Un certain Mr.Zoldyck
a récemment publié, sans prévenir, de nouveaux leaks concernant Resident Evil: Requiem
sur son compte Meta
.
Habituellement spécialisé dans les fuites liées aux films de super-héros, le bonhomme surprend cette fois en s’attaquant au très attendu Resident Evil 9
. On ignore comment il a mis la main sur ces informations, mais ses publications rencontrent un certain succès avec de nombreux likes et partages sur les forums américains. Des rumeurs à prendre évidemment avec de grosses pincettes, mais qui méritent tout de même l’attention.
-Claire Redfield ferait son grand retour à Raccoon City, avec un tout nouveau look.
Lien direct de la vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=1cvzY9-FYwo
-Elle serait même jouable, mais seulement le temps d’une courte séquence, à l’image de Chris Redfield dans Resident Evil Village.
-D’autres figures emblématiques de la saga seraient également de la partie. Aucune précision sur les noms mais difficile de ne pas penser à Jill ou Leon...
-Un boss disposerait de pouvoirs rappelant Wesker : esquives fulgurantes, vitesse surhumaine, mais sans être Wesker lui-même (pour rappel mort dans un volcan...).
-La durée de vie du titre avoisinerait les 20 heures, soit une expérience comparable à Resident Evil 4.
-Enfin, le jeu regorgerait de combats de boss.
C'est possible si c'est la fin d'un chapitre de la saga et repartir sur de nouvelle base.
Je vous notifie les autres car il y a eu une interview hier avec Caro et Mohammed de JV Mag auprès de Nakanishi, le directeur du jeu. Ce dernier a déclaré qu’il ne pouvait pas dévoiler de détails sur l’histoire ni parler de personnages pas encore annoncés, mais qu’ils peuvent promettre que ce que les fans attendent sera présent.
Ça chauffe pour Leon, mais le fait qu’il parle de personnages au pluriel laisse entrevoir d’autres perso. Ça coïncide avec ce leak, à voir.
Merci Par contre j’ai sauté les passages sur la créature de la démo, je veux pas trop me spoiler. Ils mettront cette démo sur le PSN à coup sûr (ou sur Steam).