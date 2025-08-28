profile
Ghost of Yotei
name : Ghost of Yotei
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Sucker Punch
genre : action-aventure
yanssou
yanssou
yanssou > blog
Ghost of Yōtei est Gold + nouveau trailer de gameplay


Ghost of Yōtei est Gold signifiant la fin de son développement, il arrivera bien le 2 octobre sur Ps5.

Au même moment , un nouveau trailer de gameplay a été dévoilé, et présente de plus près l'utilisation des armes a feu de l’époque.


https://www.youtube.com/watch?v=6ux9r1cp7bw&ab_channel=PlayStation
    posted the 08/28/2025 at 05:46 PM by yanssou
    comments (20)
    malroth posted the 08/28/2025 at 05:53 PM
    tellement Osef / 20

    alors que j'ai adoré le premier que j'avais platiné.
    rider288 posted the 08/28/2025 at 06:06 PM
    Pas de Jet Pack, de Ak47. On peut pas lancer des bananes pour faire tomber les ennemies. Boycott ca n'innove pas.
    naru posted the 08/28/2025 at 06:27 PM
    malroth
    Je n'ai pas regardé le trailer car je sais ce qui m'attend, mais c'est le genre de jeu que je prendrais à bas prix. Comme toi, j'ai bien aimé le premier, platiné aussi, mais le souci, c'est qu'il y a tellement eu de jeux avec pour univers le Japon et les samouraïs que ça en est devenu une overdose qu'on a du mal à digérer malgré que le jeu sera certainement très bon.
    kurosu posted the 08/28/2025 at 06:29 PM
    On dirait un jeu PS4 remastered
    shambala93 posted the 08/28/2025 at 06:37 PM
    malroth
    D’accord avec toi, ça sera un super jeu, j’en suis convaincu, mais il ne me chauffe pas et pourtant j’ai adoré le premier. J’aime bien les one shot.

    Même combat pour Horizon et GoW ragnarok.
    ducknsexe posted the 08/28/2025 at 06:50 PM
    La suite de l un des meilleurs jeu ps4.
    yukilin posted the 08/28/2025 at 06:54 PM
    Cette suite ne m'attire pas non plus.
    kinectical posted the 08/28/2025 at 06:55 PM
    malroth plus j’en voit du jeu plus je voit un simple DLC honnêtement j’allais peut être acheter day one jusqu’à aujourd’hui mais la je voit ça et je me dit que non ce seras en solde ici au Canada le jeu vaut carrément 105$ avec taxes je ne vais pas payer ça bordel j’attend en fin d’année il sera a genre 70$ et la il vaudras la peine mais pas à ce prix là
    sickjackz posted the 08/28/2025 at 07:01 PM
    Meme chose pour mi. J'ai adore le 1er mais la, ca attendra une baisse prix. Ca sent trop le DLC.
    zampano posted the 08/28/2025 at 07:27 PM
    malroth La même
    djfab posted the 08/28/2025 at 07:28 PM
    kinectical sickjackz : vous savez ce que c'est un DLC !??
    wickette posted the 08/28/2025 at 07:32 PM
    Le trailer gameplay là me refroidit un peu, les combo flingues rechargé pendant que le mec te regarde au ralenti, le katana lancé qui revient automatiquement ...

    mais bon j'ai bien aimé Tsushima, je pense Yotei sera très bien aussi, day one pour moi
    osiris67 posted the 08/28/2025 at 07:41 PM
    Pire gen Sony, leurs suite 1.5, en plus d etre des repompes feignantes, se paie le luxe d etre inferieur aux 1er sorties sur ps4.

    Sans les tiers j aurai deja revendu cette console de merde. Et c est un "pro" Sony qui parle, mais la gene ps4 c etait le sommet de Playstation.
    maxx posted the 08/28/2025 at 08:12 PM
    J'aime pas du tout leur com. Mais sur les combats, je trouve quand même qu'il y a un tas de nouveauté pour parler d'un DLC... Entre toutes les nouvelles armes présentées, les armes a feu, peut être de nouvelles postures, le loup ? Puis le 1er a brillé part son ambiance, son environnement, son histoire, ses musiques. Toutes ces choses qu'on va redécouvrir a nouveau car le contexte et le lieu sont différents. Le state of play parlait aussi d'une exploration mieux foutue et plus organique que le premier. Bref, avec tout ça, j'ai vraiment du mal à penser a un DLC... Le DLC du 1 existe, était un très bon DLC mais voilà, y avait moins d'améliorations et nouveautés et c'était centré sur Jin Sakai. Ca c'est un DLC. Ici on a tout simplement une suite qui semble pas proposer moins que la plupart des suites qu'on a .
    yanssou posted the 08/28/2025 at 08:41 PM
    maxx tout les info ont été décortiquer par moi même. Reste le scénario qui peut surprendre , à la manière d'un Blue Eyes Samurai.

    Après , je comprend la méfiance d'un 1.5, chacun voit midi à sa porte , certains le feront day one , d'autres attendront les tests et d'autres feront l'impasse.

    Pour les nouvelles postures , il y en a pas , ce sont les 4 nouvelles armes qui les remplaces.
    abookhouseboy posted the 08/28/2025 at 08:57 PM
    Le 1er jeu avait une ambiance géniale et un respect de la culture nippone (malgré trop de répétitivité).

    Là, le fait d’incarner une guerrière (ce qui était déjà bien plus rare), de combattre à deux sabre (franchement rare), plus un loup qui nous aide dans les affrontements (!)... On dirait carrément un délire de weeboo.
    kratoszeus posted the 08/28/2025 at 10:49 PM
    osiris67 T attends quoi des suites ? MDr tu veux qu il y ai des voitures volantes ? Faut etre sacrement débiles pour avoir ce genre de raisonnement.
    soulfull posted the 08/28/2025 at 11:41 PM
    wickette le Katana ne revient pas , il s'agit du Katana d'un ennemi mort au combat.

    De toute façon à part Rockstar et Naughty Dog avant, beaucoup de suite sont essentiellement des 1.5

    Je suis en train de faire tsushima que j'adore mais pour l'instant je pense attendre une baisse avant de foncer dans Yotei.
    sickjackz posted the 08/29/2025 at 05:36 AM
    Djfab je grossis le trait. J’aurai du dire la suite fainéante si tu préfères.
    Et vraiment j’aime la licence. J’avais même pris Tsushima en version collector mais la. Je sais pas, y a un truc qui m’inquiète.
    osiris67 posted the 08/29/2025 at 05:40 AM
    kratoszeus faut vraiment etre debile pour jouer au meme jeu en moins bien.
