Le jeu sort aujourd'hui et n'a pas de test ( ca veut tout dire). Selon une grande partie des retours sur X , c'est très très moyen, répétitif , chiant, prix trop élevé, graphiquement il souffle le beau et le très moche, c'est vide.
Bref c'est moyennasse.
Le 1er test c'est 40/100 chez Eurogamer
Negan tu as le lien pour le test de Eurogamer ?
Putain le gosse...
Un jeu d'action captivant et exigeant, avec des combats de boss stimulants et une grande liberté de combos, mais miné par une histoire générique, des personnages superficiels et une finition inégale. Les amateurs de combats précis et axés sur l'adresse apprécieront ses affrontements ; les autres auront probablement du mal à ignorer ses défauts.
J'espere que les persos et l'histoire de Ninja Gaiden 4 seront excellent sinon 4/10 ?
Je ne comprends malheureusement pas le prix du jeu, c'est pas normal, c'est une petite équipe, c'est pas normal d'avoir un prix AAA comme ça, les gens seront bien plus sévères c'est normal.
guiguif C'est pas une excuse de dire qu'il faut pas jouer en anglais de base . Si tu offres des voix anglaises faut bien le faire, surtout si t'es édité par Playstation et sa giga fanbase ricaine
wickette Parce que Sony édite le jeu cherche pas plus loin, y'a absolument rien qui justifie le prix
wickette Sony ne sont même pas crédité sur le menu (contrairement a Stellar Blade), preuve qu'ils n'ont pas faire grand chose pour le jeu, ya meme pas de VF alors qu'ils en font sur tous leurs jeux.
Le jeu doit avoir une montagne de défaut pour être malgré tout évalué aussi sévèrement par un site internet.
C’est degeulasse. Je vais faire la démo est sauf surprise, j’en resterai là.
11 ans pour ça (Super exclu Playstation wow ), préparez vous pour Crimson Desert ça va être LA MEME !!!!!!
Quand j'ai osé dire il y a 3 semaines que le jeu semblait médiocre sur a peu près tous les points, j'ai déclanché l'orage, et plutot que de défendre le jeu (il y avait pas bcp de matière pr), je suis devenu le centre d'intérêt de la discussion.
Rebelote hier quand j'ai dit que 70€ c'était un mauvais positionnement tarifaire, que l'embargo et cette démo tardive, c'était plutôt mauvais signe aussi, car ça pouvait aussi évoquer que perdu pour perdu, autant cacher les reviews et si la démo arrive à mettre en avant une partie plutôt plaisante du jeu...
Mais j'ai quand même le sentiment que Sony et et les devs ont été très malhonnête dans la façon de vendre ce jeu.
Wukong a bien eu plusieurs 6/10 alors que c'est le GOTY de certains
Et pour la je ne sais pas combientième fois, remballe encore tes histoires de Playstation, comme tout fans de ce qu'aurait du être FF15, j'attendais ce jeu depuis son annonce, bien avant qu'il soit édité par Sony. Tiens https://www.gamekyo.com/blog_article392176.html , donc merci d'éviter de sortir la carte Sony a l'avenir.
ravyxxs et non, vu que j'attendais ce jeu depuis 2016, bien avant que Sony l’édite.
Comment je fais pour tenir ? J'en ai rien a battre du scenario comme dans tout les BTA, je joue avec les voix japs et surtout je ne joue pas 1h30 pour me faire un avis sur un titre qui évolue tout au long.
Non Pearl Abyss a fait un énorme boulot avec BDO et techniquement, il arrache toujours.
Sur l’écriture, on verra mais ça semble bien plus crédible et solide que LSA
Mais on va attendre les autres reviews et avoir un peu plus de recul sur le jeu, mais je me fais plus aucune illusion..
après ça veut pas dire que le jeu est mauvais (même si en dehors de ça ça n'a pas vraiment l'air d'être un banger non plus), mais c'est quand même marrant à regarder, en plus quelle que soit la langue choisie le gamin a le droit à son front kick
Mais sois cohérent 5min. Tu assumes parfaitement être un Pro S, tu le dis toi même.
Tout le monde sait ici depuis des années que tu apprécies généralement plus que la moyenne les jeux Sony et SE et moins que la moyenne les jeux des autres studios.
Ce sont tes goûts, tu as le droit, tantôt tu lassumes, mais tantôt t'aimes pas qu'on te le dise.
Tu assumes parfaitement être un Pro S, tu le dis toi même.
Oh il recommence avec ça... Oui et ? Je ressors encore la liste des jeux Sony que j'ai démolis ? Les GOWR (oh les rageux ce jour-là), Death Stranding (même pas acheté le 2, je suis si vilain) et tous les autres ?
