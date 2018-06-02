À l’origine, Fumito Ueda avait l’intention ambitieuse d’inclure jusqu’à 48 colosses dans Shadow of the Colossus. Ce chiffre démesuré reflétait sa volonté initiale de créer un monde vaste, peuplé d’affrontements titanesques et variés. Cependant, au fil du développement, il devint évident que les limitations techniques, mais aussi les contraintes de temps et de ressources, rendaient ce projet irréalisable.



Le nombre fut alors revu à la baisse, d’abord à 24, puis finalement à 16 colosses, soigneusement sélectionnés. Il avait également été envisagé d’introduire des colosses optionnels que le joueur aurait pu choisir d'affronter ou non. Mais cette idée fut rapidement écartée : elle entrait en contradiction directe avec la structure narrative du jeu, où chaque colosse fait partie intégrante d’un rituel, et où chaque mort a un poids émotionnel et symbolique. Ajouter des combats facultatifs aurait dilué le message central du jeu et affaibli sa tension dramatique.



Ce choix de ne conserver que 16 colosses fut donc artistique autant que technique. Il a permis de concentrer toute l’attention sur chacun d’eux, en faisant non pas des ennemis à enchaîner, mais des étapes essentielles d’un sacrifice tragique, dont le joueur ressent pleinement les conséquences.



Parmi ces huit colosses retirés, plusieurs sont présentés dans l'Artbook avec des noms une nouvelle fois utilisés par les développeurs. Phoenix était un être de pierre et de magma, mi-phénix. Le joueur aurait dû éteindre ses flammes en le faisant tomber dans un lac pour monter dessus et dévoiler son point faible. Il a été retiré pour des raisons de difficultés pour le joueur, puisqu'il s'agissait d'un combat qui retirait bien trop de vie au joueur. Sirius, Devil, Roc, Yamori, Griffin, Saru et Spider, ces colosses sont mentionnés dans la liste des colosses retirés, mais n'ont pas de description sur l'emplacement ou sur la manière de les vaincre.