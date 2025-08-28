profile
z0dd
z0dd > blog
Le mensonge du libre arbitre vidéoludique
Palimpsestes vidéoludiques et dispositifs de capture


La pensée vidéoludique ne saurait être comprise sans convoquer des figures paradigmatiques
telles que Hideo Kojima, dont les œuvres (de Metal Gear Solid 2 à Death Stranding) constituent
moins des récits interactifs que des dispositifs méta-textuels où le joueur est constamment
confronté à la contingence de son propre statut d’agent. Kojima opère une véritable déconstruction
derridienne du médium : l’illusion du contrôle est sans cesse différée, révélant la béance entre
l’intention de jouer et l’exécution machinique du code.


À l’opposé, l’univers systémique de Miyamoto (Super Mario Bros., The Legend of Zelda) illustre
l’assemblage deleuzien par excellence : des flux de possibles inscrits dans une topologie de règles
claires, mais ouvrant vers une multiplicité de parcours émergents. Le joueur est alors pris dans une
mécanique d’agency distribuée, où son « libre arbitre » n’existe qu’à l’intérieur d’un canevas
algorithmique soigneusement modulé.


Quant à FromSoftware (avec Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring), leur production met en scène
une esthétique du négatif heideggérien : le silence, l’opacité et la difficulté fonctionnent comme
autant de stratégies d’alienation ludique, renvoyant le joueur à la conscience douloureuse de son
être-dans-le-jeu. Ici, mourir n’est pas échouer mais répéter, inscrire la trace d’un apprentissage
spectral où l’avatar se constitue comme simulacre de persévérance.


Du côté occidental, CD Projekt Red (The Witcher 3, Cyberpunk 2077) illustre la tension entre récit
calculé et contingence algorithmique. Le joueur croit choisir, mais ses décisions s’inscrivent dans
une arborescence pseudo-rhizomatique, toujours déjà capturée par le code narratif. Nous sommes
alors face à ce que l’on pourrait nommer une ludonarrativité prédictive, où la liberté subjective est
anticipée, intégrée et neutralisée dans le design systémique.

Enfin, des expériences indépendantes comme celles de Jonathan Blow (Braid, The Witness) ou de
Team ICO (Shadow of the Colossus) incarnent des tentatives d’ontologie minimaliste : dépouiller le
système de ses ornements pour laisser affleurer une nudité du geste ludique. Mais même là,
l’économie du code agit comme une écriture machinique invisible, orientant subtilement
l’être-joueur vers une expérience esthétique qui n’est jamais neutre, mais toujours idéologiquement
située.

Ainsi, qu’il s’agisse de l’hyper-méta de Kojima, de l’archétypal ludique de Miyamoto, du tragique
algorithmique de FromSoftware ou du pseudo-rhizome narratif de CD Projekt, chaque œuvre
vidéoludique révèle la même vérité : le jeu vidéo n’est pas un espace de liberté, mais une
cartographie des possibles déjà codés, un théâtre computationnel où le joueur négocie sans cesse
son existence entre immersion, contrainte et simulation.
    posted the 08/28/2025 at 09:34 AM by z0dd
    comments (40)
    hypermario posted the 08/28/2025 at 09:45 AM
    Comment dire quelque chose d'Obvious de maniere compliqué. Bravo.
    bennj posted the 08/28/2025 at 09:59 AM
    "Verdict provisoire : Ton texte a toutes les caractéristiques d’un passage généré (ou au moins fortement assisté) par une IA comme ChatGPT : style académique uniforme, usage massif de jargon philosophique, structure exemplaire un peu mécanique, manque de détails empiriques concrets.

    Un humain pourrait avoir écrit ce texte, mais en l’état il ressemble beaucoup à un essai théorique produit par une IA."
    hypermario posted the 08/28/2025 at 10:02 AM
    bennj Clairement, en plus c'est quoi cette histoire de mensonge ? Qui a menti ? lol venu de Z0dd, faut pas s'etonner
    gasmok2 posted the 08/28/2025 at 10:52 AM
    Pour résumé de manière bien moins pompeuse, et faussement élitiste:

    Tous les jeux vidéo, quel que soit leur style, ne donnent pas une vraie liberté au joueur : tout est toujours déjà codé, limité et orienté par le design.

