Yo mina,
apparemment ça a leaké sur les prochaines consoles de Sony dernièrement. Oui plusieurs consoles car Sony repart dans un égo tripe sur le marché des portables qu'il a laissé amèrement avec la PSVita.
Si l’on en croit certaines de ces fuites, toujours à prendre avec une pincée du bout du clique mais de plus en plus crédibles, Sony prépare non pas une, mais une Triforce de PlayStation 6. Une version portable (nom de code Canis), une PS6 standard (Orion), et une version premium avec lecteur disque. L’idée ? Couper l’herbe sous le pied à tout le monde : Nintendo, Valve, Microsoft, et même... la courbe d’évolution du PC. Cerny va nous faire une vidéo de 4h au moins pour expliquer tout ça, I can wait
Et dans ce scénario, ce n’est pas Orion qui intrigue le plus. C’est Canis.
Une portable dockable... façon Sony
Imagine une console portable dockable, à la Nintendo Switch... mais sous stéroïdes. C’est exactement ce que Canis semble vouloir incarner : une machine 100 % portable (peut-être dockable?), mais capable de rivaliser techniquement avec la PS5, au moins dans ses propres résolutions d'écrans.
Certes, la PS5 dispose de 36 unités de calcul RDNA 2, alors que Canis tournerait avec 16 CU RDNA 5. Mais les gains d’efficacité entre RDNA 2 et 5 sont tels qu’on peut envisager des performances proches, voire supérieures, avec bien moins d’unités. Rajoute à ça la gravure 3 nm de TSMC, un NPU intégré pour les fonctions IA et du FSR 4.0 (ou PSSR 2 côté Sony), et tu obtiens un monstre de poches. OLED? ça serait le rêve car du coup la batterie pourrait offrir au moins 3h de jeux voir plus selon sa taille.
Le piège de Microsoft, évité ?
Là où Sony serait malin, c’est qu’il ne reproduirait pas l’erreur stratégique de Microsoft avec la Series S. Pas de contrainte absolue pour les éditeurs : tous les jeux PS6 n’auraient pas à sortir obligatoirement sur Canis.
Comment ? Grâce à un système hybride. Un jeu trop lourd pour la portable ? Il pourrait être streamé depuis le cloud, ou depuis sa propre PS6 à la maison. Une version existerait pour ces jeux optimisés Canis, les autres seraient accessibles via le PS+ Premium. Le meilleur des deux mondes, sans bloquer les studios, ni les joueurs.
La vraie cible : Nintendo et Valve
Avec Canis, Sony ne veut pas seulement gratter des ventes à ses anciens clients PS4, qui sont encore très actifs en voyant les nouvelles sur cette consoles dernièrements. Il vise frontalement Nintendo, et de plus en plus clairement Valve.
La Steam Deck 2 arrive. La Switch 2 est déjà installée. Et Sony ? Sony pourrait très bien sortir une console plus puissante que la Switch 2, plus abordable que la ROG Ally, et plus grand publique que la Steam Deck.
Plus puissante ? Oui, grâce à la gravure 3 nm et au RDNA 5.
Moins chère ? Probablement. Car pendant que Nintendo reste bloqué en 8 nm avec Nvidia, TSMC propose un rendement énorme en 3 nm,ce qui avec plus de puces pour la même plaque, donc coût unitaire plus bas.
Plus performante en IA ? FSR 4.0 et PSSR 2 surpassent DLSS 2 dans les benchmarks de reconstruction, surtout en 1080p → 4K.
Et surtout : accès à toute la librairie PS5 dématérialisée. Pas besoin de repartir de zéro. Patch à 10€ pour profiter de la Canis?? ça serait pas les premiers
Et le prix dans tout ça ?
C’est là que le coup de maître pourrait avoir lieu. Si Sony arrive à vendre Canis au même prix que la Switch 2 (400–499 €), voire moins... ils pourraient attaquer le steak du marché grand public, tout en posant une alternative crédible à la Steam Deck.
Imagine : tu peux jouer aux derniers FIFA, Call of Duty ou GTA 6 en natif, en cloud ou en remote play, pour le prix d’une tablette Nintendo, mais avec une vraie interface PlayStation, des trophées, ton compte PSN, tes sauvegardes entre consoles.
En 2027, avec les cartes Nvidia série 60xx à 900–1500 €, cette promesse aura du poids.
Une PS6 pour quoi faire alors ?
La PS6 “classique” (Orion) ne disparaît pas pour autant. Elle deviendra :
La console de puissance brute, pour ceux qui veulent les graphismes en ray tracing, 4K natif, VRR, SSD 2 To et un framerate qui frôle (enfin) le 120fps en 4k
Vendue autour de 500–600 €, elle sera le pendant direct de la future Xbox Series S+.
Une version premium avec lecteur et plus de stockage, vendue 699–749 €, visera les puristes et les Series X+.