Si ce jeu avait été édité par un autre ça aurait été pareil vu que je l'attends depuis 9 ans, pas ma faute si c'est Sony qui a décidé de l'éditer.
Et pour moi c'est 7, pas 8 ou 9, juste 7, pas besoin de s'exciter, je dis juste qu'on fout pas 4 a un jeu dont on dit que les combats/boss sont géniaux (en disant en plus que les amateurs du genre y trouveront leur compte) alors que c'est juste ce qu'on demande a un BTA depuis que le genre existe.
On va pas se mentir, bcp ont été déçu par GoW Ragnarok au même titre que toi sur Gamekyo, et quand même bien même, parler globalement ce n'est pas mettre en avant quelques titres parmis des centaines que tu as fait depuis ta tendre enfance qui va changer cette vue globale.
Mais peu importe, c'est pas le sujet, et tes goûts, au titre de n'importe lesquels sont respectables. Je suis le premier a m'amuser sur des jeux que j'estime médiocre aussi.
Beaucoup ont été deçu et pourtant il a eu des notes de fou, j'aurais du aimer en tant que sale Pro-S
Oui mais ça change pas que tu peux avoir une préférence et savoir rester critique donc évites tes préjugés juste parce que je préfère un constructeur à un autre comme tout le monde sur console, encore une fois mon avis aurait été le même si il avait été édité par n'importe qui d'autre.
Un avis reste un avis, son ressenti lui appartient.
Ouais mais nan, un avis doit être logique. Ou si t'aime pas le genre, tu prends pas le test.
Mais je dis toi, c'est vrai pour n'importe quel être humain.
Dès qu'il y a de l'affection pour une entité plus que pour une autre, ce biais se retrouve dans les avis que tu veuilles le voir ou non.
En l'état par exemple sur ces derniers jours tu donnes un 7/10 a DK Bananza et a LSA.
C'est ton droit, a l'arrivée très probablement tu auras apprécié l'un des 2 plus que la moyenne, et l'autre moins.
Et cest ton droit, t'as le droit d'être plus attiré par tel ou tel type d'expérience.
Mais pas besoin de tourner le truc en dérision pour autant.
Non.
En l'état par exemple sur ces derniers jours tu donnes un 7/10 a DKB Bananza et a LSA. C'est ton droit, a l'arrivée très probablement tu auras apprécié l'un des 2 plus que la moyenne, et l'autre moins.
Et non (surprise), je vais surement préférer Bananza car oui pour moi il vaut 7/10, mais pas pour les mêmes raison (la nuance, you know).
Quelqu'un s'attendait à un banger ? Moi non. Normal jeu développé par une personne, prit ensuite sous l'aile de Sony pour "peaufiner" la chose. Fallait pas attendre de miracle et un jeu au niveau des AAA.
Pour ce qu'il propose, c'est à dire un bon gameplay bta, des graphismes corrects et une histoire pour le moins originale, Il vaut le détour.
Encore une fois, apprenez à juger les jeux et à minimiser vos attentes. Tous les jeux ne peuvent être des AAA malheureusement. Il faut des AA également.
Sur ce je retourne y jouer.
Et tu parle de biais toi ? Et ben.
Pour la qualité du jeu, voir le commentaire de kujotaro, il a tout résumé.
Jeu pas si mal mais loin de valoir ses 70€ (56 chez leclerc)
Après c'est sur ses détails qui péchés :
- perso inexpressifs
- mixage audio qui foire
- cinématique qui coupe net
- caméra chiante
Mais ça reste un jeu très agréable malgré tout
Mais neuf il n'aurait pas dépasser 40€
guiguif Après si pour toi un BTA n'a pas besoin d'avoir un scénario solide, tant mieux pour toi, moi je trouve que des jeux comme celui ci font perdre du temps tellement ils sont oubliable et de gros navet de long en large. Et le prix...
kujotaro deathegg kratoszeus C'est bien mentez vous à vous même, on va bien rigoler lorsque Opencritic et Metacritic va sortir les notes. Un jeu sorti sans tests et disponible depuis 3 jours !! On sait tous que c'est signe de qualité les gars Sur Steam il se fait déjà défoncer le jeu pour le prix vis à vis de ce qu'il propose(on m'a remboursé) et l'optimisation à la ramasse malgré un gros patch day one. Y a déjà des vidéos qui tourne sur X vis à vis des voix merdique et surtout de l'écriture pourrave digne d'un mauvais film serie B. Mais kiffez vous allez nous dire que 70 balles c'est tout bénef pour ça
Je t’ai répondu en conscience, on sait que les devs ne sont pas des manches donc je ne vois pas en quoi on devrait être inquiet pour Crimson Desert quand on voit le boulot qu’ils ont fait sur BDO
Alors je t'invite à relire mes échanges sur LSA avec guiguif
https://www.gamekyo.com/blog_article481522.html
Et hier
https://www.gamekyo.com/blog_article481896.html
Comme je le dis au dessus
Rebelote hier quand j'ai dit que 70€ c'était un mauvais positionnement tarifaire, que l'embargo et cette démo tardive, c'était plutôt mauvais signe aussi, car ça pouvait aussi évoquer que perdu pour perdu, autant cacher les reviews et si la démo arrive à mettre en avant une partie plutôt plaisante du jeu...