    Autrement dit :

    Kojima : illusion de liberté, mais le code dicte tout.

    Miyamoto : règles claires qui permettent des parcours variés, mais toujours bornés.

    FromSoftware : la difficulté et la mort servent à montrer les limites du joueur.

    CD Projekt : choix narratifs en apparence ouverts mais prédéterminés.

    Blow/Team ICO : même le minimalisme est encadré par le code.

    Ton texte est écrit de manière faussement complexe : beaucoup de références philosophiques et de tournures obscures pour finalement exprimer une idée simple et accessible — « le libre arbitre du joueur est une illusion ».

    Comme on a coutume de dire, la culture c'est comme la confiture, moins on en a et plus on l'étale.
    magneto860 posted the 08/28/2025 at 11:11 AM
    Si le but de cet article est de caser un tas de mots du dictionnaire que le commun des mortels ne prononce jamais dans sa vie, alors le challenge me semble remporté.

    gasmok2 Pitié ne m'en parle pas, j'ai tiré six balles avec ardeur hier soir, à la fin d'un célèbre jeu de Kojima, pour au final me retrouver à prendre la personne dans mes bras. Et ensuite assister à plus d'une heure de cinématiques. Le seum quoi.
    magneto860 posted the 08/28/2025 at 11:14 AM
    Bon et sinon il y a des jeux qui reflètent mieux que d'autres un espace de liberté (même s'il est codé), Journey par exemple (mais clairement pas Sword of the Sea, donc ce n'est pas l'apanage d'un type de jeu).
    aros posted the 08/28/2025 at 11:19 AM
    Ouais... GRANDE NOUVELLE !

    gasmok2
    Je dirais même qu'on peut résumer le tout plus courtement, comme ceci : la liberté s'inscrit dans un cadre donné, toujours. (La chose étant aussi valable dans le monde réel, cela que ledit cadre soit fiable ou « endommagé ».)
    keiku posted the 08/28/2025 at 11:46 AM
    Et vice et versa

    http://www.youtube.com/watch?v=ZTeqM5gciH8&list=RDZTeqM5gciH8&start_radio=1
    keiku posted the 08/28/2025 at 11:53 AM
    sinon de manière phylosophique et de moi, la liberté c'est se rendre prisonnier des règles qu'on se choisis, elle n'existe pas réellement et l'humain n'aspire pas a l'atteindre
    cyr posted the 08/28/2025 at 12:00 PM
    Comment voulez vous donner la liberté de choisir entièrement a un joueur si c'est pas codé ?

    Je m'explique. Un jeux vidéo, c'est une succession de niveau, d'environnement, qui peut être varié mais qui piège le joueur dans un script bien définie du début, a la fin.
    Même zelda botw , laisse le choix au joueur l'ordre d'exécution des temple, mais le choix ne change rien a la finalité.


    Je verrai bien que les joueurs sont des poissons qui pense nager dans un étang, mais en réalité ils sont relié par un hameçon au bout d'un ligne, et le pêcheurs, au bord du lac (les devellopeur) se contente de remonter doucement la prise....


    Puis bon crée un jeux, avec des multitude de choix, qui amènerais a des changement dans le jeux, avec des millions de fin possible, ça serait la porte ouverte a autant de bug.

    Après le jeux video c'est un divertissement .

