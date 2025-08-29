profile
negan > blog
Aucun Test pour l'exclusivité Playstation The Lost Soul aside


Le jeu sort aujourd'hui et n'a pas de test ( ca veut tout dire). Selon une grande partie des retours sur X , c'est très très moyen, répétitif , chiant, prix trop élevé, graphiquement il souffle le beau et le très moche, c'est vide.

Bref c'est moyennasse.

Le 1er test c'est 40/100 chez Eurogamer
    2
    Likes
    Who likes this ?
    ouken, link49
    posted the 08/29/2025 at 09:02 PM by negan
    comments (96)
    masharu posted the 08/29/2025 at 09:08 PM
    En train de DL la demo.
    nicolasgourry posted the 08/29/2025 at 09:10 PM
    Sur Steam "Évaluations : Moyennes"
    https://store.steampowered.com/app/3378960/Lost_Soul_Aside/
    stardustx posted the 08/29/2025 at 09:11 PM
    Pourtant ça donne envie

    https://x.com/VGTimes/status/1961428573262078366/video/1
    sdkios posted the 08/29/2025 at 09:11 PM
    J'ai joué une petite heure jpense, et ca a pas l'air de casser trois pattes a un canard effectivement. Mais j'attendrai d'avoir plus d'heures au compteur pour juger
    arquion posted the 08/29/2025 at 09:12 PM
    nicolasgourry des mecs qui y ont joué moins de 4h... (il y aurait des soucis à priori sur PC)
    Negan tu as le lien pour le test de Eurogamer ?
    negan posted the 08/29/2025 at 09:12 PM
    stardustx
    51love posted the 08/29/2025 at 09:38 PM
    stardustx et ben, ça promet d'être encore pire que ce que j'imaginais...

    Putain le gosse...
    guiguif posted the 08/29/2025 at 09:45 PM
    Je suis a 5 heures de jeux, c'est un bon petit 7/10, les combats sont sympa et les boss sont tops, ya de trés beaux décors, mais certains passages trainent trop en longueur et font vieillot. Par contre le test de Eurogamer euh...

    Un jeu d'action captivant et exigeant, avec des combats de boss stimulants et une grande liberté de combos, mais miné par une histoire générique, des personnages superficiels et une finition inégale. Les amateurs de combats précis et axés sur l'adresse apprécieront ses affrontements ; les autres auront probablement du mal à ignorer ses défauts.

    J'espere que les persos et l'histoire de Ninja Gaiden 4 seront excellent sinon 4/10 ?
    guiguif posted the 08/29/2025 at 09:46 PM
    stardustx En meme temps qui joue en anglais à par les ricains et ceux qui manquent de gouts ?
    mrpopulus posted the 08/29/2025 at 09:49 PM
    guiguif Oui mais toi oublies pas que tu as aimé Forspoken.. Ça vaaaaaaa OK peut rigoler quand même :P
    kikoo31 posted the 08/29/2025 at 09:50 PM
    stardustx putain
    wickette posted the 08/29/2025 at 09:53 PM
    Pas mon type de jeu (les DMC-like c'est bon perso) après mais c'est le premier jeu d'une tout petite équipe. (c'est parti de 1 dev à un studio de 40 en cours de chemin).

    Je ne comprends malheureusement pas le prix du jeu, c'est pas normal, c'est une petite équipe, c'est pas normal d'avoir un prix AAA comme ça, les gens seront bien plus sévères c'est normal.


    guiguif C'est pas une excuse de dire qu'il faut pas jouer en anglais de base . Si tu offres des voix anglaises faut bien le faire, surtout si t'es édité par Playstation et sa giga fanbase ricaine
    akinen posted the 08/29/2025 at 09:55 PM
    J’ai viré la démo après 5mn. C’est pourri
    ootaniisensei posted the 08/29/2025 at 09:56 PM
    10 ans d'attente et un jeu a 70 boules pour un jeu mid +

    wickette Parce que Sony édite le jeu cherche pas plus loin, y'a absolument rien qui justifie le prix
    guiguif posted the 08/29/2025 at 09:57 PM
    mrpopulus Tu peux aimer un jeu et être honnête sur ces defauts, par contre dire "Un jeu d'action captivant et exigeant, avec des combats de boss stimulants et une grande liberté de combos, mais j'aime pas l'histoire donc 4/10" alors qu'on s'en branle, faut quand même aller se faire foutre.

    wickette Sony ne sont même pas crédité sur le menu (contrairement a Stellar Blade), preuve qu'ils n'ont pas faire grand chose pour le jeu, ya meme pas de VF alors qu'ils en font sur tous leurs jeux.
    51love posted the 08/29/2025 at 10:00 PM
    guiguif Sony savait pour le jeu et a pas tellement envie de tâcher sa réputation en s'affichant sur le menu a mon avis..
    guiguif posted the 08/29/2025 at 10:02 PM
    51love Pourtant c'est "Un jeu d'action captivant et exigeant, avec des combats de boss stimulants et une grande liberté de combos", il n'y a donc pas a avoir honte
    51love posted the 08/29/2025 at 10:05 PM
    guiguif ouais enfin si le mec a l'arrivée lui met un 4/10, c'est que t'as vraiment envie de voir que ce que tu veux voir par rapport à son test.

