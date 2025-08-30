profile
Space marine 2 : Season pass année 2 et maj gratuite
La deuxième année de support pour Warhammer 40,000: Space Marine 2 a été officiellement dévoilée, avec le lancement du Season Pass II le 4 septembre 2025, qui apportera des contenus cosmétiques payants, tandis que la majorité des nouveautés, comme de nouvelles armes, modes de jeu et une nouvelle classe, seront gratuites.
Ce Season Pass II comprendra neuf DLC au total, offrant des skins de champions, des pièces d'armure et des emblèmes héraldiques pour des chapitres comme les Black Templars, les Imperial Fists, les Blood Angels, les Carcharodons et les Iron Hands




Contenu du Season Pass II : Le Season Pass II, disponible à partir du 4 septembre 2025, inclut deux premiers DLC dévoilés : le Black Templars Champion Pack, qui ajoute un skin Champion pour la classe Bulwark et une skin d'Épée Énergétique, et l'Imperial Fists Cosmetic Pack, qui offre plus de 40 nouveaux skins célébrant sept chapitres successeurs des Imperial Fists.
Un nouveau champion et un pack cosmétique seront débloqués par patch jusqu'à la version 15, avec le Patch 14 apportant le plus important Chapter Pack dédié aux Iron Hands.





Contenu gratuit : L'année 2 apporte également de nombreuses nouveautés gratuites, notamment le Patch 10 du 4 septembre 2025, qui introduit trois nouvelles armes (Pyreblaster, Pyrecannon, Power Axe, Combi Melta, Xenophase Blade), un nouveau boss Chaos Spawn, quatre nouvelles Opérations PvE, une nouvelle arène, le mode Stratagèmes (PvE) et l'Assaut d'Helbrute (PvP), ainsi que le Chaos Armour Pack débloquable via des quotas de kills.





Nouvelle classe : La classe jouable du Techmarine, capable de réparer les véhicules et de réduire leur temps de maintenance en combat, fera son apparition avec le Patch 12, prévu pour le premier trimestre 2026.
Son arme principale, la Hache Omnimessie (Omnissiah Axe), sera également dévoilée.
    comments (11)
    zboubi480 posted the 08/30/2025 at 10:17 AM
    Quel jeu incroyable
    soulfull posted the 08/30/2025 at 11:10 AM
    Quel jeu médiocre. Un sous Gears.
    kakazu posted the 08/30/2025 at 11:27 AM
    soulfull Absolument pas d'accord mais chacun ses goûts
    shambala93 posted the 08/30/2025 at 11:35 AM
    soulfull
    Le sens des mots, pauvre cloche.
    kinectical posted the 08/30/2025 at 12:50 PM
    zboubi480 énorme surprise j’ai acheter la grosse version quand il a eu une rabais et j’ai été hyper surpris je n’avais jamais toucher à l’univers Warhammer avant ça et la je m’intéresse beaucoup à ce lore alors ce season pass 2 j’achète day one jvais les encourager un peu déjà que j’ai acheter le jeu en solde
    lautrek posted the 08/30/2025 at 12:55 PM
    kinectical pareil, jeu acheté en promo avant Noël sans avoir aucune connaissance de l'univers, j'ai trouvé le jeu très bon et l'univers Warhammer super.

    Il y a pas mal de youtuber qui expliquent le lire de Warhammer, c'est véritablement immense.
    allanoix posted the 08/30/2025 at 02:47 PM
    soulfull pareil, je hais ce jeu , deg de l'avoir acheté
    zboubi480 posted the 08/30/2025 at 08:37 PM
    kinectical lautrek j'ai 722 heures de jeu

    Si l'univers vous intéresse et que voulez comprendre un peu ce qui se passe et pourquoi toutes ces couleurs différentes je vous conseille sur youtube :
    - le Librarium (beaucoup de vidéos et tres facile a écouter)
    - Indomitus 40K (Best of the best :love

    Laissez vous emporter par ces 2 très bons conteurs
    jaysennnin posted the 08/30/2025 at 09:57 PM
    kinectical essaie de faire le jeu de strategie / tactique, dawn of war 2 et ses extensions sur PC, tu le regretteras pas
    kinectical posted the 08/31/2025 at 02:57 AM
    zboubi480 ah putain je sais sur Reddit je voit tout ces mec avec leur armure de tel ou tel couleur et j’en bave a comprendre encore lol j’ai même été kicked out pour ne pas avoir la bonne couleur d’armure mais ces arriver que 2 fois heureusement

    jaysennnin il a l’air sympa mais malheureusement je n’ai pas de PC mais je me suis quand même mis à Warhammer Inquisitor qui est assez sympa comme jeu et j’aime voir le lore de cet univers sous un autre angle
    cladstrife59 posted the 08/31/2025 at 12:16 PM
    zboubi480 ça fait plaisir de voir des fans de Warhammer 40k et des personnes qui savent apprécier le jeu.
    Indomitus devrait bientôt sortir la vidéo sur les Dark Angels, 3h et une sur la croisade de Tramas qui fera le lien avec celle des Night Lords, ont va se régaler.

    kinectical je te confirme que Le Librarium et Indomitus c'est le must pour se mettre dans le Lore.
    Si le projet d'adaptation de l'univers via Amazon avec Henry Cavill (gros fan de Warhammer et garant du respect de l'univers en temps que producteur) se fait, ça pourrait être un univers de fou furieux adapté en série ou en films.
