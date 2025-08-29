accueil
« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
escobar
nicolasgourry
[PC/PS5/PS4/Switch] Fear Effect / Disponible !
Steam
https://www.youtube.com/watch?v=9rnHe0UASfc
posted the 08/29/2025 at 04:00 PM by
nicolasgourry
comments (
8
)
sussudio
posted
the 08/29/2025 at 04:22 PM
C'était quand même une claque technique à l'époque ce jeu, surtout pour de la PS1. L'époque où les innovations techniques étaient légions.
adamjensen
posted
the 08/29/2025 at 04:46 PM
Dommage qu'ils n'ont pas mis la VF, elle était génial.
En plus, c'est un portage fainéant.
En tout cas, c'est un de mes jeux préféré.
bigsnake
posted
the 08/29/2025 at 07:43 PM
adamjensen
Pas de vf , pas de vostfr en 2025. Foutage de gueule.
adamjensen
posted
the 08/29/2025 at 08:03 PM
Pour ceux qui veulent voir ce que donne la VF, et en version émulateur pour comparer :
https://youtu.be/b7-YZytmFss
adamjensen
posted
the 08/29/2025 at 08:04 PM
bigsnake
C'est clair, les mecs ils essayent même pas, ils font juste un portage de merde.
Perso, je reste sur ma version émulateur.
bigsnake
posted
the 08/30/2025 at 12:47 AM
adamjensen
Le remake est mort j'ai l'impression.
adamjensen
posted
the 08/30/2025 at 01:10 AM
bigsnake
Oui, le studio de développement ont confirmé il y a plusieurs années qu'il était annulé.
Il était même développer à 80 %.
Mais perso, ca ne ma pas déranger, au contraire, car comme Fear Effect Sedna, le jeu n'avait rien à voir avec les deux opus PS1 en terme de Gameplay.
bigsnake
posted
the 08/30/2025 at 09:58 AM
adamjensen
Ok merci de l'info , dommage de ce que j'ai vu c'était pas mauvais le Remake.
