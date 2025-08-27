profile
Nintendo
163
Likers
name : Nintendo
official website : http://www.nintendo.fr
profile
masharu
21
Likes
Likers
masharu
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 767
visites since opening : 1573251
masharu > blog
Nintendo renomme Warpstar en Nintendo Stars et réoriente son objectif aux produits dérivés des films
Créée en 2001 pour gérer les produits dérivés de la licence Kirby dont notamment l'anime Kirby: Right Back at Ya!, Warpstar (du nom de l'étoile de Kirby) était détenue par Nintendo et Hal Laboratory chacun à auteur de 50% jusqu'en avril dernier où Nintendo a racheté les parts du studio second party.



Aujourd'hui on apprend que Nintendo renomme cette filiale en "Nintendo Stars", élargit sa gestion non plus autour de la franchise Kirby exclusivement mais des franchises principales de Nintendo et a pour principal objectif l'exploitation des IP de Nintendo au cinéma. Un mouvement pas surprenant quand Nintendo compte notamment sur des partenariats pour réaliser des films, dont on a pour l'instant Super Mario et The Legend of Zelda. A la manière du Kirby Café, on peut s'attendre à d'autres évènements en live gérés par cette filiale.

Renforcement de l'utilisation accessoire des films mettant en vedette la propriété intellectuelle de Nintendo

Nintendo Co., Ltd. (siège social : Kyoto, Japon, président et directeur général : Shuntaro Furukawa ; ci-après « Nintendo ») annonce que WARPSTAR, Inc., devenue une filiale consolidée le 1er avril 2025, a changé de nom pour devenir Nintendo Stars Inc. La société a été restructurée en tant que filiale de Nintendo chargée des activités annexes liées aux films mettant en scène la propriété intellectuelle (PI) de Nintendo.

* L'exploitation dérivée pour les films consiste à utiliser les personnages et les univers Nintendo issus des films pour les appliquer et les développer sous d'autres formes, notamment des événements en direct et des produits dérivés, par le biais du développement de projets, de l'octroi de licences et d'autres moyens.
Nintendo a annoncé la sortie prochaine de deux films en salles : un nouveau film d'animation basé sur l'univers de Super Mario Bros. qui sortira le 3 avril 2026, et un film en prise de vues réelles basé sur l'univers de The Legend of Zelda qui sortira le 7 mai 2027.

En mettant en œuvre et en concédant sous licence diverses utilisations dérivées dans des films, Nintendo Stars Inc. vise à familiariser les gens du monde entier avec la propriété intellectuelle de Nintendo et à leur offrir de nouvelles façons de la découvrir.

En outre, Nintendo Stars Inc. poursuivra ses activités d'utilisation dérivée de la franchise Kirby, auxquelles WARPSTAR, Inc. s'est engagée. En utilisant le savoir-faire acquis dans le cadre de ces activités, Nintendo Stars Inc. vise à augmenter le nombre de personnes ayant accès à la propriété intellectuelle de Nintendo grâce à la coopération avec des partenaires du monde entier, et à renforcer la relation entre Nintendo et ses clients.
Nintendo Everything - https://nintendoeverything.com/nintendo-establishes-nintendo-stars-subsidiary/
    tags : nintendo nintendo stars
    1
    Like
    Who likes this ?
    kevinmccallisterrr
    posted the 08/27/2025 at 07:50 AM by masharu
    comments (7)
    cyr posted the 08/27/2025 at 08:18 AM
    Mouai......
    sultano posted the 08/27/2025 at 11:04 AM
    Du bon management d'IP ça, prends-en de la graine Microsoft
    giru posted the 08/27/2025 at 11:20 AM
    Lentement mais surement ils mettent les choses en place pour l'exploitation de leurs IPs hors jeux vidéo. Il était vraiment temps... Ils dorment sur un potentiel énorme depuis trop longtemps.
    cyr posted the 08/27/2025 at 11:25 AM
    giru mouai. Fan de nintendo de la premiere heure, j'ai pas etais voir le film mario. Et je mettrais pas les pieds dans le Land nintendo a universal studio.

    Donc bon, qu'il fasse ce qu'il savent faire. Et pas perdre de temps a s'éparpiller.
    giru posted the 08/27/2025 at 11:41 AM
    cyr C'est justement l'intérêt de créer des filiales et de s'allier avec des partenaires pour gérer ces choses-là, pendant que les jeux vidéo restent le core business de Nintendo.

    Perso j'ai été voir le film Mario et je passerai à Nintendo World Osaka fin septembre, même si je m'attends à ce que ça soit de la grosse merde n'étant pas particulièrement fan des parcs d'attraction
    yogfei posted the 08/27/2025 at 12:13 PM
    cyr Justement ils ne s'éparpillent pas ils externalisent, j'ai adoré le Mario au ciné du coup je suis content de cette orientation multi format

    Par contre les parcs dans les pays étranger j'ai mieux à faire je suis plus temples et culture en général.
    kali posted the 08/27/2025 at 02:02 PM
    Je suis stupéfait de voir les gens sur ce site répondre à un tel neuneu. Ce gars est toujours à côté de la plaque sur absolument tous les sujets. Il comprend jamais rien à rien.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo