Sonic Racing : CrossWorlds
name : Sonic Racing : CrossWorlds
platform : PC
editor : Sega
developer : Sega
genre : course
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
Sonic Rassing CrossWorlds
Avez-vous lancé le test reseau Sonic Racing Cross Worlds ?

Commençons par le point négatif. C'est vraiment laid sur Switch. Je pense qu'il n'y a pas encore de patch Switch 2, mais entre l'alliasing, les lags... Ce n'est pas fameux.

Sur console/PC c'est beaucoup mieux. Étant passé d'une version Switch dégueulasse, à la version PS5, c'est plus agréable.

On a bien une sensation de vitesse plus intéressante que sur Mario Kart par exemple, mais contrairement à se dernier, les objets mettent plus de temps à être choisie en course. En début de course on à un choix non obligatoire de bonus (Chargement de la jauge de dérapage plus rapide, où plus de place objet...). Ce qui peut s'avérer bien utile.

Assez bizzarement les effets rendent le jeu moins visible en course. Et comme on doit se concentrer sur le fait de faire des figures, attendre et comprendre l'utilité d'un objet, savoir quand drifter... C'est pas de tout repos.

Je pensais que le cross Worlds serait aussi impressionnant que dans le dernier Ratchet et Clank rift apart mais là non pas vraiment.

Je trouve que le jeu est un Mario kart like qui se joue avec un véhicule ayant le comportement d'un véhicule issu de RIDGE RACER.
C'est vraiment bizzare. Presque une impression d'un jeu PS3 lissé. La réalisation n'est franchement pas digne d'un jeu d'aujourd'hui avec une si grosse licence SEGA.

Vous en avez pensé quoi de cette démo ?

Je suis assez dubitatif
    posted the 08/29/2025 at 12:10 PM by liberty
    comments (19)
    rogeraf posted the 08/29/2025 at 12:14 PM
    Je testerai pas suivant ton avis, et parceque je suis sur le très bon Mario Kart world (pour un bon moment) ...
    pimoody posted the 08/29/2025 at 12:45 PM
    Je vais le lancer bientôt pour voir. Mais je suis pas certains d’être emballé comparé au nouveau Kirby.
    suikoden posted the 08/29/2025 at 12:51 PM
    Perso j'avais beaucoup aime la precedente session sur PS5. J'avais trouvé le jeu nerveux et fun comme le Transformed et le fait qu'il y ait des guest me laisse esperer qu'on ait un retour de certains de ses perso (notamment Vyse, Nights, je verrai bien une saison "Sega All Stars"

    Je vais le retester sur Switch et Series X, et ai prevu de prendre la version boite Switch 1 en attendant la maj Switch 2, en esperant qu'on ait la date rapidement, sinon je ferai comme la plupart des Sonic : prendre 2 versions

    Liberty tu peux me dire si le jeu tourne mieux sur Switch 2 que sur la 1 (genre le framerate est locke a 30 ou pas ?)
    liberty posted the 08/29/2025 at 12:57 PM
    suikoden j'ai essayé la démo switch 1 sur Switch 2 est non pour le moment c'est pas fameux. Je ne sais pas pour le framerate. Je te conseil plutôt de tester sur Séries X pour avoir un meilleur avis que sur Switch.
    pimoody tu nous diras ce que tu en penses
    ippoyabukiki posted the 08/29/2025 at 01:01 PM
    aujourd'hui lorsque des mecs testent un jeu : est ce fun ? Ca c'est pas important ! L'important ? "Il y a de l'alisasing rolala ça gache touuuutttt !!".

    Bordel mais faites que les jeux vidéos disparaissent totalement, vous pourrez pleurer et vous rendre compte de votre niveau
    fiveagainstone posted the 08/29/2025 at 01:03 PM
    Je préfère les anciens Sonic ( All stars ). Je trouve qu'il est vraiment médiocre à tous les niveaux: gameplay sans sensations, design des circuits ultra classique, manque d'idée, musiques horribles, le crosswolrd ne sert à rien.

    Pas aimé du tout, c'est pas ça les jeux de courses en ce moment. On est loin de la grande époque.
    kingkeezy posted the 08/29/2025 at 01:24 PM
    Liberty moi se qui me détruit dans ton test c'est la comparaison que je n'arrive pas a comprendre avec ratchet rift apart?
    fritesmayo76 posted the 08/29/2025 at 01:26 PM
    J'ai fait trois courses sur ps5 pro en vitesse sonic, les sensations sont bonnes et j'ai adoré la collecte d'anneaux rouge sur les courses ça m'a rappelé Diddy Kong Racing.
    L'ia m'a bourré par contre, la difficulté m'a déjà rebuté sur le précédent, à voir. J'ai pas encore été voir si c'est dans le jeu, mais un glossaire des armes serait bienvenu pour ceux non habitués de la license. En tout cas je passe d'un osef total à un achat. Sera-t-il day one, à voir, je verrais après avoir passé l'après midi dessus

