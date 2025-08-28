Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Kirby et le Monde Oublie
name : Kirby et le Monde Oublie
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : plates-formes
link49
[Tests] Encore un excellent jeu pour la Nintendo Switch 2!
Les notes pour Kirby and the Forgotten Land: Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World tombent. Les voici :



- CGMagazine : 10/10
- ScreenHub : 10/10
- Player 2 : 10/10
- CGMagazine : 10/10
- Nintendo Life : 9/10
- TheSixthAxis : 9/10
- Siliconera : 9/10
- Nintendo Insider : 9/10
- Nintenderos : 9/10
- Gamesurf : 9/10
- Power Unlimited : 8.5/10
- VGC : 8/10
- IGN : 7/10
- Gamereactor UK : 7/10
- COGconnected : 7/10
- Metro GameCentral : 7/10



Pour le moment, sa moyenne Metacritic est de 85/100 :



Il rejoint les jeux Switch 2 très bien notés cette année.



Personnellement, je n'ai jamais accroché à cette licence.

Source : https://www.metacritic.com/game/kirby-and-the-forgotten-land-nintendo-switch-2/
    posted the 08/28/2025 at 07:24 AM by link49
    comments (36)
    cyr posted the 08/28/2025 at 07:32 AM
    Ouai mais non.
    link49 posted the 08/28/2025 at 07:34 AM
    Il a même note : https://www.metacritic.com/game/kirby-and-the-forgotten-land/ que la version Switch, à titre de comparaison.
    krusty79 posted the 08/28/2025 at 07:37 AM
    link49 C'est le même jeu que sur switch donc logique...
    cyr posted the 08/28/2025 at 07:46 AM
    link49 krusty79 c'est clair ....

    D'ailleurs je comprend pas pourquoi Nintendo mise dessus.....
    cail2 posted the 08/28/2025 at 07:51 AM
    cyr
    Le petit artisan a le don pour ressorti les eux qu'il estime ne pas avoir suffisamment amorti. Donc ils ajoutent un petit dlc et le revendent plein pot. Cette fois le compte y sera.
    link49 posted the 08/28/2025 at 08:01 AM
    krusty79 Avec du contenu en plus il me semble.

    Cyr Pour préparer Kirby Raiders je pense.
    krusty79 posted the 08/28/2025 at 08:01 AM
    cyr Ben y a riende bien folichon qui sort sur Switch 2 en gros, a défaut d'originalité ou de qualité, on fait du nombre.
    krusty79 posted the 08/28/2025 at 08:04 AM
    link49 Justement, c'est d'autant plus scandaleux que ce contenu n'est pas accessible aux acheteurs de la version Switch. C'est un nouveau manque total de respect.
    akinen posted the 08/28/2025 at 08:05 AM
    Je l’ai commencé today. Ma patience a payé (acheté depuis un bail pour ma fille).

    Il est vraiment magnifique. Zéro aliasing et 60fps. Par contre, les cinématiques « Sakurai style » niveau N64 sans bruitage ni voix, c’est pourri. Faudrait qu’il saute le pas comme Donkey Kong. Avoir une vraie mise en scène et de l’autodérision. M’enfin, j’aime kirby donc ça va.
    drybowser posted the 08/28/2025 at 08:09 AM
    Encore un excellent jeu Switch bricolé sur Switch 2 pour combler le manque de jeux
    link49 posted the 08/28/2025 at 08:13 AM
    krusty79 Surement pour pousser à l'achat de cette version.
    rogeraf posted the 08/28/2025 at 08:18 AM
    RIP la SWITCH / KIRBY l'arnaqueur
    ippoyabukiki posted the 08/28/2025 at 08:18 AM
    krusty79 drybowser "j'ai tro pd'argent et de temps libre ! Je veux un jeu nouveau par semaine !". Calmos, il y a de quoi faire pour s'occuper. On est encore en été, sortez vous promener un peu. Vous verrez l'air ça fait du bien. Passer 8h par jour sur une console : pas bien.

