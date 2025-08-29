Avez-vous lancé le test reseau Sonic Racing Cross Worlds ?
Commençons par le point négatif. C'est vraiment laid sur Switch. Je pense qu'il n'y a pas encore de patch Switch 2, mais entre l'alliasing, les lags... Ce n'est pas fameux.
Sur console/PC c'est beaucoup mieux. Étant passé d'une version Switch dégueulasse, à la version PS5, c'est plus agréable.
On a bien une sensation de vitesse plus intéressante que sur Mario Kart par exemple, mais contrairement à se dernier, les objets mettent plus de temps à être choisie en course. En début de course on à un choix non obligatoire de bonus (Chargement de la jauge de dérapage plus rapide, où plus de place objet...). Ce qui peut s'avérer bien utile.
Assez bizzarement les effets rendent le jeu moins visible en course. Et comme on doit se concentrer sur le fait de faire des figures, attendre et comprendre l'utilité d'un objet, savoir quand drifter... C'est pas de tout repos.
Je pensais que le cross Worlds serait aussi impressionnant que dans le dernier Ratchet et Clank rift apart mais là non pas vraiment.
Je trouve que le jeu est un Mario kart like qui se joue avec un véhicule ayant le comportement d'un véhicule issu de RIDGE RACER.
C'est vraiment bizzare. Presque une impression d'un jeu PS3 lissé. La réalisation n'est franchement pas digne d'un jeu d'aujourd'hui avec une si grosse licence SEGA.
Vous en avez pensé quoi de cette démo ?
Je suis assez dubitatif
posted the 08/29/2025 at 12:10 PM by liberty
Je vais le retester sur Switch et Series X, et ai prevu de prendre la version boite Switch 1 en attendant la maj Switch 2, en esperant qu'on ait la date rapidement, sinon je ferai comme la plupart des Sonic : prendre 2 versions
Liberty tu peux me dire si le jeu tourne mieux sur Switch 2 que sur la 1 (genre le framerate est locke a 30 ou pas ?)
pimoody tu nous diras ce que tu en penses
Bordel mais faites que les jeux vidéos disparaissent totalement, vous pourrez pleurer et vous rendre compte de votre niveau
Pas aimé du tout, c'est pas ça les jeux de courses en ce moment. On est loin de la grande époque.
L'ia m'a bourré par contre, la difficulté m'a déjà rebuté sur le précédent, à voir. J'ai pas encore été voir si c'est dans le jeu, mais un glossaire des armes serait bienvenu pour ceux non habitués de la license. En tout cas je passe d'un osef total à un achat. Sera-t-il day one, à voir, je verrais après avoir passé l'après midi dessus
kingkeezy Surement le fait de choisir un monde vu que dans Rift Apart ça avait été mis en avant pour se caresser sur la "puissance" du ssd magique de la ps5 par les marketeux
kingkeezy tu as compris que Cross Worlds c'est des bouts de courses qui change ? C'est comme le dernier Mario Kart dans lesquels on change de biome en Survie. Sauf que la, c'est une petite partie de tant en tant et retour à la course original.. sur Switch dis toi que le passage vers un autre monde en course ça lag et c'est pas beau, mais même sur PS5 c'est pas aussi sympa que Rift Appart si tu te rappel bien.
fritesmayo76 J'aime bien le concept de CrossWorlds, je te rejoint sur la difficulté du jeu mais c'est pour moi lié à la vitesse donc c'est cool. fiveagainstone les sensations de vitesse ça va, mais tu trouves pas qu'on croirait jouer à Ridge racer avec les véhicules ?
fritesmayo76 et oui comprendre les armes ça serait cool, et faudrait corriger le temps d'apparition contrairement a Mario kart je trouve ça un peu plus long.
ippoyabukiki et pour revenir à toi, vas et test le jeu sur Switch et passe sur PC où PS5/Séries et viens nous expliquer en quoi ça serait pareil. J'ai l'impression de jouer sur console portable ou Smartphone en sous version sur la Switch
liberty tu avais essayé Transformers ? En comparaison ?
Et personnellement je n'ai pas eu de sensation de vitesse. Les phases Route sont correctes alors que celles aériennes et marines sont sans saveur.
Après je salue leur initiative de test gratuit cependant ça risque de nuire à leur vente.
badeuh blackninja ravyxxs pimoody fritesmayo76 kingkeezy dites vous qu'en ligne certaines courses malgré le fait de n'être que 12 c'est aussi bordélique que les débuts d'une survie sur Mario Kart. C'est le bordel, ça ce pousse et se ''souleve ''' et l'écart se fait sur les tours suivants après des chutes où la malchance des armes que le joueurs se prends où lance... Essayez et vous nous direz votre ressentis
Ce ne sont que des reprise 90 % pourri
Allez Next je test même pas
J'ai mal à mon Sonic
Pourtant SonicTeam Racing déglinguait tout...