    Le jeu doit avoir une montagne de défaut pour être malgré tout évalué aussi sévèrement par un site internet.
    shambala93 posted the 08/29/2025 at 10:06 PM
    stardustx
    C’est degeulasse. Je vais faire la démo est sauf surprise, j’en resterai là.
    ravyxxs posted the 08/29/2025 at 10:09 PM
    C'est un jeu moyen voir très moyen. Déjà mal optimisé et faut écouter les personnages lorsqu'ils parlent....la torture c'est série B voir moins, trop mauvais, mes oreilles saignent et peuvent ne supporter ces conneries.

    11 ans pour ça (Super exclu Playstation wow ), préparez vous pour Crimson Desert ça va être LA MEME !!!!!!
    ravyxxs posted the 08/29/2025 at 10:12 PM
    guiguif Arrête l'ami, c'est une exclu console PS c'est pour ça que tu fais tout ce foin comme Forspoken ?? L'écriture est horrible comment tu fais pour tenir ??? J'ai ALT+F4(arrêt soudain du programme) et désinstallé et rembourser pleinement sur Steam après 1 heure et de demi de jeu.
    thelastone posted the 08/29/2025 at 10:14 PM
    Jeu bidon avec tout ce qui sort/va sortir pas de temps a perdre avec une bouse
    playshtayshen posted the 08/29/2025 at 10:16 PM
    ravyxxs forspoken a un gameplay excellent mais le reste très mauvais
    51love posted the 08/29/2025 at 10:17 PM
    ravyxxs tu as ta réponse dans ta question tu le sais

    Quand j'ai osé dire il y a 3 semaines que le jeu semblait médiocre sur a peu près tous les points, j'ai déclanché l'orage, et plutot que de défendre le jeu (il y avait pas bcp de matière pr), je suis devenu le centre d'intérêt de la discussion.

    Rebelote hier quand j'ai dit que 70€ c'était un mauvais positionnement tarifaire, que l'embargo et cette démo tardive, c'était plutôt mauvais signe aussi, car ça pouvait aussi évoquer que perdu pour perdu, autant cacher les reviews et si la démo arrive à mettre en avant une partie plutôt plaisante du jeu...

    Mais j'ai quand même le sentiment que Sony et et les devs ont été très malhonnête dans la façon de vendre ce jeu.
    solarr posted the 08/29/2025 at 10:18 PM
    Y a même une "Edition oignon Deluxe Numérique" y s'font pas iech.
    guiguif posted the 08/29/2025 at 10:22 PM
    51love Bah c'est un BTA et le coeur d'un BTA c'est les combats et les boss. Donc oui le jeu a des defauts, mais 4 non, sinon j'aurais pas passé la soirée dessus et ma copie serait deja sur Ebay.
    Wukong a bien eu plusieurs 6/10 alors que c'est le GOTY de certains

    Et pour la je ne sais pas combientième fois, remballe encore tes histoires de Playstation, comme tout fans de ce qu'aurait du être FF15, j'attendais ce jeu depuis son annonce, bien avant qu'il soit édité par Sony. Tiens https://www.gamekyo.com/blog_article392176.html , donc merci d'éviter de sortir la carte Sony a l'avenir.

    ravyxxs et non, vu que j'attendais ce jeu depuis 2016, bien avant que Sony l’édite.
    Comment je fais pour tenir ? J'en ai rien a battre du scenario comme dans tout les BTA, je joue avec les voix japs et surtout je ne joue pas 1h30 pour me faire un avis sur un titre qui évolue tout au long.
    shambala93 posted the 08/29/2025 at 10:25 PM
    ravyxxs
    Non Pearl Abyss a fait un énorme boulot avec BDO et techniquement, il arrache toujours.

    Sur l’écriture, on verra mais ça semble bien plus crédible et solide que LSA
    51love posted the 08/29/2025 at 10:25 PM
    guiguif ouais enfin quelques 6 sur 100 reviews, c'est pas la même qu'un 4 sur une seule review

    Mais on va attendre les autres reviews et avoir un peu plus de recul sur le jeu, mais je me fais plus aucune illusion..
    stardustx posted the 08/29/2025 at 10:28 PM
    guiguif tu pourrais avoir un peu d'empathie pour les 1.132 milliards d'anglophones sur terre quand même

    après ça veut pas dire que le jeu est mauvais (même si en dehors de ça ça n'a pas vraiment l'air d'être un banger non plus), mais c'est quand même marrant à regarder, en plus quelle que soit la langue choisie le gamin a le droit à son front kick
    51love posted the 08/29/2025 at 10:28 PM
    guiguif
    donc merci d'éviter de sortir la carte Sony a l'avenir.


