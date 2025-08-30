La deuxième année de support pour Warhammer 40,000: Space Marine 2 a été officiellement dévoilée, avec le lancement du Season Pass II le 4 septembre 2025, qui apportera des contenus cosmétiques payants, tandis que la majorité des nouveautés, comme de nouvelles armes, modes de jeu et une nouvelle classe, seront gratuites.Ce Season Pass II comprendra neuf DLC au total, offrant des skins de champions, des pièces d'armure et des emblèmes héraldiques pour des chapitres comme les Black Templars, les Imperial Fists, les Blood Angels, les Carcharodons et les Iron HandsContenu du Season Pass II : Le Season Pass II, disponible à partir du 4 septembre 2025, inclut deux premiers DLC dévoilés : le Black Templars Champion Pack, qui ajoute un skin Champion pour la classe Bulwark et une skin d'Épée Énergétique, et l'Imperial Fists Cosmetic Pack, qui offre plus de 40 nouveaux skins célébrant sept chapitres successeurs des Imperial Fists.Un nouveau champion et un pack cosmétique seront débloqués par patch jusqu'à la version 15, avec le Patch 14 apportant le plus important Chapter Pack dédié aux Iron Hands.Contenu gratuit : L'année 2 apporte également de nombreuses nouveautés gratuites, notamment le Patch 10 du 4 septembre 2025, qui introduit trois nouvelles armes (Pyreblaster, Pyrecannon, Power Axe, Combi Melta, Xenophase Blade), un nouveau boss Chaos Spawn, quatre nouvelles Opérations PvE, une nouvelle arène, le mode Stratagèmes (PvE) et l'Assaut d'Helbrute (PvP), ainsi que le Chaos Armour Pack débloquable via des quotas de kills.Nouvelle classe : La classe jouable du Techmarine, capable de réparer les véhicules et de réduire leur temps de maintenance en combat, fera son apparition avec le Patch 12, prévu pour le premier trimestre 2026.Son arme principale, la Hache Omnimessie (Omnissiah Axe), sera également dévoilée.