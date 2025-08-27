Actus

Hello les gens !Ayant mis la main sur le jeu hier et ayant eu le temps passer quand même quelques heures, j'avais envie de faire un petit retour et difficile de ne pas ressentir un certain malaise en ce qui me concerne en tout cas.Visuellement c’est beau, plutôt détaillé mais paradoxalement, je me surprends à repenser à la version PS2 : elle a vieilli mais elle avait un charme, une atmosphère, une identité visuelle propre qu’on ne retrouve pas vraiment ici. Le lifting est réel, mais le résultat reste inégal : certaines séquences sont vraiment réussies mais d’autres paraissent “étranges”, presque anachroniques, comme si la modernisation écrasait la patte d’origine au lieu de la sublimer.Et c’est surtout sur le gameplay que j'ai aussi des problèmes, surtout en ce qui concerne la version "moderne".On sent totalement que les développeurs ont repris les bases de MGSV, mais sans en conserver la souplesse ni l’intuitivité. Je trouve qu'on est sur un simple calque qui n'a pas été repensé. Là où MGSV proposait un contrôle fluide et naturel, Delta paraît rigide, moins clair, et pas vraiment adapté à son level design d’époque. Ca donne du coup une expérience parfois bancale où dans mon cas j'ai presque plus de confort en rejouant à l’ancienne qu’en testant ce “calque moderne”.Ca me rappelle un peu comment a été conçu Twin Snakes : l’idée d’actualiser était séduisante, mais la greffe ne prend pas totalement. Nous avions un gameplay moderne qui n'était pas adapté au level design de l'époque vu que la même structure avait été reprise. On est totalement dedans je trouve.Au final mon ressenti pour le moment est que ce MGS Delta donne de quoi contenter la nostalgie à moitié, mais sans retrouver ni la magie brute de l’original, ni l’intuitivité des évolutions modernes. Honnêtement j’ai le sentiment qu’il aurait mieux valu assumer un vrai remake, à la manière de ce que Capcom a su faire avec Resident Evil : garder l’esprit, mais repenser en profondeur le fond et la forme pour les standards actuels. Mais je pense que Konami était un peu trop frileux à cette idée, la franchise reste culte mais elle est restée aux oubliettes trop longtemps au point de ne plus vraiment être un phénomène. Là on reste dans un entre-deux qui satisfait sans vraiment convaincre.