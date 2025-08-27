profile
Metal Gear Solid Delta : Snake Eater
name : Metal Gear Solid Delta : Snake Eater
platform : Playstation 5
editor : Konami
developer : Virtuos Games
genre : action-infiltration
other versions : PC Xbox Series X -
MGS Delta : petit retour à chaud
Hello les gens !

Ayant mis la main sur le jeu hier et ayant eu le temps passer quand même quelques heures, j'avais envie de faire un petit retour et difficile de ne pas ressentir un certain malaise en ce qui me concerne en tout cas.

Visuellement c’est beau, plutôt détaillé mais paradoxalement, je me surprends à repenser à la version PS2 : elle a vieilli mais elle avait un charme, une atmosphère, une identité visuelle propre qu’on ne retrouve pas vraiment ici. Le lifting est réel, mais le résultat reste inégal : certaines séquences sont vraiment réussies mais d’autres paraissent “étranges”, presque anachroniques, comme si la modernisation écrasait la patte d’origine au lieu de la sublimer.

Et c’est surtout sur le gameplay que j'ai aussi des problèmes, surtout en ce qui concerne la version "moderne".

On sent totalement que les développeurs ont repris les bases de MGSV, mais sans en conserver la souplesse ni l’intuitivité. Je trouve qu'on est sur un simple calque qui n'a pas été repensé. Là où MGSV proposait un contrôle fluide et naturel, Delta paraît rigide, moins clair, et pas vraiment adapté à son level design d’époque. Ca donne du coup une expérience parfois bancale où dans mon cas j'ai presque plus de confort en rejouant à l’ancienne qu’en testant ce “calque moderne”.

Ca me rappelle un peu comment a été conçu Twin Snakes : l’idée d’actualiser était séduisante, mais la greffe ne prend pas totalement. Nous avions un gameplay moderne qui n'était pas adapté au level design de l'époque vu que la même structure avait été reprise. On est totalement dedans je trouve.

Au final mon ressenti pour le moment est que ce MGS Delta donne de quoi contenter la nostalgie à moitié, mais sans retrouver ni la magie brute de l’original, ni l’intuitivité des évolutions modernes. Honnêtement j’ai le sentiment qu’il aurait mieux valu assumer un vrai remake, à la manière de ce que Capcom a su faire avec Resident Evil : garder l’esprit, mais repenser en profondeur le fond et la forme pour les standards actuels. Mais je pense que Konami était un peu trop frileux à cette idée, la franchise reste culte mais elle est restée aux oubliettes trop longtemps au point de ne plus vraiment être un phénomène. Là on reste dans un entre-deux qui satisfait sans vraiment convaincre.
    posted the 08/27/2025 at 09:27 PM by liquidus
    comments (17)
    lion93 posted the 08/27/2025 at 09:52 PM
    Du coup, on est plus sur du metal gear liquide que solid
    kinectical posted the 08/27/2025 at 10:33 PM
    En gros ce sera pour 20/30$ gros max et avec quelque patch
    vyse posted the 08/27/2025 at 11:02 PM
    C'était attendu ; MGS 3 est un jeu dans son jus de l'époque sa mise enScène était spectaculaire mais pour un jeu de PS2 là où la plupart des jeux d'action n'avait même pas de réalisateur ; son gameplay aussi est ultra archaïque avec un level design pensé pour la caméra d'origine ; ce remaster n'a vraiment aucun sens ! Mettre une caméra épaule avec des ennemis placés pour être vu avec une caméra fixe vu du dessus..
    akinen posted the 08/27/2025 at 11:35 PM
    Konami n’a plus le talent nécessaire plutôt. Capcom aurait pu continuer sur la lancée de RE6 vu les excellents premiers résultat financiers, mais la réputation de la série était plus importante. Résultats, il ont continué à redorer bon nbr de leurs licences (j’attends tjrs mon rockman 3D next generation).