    Mais c'etais plus divertissant avant. Maintenant il y a une certaine lassitude, ça se ressemble trop (merci ubisoft). Plus vraiment de surprise.
    gasmok2 posted the 08/28/2025 at 12:10 PM
    keiku
    j9999 posted the 08/28/2025 at 12:15 PM
    hypermario c'est Z0d qu'est ce que tu veux... Il a besoin de prouver que c'est pas juste un troll rageux illetré. Ce texte est bourré de termes masturbatoires qu'il ne comprend probablement pas lui-même. Je suis prêt à parier que c'est un copier collé chatGPT... Parceque le gars vu son niveau habituel, ça serait etonnant que ce texte tel quel vienne de lui.
    rogeraf posted the 08/28/2025 at 12:27 PM
    ZODD devrait écrire un livre philosophique sur le jeu vidéo, je réserve un exemplaire
    keiku posted the 08/28/2025 at 12:39 PM
    rogeraf quoi ? tu réserverais un support analogique contenant un substrat de pensée pseudo idéaliste sur la réalité expliquer en terme alambiqué de ce que doit proposer intrinsèquement les lois d'un programme ludique ?
    jacquescechirac posted the 08/28/2025 at 01:05 PM
    L'article est d'un ridicule mon Dieu
    gamesebde3 posted the 08/28/2025 at 01:16 PM
    Phrase prise au hasard: "Le joueur est alors pris dans une
    mécanique d’agency distribuée"...

    Certes, j'en conviens, c'est pas faux... Toutefois, j'aimerai un éclaircissement sur la signification d'agency distribuée.
    kikoo31 posted the 08/28/2025 at 01:34 PM
    coopper posted the 08/28/2025 at 01:52 PM
    gamesebde3 Le terme "d'agentivité" (agency) renvoit a la capacité d'un individu d'être maître de lui-même. On parle de son autonomie et sa capacité à fonder ses propres choix.

    En gros l'agency distribuée dans son propos ça renvoie à la marge de manœuvre que t'offres un jeu Nintendo en fonction du cadre qu'il t'impose. D'où le terme systémique : on te donne une boîte à outil que le joueur va utiliser et faire ses propres choix de manière organique.

    Après pour parler du libre arbitre dans le JV, il y a Bioshock qui a construit entièrement son propos dessus, narrativement comme videoludiquement. Illustrant assez bien les limites et les illusions de ce système.
    marchand2sable posted the 08/28/2025 at 02:55 PM
    J'ai juste rien compris.
    z0dd posted the 08/28/2025 at 03:02 PM
    Les expériences sur Gamekyo fonctionnent à merveille, un régal ...
    J'ai scellé une enveloppe avec le nom des cons qui allaient réagir en premier juste par manque d'éducation et de connaissances et j'ai un 100 % perfect score
    z0dd posted the 08/28/2025 at 03:15 PM
    hypermario bennj gasmok2 magneto860 j9999 nyseko
    Comme prévu, on est ici face à la médiocrité du site les baffons intellectuels, rien d'étonnant en soi, le contraire m'aurait étonné pour le coup mais c'était 100% sûr avec vous
    z0dd posted the 08/28/2025 at 03:17 PM
    coopper
    gasmok2 posted the 08/28/2025 at 03:23 PM
    Shanks
    On va laisser ce gars venir et insulter les membres sans raisons?


    z0dd publié le 28/08/2025 à 16:02
    Les expériences sur Gamekyo fonctionnent à merveille, un régal ...
    J'ai scellé une enveloppe avec le nom des cons qui allaient réagir en premier juste par manque d'éducation et de connaissances et j'ai un 100 % perfect score

    z0dd publié le 28/08/2025 à 16:15
    hypermario bennj gasmok2 magneto860 j9999 nyseko
    Comme prévu, on est ici face à la médiocrité du site les baffons intellectuels, rien d'étonnant en soi, le contraire m'aurait étonné pour le coup mais c'était 100% sûr avec vous
    solarr posted the 08/28/2025 at 03:23 PM
    z0dd Certains élèvent le jeu video comme art.
    Ton phrasé et tes références tragico-philosophiques ou de philosophies modernistes en sont la parfaite illustration.

    On a suffisamment d'influenceurs ou de contributeurs comme moi qui ne font que le survoler chaque jour.

    Tous ceux qui se tassent pour critiquer me rappellent ces adultes qui se moquent de leur propre bêtise, inculture, sans même s'en rendre compte.
    Ne t'attarde pas sur les "retarded" et les "bastards", je les connais, ils lisent peu, s'instruisent peu, râlent contre ceux qui font, ils sont marrants même ici, donc poursuis ta réflexion. On a besoin d'une "Philosophie de l'Art videoludique".

