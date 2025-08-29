Yo mina,apparemment ça a leaké sur les prochaines consoles de Sony dernièrement. Oui plusieurs consoles car Sony repart dans un égo tripe sur le marché des portables qu'il a laissé amèrement avec la PSVita.Si l’on en croit certaines de ces fuites, toujours à prendre avec une pincée du bout du clique mais de plus en plus crédibles, Sony prépare non pas une, mais une Triforce de PlayStation 6. Une version portable (nom de code Canis), une PS6 standard (Orion), et une version premium avec lecteur disque. L’idée ? Couper l’herbe sous le pied à tout le monde : Nintendo, Valve, Microsoft, et même... la courbe d’évolution du PC. Cerny va nous faire une vidéo de 4h au moins pour expliquer tout ça, I can waitEt dans ce scénario, ce n’est pas Orion qui intrigue le plus. C’est Canis.Une portable dockable... façon SonyImagine une console portable dockable, à la Nintendo Switch... mais sous stéroïdes. C’est exactement ce que Canis semble vouloir incarner : une machine 100 % portable (peut-être dockable?), mais capable de rivaliser techniquement avec la PS5, au moins dans ses propres résolutions d'écrans.Certes, la PS5 dispose de 36 unités de calcul RDNA 2, alors que Canis tournerait avec 16 CU RDNA 5. Mais les gains d’efficacité entre RDNA 2 et 5 sont tels qu’on peut envisager des performances proches, voire supérieures, avec bien moins d’unités. Rajoute à ça la gravure 3 nm de TSMC, un NPU intégré pour les fonctions IA et du FSR 4.0 (ou PSSR 2 côté Sony), et tu obtiens un monstre de poches. OLED? ça serait le rêve car du coup la batterie pourrait offrir au moins 3h de jeux voir plus selon sa taille.Le piège de Microsoft, évité ?Là où Sony serait malin, c’est qu’il ne reproduirait pas l’erreur stratégique de Microsoft avec la Series S. Pas de contrainte absolue pour les éditeurs : tous les jeux PS6 n’auraient pas à sortir obligatoirement sur Canis.Comment ? Grâce à un système hybride. Un jeu trop lourd pour la portable ? Il pourrait être streamé depuis le cloud, ou depuis sa propre PS6 à la maison. Une version existerait pour ces jeux optimisés Canis, les autres seraient accessibles via le PS+ Premium. Le meilleur des deux mondes, sans bloquer les studios, ni les joueurs.La vraie cible : Nintendo et ValveAvec Canis, Sony ne veut pas seulement gratter des ventes à ses anciens clients PS4, qui sont encore très actifs en voyant les nouvelles sur cette consoles dernièrements. Il vise frontalement Nintendo, et de plus en plus clairement Valve.La Steam Deck 2 arrive. La Switch 2 est déjà installée. Et Sony ? Sony pourrait très bien sortir une console plus puissante que la Switch 2, plus abordable que la ROG Ally, et plus grand publique que la Steam Deck.Plus puissante ? Oui, grâce à la gravure 3 nm et au RDNA 5.Moins chère ? Probablement. Car pendant que Nintendo reste bloqué en 8 nm avec Nvidia, TSMC propose un rendement énorme en 3 nm,ce qui avec plus de puces pour la même plaque, donc coût unitaire plus bas.Plus performante en IA ? FSR 4.0 et PSSR 2 surpassent DLSS 2 dans les benchmarks de reconstruction, surtout en 1080p → 4K.Et surtout : accès à toute la librairie PS5 dématérialisée. Pas besoin de repartir de zéro. Patch à 10€ pour profiter de la Canis?? ça serait pas les premiersEt le prix dans tout ça ?C’est là que le coup de maître pourrait avoir lieu. Si Sony arrive à vendre Canis au même prix que la Switch 2 (400–499 €), voire moins... ils pourraient attaquer le steak du marché grand public, tout en posant une alternative crédible à la Steam Deck.Imagine : tu peux jouer aux derniers FIFA, Call of Duty ou GTA 6 en natif, en cloud ou en remote play, pour le prix d’une tablette Nintendo, mais avec une vraie interface PlayStation, des trophées, ton compte PSN, tes sauvegardes entre consoles.En 2027, avec les cartes Nvidia série 60xx à 900–1500 €, cette promesse aura du poids.Une PS6 pour quoi faire alors ?La PS6 “classique” (Orion) ne disparaît pas pour autant. Elle deviendra :La console de puissance brute, pour ceux qui veulent les graphismes en ray tracing, 4K natif, VRR, SSD 2 To et un framerate qui frôle (enfin) le 120fps en 4kVendue autour de 500–600 €, elle sera le pendant direct de la future Xbox Series S+.Une version premium avec lecteur et plus de stockage, vendue 699–749 €, visera les puristes et les Series X+.Et Canis, dans tout ça ? Ce sera la passerelle, le cheval de Troie, la deuxième console, ou la première pour ceux qui n’ont plus de place sous la télé. La PS6 n’aura jamais été aussi... modulaire pour plaire?.Microsoft et la Xbox Ally ?En parallèle, Microsoft pourrait pousser sa Xbox Series X+, laisser la Series S+ occuper le terrain du “pas cher”, et miser sur l’Asus ROG Ally Xbox Edition pour le jeu portable. Mais Asus reste plus cher, plus “techie”, et moins grand public que Sony, Nintendo ou Valve. Mais Xbox Ally est la seule à proposer autant de librairies (Steam, Game Pass, GOG, EPIC, M$ Store... mdr).Conclusion : Sony veut toutes les casesAvec Canis, Sony ne vise pas seulement à suivre l’évolution. Il cherche à reconfigurer le marché autour de lui. Une portable plus puissante qu’une Switch 2. Une console avec IA, FSR4 et moins d'€ qu'un PC up to date. Une offre segmentée, lisible, intégrée.Et si tout ça reste à confirmer, une chose est sûre : 2027–2028 pourrait être le moment le plus excitant depuis qu'OF est disponible... Mouhahaha!! Qu'on casse internet un fois pour toute!Comment vous voyez la choses? Possible de sortir une portable et une PS6 en même temps? Ou la même année? ça pourrait vous intéresser? Qu'elles seraient les spécs et les possibilités pour passer à la caisse!Curieux de vous rendre curieux!