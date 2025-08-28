Les notes pour Kirby and the Forgotten Land: Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World tombent. Les voici :
- CGMagazine : 10/10
- ScreenHub : 10/10
- Player 2 : 10/10
- Nintendo Life : 9/10
- TheSixthAxis : 9/10
- Siliconera : 9/10
- Nintendo Insider : 9/10
- Nintenderos : 9/10
- Gamesurf : 9/10
- Power Unlimited : 8.5/10
- VGC : 8/10
- IGN : 7/10
- Gamereactor UK : 7/10
- COGconnected : 7/10
- Metro GameCentral : 7/10
Pour le moment, sa moyenne Metacritic est de 85/100 :
Il rejoint les jeux Switch 2 très bien notés cette année.
Personnellement, je n'ai jamais accroché à cette licence.
Source : https://www.metacritic.com/game/kirby-and-the-forgotten-land-nintendo-switch-2/
D'ailleurs je comprend pas pourquoi Nintendo mise dessus.....
Le petit artisan a le don pour ressorti les eux qu'il estime ne pas avoir suffisamment amorti. Donc ils ajoutent un petit dlc et le revendent plein pot. Cette fois le compte y sera.
Cyr Pour préparer Kirby Raiders je pense.
Il est vraiment magnifique. Zéro aliasing et 60fps. Par contre, les cinématiques « Sakurai style » niveau N64 sans bruitage ni voix, c’est pourri. Faudrait qu’il saute le pas comme Donkey Kong. Avoir une vraie mise en scène et de l’autodérision. M’enfin, j’aime kirby donc ça va.
cail2 un nintendo hater
ippoyabukiki Ta réflexion serait valable si tu prends les joueurs individuellement. Avec la masse de consoles vendues, tu te dois de proposer une offre beaucoup plus étoffée et qualitative pour satisfaire le plus grand nombre.
Ça reste un jeu sortie sur switch 1 avant tout dans mon esprit, disons que c'est pas mal pour meubler ce mois d'aout.
Perso je l’ai fait sur switch 1, je repasserai à la caisse pour les « vrais » nouveaux jeux type metroid prime 4
T'en as pas marre d'insulter les gens ?
En gros dès qu'on ose ne pas dire du bien d'un produit Nintendo,
c'est forcément du troll, on a compris
Il indique simplement à micheljackson que son spam/troll sur les 60 fps est d'une lourdeur pour lui (et pour moi).
D'ailleurs j'ai eu la réponse ailleurs, le jeu est encore en 30fps dans sa version Switch 2, c'est qui est une honte.
Par contre, lorsque j'ai lu "encore un excellent jeu..." je me disais wow, un AA ou un AAA, ou un jeu indé original.
60 euros mais sur cartouche... mais 60 euros.
Le truc c'est que tu es sur tout les articles Switch 2, avec des commentaires très creux et pas très intelligent et ça devient saoulant