Avez-vous lancé le test reseau Sonic Racing Cross Worlds ?



Commençons par le point négatif. C'est vraiment laid sur Switch. Je pense qu'il n'y a pas encore de patch Switch 2, mais entre l'alliasing, les lags... Ce n'est pas fameux.



Sur console/PC c'est beaucoup mieux. Étant passé d'une version Switch dégueulasse, à la version PS5, c'est plus agréable.



On a bien une sensation de vitesse plus intéressante que sur Mario Kart par exemple, mais contrairement à se dernier, les objets mettent plus de temps à être choisie en course. En début de course on à un choix non obligatoire de bonus (Chargement de la jauge de dérapage plus rapide, où plus de place objet...). Ce qui peut s'avérer bien utile.



Assez bizzarement les effets rendent le jeu moins visible en course. Et comme on doit se concentrer sur le fait de faire des figures, attendre et comprendre l'utilité d'un objet, savoir quand drifter... C'est pas de tout repos.



Je pensais que le cross Worlds serait aussi impressionnant que dans le dernier Ratchet et Clank rift apart mais là non pas vraiment.



Je trouve que le jeu est un Mario kart like qui se joue avec un véhicule ayant le comportement d'un véhicule issu de RIDGE RACER.

C'est vraiment bizzare. Presque une impression d'un jeu PS3 lissé. La réalisation n'est franchement pas digne d'un jeu d'aujourd'hui avec une si grosse licence SEGA.



Vous en avez pensé quoi de cette démo ?



Je suis assez dubitatif