Acclaim

description : Née en 1987 et basée aux Etats-Unis, Acclaim aura toujours connu des périodes difficiles, mais aura marqué de son nom le milieu du jeu vidéo avec des licences fortes comme NBA Jam, Mortal Kombat ou Shadowman et Turok. L'éditeur aura notamment soutenu la NES et la Nintendo 64 de façon intensive. A partir de 2002, la perte de licences fortes et un déficit ayant atteint un point de non retour, la compagnie met la clé sous la porte officiellement en septembre 2004. Acclaim est un grand nom du jeu vidéo qui a disparu, laissant 600 employés sur le carreau.