    Mais sois cohérent 5min. Tu assumes parfaitement être un Pro S, tu le dis toi même.

    Tout le monde sait ici depuis des années que tu apprécies généralement plus que la moyenne les jeux Sony et SE et moins que la moyenne les jeux des autres studios.

    Ce sont tes goûts, tu as le droit, tantôt tu lassumes, mais tantôt t'aimes pas qu'on te le dise.
    51love posted the 08/29/2025 at 10:29 PM
    stardustx ce kick priceless
    guiguif posted the 08/29/2025 at 10:42 PM
    51love ça change pas qu'il a eu plusieurs 6 ton GOTY

    Tu assumes parfaitement être un Pro S, tu le dis toi même.
    Oh il recommence avec ça... Oui et ? Je ressors encore la liste des jeux Sony que j'ai démolis ? Les GOWR (oh les rageux ce jour-là), Death Stranding (même pas acheté le 2, je suis si vilain) et tous les autres ?
    Si ce jeu avait été édité par un autre ça aurait été pareil vu que je l'attends depuis 9 ans, pas ma faute si c'est Sony qui a décidé de l'éditer.

    Et pour moi c'est 7, pas 8 ou 9, juste 7, pas besoin de s'exciter, je dis juste qu'on fout pas 4 a un jeu dont on dit que les combats/boss sont géniaux (en disant en plus que les amateurs du genre y trouveront leur compte) alors que c'est juste ce qu'on demande a un BTA depuis que le genre existe.
    51love posted the 08/29/2025 at 10:52 PM
    guiguif t'as tjs autant de mal à saisir les nuances, que ce soit les notes de BMW ou celle pour le moment de LSA, ainsi que le 'tu apprécies généralement plus que la moyenne '.

    On va pas se mentir, bcp ont été déçu par GoW Ragnarok au même titre que toi sur Gamekyo, et quand même bien même, parler globalement ce n'est pas mettre en avant quelques titres parmis des centaines que tu as fait depuis ta tendre enfance qui va changer cette vue globale.


    Mais peu importe, c'est pas le sujet, et tes goûts, au titre de n'importe lesquels sont respectables. Je suis le premier a m'amuser sur des jeux que j'estime médiocre aussi.

    je dis juste qu'on fout pas 4 a un jeu dont on dit que...
    peu importe ce qu'il dit, c'est sa sensibilité, sa façon de noter. Qu'on la partage ou non, personne n'est meilleur qu'un autre. Un avis reste un avis, son ressenti lui appartient.
    jackfrost posted the 08/29/2025 at 10:56 PM
    Rien de bien passionnant, ça se voyait.
    guiguif posted the 08/29/2025 at 11:04 PM
    51love Oui 51love, la nuance des 6

    Beaucoup ont été deçu et pourtant il a eu des notes de fou, j'aurais du aimer en tant que sale Pro-S
    Oui mais ça change pas que tu peux avoir une préférence et savoir rester critique donc évites tes préjugés juste parce que je préfère un constructeur à un autre comme tout le monde sur console, encore une fois mon avis aurait été le même si il avait été édité par n'importe qui d'autre.

    Un avis reste un avis, son ressenti lui appartient.
    Ouais mais nan, un avis doit être logique. Ou si t'aime pas le genre, tu prends pas le test.
    51love posted the 08/29/2025 at 11:20 PM
    guiguif et c'est justement cette préférence qui te biaise.

    Mais je dis toi, c'est vrai pour n'importe quel être humain.

    Dès qu'il y a de l'affection pour une entité plus que pour une autre, ce biais se retrouve dans les avis que tu veuilles le voir ou non.

    En l'état par exemple sur ces derniers jours tu donnes un 7/10 a DK Bananza et a LSA.

    C'est ton droit, a l'arrivée très probablement tu auras apprécié l'un des 2 plus que la moyenne, et l'autre moins.

    Et cest ton droit, t'as le droit d'être plus attiré par tel ou tel type d'expérience.

    Mais pas besoin de tourner le truc en dérision pour autant.
    spartan1985 posted the 08/29/2025 at 11:21 PM
    stardustx
    guiguif posted the 08/29/2025 at 11:21 PM
    51love et c'est justement cette préférence qui te biaise.
    Non.

