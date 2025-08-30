La deuxième année de support pour Warhammer 40,000: Space Marine 2 a été officiellement dévoilée, avec le lancement du Season Pass II le 4 septembre 2025, qui apportera des contenus cosmétiques payants, tandis que la majorité des nouveautés, comme de nouvelles armes, modes de jeu et une nouvelle classe, seront gratuites.
Ce Season Pass II comprendra neuf DLC au total, offrant des skins de champions, des pièces d'armure et des emblèmes héraldiques pour des chapitres comme les Black Templars, les Imperial Fists, les Blood Angels, les Carcharodons et les Iron Hands
Contenu du Season Pass II : Le Season Pass II, disponible à partir du 4 septembre 2025, inclut deux premiers DLC dévoilés : le Black Templars Champion Pack, qui ajoute un skin Champion pour la classe Bulwark et une skin d'Épée Énergétique, et l'Imperial Fists Cosmetic Pack, qui offre plus de 40 nouveaux skins célébrant sept chapitres successeurs des Imperial Fists.
Un nouveau champion et un pack cosmétique seront débloqués par patch jusqu'à la version 15, avec le Patch 14 apportant le plus important Chapter Pack dédié aux Iron Hands.
Contenu gratuit : L'année 2 apporte également de nombreuses nouveautés gratuites, notamment le Patch 10 du 4 septembre 2025, qui introduit trois nouvelles armes (Pyreblaster, Pyrecannon, Power Axe, Combi Melta, Xenophase Blade), un nouveau boss Chaos Spawn, quatre nouvelles Opérations PvE, une nouvelle arène, le mode Stratagèmes (PvE) et l'Assaut d'Helbrute (PvP), ainsi que le Chaos Armour Pack débloquable via des quotas de kills.
Nouvelle classe : La classe jouable du Techmarine, capable de réparer les véhicules et de réduire leur temps de maintenance en combat, fera son apparition avec le Patch 12, prévu pour le premier trimestre 2026.
Son arme principale, la Hache Omnimessie (Omnissiah Axe), sera également dévoilée.
Le sens des mots, pauvre cloche.
Il y a pas mal de youtuber qui expliquent le lire de Warhammer, c'est véritablement immense.
Si l'univers vous intéresse et que voulez comprendre un peu ce qui se passe et pourquoi toutes ces couleurs différentes je vous conseille sur youtube :
- le Librarium (beaucoup de vidéos et tres facile a écouter)
- Indomitus 40K (Best of the best :love
Laissez vous emporter par ces 2 très bons conteurs
jaysennnin il a l’air sympa mais malheureusement je n’ai pas de PC mais je me suis quand même mis à Warhammer Inquisitor qui est assez sympa comme jeu et j’aime voir le lore de cet univers sous un autre angle
Indomitus devrait bientôt sortir la vidéo sur les Dark Angels, 3h et une sur la croisade de Tramas qui fera le lien avec celle des Night Lords, ont va se régaler.
kinectical je te confirme que Le Librarium et Indomitus c'est le must pour se mettre dans le Lore.
Si le projet d'adaptation de l'univers via Amazon avec Henry Cavill (gros fan de Warhammer et garant du respect de l'univers en temps que producteur) se fait, ça pourrait être un univers de fou furieux adapté en série ou en films.