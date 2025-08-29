accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
1
Like
Likers
Who likes this ?
link49
manon75
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
9
visites since opening :
27861
manon75
> blog
Silksong sera vendu à ...
Hollow Knight Silksong coûtera 19,99 $ selon GameStop.
Exactement le prix que je pensais voir les commentaires de mon dernier article. Le premier Hollow Knight etait vendu 15$
https://x.com/Stealth40k/status/1961538042176684214
tags :
3
Likes
Who likes this ?
kevinmccallisterrr
,
kisukesan
,
tripy73
posted the 08/29/2025 at 10:58 PM by
manon75
comments (
31
)
midomashakil
posted
the 08/29/2025 at 11:02 PM
je viens tt juste de me poser la question.. mais putain mais ou est le prix bordel
kinectical
posted
the 08/29/2025 at 11:05 PM
midomashakil
le jeu est tellement attendu et fait tellement un hype de malade qu'ils savent que ça va se vendre comme des p’tit pains et encore plus à ce prix que ça ne m’étonnerait même pas que ce prix soit vrai je comptais y jouer un peu sur gamepass et l’acheter plus tard car j’ai m’attendais à 40$ mais si il est vraiment à ce prix j’achète même si il est sur le gamepass
guiguif
posted
the 08/29/2025 at 11:06 PM
J'attendrais la version boite avec toutes les majs/dlc comme pour le premier
jackfrost
posted
the 08/29/2025 at 11:08 PM
C'est cool, le prix n'est pas forcément un indicateur de qualité
On a pu le voir avec CO expédition 33, des studios qui ne surf pas sur la tendance des gros.
midomashakil
posted
the 08/29/2025 at 11:21 PM
kinectical
ouiiii si le jeux est aussi magistral comme le 1 même a 80 euro c'est mériter
51love
posted
the 08/29/2025 at 11:23 PM
A ce prix comme le premier c'est du vol, je vais devoir l'offrir au moins à 4 ou 5 proches
Pour Hollow Knight c'était 'facile', mais vu qu'ils comptent tous acheter Silksong....
51love
posted
the 08/29/2025 at 11:25 PM
kinectical
jackfrost
kalas28
posted
the 08/29/2025 at 11:25 PM
le bon prix loin des 40 balles des pigeons du net
arquion
posted
the 08/29/2025 at 11:44 PM
kalas28
j'ai rien contre toi, mais je pense que
MrPopulus
t'avait bien répondu.
le Hollow Knight avait une durée de vie extraordinaire pour le genre, était bien fini, avec un bon nombre de boss, il met (encore à l'heure actuelle) des baffes à de nombreux jeux (indé comme de grand nom) qui eux étaient vendus au minimum à 30 balles.
De plus, entre l'année de sortie de HK et aujourd'hui, il y a eu des hausses de prix, et encore plus flagrant sur les indés (avant c'était 15 à 25€, maintenant c'est facilement 10 balles de plus, soit de 25 à 35€).
Et c'est marrant de venir parler de pigeons (et gratuitement en plus et à priori sans rien connaître à HK et à Silksong), quand tu vas prendre D1 Lost Soul Aside alors que là pourtant tu ne connais ni sa durée de vie, sa qualité etc...
keiku
posted
the 08/30/2025 at 12:25 AM
a ce prix la c'est les yeux fermé , les meilleurs jeu de l'année seront aussi les moins cher comme quoi
jackfrost
posted
the 08/30/2025 at 02:03 AM
arquion
Il ne répond jamais, il tacle gratuitement et prend la fuite. Une belle mentalité, mais pas étonnant vu les fientes qu'il nous sort.
keiku
Exactement
mrvince
posted
the 08/30/2025 at 05:19 AM
Je m'attendais a 30. Les gars en ont tellement rien a foutre
vu le buzz et l'attente ils auraient pu se gaver... 30 ca serait largement passé. C'est des rois.
nuage
posted
the 08/30/2025 at 05:45 AM
Excellente nouvelle, je m’attendais à au moins 25€.
mercure7
posted
the 08/30/2025 at 05:48 AM
le bon prix loin des 40 balles des pigeons du net
Rappel : le mec a un avatar d'un gacha game, et ses récents articles parlent de nouveaux gacha games à venir . . .
Retenez vous de rire. Merci
flom
posted
the 08/30/2025 at 06:14 AM
Quand on voit la finission, le contenu, la qualité derrière chaque sprite, chaque animation, chaque musiques, quand on voit la finesse du montage et la finission du titrw parmi les meilleurs, si silksong nous fourni ça pour 20 balles.... franchement....ça met un bon gros coup de pied au cul de tout ces bourré de fric qui veulent nous vendre des jeux à 70, 80 ou meme 90€ (coucou mario kart)
shinz0
posted
the 08/30/2025 at 06:21 AM
Vu le travail sur le jeu, merci à eux pour que le jeu soit joué par le plus grand nombre
shambala93
posted
the 08/30/2025 at 06:53 AM
jackfrost
Le type joue à des gasha avec de jeunes demoiselles… et il parle de pigeon pour un jeu de qualité.
kurosu
posted
the 08/30/2025 at 07:14 AM
C'est donc ça le jeu qui va battre expedition 33
Je lui souhaite bonne chance en tout cas
zekk
posted
the 08/30/2025 at 07:24 AM
akinen
posted
the 08/30/2025 at 08:11 AM
Le pire c’est que j’attends une promo en dessous de 20€ pour prendre nine sols sur switch (2); le jeu est à 29€. Je fais tous les metroidvania qui sont sortis du lot et que j’ai manqué.
