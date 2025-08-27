profile
Acclaim
name : Acclaim
description : Née en 1987 et basée aux Etats-Unis, Acclaim aura toujours connu des périodes difficiles, mais aura marqué de son nom le milieu du jeu vidéo avec des licences fortes comme NBA Jam, Mortal Kombat ou Shadowman et Turok. L'éditeur aura notamment soutenu la NES et la Nintendo 64 de façon intensive. A partir de 2002, la perte de licences fortes et un déficit ayant atteint un point de non retour, la compagnie met la clé sous la porte officiellement en septembre 2004. Acclaim est un grand nom du jeu vidéo qui a disparu, laissant 600 employés sur le carreau.
official website : http://www.acclaim.com/
nicolasgourry
nicolasgourry > blog
[Evènement] Play Acclaim showcase


Mercredi 10 Septembre 2025 / 20H30
https://www.youtube.com/watch?v=jYGvAEcV_tY
    posted the 08/26/2025 at 10:45 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    cyr posted the 08/27/2025 at 04:59 AM
    Mais, il n'étais pas mort et enterré ? Revoir le logo, c'est bizarre.