    cail2 un nintendo hater
    narustorm posted the 08/28/2025 at 08:22 AM
    Je fini bravely et je le commencerai peut être samedi ou je me refait botw avant que la guerre du Sceau sort
    krusty79 posted the 08/28/2025 at 08:23 AM
    link49 C'est très discutable comme méthode et ça devient récurent chez Nintendo.

    ippoyabukiki Ta réflexion serait valable si tu prends les joueurs individuellement. Avec la masse de consoles vendues, tu te dois de proposer une offre beaucoup plus étoffée et qualitative pour satisfaire le plus grand nombre.
    link49 posted the 08/28/2025 at 08:28 AM
    krusty79 Ca va durer un peu je pense, le temps que Nintendo ne se focalise plus que sur la Switch 2.
    fiveagainstone posted the 08/28/2025 at 08:50 AM
    Il est top notamment quand on fait le 100%. Je vais prendre le dlc, mais je ne le considère pas comme un jeu switch 2, même si l'upgrade lui fait du bien.
    Ça reste un jeu sortie sur switch 1 avant tout dans mon esprit, disons que c'est pas mal pour meubler ce mois d'aout.
    micheljackson posted the 08/28/2025 at 09:03 AM
    Est-ce que cette version est en 60 fps ?
    zekk posted the 08/28/2025 at 09:09 AM
    micheljackson Lourd le mec
    playshtayshen posted the 08/28/2025 at 09:47 AM
    Est-ce que le jeux est en 4k?
    wickette posted the 08/28/2025 at 09:51 AM
    Pour ceux qui ne l’ont pas déjà fait c’est top

    Perso je l’ai fait sur switch 1, je repasserai à la caisse pour les « vrais » nouveaux jeux type metroid prime 4
    fdestroyer posted the 08/28/2025 at 10:45 AM
    Mais c'est un jeu NS1, faut arrêter
    judebox posted the 08/28/2025 at 11:07 AM
    Rien qu'en voyant le titre de l'article je savais que ça allait être un jeu NS1...
    kikoo31 posted the 08/28/2025 at 11:08 AM
    Un jeu Switch 1
    micheljackson posted the 08/28/2025 at 01:43 PM
    zekk
    T'en as pas marre d'insulter les gens ?
    zekk posted the 08/28/2025 at 01:45 PM
    micheljackson revois ta définition d'insulte, pour le coup je ne t'ai pas insulté et toi tu en as pas marre de troller toutes les news Nintendo ?
    playshtayshen posted the 08/28/2025 at 01:50 PM
    zekk tu lui as quand même manqué de respect
    zekk posted the 08/28/2025 at 01:52 PM
    playshtayshen Il ne connait pas ce mot là
    playshtayshen posted the 08/28/2025 at 01:58 PM
    zekk hahahaha
    micheljackson posted the 08/28/2025 at 03:01 PM
    zekk
    En gros dès qu'on ose ne pas dire du bien d'un produit Nintendo,
    c'est forcément du troll, on a compris
    ippoyabukiki posted the 08/28/2025 at 03:23 PM
    playshtayshen 0 manque de respect de la part de zekk
    Il indique simplement à micheljackson que son spam/troll sur les 60 fps est d'une lourdeur pour lui (et pour moi).
    micheljackson posted the 08/28/2025 at 03:25 PM
    ippoyabukiki
    D'ailleurs j'ai eu la réponse ailleurs, le jeu est encore en 30fps dans sa version Switch 2, c'est qui est une honte.
    solarr posted the 08/28/2025 at 03:41 PM
    quelle bande de gosses

    Par contre, lorsque j'ai lu "encore un excellent jeu..." je me disais wow, un AA ou un AAA, ou un jeu indé original.

    60 euros mais sur cartouche... mais 60 euros.
    zekk posted the 08/28/2025 at 03:47 PM
    micheljackson ben non vu que j'ai été critique ce matin et que mon langage ne t'a pas dérangé

    Le truc c'est que tu es sur tout les articles Switch 2, avec des commentaires très creux et pas très intelligent et ça devient saoulant
    playshtayshen posted the 08/28/2025 at 04:00 PM
    ippoyabukiki sans blague
    iglooo posted the 08/28/2025 at 04:36 PM
    Excellent jeu pour les gamins.
