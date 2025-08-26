Jeux Video
Tous les liens YT ont été strike mais trailer toujours dispo là :
https://streamable.com/zr0ojz
Et bordel, ok je respecte Gans mais ça me parle pas du tout là.
Et c'était censé être une adaptation du 2 ???
(après on va ptéte tous se gourrer comme le 2 Remake et ce sera en fait super)
tags :
posted the 08/26/2025 at 09:34 PM by shanks
Ca n'a pas l'air mauvais... mais cheap. Les effets spéciaux sont à la ramasse.
Après j'avais beaucoup aimé l'original, donc j'irai probablement voir celui-là.
Je fais confiance à Gans pour le projet.
Là je sais déjà que ça va être pareil, certains changements vont me faire grincer des dents mais je pense (j'espère) que le film sera bon.