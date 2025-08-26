profile
Return to Silent Hill : trailer LEAK et... c'est quoi ce truc ?
Jeux Video
Tous les liens YT ont été strike mais trailer toujours dispo là :
https://streamable.com/zr0ojz

Et bordel, ok je respecte Gans mais ça me parle pas du tout là.
Et c'était censé être une adaptation du 2 ???



(après on va ptéte tous se gourrer comme le 2 Remake et ce sera en fait super)
    posted the 08/26/2025 at 09:34 PM by shanks
    comments (14)
    shanks posted the 08/26/2025 at 09:34 PM
    (déso, pas présent aujourd'hui, profité du dernier jour de l'été avec les chiards)
    newtechnix posted the 08/26/2025 at 10:57 PM
    c'est bizarre cela donne l'impression que c'est pas le trailer final mais plutôt un brouillon du trailer...comme si des fxs étaient pas finalisés, etc
    sdkios posted the 08/26/2025 at 11:11 PM
    Ca fait pas très SH2, mais attendons tout de meme de voir le resultat final.
    coopper posted the 08/26/2025 at 11:14 PM
    La promotion minimaliste est mauvais signe mais en même temps dans le teaser, il y a quelques images sympas.
    ravyxxs posted the 08/27/2025 at 12:21 AM
    De toute façon, les effets FX de nos jours sont archi à la ramasse la plupart du temps, ça sonne faux c'est détectable en un clien d'oeil, OUFF !!!
    pimoody posted the 08/27/2025 at 05:57 AM
    Rien que la real, les mouvements de caméras ca se voit qu’on a un vrai bon réalisateur. Le film ne sort que l’année prochaine, donc les FX sont surement pas totalement finalisés (j’espère). Avant que l’on se mette à critiquer, souvenez-vous d’abord du deuxième fil… purge de Silent Hill.
    giru posted the 08/27/2025 at 06:11 AM
    Le trailer est disponible maintenant : https://www.youtube.com/watch?v=eej34Jw7woA

    Ca n'a pas l'air mauvais... mais cheap. Les effets spéciaux sont à la ramasse.

    Après j'avais beaucoup aimé l'original, donc j'irai probablement voir celui-là.
    gasmok2 posted the 08/27/2025 at 08:36 AM
    Les FX vont sûrement s'améliorer.
    Je fais confiance à Gans pour le projet.
    momotaros posted the 08/27/2025 at 09:59 AM
    Le 1er était déjà trés différent du jeu, il a pris certaines libertés que je n'aime pas mais, ça reste quand même le meilleur film inspiré d'un jeu.

    Là je sais déjà que ça va être pareil, certains changements vont me faire grincer des dents mais je pense (j'espère) que le film sera bon.
    krusty79 posted the 08/27/2025 at 12:02 PM
    Quand on te plaque un " par le réalisateur visionnaire..." ca ne peut que mal se passer... Désolé mais Gans, ce n'est pas Kubrick non plus... Sa catégorie, c'est adapté des trucs déjà existant.(Manga, conte, jeux vidéo...)
    bennj posted the 08/28/2025 at 07:35 AM
    krusty79 Mec tu sais très bien que c'est du marketing et ca s'arrête là. Gans est un vrai passionné et c'est ca qu'on attend de lui.
    krusty79 posted the 08/28/2025 at 07:46 AM
    bennj Ah personnellement, je n'attends plus rien de lui. J'ai été déçu à chaque fois.
    bennj posted the 08/28/2025 at 08:11 AM
    krusty79 Ah ouais même avec Crying Freeman ? C'est pour moi un classique du genre
    krusty79 posted the 08/28/2025 at 08:20 AM
    bennj C'est très très surcoté je trouve.A l'époque, c'était rare de voir un manga adapté en occident en Live action mais hormis cette curiosité, je ne trouve pas grand chose d'exceptionnel.