    Konami n’a pour l’instant aucune prétention autre que de ramasser du fric de la manière la plus optimum possible. Les remakes graphiques sont une solution comme les compilations et autres remastered

    Bonne chance à eux
    altendorf posted the 08/27/2025 at 11:52 PM
    akinen
    keiku posted the 08/28/2025 at 05:03 AM
    un jeu c'est un tout et vouloir patcher les jeux rendent souvent les remaster/remake moins bon que les originaux, j'ai souvent ressentit ca...
    terminagore posted the 08/28/2025 at 06:10 AM
    C'est un peu ce que je craignais malheureusement. Dès le début j'ai trouvé qu'ils n'aient pas eu l'audace de se lancer dans une refonte totale, level design + gameplay en plus des graphismes.
    lazer posted the 08/28/2025 at 06:53 AM
    Perso je suis dessus et je suis en plein kiff apres je joue sur PC donc 60fps par rapport a la version console qui a pparamement tourne moins bien et en 30fps

    d'ailleurs a ce titre j'ai vraiment pas compris leurs choix techniques
    flom posted the 08/28/2025 at 06:58 AM
    A part shadow of the colossus ou ca marche super bien, le reste me parait souvent etrange.
    hatefield posted the 08/28/2025 at 07:51 AM
    Joué moins d'une heure, et je partage le ressenti, et c'est exactement ça la comparaison avec Twin Snakes.
    sonilka posted the 08/28/2025 at 08:21 AM
    Tellement prévisible. Ce remake graphique n'avait guère de sens dès le départ. Et je comprends le retour vis à vis de l'aspect visuel. L'original avait des teintes jaunâtres qui collaient parfaitement à l'époque et l'environnement. La on a droit au classique remake qui lisse tout et te colle un style avec des teintes à l'opposé (froides, grisâtres).
    vyse posted the 08/28/2025 at 11:47 AM
    sonilka le filtre graphique orignal est disponible des le début ; ils ont gardé la DA chaude du premier (DA qui étai cache misère des effets de lumière limité) la lumière du remake reste la plus réaliste
    parliz posted the 08/28/2025 at 01:45 PM
    Je suis pas sur le jeu mais de ce que j'en ai vu je suis d'accord, et ça va plus loin que la teinte, tout parait moins travaillé artistiquement, mais peut être que c'est une préférence pour les jeux qui ont une patte artistique plus marquée (que ce soit volontaire ou a cause des limitations techniques de l'époque) plutôt que les jeux qui sont juste le plus réalistes possible, je saurait pas trop le définir, mais en tout cas j'aurais préféré un autre remake de MGS1 (et des jeux de la gen 32-bit en général) parce que le gap est beaucoup plus important donc beaucoup appréciable même quand la patte artistique est inférieure.
    liquidus posted the 08/28/2025 at 02:25 PM
    vyse Même avec ce filtre, on ne retrouve pas le même charme ni la même identité visuelle. L’ancienne DA, même limitée techniquement, créait une vraie atmosphère et un style reconnaissable. Aujourd’hui on a beau empiler les effets réalistes ou proposer un filtre rétro, ça ne suffit pas à recréer cette magie : le résultat reste lisse, propre… mais sans la personnalité qui faisait la force du jeu d’époque je trouve.
    vyse posted the 08/28/2025 at 02:57 PM
    liquidus ouai c'est typiquement le jeu dans son jus d'époque ; ça a vieillit ; perso j'ai fini la mission vertueuse et je l'ai désinstallé ; le LD a la caméra a l'épaule ma sortie littéralement du jeu ; le truc n'a aucun sens..
    iglooo posted the 08/28/2025 at 04:42 PM
    Le recyclage d'assets du Pachinko a ses limites. MGS3 est un jeu de son époque, lui filer un lifting graphique uniquement sans revoir les niveaux (à minima) doit probablement créer ce sentiment de décalage. Visuellement ça fait récent mais le jeu n'a pas évolué comme il se devrait avec.
    ravyxxs posted the 08/29/2025 at 02:51 AM
    iglooo C'est un gros remaster tout comme Oblivion, les devs ont oublié que ces jeux ont plutôt mal vieilli voir très mal par moment.....

    Vraiment dommage de ne pas prendre la route du remake...