    Chacun a le droit de s'exprimer et d'être respecté pour ses avis. Tu n'as provoqué personne.

    Au revoir et reste Là-haut, comme a titré Dupontel.
    solarr posted the 08/28/2025 at 03:26 PM
    gasmok2 dsl Gasmok2, tu l'as déjà pris sous le mauvais angle, tu joues à celui qui a la plus grosse d'entrée. Pourquoi cette jalousie qui t'entraîne à cette haine malsaine et vaine ?
    gasmok2 posted the 08/28/2025 at 03:26 PM
    z0dd
    "les baffons intellectuels".....merci pour ce fou-rire
    gasmok2 posted the 08/28/2025 at 03:29 PM
    solarr
    Je n'ai absolument aucune haine, et ce envers qui que ce soit, tout au plus de l'indifférence pour certains.
    Tu sais il y a tellement de choses pour lesquelles se mettre en colère, et crois-moi le jeu vidéo est loin d'en être une.
    allanoix posted the 08/28/2025 at 03:31 PM
    gasmok2 Solarr et zodd serait la meme personne que ca m'etonerait pas, aussi l'article du gars qui veut parler de liberté , mais qui l'ecrit via ia ,gg la contradiction.
    solarr posted the 08/28/2025 at 03:31 PM
    gasmok2 en quoi ce qu'il exprime lui vaut un tel dédain ? il faut respecter que ce qu'il exprime puisse plaire aussi...
    solarr posted the 08/28/2025 at 03:33 PM
    nyseko donc Z0dd serait un as du désordre ? j'ai du mal à y croire.
    allanoix oh surtout pas, je n'ai pas ses connaissances.
    kikoo31 posted the 08/28/2025 at 03:34 PM
    gasmok2 Comme on a coutume de dire, la culture c'est comme la confiture, moins on en a et plus on l'étale.
    solarr posted the 08/28/2025 at 03:34 PM
    bref, j'ai du mal à saisir cette volée de réponses pas sympa mais bon : bienvenu au 21è siècle...
    solarr posted the 08/28/2025 at 03:44 PM
    nyseko tu penses ? c'est vous qui avez l'historique du personnage, donc je vais vous laisser entre vous et ne pas m'en mêler, cet article par en sucette.
    z0dd posted the 08/28/2025 at 03:44 PM
    solarr Apparemment tu es moi et je suis toi, envoie-moi une photo en DM, on ne sait jamais
    iglooo posted the 08/28/2025 at 04:30 PM
    Thèse universitaire sur les JV sur Gkyo
    Les coms, le FIGHT
    Y'a qu'ici qu'on voit ça
    hypermario posted the 08/28/2025 at 05:23 PM
    z0dd Si on dit pas que ce que tu as ecris est formidable alors on est des "cons"

    En faite tu te rends meme pas compte a quel point tu es meprisables.
    gamesebde3 posted the 08/28/2025 at 05:56 PM
    coopper
    Merci de la réponse.
    z0dd posted the 08/28/2025 at 06:09 PM
    gamesebde3 dsl au lieu de répondre directement au sujet proposé, je me retrouve contraint de perdre du temps à m’engager sur un axe périphérique . J’avais déjà anticipé ce type de réactions de la part de certains intervenants dans les commentaires. Il est regrettable de constater que, plutôt que de nourrir une véritable discussion, certains se limitent à des interventions hors sujet. Cela met en évidence non pas une volonté de dialogue, mais plutôt une incapacité à développer une réflexion cohérente et argumentée.
    bennj posted the 08/28/2025 at 09:33 PM
    z0dd On t'a vexé ChatGPT ? "plutôt que de nourrir une véritable discussion" > C'est cela oui... Genre tu ne savais pas ce que tu faisais en étant pédant à ce point.

    Shanks Tu pourrais lui dire à notre cher ami qu'il garde ses insultes pour lui ? Je ne pense pas que l'IA qu'il a utilisé lui ait suggéré cela pour ouvrir une conversation
    z0dd posted the 08/28/2025 at 10:43 PM
    bennj ...long baillement