    En l'état par exemple sur ces derniers jours tu donnes un 7/10 a DKB Bananza et a LSA. C'est ton droit, a l'arrivée très probablement tu auras apprécié l'un des 2 plus que la moyenne, et l'autre moins.
    Et non (surprise), je vais surement préférer Bananza car oui pour moi il vaut 7/10, mais pas pour les mêmes raison (la nuance, you know).
    51love posted the 08/29/2025 at 11:26 PM
    guiguif aller bonne nuit monsieur j'ai pas de biais
    guiguif posted the 08/29/2025 at 11:27 PM
    51love bonne nuit monsieur la nuance qui veut toujours avoir raison et qui crois tout savoir
    kujotaro posted the 08/29/2025 at 11:41 PM
    2 heures de jeu. J'aime beaucoup pour ce qu'il propose.

    Quelqu'un s'attendait à un banger ? Moi non. Normal jeu développé par une personne, prit ensuite sous l'aile de Sony pour "peaufiner" la chose. Fallait pas attendre de miracle et un jeu au niveau des AAA.

    Pour ce qu'il propose, c'est à dire un bon gameplay bta, des graphismes corrects et une histoire pour le moins originale, Il vaut le détour.

    Encore une fois, apprenez à juger les jeux et à minimiser vos attentes. Tous les jeux ne peuvent être des AAA malheureusement. Il faut des AA également.

    Sur ce je retourne y jouer.
    kratoszeus posted the 08/30/2025 at 12:31 AM
    negan salle menteur les retours sur X song bons les gens kiffeng le jeu et parlent d'un rafraîchissant. C'est dingue de mentir autant. Les seuls remontés c'est des problème de performance sur pc. Continue ton troll. Xbox est mort.
    ootaniisensei posted the 08/30/2025 at 12:45 AM
    kratoszeus Si tu follow que des suceur le jeu doit avoir que de bons retours positifs oui. Bizarrement sur mon fil twitter c'est pas la même musique, tout le monde se fout de sa gueule vu la prod éclaté au sol pour le prix.
    losz posted the 08/30/2025 at 01:13 AM
    Perso un peu déçu pour le moment, il faut pas le prendre comme un jeu sony/playstation, mais plus comme un petit AA/indé un peu cheap, ca reste agréable à jouer mais à des années lumière de Stellar Blade par exemple.
    deathegg posted the 08/30/2025 at 02:13 AM
    51love Donc guiguif qui avoue être un pro-S mais qui a l'honnêté de dire que le jeu vaut un petit 7 en pointant ces défauts autant que ces qualité, procès direct hein? Par contre, l'auteur qui fait un énieme article pour dire "gneu gneu Playstation c'est nul, regardez, y ont sorti un jeu qui pas bien parce qu'il est pas sur xbox" personne dit rien....

    Et tu parle de biais toi ? Et ben.

    Pour la qualité du jeu, voir le commentaire de kujotaro, il a tout résumé.
    neetsen posted the 08/30/2025 at 05:19 AM
    Je l'ai commencé hier
    Jeu pas si mal mais loin de valoir ses 70€ (56 chez leclerc)
    Après c'est sur ses détails qui péchés :
    - perso inexpressifs
    - mixage audio qui foire
    - cinématique qui coupe net
    - caméra chiante

    Mais ça reste un jeu très agréable malgré tout
    Mais neuf il n'aurait pas dépasser 40€
    kikoo31 posted the 08/30/2025 at 06:06 AM
    deathegg pleure , fillette
    ravyxxs posted the 08/30/2025 at 06:26 AM
    shambala93 Je parle de Crimson Desert.

    guiguif Après si pour toi un BTA n'a pas besoin d'avoir un scénario solide, tant mieux pour toi, moi je trouve que des jeux comme celui ci font perdre du temps tellement ils sont oubliable et de gros navet de long en large. Et le prix...

    kujotaro deathegg kratoszeus C'est bien mentez vous à vous même, on va bien rigoler lorsque Opencritic et Metacritic va sortir les notes. Un jeu sorti sans tests et disponible depuis 3 jours !! On sait tous que c'est signe de qualité les gars Sur Steam il se fait déjà défoncer le jeu pour le prix vis à vis de ce qu'il propose(on m'a remboursé) et l'optimisation à la ramasse malgré un gros patch day one. Y a déjà des vidéos qui tourne sur X vis à vis des voix merdique et surtout de l'écriture pourrave digne d'un mauvais film serie B. Mais kiffez vous allez nous dire que 70 balles c'est tout bénef pour ça
    ouken posted the 08/30/2025 at 06:41 AM
    Rien d'étonnant en vidéo déjà il donne pas envie ... Faut être très indulgent pour metre plus que 5/10
    osiris67 posted the 08/30/2025 at 06:46 AM
    Quand on disait que Sony sont devenus des bons à rien sur ps5...
    shambala93 posted the 08/30/2025 at 06:56 AM
    ravyxxs
    Je t’ai répondu en conscience, on sait que les devs ne sont pas des manches donc je ne vois pas en quoi on devrait être inquiet pour Crimson Desert quand on voit le boulot qu’ils ont fait sur BDO
    ducknsexe posted the 08/30/2025 at 06:57 AM
    Jeux éclaté au sol. Il sera vite oublié.
    51love posted the 08/30/2025 at 07:06 AM
    deathegg Procès ?

