manon75 > blog
Silksong sera vendu à ...
Hollow Knight Silksong coûtera 19,99 $ selon GameStop.
Exactement le prix que je pensais voir les commentaires de mon dernier article. Le premier Hollow Knight etait vendu 15$

https://x.com/Stealth40k/status/1961538042176684214
    kevinmccallisterrr, kisukesan, tripy73
    posted the 08/29/2025 at 10:58 PM by manon75
    comments (31)
    midomashakil posted the 08/29/2025 at 11:02 PM
    je viens tt juste de me poser la question.. mais putain mais ou est le prix bordel
    kinectical posted the 08/29/2025 at 11:05 PM
    midomashakil le jeu est tellement attendu et fait tellement un hype de malade qu'ils savent que ça va se vendre comme des p’tit pains et encore plus à ce prix que ça ne m’étonnerait même pas que ce prix soit vrai je comptais y jouer un peu sur gamepass et l’acheter plus tard car j’ai m’attendais à 40$ mais si il est vraiment à ce prix j’achète même si il est sur le gamepass
    guiguif posted the 08/29/2025 at 11:06 PM
    J'attendrais la version boite avec toutes les majs/dlc comme pour le premier
    jackfrost posted the 08/29/2025 at 11:08 PM
    C'est cool, le prix n'est pas forcément un indicateur de qualité

    On a pu le voir avec CO expédition 33, des studios qui ne surf pas sur la tendance des gros.
    midomashakil posted the 08/29/2025 at 11:21 PM
    kinectical ouiiii si le jeux est aussi magistral comme le 1 même a 80 euro c'est mériter
    51love posted the 08/29/2025 at 11:23 PM
    A ce prix comme le premier c'est du vol, je vais devoir l'offrir au moins à 4 ou 5 proches

    Pour Hollow Knight c'était 'facile', mais vu qu'ils comptent tous acheter Silksong....
    51love posted the 08/29/2025 at 11:25 PM
    kinectical jackfrost
    kalas28 posted the 08/29/2025 at 11:25 PM
    le bon prix loin des 40 balles des pigeons du net
    arquion posted the 08/29/2025 at 11:44 PM
    kalas28 j'ai rien contre toi, mais je pense que MrPopulus t'avait bien répondu.
    le Hollow Knight avait une durée de vie extraordinaire pour le genre, était bien fini, avec un bon nombre de boss, il met (encore à l'heure actuelle) des baffes à de nombreux jeux (indé comme de grand nom) qui eux étaient vendus au minimum à 30 balles.

    De plus, entre l'année de sortie de HK et aujourd'hui, il y a eu des hausses de prix, et encore plus flagrant sur les indés (avant c'était 15 à 25€, maintenant c'est facilement 10 balles de plus, soit de 25 à 35€).

    Et c'est marrant de venir parler de pigeons (et gratuitement en plus et à priori sans rien connaître à HK et à Silksong), quand tu vas prendre D1 Lost Soul Aside alors que là pourtant tu ne connais ni sa durée de vie, sa qualité etc...
    keiku posted the 08/30/2025 at 12:25 AM
    a ce prix la c'est les yeux fermé , les meilleurs jeu de l'année seront aussi les moins cher comme quoi
    jackfrost posted the 08/30/2025 at 02:03 AM
    arquion Il ne répond jamais, il tacle gratuitement et prend la fuite. Une belle mentalité, mais pas étonnant vu les fientes qu'il nous sort.

    keiku Exactement
    mrvince posted the 08/30/2025 at 05:19 AM
    Je m'attendais a 30. Les gars en ont tellement rien a foutre vu le buzz et l'attente ils auraient pu se gaver... 30 ca serait largement passé. C'est des rois.
    nuage posted the 08/30/2025 at 05:45 AM
    Excellente nouvelle, je m’attendais à au moins 25€.
    mercure7 posted the 08/30/2025 at 05:48 AM
    le bon prix loin des 40 balles des pigeons du net

    Rappel : le mec a un avatar d'un gacha game, et ses récents articles parlent de nouveaux gacha games à venir . . .