Si HK2 sort vraiment à 19€, ça sera très compliqué pour ses concurrents
.
akinen
posted
the 08/30/2025 at 08:17 AM
C’est quand même bizarre qu’ils ne permettent pas de juste « précommander ».
Quand un prix tarde, c’est qu’il va « décevoir ». Un peu comme refuser les envois presse d’un jeu pour retarder les tests.
Forcément on s’était tous dit que le jeu méritait cette hausse spéculative.
Perso je le prendrai obligatoirement pour cause de « jeu à faire en voyage »
sonilka
posted
the 08/30/2025 at 08:56 AM
20€ quand tous les autres te sortent des Metroidvania en pixelart c/c les uns sur les autres à 30€. Si y a bien un jeu qui aurait justifié un prix de 30€ c'est bien celui la.
iglooo
posted
the 08/30/2025 at 09:19 AM
Si ça sort bien à 20 boules, la classe.
mrvince
posted
the 08/30/2025 at 10:11 AM
akinen
J'ai vraiment l'impression qu'ils s'en branlent totalement
on le voit avec l'interview ou ils disent qu'ils sont dans leurs délires, ils kiffent, ils regardent pas internet ou très peu... Avec les ventes du 1er ils ont sans doute même pas besoins de celui la. Je pense y'a juste 0 calcul.
akinen
posted
the 08/30/2025 at 10:25 AM
mrvince
si c’est vraiment le prix, ils casseront internet. Rien que pour tout ce que l’on entend depuis le trailer de la date de sortie, je ne peux ignorer ce jeu. Ce sera un gros day one
noishe
posted
the 08/30/2025 at 12:18 PM
kalas28
Tu sais pourtant bien ce que c'est que d'attendre un jeu depuis longtemps, avec Lost Soul Aside, non ? Et il coûte presque le double à ce que je sache, donc je comprends pas ton acharnement.
gaeon
posted
the 08/30/2025 at 02:07 PM
C'est malin, le petit prix aidera le jeu a avoir bonne presse et permettra d'en vendre beaucoup et très vite, les gens n'attendront pas de promo.
Par contre c'est bête d'en faire des généralités en disant que les autres jeux indés ou autres devraient être à ce prix là.
mrpopulus
posted
the 08/30/2025 at 02:10 PM
arquion
merci jeune homme
arquion
posted
the 08/30/2025 at 08:26 PM
kinectical
shinz0
akinen
Ce pourrait-il qu'un N-Direct pop Mercredi où dedans serait Silksong avec à la fin du trailer "précommande disponible dès maintenant".
Car on est à 5 jours du lancement et toujours rien.
akinen
posted
the 08/30/2025 at 09:58 PM
arquion
ça m’étonnerait. T’as peut-être raison mais c’est du jamais vu. Les précommandes c’est tjrs 1 ou plusieurs mois avant. Là ce ne sont pas des semaines mais des jours. En fait je ne comprends même pas pkoi ils n’ont pas lancés les préco dès le reveal de la date..
ioop
posted
the 08/31/2025 at 12:22 PM
je vois bien le prix en euro à 24,99 chez nintendo
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
On a pu le voir avec CO expédition 33, des studios qui ne surf pas sur la tendance des gros.
Pour Hollow Knight c'était 'facile', mais vu qu'ils comptent tous acheter Silksong....
le Hollow Knight avait une durée de vie extraordinaire pour le genre, était bien fini, avec un bon nombre de boss, il met (encore à l'heure actuelle) des baffes à de nombreux jeux (indé comme de grand nom) qui eux étaient vendus au minimum à 30 balles.
De plus, entre l'année de sortie de HK et aujourd'hui, il y a eu des hausses de prix, et encore plus flagrant sur les indés (avant c'était 15 à 25€, maintenant c'est facilement 10 balles de plus, soit de 25 à 35€).
Et c'est marrant de venir parler de pigeons (et gratuitement en plus et à priori sans rien connaître à HK et à Silksong), quand tu vas prendre D1 Lost Soul Aside alors que là pourtant tu ne connais ni sa durée de vie, sa qualité etc...
keiku Exactement
Rappel : le mec a un avatar d'un gacha game, et ses récents articles parlent de nouveaux gacha games à venir . . .
Retenez vous de rire. Merci
Le type joue à des gasha avec de jeunes demoiselles… et il parle de pigeon pour un jeu de qualité.
Je lui souhaite bonne chance en tout cas
Si HK2 sort vraiment à 19€, ça sera très compliqué pour ses concurrents .
Quand un prix tarde, c’est qu’il va « décevoir ». Un peu comme refuser les envois presse d’un jeu pour retarder les tests.
Forcément on s’était tous dit que le jeu méritait cette hausse spéculative.
Perso je le prendrai obligatoirement pour cause de « jeu à faire en voyage »
Par contre c'est bête d'en faire des généralités en disant que les autres jeux indés ou autres devraient être à ce prix là.
Car on est à 5 jours du lancement et toujours rien.