    Alors je t'invite à relire mes échanges sur LSA avec guiguif

    https://www.gamekyo.com/blog_article481522.html

    Et hier

    https://www.gamekyo.com/blog_article481896.html

    Comme je le dis au dessus

    Quand j'ai osé dire il y a 3 semaines que le jeu semblait médiocre sur a peu près tous les points, j'ai déclanché l'orage, et plutot que de défendre le jeu (il y avait pas bcp de matière pr), je suis devenu le centre d'intérêt de la discussion.

    Rebelote hier quand j'ai dit que 70€ c'était un mauvais positionnement tarifaire, que l'embargo et cette démo tardive, c'était plutôt mauvais signe aussi, car ça pouvait aussi évoquer que perdu pour perdu, autant cacher les reviews et si la démo arrive à mettre en avant une partie plutôt plaisante du jeu...


    Ya quand même de sacré champion ici quand il s'agit de fabuler hein et d'inverser les rôles alors commence pas a t'y mettre aussi.

    Je vois sur le topic plusieurs membres dire apprécier le jeu, c'est tout à fait leur droit de s'amuser sur le jeu, comme je l'ai dit au dessus, tout avis / ressenti est respectable.

    Et dans les jours a venir, scoop, il y en aura d'autres qui te diront qu'ils trouvent le jeu sympa certainement, et il y a aucun problème avec ca.

    Maintenant oui par essence, les 'fanboys' sont ceux qui sont le plus biaisés, ce qui leur vaut cette image.

    pour ce qui est de negan j'ai pas interagi avec lui ici, on sait qu'il troll le jeu et on connaît tous le personnage.

    Bon weekend !
    sdkios posted the 08/30/2025 at 07:35 AM
    Encore une fois, les gens sont decu car c'est pas le jeu du siecle, qu'il est pas incroyablement au dessus de tout,...
    Faut vraiment que la gamers ré-apprennent a jouer a des jeux "moyen" et a reussir a profiter des bons points. Un jeu peut etre plaisant a jouer sans etre un banger absolu pour autant. 6/10, c'est plus que la moyenne. Je me souviens auand Lost Odyssey etait noté 9/20, 11/20, 13/20 max. Il fait partie de mes rpg préférés pourtant, bien content de pas avoir écouté tous les aigris du net a l'epoque.
    zekk posted the 08/30/2025 at 07:35 AM
    51love tu sais que tes liens vont juste renforcer ce que dit deathegg ... Un archanement non justifié
    cyr posted the 08/30/2025 at 07:43 AM
    guiguif tu a juste joué 5 heure et tu colle une note? C'est bien ce que je pensais, tu note a la tête du client.
    51love posted the 08/30/2025 at 07:44 AM
    zekk le copain est jamais bien loin.

    Vas-y prouve le t'as le texte sous les yeux.

    Je parle du jeu et tente d'en parler le plus possible, il fait direct devier le sujet sur moi, alors que je suis pas le sujet la bas, et que je le rappelle.

    Alors qui tente de faire un procès à qui, vraiment ?

    Alala...

    ++
    solarr posted the 08/30/2025 at 07:44 AM
    Ne pas autoriser de tests, ni de fournir d'exemplaires Presse signifierait-il que, comme MKW, on devrait acheter à l'aveugle car on est conscient que le jeu n'est pas terrible" ?
    51love posted the 08/30/2025 at 07:46 AM
    sdkios c'est très vrai ce que tu dis, a chaque fois je pense a NieR, un de mes BGE même si assez médiocre sur bcp d aspects faut le conceder.
    zekk posted the 08/30/2025 at 07:53 AM
    51love toi depuis le début et encore ici attaque gratuite qui ne sert à rien , il a pas le même avis que toi que le jeu et tu essayes de l'imposer et même un fanboy a droit à donner son avis... Jouer cette carte c'est trop facile surtout quand il y a aucune nuance dans tes propos ( jeu médiocre...) et que c'est toi qui impose ton avis et le fait qu'il ne peux pas avoir un avis différent du tien... Pour le coup le Fanboy/Hater c'est toi .

    Et je ne comprends pas que tu t'obtisne à partager ces liens qui ne te montrent vraiment pas sur ton meilleur jour
    zekk posted the 08/30/2025 at 07:59 AM
    51love d'ailleurs c'est marrant ton commentaire, alors que tu fais exactement ce qu'il critique avec ce jeu
    51love posted the 08/30/2025 at 08:11 AM
    zekk d'un côté tu veux réécrire l'histoire pour vous donner raison, d'un autre je te donne tout le matériel nécessaire pour me prouver le contraire et tu seras bien incapable le faire car :

    Il y a 3 semaines j'ai donné mes impressions, peu glorieuse, mais elles m'appartient et il fallait les respecter. Ça n'a pas été fait, on ma directement attaqué en retour, et depuis on m'a prêté des mauvaises intentions et on a fabuler à mon sujet.

