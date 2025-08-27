Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Clair Obscur : Expedition 33
4
Likers
name : Clair Obscur : Expedition 33
platform : Xbox Series X
editor : Kepler Interactive
developer : Sandfall Interactive
genre : RPG
other versions : PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
472
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18466
visites since opening : 30823474
link49 > blog
[News] Clair Obscur : Expedition 33 : Le GOTY aura droit à des suites!!!
Guillaume Broche, réalisateur de Clair Obscur Expédition 33, affirme que la série n'est pas terminée.



« Clair Obscur est le nom de la franchise. Expédition 33 est l'une des histoires que nous souhaitons raconter. Il est encore trop tôt pour en annoncer précisément le contenu et le concept, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la fin de la franchise Clair Obscur. »



On a les GOTY des prochaines années s'ils améliorent encore plus la formule.

Source : https://x.com/Stealth40k/status/1960645517177651310/
    tags :
    10
    Likes
    Who likes this ?
    kevinmccallisterrr, adamjensen, tripy73, yanssou, fuji, akinen, jamrock, ouken, djfab, kisukesan
    posted the 08/27/2025 at 06:30 PM by link49
    comments (28)
    altendorf posted the 08/27/2025 at 06:31 PM
    Sans doute l'annonce d'un DLC ou une suite lors des TGA 2025.
    guiguif posted the 08/27/2025 at 06:33 PM
    On le sait depuis la sortie
    adamjensen posted the 08/27/2025 at 06:41 PM
    Ils sont d'ailleurs déjà en train de travailler sur une extension.
    Hâte de voir ca.
    soulfull posted the 08/27/2025 at 06:44 PM
    J'espère une autre expédition. En attendant,la 33 va tranquillement remporter le Goty amplement mérité.
    pharrell posted the 08/27/2025 at 06:45 PM
    Pas une grosse surprise vu le succès.
    cail2 posted the 08/27/2025 at 06:46 PM
    Une "suite" sur les Ecrivains pour expliquer les évènements pré-Expedition 33. Un DLC ca serait dommage.
    darkxehanort94 posted the 08/27/2025 at 06:54 PM
    Personne ne sait s'arrêter.
    fan2jeux posted the 08/27/2025 at 07:12 PM
    Une suite dans lequel clea aura un grand role dans la guerre contre les ecrivains.
    L histoire de expedition 33 ne serait qu une parenthese à la veritable histoire
    djfab posted the 08/27/2025 at 07:20 PM
    Guiguif : au moment de la sortie j'avais vu une interview où Guillaume Broche disait ne pas encore savoir quoi faire pour leur prochain jeu.
    djfab posted the 08/27/2025 at 07:30 PM
    Soulfull: pas pour leur nouveau gros jeu, ce serait trop similaire au premier ! Ce sera probablement une toute nouvelle histoire, mais dans cet univers avec des peintres et des écrivains.
    soulfull posted the 08/27/2025 at 08:02 PM
    djfab tu as raison. Excellente idée ,en esperant que le tout soit bien ficelé.
    elicetheworld posted the 08/27/2025 at 08:26 PM
    Le goty? Non c'est shinobi
    zekk posted the 08/27/2025 at 08:28 PM
    l'univers le mérite

    elicetheworld
    yogfei posted the 08/27/2025 at 10:19 PM
    cail2 J'adorerais ca !!
    link49 posted the 08/27/2025 at 11:35 PM
    Je suis à ma deuxième partie avec full perso niveau 100 et j'adore toujours cette pépite.
    pyrogas posted the 08/28/2025 at 04:26 AM
    Opération vache à lait : activé
    J'ai beaucoup apprécié ce jeu. Mais il méritait d'être juste un one shot à mes yeux.
    drybowser posted the 08/28/2025 at 06:19 AM
    Fais chier que mon ordi soit pas assez puissant pour le faire tourner correctement je passe à côté d'un des meilleurs jeux de l année
    lautrek posted the 08/28/2025 at 06:36 AM
    Le scénario à partir du dernier acte avec les histoires de peintres vs écrivains + d'autres choses (pour pas spoiler) me fais vraiment penser à un manga que j'avais lu étant gosse : get backers.
    djfab posted the 08/28/2025 at 07:10 AM
    pyrogas : je ne vois pas pourquoi, avec un tel univers, je trouve que ce serait dommage de ne pas le développer ! Surtout s'ils ne font pas une simple suite. Par exemple les écrivains ils les ont à peine abordé dans E33.
    sdkios posted the 08/28/2025 at 07:10 AM
    Je les vois plus partir dans une toute autre histoire perso. Avec un autre pays d'inspiration peut etre. Si ils restent dans la peinture, pourquoi pas un peintre espagnol ou Italien comme ref cette fois.
    En tout cas, je pense pas qu'ils vont faire une suite direct a E33.
    cubia posted the 08/28/2025 at 07:47 AM
    A partir du moment où ils ont mis en place les "Ecrivains", ce serait dommage de ne pas faire de suite pour expliquer qui ils sont etc. Surtout qu'ils sont quand même à l'origine de l'incendie, qu'il y a une grosse partie à exploiter avec Clea qui veut se venger etc.

    Hâte de voir ce qu'ils vont proposer !
    sonilka posted the 08/28/2025 at 08:24 AM
    altendorf l'annonce d'une suite cette année alors que leur premier jeu est sorti cette année c'est très peu probable. D'autant plus qu'on parle d'un studio de petite taille.
    mrvince posted the 08/28/2025 at 08:59 AM
    Quelle surprise wahou.
    rixlos posted the 08/28/2025 at 09:41 AM
    Un beat em all nommé "Clair Obscur Expedition 60" ca peut etre drole
    nikolastation posted the 08/28/2025 at 02:31 PM
    darkxehanort94 Ben c'est le 1er jeu d'une nouvelle licence. Je vois pas en quoi c'est choquant de parler d'une suite, surtout quand on sait le coût que représente la création d'un nouvel univers.
    J'aimerais bien voir un DLC sortir autour de Simon, de l'ascension de la famille Dessendre encore de l'Expedition 00. Une suite aussi dépeignant le conflit avec les Ecrivains (se situant après la fin du jeu).
    Et pourquoi pas des mangas / BD / Visual novels autour d'autres tableaux peints par Aline, Renoir ou Cléa.
    jobiwan posted the 08/28/2025 at 04:20 PM
    Nous sommes déjà au mois de décembre 2025?
    xhander posted the 08/28/2025 at 04:35 PM
    Ca me plairait de voir le monde du tableau avant la fracture pour voir à quoi ressemblait Lumière à cette époque ainsi que le reste mais surtout, en savoir davantage sur les Ecrivains. On a eu que des miettes dans COE33. Qui sait ? On pourrait voir ou entendre parler des autres arts également.
    iglooo posted the 08/28/2025 at 04:45 PM
    Expedition 66: les boomers sur la Côte. Influence méditerranéenne dans les bâtiments, accent placé sur l'esquive plutôt que le contre.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo