tous les soucis que se trainent cette version. C'est fini à la pisse c'est tout.
    mrpopulus posted the 08/31/2025 at 11:02 AM
    negan OK cimer
    noishe posted the 08/31/2025 at 12:08 PM
    naoshige11 Sur tout les forums du monde et espace de discussions ont s'accorde à dire que quand tu change le moteur 3D d'un jeu ça en fait un remake Justement, non, personne n'est jamais d'accord sur les termes à utiliser, même les développeurs comme on le dit avec Oblivion. Y'en a à la pelle des gens qui appellent des remakes remaster et inversement.

    Personnellement je ne pense pas que ça soit aussi simple de dire qu'il suffit de changer le moteur pour parler de remake ou remaster. Il y a bien trop de cas différent pour avoir une définition générale.

    Selon cette définition, les FF Pixel Remaster sont des remakes vu le moteur différent (pourtant Remaster est dans le titre). Oblivion est un remake vu le moteur différent (pourtant Remaster est dans le titre).

    FF7 Crisis Core Reunion est quasi identique à l'original dans les animations et plans lors des cinématiques, le moteur est différent, pourtant il n'a pas l’appellation Remake comme FF7 Remake.

    La trilogie GTA Definitive Edition utilise un moteur différent. Pourtant personne n'irait dire qu'il s'agit de remakes, tout le monde parle de remaster.

    Il y des cas comme Sonic Colors, qui utilise le PhysX engine sur Wii, et Sonic Colors Ultimate, qui utilise Godot. Les moteurs sont différents, pourtant les jeux sont considérés comme des remasters officiellement.

    Il y a aussi des cas comme Metroid Prime Remastered, où tous les assets sont entièrement refaits, où le jeu tourne sur une version améliorée du moteur d'origine (plus de 20 ans d'améliorations, donc il est débattable de parler du "même" moteur), et il s'agit aussi d'un Remaster d'après le titre.

    The Last of Us Part 1 et 2 tournent sur le même moteur, qui lui même est une version améliorée du moteur d'origine du 1 sur PS3, le moteur maison de Naughty Dog. Pourtant Part 1 est un Remake, ça contredit le cas Metroid Prime.

    On va pas aller dire à chaque développeur qu'ils ont tort de dire que leur jeu est un remaster ou un remake, tant qu'on aura pas de définition précise établie par l'industrie. En attendant, tout le monde utilisera ces mots de manière interchangeable sauf dans les cas où il n'y a pas de débat, comme FF7 Remake ou Resident Evil 2/3/4.
    mibugishiden posted the 08/31/2025 at 12:26 PM
    L'IA a toujours été eclatée sur les Gears, meme Gears V c'est pas fameux.

    C'est une licence qui mise avant tout sur le visuel et le gameplay brutal.
    ippoyabukiki posted the 08/31/2025 at 04:19 PM
    aozora78 ce qu'il faut pas lire.... ca fait parti des meilleurs jeux...
    lexomyl posted the 09/01/2025 at 05:41 AM
    obi69 Ah ok
