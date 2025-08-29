-Claire Redfield ferait son grand retour à Raccoon City, avec un tout nouveau look.



-Elle serait même jouable, mais seulement le temps d’une courte séquence, à l’image de Chris Redfield dans Resident Evil Village.



-D’autres figures emblématiques de la saga seraient également de la partie. Aucune précision sur les noms mais difficile de ne pas penser à Jill ou Leon...



-Un boss disposerait de pouvoirs rappelant Wesker : esquives fulgurantes, vitesse surhumaine, mais sans être Wesker lui-même (pour rappel mort dans un volcan...).



-La durée de vie du titre avoisinerait les 20 heures, soit une expérience comparable à Resident Evil 4.



-Enfin, le jeu regorgerait de combats de boss.

Habituellement spécialisé dans les fuites liées aux films de super-héros, le bonhomme surprend cette fois en s'attaquant au très attendu. On ignore comment il a mis la main sur ces informations, mais ses publications rencontrent un certain succès avec de nombreux likes et partages sur les forums américains. Des rumeurs à prendre évidemment avec de grosses pincettes, mais qui méritent tout de même l'attention.