Ya quand même de sacré champion ici quand il s'agit de fabuler hein et d'inverser les rôles alors commence pas a t'y mettre aussi.
Je vois sur le topic plusieurs membres dire apprécier le jeu, c'est tout à fait leur droit de s'amuser sur le jeu, comme je l'ai dit au dessus, tout avis / ressenti est respectable.
Et dans les jours a venir, scoop, il y en aura d'autres qui te diront qu'ils trouvent le jeu sympa certainement, et il y a aucun problème avec ca.
Maintenant oui par essence, les 'fanboys' sont ceux qui sont le plus biaisés, ce qui leur vaut cette image.
pour ce qui est de negan j'ai pas interagi avec lui ici, on sait qu'il troll le jeu et on connaît tous le personnage.
Bon weekend !
Faut vraiment que la gamers ré-apprennent a jouer a des jeux "moyen" et a reussir a profiter des bons points. Un jeu peut etre plaisant a jouer sans etre un banger absolu pour autant. 6/10, c'est plus que la moyenne. Je me souviens auand Lost Odyssey etait noté 9/20, 11/20, 13/20 max. Il fait partie de mes rpg préférés pourtant, bien content de pas avoir écouté tous les aigris du net a l'epoque.
Vas-y prouve le t'as le texte sous les yeux.
Je parle du jeu et tente d'en parler le plus possible, il fait direct devier le sujet sur moi, alors que je suis pas le sujet la bas, et que je le rappelle.
Alors qui tente de faire un procès à qui, vraiment ?
Alala...
++
Et je ne comprends pas que tu t'obtisne à partager ces liens qui ne te montrent vraiment pas sur ton meilleur jour
Il y a 3 semaines j'ai donné mes impressions, peu glorieuse, mais elles m'appartient et il fallait les respecter. Ça n'a pas été fait, on ma directement attaqué en retour, et depuis on m'a prêté des mauvaises intentions et on a fabuler à mon sujet.
J'allais donc évidemment pas fermer ma gueule
Tu mas bien fait marrer, avec un tel niveau d'impartialité tu peux postuler pour la justice Nord coréenne des ajd
Sans rancune amigo! Bon weekend !
kikoo31 J'ai dit la même à ta mère aprés lui avoir fait un meilleur fils.
après croire que ce 1er projet AA allait être le jeu de la décennie faut vraiment être d'une stupidité affligeante. clair obscur est une anomalie que l'on ne reverra pas avant 10 ans et pas une norme....
j'adapte ma communication a mon interlocuteur et à ce qu'il m'envoie. S'il est sympa, je le suis en retour, s'il est sérieux, je le suis en retour, s'il plaisante, je le fais en retour, donc s'il me prend pour un con a ton avis je réponds comment ?
c'était le premier a dégainé juste au dessus en me disant que je serai bien incapable de faire le jeu moi meme, ce quest vrai, mais pas le sujet, donc si on veut jouer au con...
zekk ah oui tu les as bien illustré arreter vos bêtises un peu..
Et faudrait aussi lire plus de 2% de mes messages avant d'intervenir car ça montre que t'as rien compris à mon propos.
51love j'adapte ma communication a mon interlocuteur et à ce qu'il m'envoie.
Nan t'es juste un type hautain qui met les gens dans des cases et qui n'acceptes pas quand on va pas dans sa logique, c'est différent
Ouais je préfère la Playstation aux autres machines aussi bien pour son catalogue, mais aussi ses jeux tiers japs qui ont façonnés la marque, mais ouais il y a un tas d'exclues PS que j'aime pas ou que je n’achète pas, désolé, même pas sur de prendre Yotei tellement Tsushima était osef pour moi.
Et ouais je préfère pour l'instant Bananza à ce jeu (fun mais peu marquant comme j'avais expliqué), ça fait mal a ta logique, mais c'est comme ça, après la comparaison entre un jeu de plates-formes (qui aurait aussi du avoir 4 si je suis le test d'Eurogamer vu le scenario de DKB ) et un BTA est stupide, mais bon...