Et Canis, dans tout ça ? Ce sera la passerelle, le cheval de Troie, la deuxième console, ou la première pour ceux qui n’ont plus de place sous la télé. La PS6 n’aura jamais été aussi... modulaire pour plaire?.
Microsoft et la Xbox Ally ?
En parallèle, Microsoft pourrait pousser sa Xbox Series X+, laisser la Series S+ occuper le terrain du “pas cher”, et miser sur l’Asus ROG Ally Xbox Edition pour le jeu portable. Mais Asus reste plus cher, plus “techie”, et moins grand public que Sony, Nintendo ou Valve. Mais Xbox Ally est la seule à proposer autant de librairies (Steam, Game Pass, GOG, EPIC, M$ Store... mdr).
Conclusion : Sony veut toutes les cases
Avec Canis, Sony ne vise pas seulement à suivre l’évolution. Il cherche à reconfigurer le marché autour de lui. Une portable plus puissante qu’une Switch 2. Une console avec IA, FSR4 et moins d'€ qu'un PC up to date. Une offre segmentée, lisible, intégrée.
Et si tout ça reste à confirmer, une chose est sûre : 2027–2028 pourrait être le moment le plus excitant depuis qu'OF est disponible... Mouhahaha!! Qu'on casse internet un fois pour toute!
Comment vous voyez la choses? Possible de sortir une portable et une PS6 en même temps? Ou la même année? ça pourrait vous intéresser? Qu'elles seraient les spécs et les possibilités pour passer à la caisse!
Curieux de vous rendre curieux!
Car bon les jeux grznd public sont pas fou chez sony. Tout se ressemble et ils ne font plus que de l'open world.
Et on a vu la grande quantité de jeux sortis sur la puissante ps vita...
Non vraiment, avant de battre nintendo, pour le moment ca sent surtout la mauvaise idee.
Deja car le public sony n'est pas le public nintendo. Ils vont vouloir du 120 fps blablabla et ca va pas couter que 800 euros
Dans quel univers une console plus puissante que la switch 2 pourrait couter moins de 500 euros ?
L'auteur de l'article pensait aussi qu'on nous injectait des puces 5g via les vaccins ? Qu'il y a des reptiliens ?
Bordel mais reflechissez deux minutes c'est flippant.
Vous etes de province ?
C'est intéressant ta remarque de ce point de vue là. Aussi, je pense que tu l'as remarqué mais on est de plus en plus sur des marchés d'éditeurs tiers que de d'étiteurs first. Regarde ce Microsoft propose sur Playstation voir Switch 2. Donc le marché s'ouvre ce qui au contraire de Nintendo qui vent ses jeux en premiers, offre pas mal de bénéfices à chaque transactions sur leurs plateformes. Donc Sony ne cherche pas a battre Nintendo mais à reprendre des parts de marchés.
Mais vu la manière de comment tu vois le reste du monde en dehors de ta propre petite personne (des villes?) Vous etes de province ?
Franchement ton avis, sans propos intéressants ou construis sur des éléments autres que ton propre jugement... Me dit que je ne lirais plas les post avec une ptit tête de Monchichi!
Maintenant je pense pas que ce serait pour viser Nintendo, ils sont intouchables avec leurs first parties, plutôt les steam deck, et windows handheld qui pullulent un peu partout
Dans le reste du monde, ils vendent au prix "normal". Et je rappelle que c'est pas avec les consoles que Nintendo gagne de l'argent, et ce depuis toujours. C'est avec les jeux et les accessoires
3h ... juste, rappelle moi l'autonomie de la Vita ? Donc sois sérieux 2 secondes, si elle tient 1h30/2h ce sera déjà un exploit.
C'est juste que cette console elle va sortir en 2027/2028, si Nintendo avait sorti sa Switch 2 à ce moment là, elle ferait elle aussi de la PS5+.
D'ailleurs, je te donne un scoop : la Switch normale faisait de la PS3 Pro si je puis dire, la Switch 2 fait de la PS4 Pro, et la Switch 3 fera de la PS5 Pro
Ah bon ? ça vient d'où ?
Là encore désolé mais c'est bien une console de son temps puisque c'est la + avancée technologiquement du marché portable à moins de 600 balles
M'enfin, 900€ la ps6, 650€ la portable
Hâte de voir qui osera tous acheter....prévoyez un plumeau pour la poussière......
La steam deck je la met un peu a part vu que cest son concept qui veux ça. Mais bon cest pas la folie non plus.
Le T239 est une évolution du T234 (Orin), un SoC destiné à l’origine aux systèmes embarqués et à l’automobile.
Le T234 a été dévoilé en 2021, basé sur l’architecture Ampere de NVIDIA.
Le T239 est une version personnalisée et allégée du T234, adaptée aux besoins d’une console portable comme la Switch 22.
????️ Différences clés
Le T239 conserve l’architecture Ampere, mais avec un GPU plus compact (1 536 cœurs CUDA).
Il utilise une gravure en 8 nm Samsung, une technologie qui date aussi de 2017–2021.