    kingkeezy Surement le fait de choisir un monde vu que dans Rift Apart ça avait été mis en avant pour se caresser sur la "puissance" du ssd magique de la ps5 par les marketeux
    liberty posted the 08/29/2025 at 03:57 PM
    ippoyabukiki bha écoutes si le jeu est dégueulasse sur Switch et rend le tout pas très visible... C'est comme ça. Qu'importe si c'est Sega qui merde au niveau de l'optimisation où la puissance de la Switch 1, le non patch Switch 2, bha ça n'aide pas. C'est bien pour ça que je suis aller le tester sur PS5 et mis de côté la version Switch.
    kingkeezy tu as compris que Cross Worlds c'est des bouts de courses qui change ? C'est comme le dernier Mario Kart dans lesquels on change de biome en Survie. Sauf que la, c'est une petite partie de tant en tant et retour à la course original.. sur Switch dis toi que le passage vers un autre monde en course ça lag et c'est pas beau, mais même sur PS5 c'est pas aussi sympa que Rift Appart si tu te rappel bien.
    fritesmayo76 J'aime bien le concept de CrossWorlds, je te rejoint sur la difficulté du jeu mais c'est pour moi lié à la vitesse donc c'est cool. fiveagainstone les sensations de vitesse ça va, mais tu trouves pas qu'on croirait jouer à Ridge racer avec les véhicules ?

    fritesmayo76 et oui comprendre les armes ça serait cool, et faudrait corriger le temps d'apparition contrairement a Mario kart je trouve ça un peu plus long.
    ippoyabukiki et pour revenir à toi, vas et test le jeu sur Switch et passe sur PC où PS5/Séries et viens nous expliquer en quoi ça serait pareil. J'ai l'impression de jouer sur console portable ou Smartphone en sous version sur la Switch
    blackninja posted the 08/29/2025 at 04:19 PM
    Testé sur Switch 2 … donc hormis l’aspect graphique complètement claqué, c’est la maniabilité et le manque global de fun qui me déçoit… C’est si dur de faire un jeu de kart comme DKR ?? Vraiment ?? Je ne demande pas la lune mais bordel ça devient lourd.
    ravyxxs posted the 08/29/2025 at 04:29 PM
    blackninja
    pimoody posted the 08/29/2025 at 04:44 PM
    blackninja surtout que Transformers était vraiment sympa. Donc bon…

    liberty tu avais essayé Transformers ? En comparaison ?
    badeuh posted the 08/29/2025 at 06:56 PM
    J'y ai joué une heure, et le résultat n'est pas fameux. Clairement depuis Transformer, la qualité n'est plus là.

    Et personnellement je n'ai pas eu de sensation de vitesse. Les phases Route sont correctes alors que celles aériennes et marines sont sans saveur.

    Après je salue leur initiative de test gratuit cependant ça risque de nuire à leur vente.
    liberty posted the 08/29/2025 at 07:22 PM
    pimoody il y a trop longtemps pour me souvenir, et c'était sur VITA en plus si j'ai bonne mémoire.
    badeuh blackninja ravyxxs pimoody fritesmayo76 kingkeezy dites vous qu'en ligne certaines courses malgré le fait de n'être que 12 c'est aussi bordélique que les débuts d'une survie sur Mario Kart. C'est le bordel, ça ce pousse et se ''souleve ''' et l'écart se fait sur les tours suivants après des chutes où la malchance des armes que le joueurs se prends où lance... Essayez et vous nous direz votre ressentis
    kikoo31 posted the 08/30/2025 at 06:16 AM
    liberty pas tester mais les musiques sont désastreuse
    Ce ne sont que des reprise 90 % pourri
    Allez Next je test même pas
    kikoo31 posted the 08/30/2025 at 06:18 AM
    Ça peut sembler puérile de ma part mais un jeu excellent avec une musique de merde je le finis pas
    liberty posted the 08/30/2025 at 10:42 AM
    kikoo31 les musiques sont franchement dégueulasse. Ça n'aide pas. J'espère que le jeu s'améliorera avec le temps, les patchs... On croirait des musiques dégueulasse issu des synthétiseurs utilisé sur console 128 bits et mal optimisées. C'est ultra stridant
    kikoo31 posted the 08/30/2025 at 10:47 AM
    liberty
    J'ai mal à mon Sonic

    Pourtant SonicTeam Racing déglinguait tout...
    pimoody posted the 08/30/2025 at 11:12 AM
    liberty yep.
