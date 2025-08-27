Renforcement de l'utilisation accessoire des films mettant en vedette la propriété intellectuelle de Nintendo



Nintendo Co., Ltd. (siège social : Kyoto, Japon, président et directeur général : Shuntaro Furukawa ; ci-après « Nintendo ») annonce que WARPSTAR, Inc., devenue une filiale consolidée le 1er avril 2025, a changé de nom pour devenir Nintendo Stars Inc. La société a été restructurée en tant que filiale de Nintendo chargée des activités annexes liées aux films mettant en scène la propriété intellectuelle (PI) de Nintendo.



* L'exploitation dérivée pour les films consiste à utiliser les personnages et les univers Nintendo issus des films pour les appliquer et les développer sous d'autres formes, notamment des événements en direct et des produits dérivés, par le biais du développement de projets, de l'octroi de licences et d'autres moyens.

Nintendo a annoncé la sortie prochaine de deux films en salles : un nouveau film d'animation basé sur l'univers de Super Mario Bros. qui sortira le 3 avril 2026, et un film en prise de vues réelles basé sur l'univers de The Legend of Zelda qui sortira le 7 mai 2027.



En mettant en œuvre et en concédant sous licence diverses utilisations dérivées dans des films, Nintendo Stars Inc. vise à familiariser les gens du monde entier avec la propriété intellectuelle de Nintendo et à leur offrir de nouvelles façons de la découvrir.



En outre, Nintendo Stars Inc. poursuivra ses activités d'utilisation dérivée de la franchise Kirby, auxquelles WARPSTAR, Inc. s'est engagée. En utilisant le savoir-faire acquis dans le cadre de ces activités, Nintendo Stars Inc. vise à augmenter le nombre de personnes ayant accès à la propriété intellectuelle de Nintendo grâce à la coopération avec des partenaires du monde entier, et à renforcer la relation entre Nintendo et ses clients.

Créée en 2001 pour gérer les produits dérivés de la licence Kirby dont notamment l'anime Kirby: Right Back at Ya!, Warpstar (du nom de l'étoile de Kirby) était détenue par Nintendo et Hal Laboratory chacun à auteur de 50% jusqu'en avril dernier où Nintendo a racheté les parts du studio second party.Aujourd'hui on apprend que Nintendo renomme cette filiale en "Nintendo Stars", élargit sa gestion non plus autour de la franchise Kirby exclusivement mais des franchises principales de Nintendo et a pour principal objectif l'exploitation des IP de Nintendo au cinéma. Un mouvement pas surprenant quand Nintendo compte notamment sur des partenariats pour réaliser des films, dont on a pour l'instant Super Mario et The Legend of Zelda. A la manière du Kirby Café, on peut s'attendre à d'autres évènements en live gérés par cette filiale.