Donc, même si le T239 est officiellement utilisé dans une console sortie en 2025, ses fondations technologiques remontent bien à 2021, voire avant. Nintendo a misé sur une puce mature et optimisée, plutôt que sur les toutes dernières générations, pour des raisons de coût, de fiabilité et d’efficacité énergétique.
J'ai pas de réponse, mais peut-être qu'ils peuvent aussi s'inspirer des GKC pour proposer quelques choses de plus pratique pour les gamers. Comme Nintendo laisse prêter ses jeux pendant deux semaines par exemple.
Si pour toi c'est une console de son temps... c'est cool! Perso je l'ai et j'ai pris quelques jeux dessus, mais je sais que des jeux comme Resident Evil 9 ou GTA 6 seront une catastrophe sur cette console de son temps qui est sortie en 2025. Rien que de voir Elden Ring dessus alors que From Software a sorti des versions Xbox One et Ps4 à 30fps...
Puis cette histoire de kit de développement peu distribuer aux éditeurs tiers... ça donne pas le sourir sur l'avenir de la console malheureusement
Si encore pour l'achat du jeu PS6, tu avais la cartouche offerte pour y jouer sur la PSPortable. Et si tu achete la version Portable, tu as un code pour y jouer en démat sur PS6 via la tele
Concrètement, la NS2 est vendu 470€ en étant une console portable de la puissance des consoles de salon de 2013, voir un peu plus en mode portable et bien plus en mode salon.
Soit donc approximativement 12 ans plus tard.
Arriver à faire en 2027-2028 une console portable a encombrement réduit d'une console de salon de 2020, soit 7-8 ans plus tard, va obligatoirement coûter plus chère ou nécessiter un encombrement plus important. Mais on sait via des leaks que Sony et AMD travaillent sur un soc en 4mm et on sait que c'est très chère.
De plus, une PS5 actuellement, c'est encore 500-550€.
Donc bon, cela me parait difficile de faire une console portable à moins de 500€ grand minimum, voir 600€ en 2027-2028.
De toute façon, on voit les prix actuellement des consoles Asus ce qui donne une idée du prix que l'on pourrait attendre de cette PS5 Portable.
Concernant la PS6, elle sera au moins à 600€, et encore, on rappellera que la PS5 Pro est sortie à 800€.
C'est par ailleurs pour cela que Sony travaillerait sur une console d'entrée de gamme, parce que la PS6 va clairement douiller en terme de prix, et c'est normal, c'est la même chose pour les GPU des PC, tout à augmenté de prix.
Donc augmente des prix de 200€ et au mieux tu auras une bonne surprise (100€ de moins) et au pire ben ce sera le bon prix.
Donc à voir ce que va proposer Sony, comme solution physique ou non. Voir ton idée d'achat couplé, pourquoi pas? Mais je ne pense pas que le support physique soit d'office l'argument de réussite d'une console portable en 2027. Mais un argument en corrélation avec d'autres aspects de la console.
nyseko Tu as raison sur certains points, notamment sur la réduction des marges et la vente à perte de la Switch 2 au Japon, mais pas des accessoires et jeux. La grande question du coût en 2027–2028 est réelle, notamment avec la gravure 3 nm et les puces avancées de Sony/AMD. Il est clair qu’une console portable puissante, avec des performances proches de la PS5, risque de se rapprocher des 500-600€, surtout en raison de la hausse des coûts des composants.
Cela dit, Sony a toujours su optimiser ses coûts de production grâce à son contrôle sur la chaîne et ses commandes à AMD + TSMC, ce qui pourrait lui permettre de rester compétitif, même avec une console plus puissante que la Switch 2. À titre de comparaison, la PS5 et ses marges serrées d'aujourd'hui montrent qu’une console portable Sony bien positionnée peut défier Valve et Nintendo sans pour autant exploser le prix mais visant une place proche de la Switch 2 et en-dessous des modèles les plus chers de la Steam Deck 2.
Tu as aussi raison de mentionner que la PS6 sera probablement vendue à un prix premium, mais Sony pourrait se tourner vers une version d’entrée de gamme pour compléter ses positions face aux concurrents et capter plus de parts de marché. Ce qu'elle n'a pas réussi à faire avec sa PS5 et les possesseurs de PS4 qui ne sont pas passés à la next-gen encore aujourd'hui.
En gros une portable qui a la puissance de la PS5 + FSR4/PSSR 2 pour ceux qui veulent pas se tuer les économies pour passer à la next-gen. Une PS6 qui aura une position concurrentielle pour attaquer une vraie Next-Gen et une version premium (puis pro) pour ceux qui aiment la crème de la crème sur console
La question du prix restera déterminante, mais la stratégie Triforce de Sony pourrait bien balancer tous coûts pour offrir une alternative compétitive à la Switch 2, sans trop sacrifier les performances face à sa PS6.
En tout cas merci pour ton commentaire, c'est intéressant les points que tu mets en avant