    Retenez vous de rire. Merci
    flom posted the 08/30/2025 at 06:14 AM
    Quand on voit la finission, le contenu, la qualité derrière chaque sprite, chaque animation, chaque musiques, quand on voit la finesse du montage et la finission du titrw parmi les meilleurs, si silksong nous fourni ça pour 20 balles.... franchement....ça met un bon gros coup de pied au cul de tout ces bourré de fric qui veulent nous vendre des jeux à 70, 80 ou meme 90€ (coucou mario kart)
    shinz0 posted the 08/30/2025 at 06:21 AM
    Vu le travail sur le jeu, merci à eux pour que le jeu soit joué par le plus grand nombre
    shambala93 posted the 08/30/2025 at 06:53 AM
    jackfrost
    Le type joue à des gasha avec de jeunes demoiselles… et il parle de pigeon pour un jeu de qualité.
    kurosu posted the 08/30/2025 at 07:14 AM
    C'est donc ça le jeu qui va battre expedition 33
    Je lui souhaite bonne chance en tout cas
    zekk posted the 08/30/2025 at 07:24 AM
    akinen posted the 08/30/2025 at 08:11 AM
    Le pire c’est que j’attends une promo en dessous de 20€ pour prendre nine sols sur switch (2); le jeu est à 29€. Je fais tous les metroidvania qui sont sortis du lot et que j’ai manqué.

    Si HK2 sort vraiment à 19€, ça sera très compliqué pour ses concurrents .
    akinen posted the 08/30/2025 at 08:17 AM
    C’est quand même bizarre qu’ils ne permettent pas de juste « précommander ».

    Quand un prix tarde, c’est qu’il va « décevoir ». Un peu comme refuser les envois presse d’un jeu pour retarder les tests.

    Forcément on s’était tous dit que le jeu méritait cette hausse spéculative.

    Perso je le prendrai obligatoirement pour cause de « jeu à faire en voyage »
    sonilka posted the 08/30/2025 at 08:56 AM
    20€ quand tous les autres te sortent des Metroidvania en pixelart c/c les uns sur les autres à 30€. Si y a bien un jeu qui aurait justifié un prix de 30€ c'est bien celui la.
    iglooo posted the 08/30/2025 at 09:19 AM
    Si ça sort bien à 20 boules, la classe.
    mrvince posted the 08/30/2025 at 10:11 AM
    akinen J'ai vraiment l'impression qu'ils s'en branlent totalement on le voit avec l'interview ou ils disent qu'ils sont dans leurs délires, ils kiffent, ils regardent pas internet ou très peu... Avec les ventes du 1er ils ont sans doute même pas besoins de celui la. Je pense y'a juste 0 calcul.
    akinen posted the 08/30/2025 at 10:25 AM
    mrvince si c’est vraiment le prix, ils casseront internet. Rien que pour tout ce que l’on entend depuis le trailer de la date de sortie, je ne peux ignorer ce jeu. Ce sera un gros day one
    noishe posted the 08/30/2025 at 12:18 PM
    kalas28 Tu sais pourtant bien ce que c'est que d'attendre un jeu depuis longtemps, avec Lost Soul Aside, non ? Et il coûte presque le double à ce que je sache, donc je comprends pas ton acharnement.
    gaeon posted the 08/30/2025 at 02:07 PM
    C'est malin, le petit prix aidera le jeu a avoir bonne presse et permettra d'en vendre beaucoup et très vite, les gens n'attendront pas de promo.

    Par contre c'est bête d'en faire des généralités en disant que les autres jeux indés ou autres devraient être à ce prix là.
    mrpopulus posted the 08/30/2025 at 02:10 PM
    arquion merci jeune homme
    arquion posted the 08/30/2025 at 08:26 PM
    kinectical shinz0 akinen Ce pourrait-il qu'un N-Direct pop Mercredi où dedans serait Silksong avec à la fin du trailer "précommande disponible dès maintenant".

    Car on est à 5 jours du lancement et toujours rien.
    akinen posted the 08/30/2025 at 09:58 PM
    arquion ça m’étonnerait. T’as peut-être raison mais c’est du jamais vu. Les précommandes c’est tjrs 1 ou plusieurs mois avant. Là ce ne sont pas des semaines mais des jours. En fait je ne comprends même pas pkoi ils n’ont pas lancés les préco dès le reveal de la date..
    ioop posted the 08/31/2025 at 12:22 PM
    je vois bien le prix en euro à 24,99 chez nintendo
