Guillaume Broche, réalisateur de Clair Obscur Expédition 33, affirme que la série n'est pas terminée.
« Clair Obscur est le nom de la franchise. Expédition 33 est l'une des histoires que nous souhaitons raconter. Il est encore trop tôt pour en annoncer précisément le contenu et le concept, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la fin de la franchise Clair Obscur. »
On a les GOTY des prochaines années s'ils améliorent encore plus la formule.
Source : https://x.com/Stealth40k/status/1960645517177651310/
Hâte de voir ca.
L histoire de expedition 33 ne serait qu une parenthese à la veritable histoire
J'ai beaucoup apprécié ce jeu. Mais il méritait d'être juste un one shot à mes yeux.
En tout cas, je pense pas qu'ils vont faire une suite direct a E33.
Hâte de voir ce qu'ils vont proposer !
J'aimerais bien voir un DLC sortir autour de Simon, de l'ascension de la famille Dessendre encore de l'Expedition 00. Une suite aussi dépeignant le conflit avec les Ecrivains (se situant après la fin du jeu).
Et pourquoi pas des mangas / BD / Visual novels autour d'autres tableaux peints par Aline, Renoir ou Cléa.