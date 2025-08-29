1996 – 2026 : Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants.
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
Resident Evil Requiem : Des rumeurs sur le retour de Claire Redfield


Un certain Mr.Zoldyck a récemment publié, sans prévenir, de nouveaux leaks concernant Resident Evil: Requiem sur son compte Meta.

Habituellement spécialisé dans les fuites liées aux films de super-héros, le bonhomme surprend cette fois en s’attaquant au très attendu Resident Evil 9. On ignore comment il a mis la main sur ces informations, mais ses publications rencontrent un certain succès avec de nombreux likes et partages sur les forums américains. Des rumeurs à prendre évidemment avec de grosses pincettes, mais qui méritent tout de même l’attention.

-Claire Redfield ferait son grand retour à Raccoon City, avec un tout nouveau look.

-Elle serait même jouable, mais seulement le temps d’une courte séquence, à l’image de Chris Redfield dans Resident Evil Village.

-D’autres figures emblématiques de la saga seraient également de la partie. Aucune précision sur les noms mais difficile de ne pas penser à Jill ou Leon...

-Un boss disposerait de pouvoirs rappelant Wesker : esquives fulgurantes, vitesse surhumaine, mais sans être Wesker lui-même (pour rappel mort dans un volcan...).

-La durée de vie du titre avoisinerait les 20 heures, soit une expérience comparable à Resident Evil 4.

-Enfin, le jeu regorgerait de combats de boss.


*Vous avez le format vidéo plus bas avec la source, des détails approfondis et les termes exacts du leak si vous voulez. Bon visionnage.*


Lien direct de la vidéo :


http://www.youtube.com/watch?v=1cvzY9-FYwo


https://www.youtube.com/watch?v=1cvzY9-FYwo
    posted the 08/29/2025 at 10:24 AM by marchand2sable
    comments (13)
    neetsen posted the 08/29/2025 at 10:35 AM
    Y a trop de rumeurs pour pouvoir y croire à toutes
    oniclem posted the 08/29/2025 at 11:43 AM
    Si c'est le dernier épisode de la saga "Raccoon City", il ne serait pas étonnant qu'on revoit quasiment tout le monde, le temps d'un dernier passage de relai, donc Claire, Leon, Jill, Chris et espérons Ada !
    midomashakil posted the 08/29/2025 at 11:56 AM
    peut être le retour des perso comme un flash back
    sdkios posted the 08/29/2025 at 12:07 PM
    oniclem Barry et Rebecca ce serait tellement qu'Ada et Leon qu'on a deja trop vu.
    sonilka posted the 08/29/2025 at 12:21 PM
    Après Léon voila Claire. D'ici quelques semaines les mecs nous auront citer tout le casting de la saga. Ils seront surs de tomber juste
    altendorf posted the 08/29/2025 at 12:29 PM
    On attend d'abord Leon....
    bigsnake posted the 08/29/2025 at 12:31 PM
    sonilka
    C'est possible si c'est la fin d'un chapitre de la saga et repartir sur de nouvelle base.
    jenicris posted the 08/29/2025 at 12:47 PM
    Marchand2sable t'as lu l'interview de IGN a ce sujet ?
    marchand2sable posted the 08/29/2025 at 12:58 PM
    jenicris Ah non, il y a eu une interview IGN ? Je n’étais pas du tout au courant.

    neetsen oniclem midomashakil sdkios sonilka altendorf bigsnake

    Je vous notifie les autres car il y a eu une interview hier avec Caro et Mohammed de JV Mag auprès de Nakanishi, le directeur du jeu. Ce dernier a déclaré qu’il ne pouvait pas dévoiler de détails sur l’histoire ni parler de personnages pas encore annoncés, mais qu’ils peuvent promettre que ce que les fans attendent sera présent.

    Ça chauffe pour Leon, mais le fait qu’il parle de personnages au pluriel laisse entrevoir d’autres perso. Ça coïncide avec ce leak, à voir.
    altendorf posted the 08/29/2025 at 01:00 PM
    marchand2sable Je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois
    jenicris posted the 08/29/2025 at 01:03 PM
    marchand2sable https://www.ign.com/articles/the-big-resident-evil-requiem-interview-why-the-games-monster-got-supersized-why-its-probably-not-lisa-trevor-and-a-tease-for-areas-beyond-raccoon-city-just-dont-talk-about-leon
    marchand2sable posted the 08/29/2025 at 01:24 PM
    jenicris

    Merci Par contre j’ai sauté les passages sur la créature de la démo, je veux pas trop me spoiler. Ils mettront cette démo sur le PSN à coup sûr (ou sur Steam).
    sdkios posted the 08/29/2025 at 07:11 PM
    marchand2sable ah merci pour l'info! Esperons qu'ils fassent ca bien si ils comptent vraiment cloturer la saga raccoon avec cet opus!