    J'allais donc évidemment pas fermer ma gueule

    Tu mas bien fait marrer, avec un tel niveau d'impartialité tu peux postuler pour la justice Nord coréenne des ajd

    Sans rancune amigo! Bon weekend !
    deathegg posted the 08/30/2025 at 08:15 AM
    51love Mec, dans ton premier article, tu dégaine l'argument Sony direct pour justifier que Guiguif aime le jeu puis tu reviens ensuite à la charge chaque fois....... Je sais ce que t'as essayé de démontrer mais c'est loupé...... t'aime pas le jeu c'est ton problème mais revenir sans arrêt pour attaquer ceux qui lui laisse sa chance.

    kikoo31 J'ai dit la même à ta mère aprés lui avoir fait un meilleur fils.
    kalas28 posted the 08/30/2025 at 08:17 AM
    le jeu n'est peut être pas le goty mais reste vraiment très bon avec des boss qui ont de bons pattern, le gameplay est cool et surtout il est à 55 balles quasi partout ce qui est son juste tarif

    après croire que ce 1er projet AA allait être le jeu de la décennie faut vraiment être d'une stupidité affligeante. clair obscur est une anomalie que l'on ne reverra pas avant 10 ans et pas une norme....
    djfab posted the 08/30/2025 at 08:28 AM
    neetsen : tu connais sa durée de vie pour dire qu'il ne vaut pas 70 € ?
    zekk posted the 08/30/2025 at 08:29 AM
    51love ben j'ai pourtant eu raison, tu as donnés tous les éléments qui vont dans mon sens et ça été confirmé, la bonne journée
    51love posted the 08/30/2025 at 08:31 AM
    deathegg ahh et pourquoi je lui ai répondu ça a ton avis ?

    j'adapte ma communication a mon interlocuteur et à ce qu'il m'envoie. S'il est sympa, je le suis en retour, s'il est sérieux, je le suis en retour, s'il plaisante, je le fais en retour, donc s'il me prend pour un con a ton avis je réponds comment ?

    c'était le premier a dégainé juste au dessus en me disant que je serai bien incapable de faire le jeu moi meme, ce quest vrai, mais pas le sujet, donc si on veut jouer au con...

    zekk ah oui tu les as bien illustré arreter vos bêtises un peu..
    51love posted the 08/30/2025 at 08:58 AM
    deathegg
    t'aime pas le jeu c'est ton problème mais revenir sans arrêt pour attaquer ceux qui lui laisse sa chance.


    Et faudrait aussi lire plus de 2% de mes messages avant d'intervenir car ça montre que t'as rien compris à mon propos.
    sonilka posted the 08/30/2025 at 09:03 AM
    Les mecs ont cru que développer le jeu pendant 10 piges justifiait de le sortir au prix d'un AAA. Encore une fois, au dela des qualités meme du produit, tout part du prix. Un jeu comme ca c'est 50€ grand max.
    guiguif posted the 08/30/2025 at 09:34 AM
    ravyxxs Tu peux me sortir la liste des BTA qui ont un scenario solide ? Perso je n'en connais pas (Bayonetta 1 à la rigueur...)

    51love j'adapte ma communication a mon interlocuteur et à ce qu'il m'envoie.
    Nan t'es juste un type hautain qui met les gens dans des cases et qui n'acceptes pas quand on va pas dans sa logique, c'est différent
    Ouais je préfère la Playstation aux autres machines aussi bien pour son catalogue, mais aussi ses jeux tiers japs qui ont façonnés la marque, mais ouais il y a un tas d'exclues PS que j'aime pas ou que je n’achète pas, désolé, même pas sur de prendre Yotei tellement Tsushima était osef pour moi.

    Et ouais je préfère pour l'instant Bananza à ce jeu (fun mais peu marquant comme j'avais expliqué), ça fait mal a ta logique, mais c'est comme ça, après la comparaison entre un jeu de plates-formes (qui aurait aussi du avoir 4 si je suis le test d'Eurogamer vu le scenario de DKB ) et un BTA est stupide, mais bon...
    bennj posted the 08/30/2025 at 10:20 AM
    kratoszeus "salle menteur les retours sur X song bons les gens kiffeng le jeu et parlent d'un rafraîchissant. C'est dingue de mentir autant. Les seuls remontés c'est des problème de performance sur pc. Continue ton troll. Xbox est mort."

