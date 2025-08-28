Ghost of Yōtei est Gold signifiant la fin de son développement, il arrivera bien le 2 octobre sur Ps5.
Au même moment , un nouveau trailer de gameplay a été dévoilé, et présente de plus près l'utilisation des armes a feu de l’époque.
alors que j'ai adoré le premier que j'avais platiné.
Je n'ai pas regardé le trailer car je sais ce qui m'attend, mais c'est le genre de jeu que je prendrais à bas prix. Comme toi, j'ai bien aimé le premier, platiné aussi, mais le souci, c'est qu'il y a tellement eu de jeux avec pour univers le Japon et les samouraïs que ça en est devenu une overdose qu'on a du mal à digérer malgré que le jeu sera certainement très bon.
D’accord avec toi, ça sera un super jeu, j’en suis convaincu, mais il ne me chauffe pas et pourtant j’ai adoré le premier. J’aime bien les one shot.
Même combat pour Horizon et GoW ragnarok.
mais bon j'ai bien aimé Tsushima, je pense Yotei sera très bien aussi, day one pour moi
Sans les tiers j aurai deja revendu cette console de merde. Et c est un "pro" Sony qui parle, mais la gene ps4 c etait le sommet de Playstation.
Après , je comprend la méfiance d'un 1.5, chacun voit midi à sa porte , certains le feront day one , d'autres attendront les tests et d'autres feront l'impasse.
Pour les nouvelles postures , il y en a pas , ce sont les 4 nouvelles armes qui les remplaces.
Là, le fait d’incarner une guerrière (ce qui était déjà bien plus rare), de combattre à deux sabre (franchement rare), plus un loup qui nous aide dans les affrontements (!)... On dirait carrément un délire de weeboo.
De toute façon à part Rockstar et Naughty Dog avant, beaucoup de suite sont essentiellement des 1.5
Je suis en train de faire tsushima que j'adore mais pour l'instant je pense attendre une baisse avant de foncer dans Yotei.
Et vraiment j’aime la licence. J’avais même pris Tsushima en version collector mais la. Je sais pas, y a un truc qui m’inquiète.