Le seul qui est mort c'est ton prof de français en te lisant.
Un jeu moyen avec 8
60h de jeu ne vaudra jamais un très bon à 20h
"ça/sa" et "est/est" sur 6 mots, le combo ultime
Tu ne peux te permettre la moindre attaque avec ton orthographe indigne !
Encore une fois si j'étais un suiveur comme toi j'aurai raté Nier, Dead Space 3, Callisto Protocol, et des centaines d'autres.
Continues à vivre par procuration. Et à bien rager de ceux qui vivent leur vie.
Jamais fait les vieux GOW, mais si c'est du niveau des opus PS4, ça ne doit pas être non plus extraordinaire.
logique tu comprends pas ce que je veux dire.
Surtout logique de jouer avec un vrai doublage, les dub anglais sur les jeux asiatique en dehors de rares cas comme Nier sont souvent pas bon.
Mais si tu kiffes tant mieux,mais pour le prix outch.
Je l'ai eu a 50 balles, d'ailleurs après 8 heures je passe la note de 7 a 7.5
Mais je suis aussi courtois, respectueux et même charmant quand on communique avec moi avec respect, que je partage le même avis où non, certains y arrivent très bien ici, tu peux y arriver
En parlant d'honnêteté intellectuelle, je vais vous en donner une bonne dose.
La réalité elle est toute simple les cocos :
- j'ai dit que je le jeu me semblait médiocre et j'ai développé mon propos honnêtement il y a 3 semaines = avis qui n'a pa ete respecté, on s'attaque à moi au bout de 2 messages, ce n'est pas normal et je m'ecrase pas quand on me prend pour un con.
- Avant hier j'ai dit que l'embargo des notes, le positionnement tarifaire mauvais, ainsi que la démo day one, c'était pas forcément de bons indicateurs = direct c'est moi le problème, ce n'est pas normal non plus.
D'autant que mon sentiment est légitime, partagé par un grand nombre de personne ici, et que plus les jours passent, plus il semble être avéré...
Dernière chose avant de reprendre mon weekend normalement :
- si le jeu avait semblé bon durant les trailer, j'en aurai dît du bien, il n'y aurait eu aucun drama
- si ça avait été un jeu édité par Ubisoft, j'aurais été aussi critique et ça serait passé crème aussi.
Soyons honnêtes 2 secondes, tout le monde le sait.
L'actualité autour de Sony n'est pas très reluisante ces dernières années et vous nous casser les couilles systématiquement comme les Pro M il y a 10 ans, jeux décevants, annulés, choix stratégiques foireux.. J'y peux rien.
Pour ce qui est de ma petite personne, je continuerai de commenter l'actualité avec honnêté si ça me chante comme je le fais depuis 25 ans, alors c'est pas 2 ou 3 mecs puérils et capricieux qui changeront quelque chose.
Bon week-end et bon courage à vous!
bref après si ça fais plaisir a des gens qui kiff les BTA tant mieux, mais franchement l'enrobage du jeu grosse flemme.
A aucun moment je n'ai remis en doute le travail de l'équipe de dev
Pour faire une comparaison con, je dirais c'est comme si tu allais dans 2 resto et que tu commandais exactement la même chose au même prix
Mais l'un à été cuisiné en 30min par 4personne et l'autre en 25 par 2
Au final c'est le goût et la qualité de ton assiette qui te fera dire si ça vaut isn prix ou non, c'est en évaluant le produit fini que tu te fais une idée
Alors oui j'avoue ne pas avoir tant joué que ça (3h30)
Le jeux en soi est très agréable à faire, les combats sont plus exigeant qu'un Dmc ou Nier mais très loin d'un soûl, c'est même un excellent compromis
Après, une grande crainte se confirme, beaucoup de suxcs de phase plate forme /exploit avec des arènes
Après je maintiens que techniquement, il y'a de grosse lacunes, pour AA c'est tolérable mais c'est la dessus que je maintiens que pas au prix de 70€
Tearing
Clipping
Jai eu un freeze
Le son se coupe net et de façon brutal entre les différentes scènes
Et le noire, c'est plein de micro chargement (quand on consulte la mao8pyis qu'on la referme, dès qu'on va dans le menu)
Bref
Ce que je retiens et qui est positif, c'est que le principal est là
Le jeu est très plaisant à faire, et vu les, et je ne doute pas de la rejouabilité excellente si il y a un new game+
Un jeux à faire assurément pour les fan de jeux d'action mais en gagnant à l'esprit qu'il y a ombres de lacunes techniques