    Le seul qui est mort c'est ton prof de français en te lisant.
    neetsen posted the 08/30/2025 at 10:22 AM
    djfab la durée de vie n'est pas une qualité suffisante pour justifier un tarif

    Un jeu moyen avec 8
    60h de jeu ne vaudra jamais un très bon à 20h
    bennj posted the 08/30/2025 at 10:24 AM
    djfab en quoi le tarif d'un jeu a avoir avec sa durée de vie. Tu peux avoir un jeu moyen qui dure 100h c'est pas pour autant qu'il vaut ses 70e.
    djfab posted the 08/30/2025 at 10:42 AM
    Bennj Neetsen : un jeu, qu'il soit bon ou moyen, c pas la même quantité de travail pour les équipes de faire une durée de vie de 10h ou de 30h. Exemple le dernier Mafia c'est la durée de vie qui a justifié son bas prix.
    ouken posted the 08/30/2025 at 10:44 AM
    51love bon courage ça meuf et arrivé
    guiguif posted the 08/30/2025 at 11:09 AM
    ouken toi par contre, ton prof de français n'est toujours pas arrivé, c'est certain
    "ça/sa" et "est/est" sur 6 mots, le combo ultime
    ouken posted the 08/30/2025 at 11:12 AM
    guiguif je voie tjr rien tu et bloqué et quel plaisir
    bennj posted the 08/30/2025 at 11:17 AM
    djfab Non rien à voir c'est la quantité de personnes qui ont bossé sur le projet, et pendant une durée définie. Car si on suit ta logique les précédents Mafia auraient du être vendu à 50 € aussi vu qu'ils font la même durée de vie. Et bien non ils étaient vendu plein pot à l'époque tout simplement car le développement de ses titres a coûté bien plus cher, notamment le 3e opus. Ils sont revenus à faire un AA au lieu de AAA et ca se voit.
    guiguif posted the 08/30/2025 at 11:19 AM
    ouken Oui Ouken tu vois rien, mais tu vois quand les autres parlent de moi, quand je te quote et tu peux même me quoter, magique "ton blocage"
    zekk posted the 08/30/2025 at 11:36 AM
    ouken haaa la tournante des pro-N est enfin arrivée ????
    djfab posted the 08/30/2025 at 11:36 AM
    Bennj: ce que je veux dire, c'est que Neetsen affirme que le jeu devrait coûter 40 et non 70. Mais pour ce jeu, même s'il est moyen, cela a forcément demandé plus de travail aux développeurs de faire un jeu long et riche de 40h qu'un jeu court et faible en contenu. Dans tous les cas s'il n'a pas fini le jeu il ne peut pas dire qu'il devrait coûter 40 euros, tu ne peux pas dire le contraire !
    shambala93 posted the 08/30/2025 at 11:37 AM
    ouken
    Tu ne peux te permettre la moindre attaque avec ton orthographe indigne !
    chreasy97 posted the 08/30/2025 at 11:47 AM
    Je ne m'inquiete pas pour le jeu. Suivant les retours, il aura des patchs mais il est vrai la renaissance ne sera pas similaire a Cyberpunk 2077.
    keiku posted the 08/30/2025 at 12:59 PM
    conforme donc a mon ressentit, les défauts qui me semblait présent au vue des trailer ont bien été bien été évoquer
    xynot posted the 08/30/2025 at 01:02 PM
    kratoszeus arrête de ramener Xbox dans des sujets qui n'ont rien à voir stp
    pcsw2 posted the 08/30/2025 at 01:24 PM
    Merde j'ai plus de pop corn
    kujotaro posted the 08/30/2025 at 01:44 PM
    ravyxxs Si t'as besoin de metacritic pour te faire un avis pose toi les bonnes questions.

    Encore une fois si j'étais un suiveur comme toi j'aurai raté Nier, Dead Space 3, Callisto Protocol, et des centaines d'autres.

    Continues à vivre par procuration. Et à bien rager de ceux qui vivent leur vie.
    ravyxxs posted the 08/30/2025 at 02:56 PM
    guiguif GOW et BAYONETTA comme tu dis, on toujours eu un scénario solide, et par solide je veux dire qui se tient et ne contient pas une écriture archi pourrave écrit limite par un gosse de 13 ans comme ce jeu. Je t'assures que 1h30 ça a été assez pour moi, après tu joues en japonais aussi logique tu comprends pas ce que je veux dire. Mais si tu kiffes tant mieux,mais pour le prix outch.
    guiguif posted the 08/30/2025 at 03:52 PM
    ravyxxs Mais pas DMC et NG et pourtant on s'en fiche.
    Jamais fait les vieux GOW, mais si c'est du niveau des opus PS4, ça ne doit pas être non plus extraordinaire.

    logique tu comprends pas ce que je veux dire.
    Surtout logique de jouer avec un vrai doublage, les dub anglais sur les jeux asiatique en dehors de rares cas comme Nier sont souvent pas bon.

    Mais si tu kiffes tant mieux,mais pour le prix outch.
    Je l'ai eu a 50 balles, d'ailleurs après 8 heures je passe la note de 7 a 7.5
    51love posted the 08/30/2025 at 04:28 PM
    guiguif oh je suis très bien placé pour savoir que je suis hautain et très désagréable quand en face je fais face à des mecs qui répondent à côté de la plaque et avec une grande malhonnête intellectuelle..

    Mais je suis aussi courtois, respectueux et même charmant quand on communique avec moi avec respect, que je partage le même avis où non, certains y arrivent très bien ici, tu peux y arriver

    En parlant d'honnêteté intellectuelle, je vais vous en donner une bonne dose.

    La réalité elle est toute simple les cocos :

    - j'ai dit que je le jeu me semblait médiocre et j'ai développé mon propos honnêtement il y a 3 semaines = avis qui n'a pa ete respecté, on s'attaque à moi au bout de 2 messages, ce n'est pas normal et je m'ecrase pas quand on me prend pour un con.

    - Avant hier j'ai dit que l'embargo des notes, le positionnement tarifaire mauvais, ainsi que la démo day one, c'était pas forcément de bons indicateurs = direct c'est moi le problème, ce n'est pas normal non plus.

    D'autant que mon sentiment est légitime, partagé par un grand nombre de personne ici, et que plus les jours passent, plus il semble être avéré...

    Dernière chose avant de reprendre mon weekend normalement :

    - si le jeu avait semblé bon durant les trailer, j'en aurai dît du bien, il n'y aurait eu aucun drama
    - si ça avait été un jeu édité par Ubisoft, j'aurais été aussi critique et ça serait passé crème aussi.

    Soyons honnêtes 2 secondes, tout le monde le sait.


    L'actualité autour de Sony n'est pas très reluisante ces dernières années et vous nous casser les couilles systématiquement comme les Pro M il y a 10 ans, jeux décevants, annulés, choix stratégiques foireux.. J'y peux rien.


    Pour ce qui est de ma petite personne, je continuerai de commenter l'actualité avec honnêté si ça me chante comme je le fais depuis 25 ans, alors c'est pas 2 ou 3 mecs puérils et capricieux qui changeront quelque chose.

    Bon week-end et bon courage à vous!
    rbz posted the 08/30/2025 at 05:17 PM
    keiku la même.
    bref après si ça fais plaisir a des gens qui kiff les BTA tant mieux, mais franchement l'enrobage du jeu grosse flemme.
    neetsen posted the 08/30/2025 at 05:59 PM
    djfab mon jugement n'était que l'ordre du rapport qualité /prix

    A aucun moment je n'ai remis en doute le travail de l'équipe de dev
    Pour faire une comparaison con, je dirais c'est comme si tu allais dans 2 resto et que tu commandais exactement la même chose au même prix
    Mais l'un à été cuisiné en 30min par 4personne et l'autre en 25 par 2
    Au final c'est le goût et la qualité de ton assiette qui te fera dire si ça vaut isn prix ou non, c'est en évaluant le produit fini que tu te fais une idée
    djfab posted the 08/30/2025 at 08:09 PM
    Neetsen : d'accord, mais pour juger un jeu vidéo il faut prendre le temps de le faire. Peut être qu'au début c'est moyen et que ça monte en puissance et qu'après avoir vu la fin tu dis ah oui finalement il l'est vaut les 70 € !
    neetsen posted the 08/30/2025 at 09:15 PM
    djfab j'ai poussé un peu

    Alors oui j'avoue ne pas avoir tant joué que ça (3h30)
    Le jeux en soi est très agréable à faire, les combats sont plus exigeant qu'un Dmc ou Nier mais très loin d'un soûl, c'est même un excellent compromis
    Après, une grande crainte se confirme, beaucoup de suxcs de phase plate forme /exploit avec des arènes
    Après je maintiens que techniquement, il y'a de grosse lacunes, pour AA c'est tolérable mais c'est la dessus que je maintiens que pas au prix de 70€
    Tearing
    Clipping
    Jai eu un freeze
    Le son se coupe net et de façon brutal entre les différentes scènes
    Et le noire, c'est plein de micro chargement (quand on consulte la mao8pyis qu'on la referme, dès qu'on va dans le menu)

    Bref

    Ce que je retiens et qui est positif, c'est que le principal est là
    Le jeu est très plaisant à faire, et vu les, et je ne doute pas de la rejouabilité excellente si il y a un new game+
    Un jeux à faire assurément pour les fan de jeux d'action mais en gagnant à l'esprit qu'il y a ombres de lacunes techniques
    kratoszeus posted the 08/31/2025 at 09:20 AM
    bennj me quote pas le gauchiste lfiste stp. Tes commentaires sur Clubic sont aberrants
    bennj posted the 08/31/2025 at 09:50 PM
    kratoszeus je sais même pas de quoi tu parles l'illettré
