Gears Of War Reloaded sort aujourd'hui


Achetez le en guise d'amuse-gueule en attendant Gears Of War E-day

Cordialement la direction

N'oubliez pas les joueurs Xbox il y a machin la Helldivers II qui sort aujourd'hui sur Xbox aussi




    6
    Likes
    Who likes this ?
    junaldinho, kisukesan, shinz0, torotoro59, link49, rendan
    posted the 08/26/2025 at 09:26 AM by negan
    comments (48)
    shinz0 posted the 08/26/2025 at 09:28 AM
    Achetez le sur PS5 pour financer mes jeux Gamepass
    negan posted the 08/26/2025 at 09:28 AM
    shinz0
    jenicris posted the 08/26/2025 at 09:32 AM
    shinz0
    azaz posted the 08/26/2025 at 09:46 AM
    rien à faire de ce jeux perso..
    negan posted the 08/26/2025 at 09:48 AM
    azaz Il y a un point commun entre ton commentaire et la vision qu'on a de toi ici
    sickjackz posted the 08/26/2025 at 09:52 AM
    Ouai Azaz on sait. Si ca a pas 99 meta c’est de la merde...

    Pour en revenir au sujet, ce jeu n’a d’interet que pour ceux qui ne l’ont jamais fait. Mais je crois que beaucoup de gens l’ont déjà fait a la grande epoque sur 360 comme moi.
    Les autres...Attendez qu’il soit a 30bal.
    jenicris posted the 08/26/2025 at 09:57 AM
    azaz ça existe pas je crois un mec plus blasé que toi
    azaz posted the 08/26/2025 at 10:01 AM
    sickjackz pas forcément 99 meta mais là c'est un jeux obsolete qui date, en plus même a sa sortie il ne m'interesait pas. Chacun ses gouts
    mrvince posted the 08/26/2025 at 10:02 AM
    Je serais presque chaud. Pas fait depuis sa sortie a l'époque.
    azaz posted the 08/26/2025 at 10:03 AM
    negan continue à me la tenir toi
    negan posted the 08/26/2025 at 10:05 AM
    azaz azaz publié le 26/08/2025 à 12:03
    negan continue à me la tenir toi

    azaz le 25/08/25 à 14h28
    a ajouté un commentaire sur l'article [Switch 2]Metroid Prime 4 : Manque plus qu'une date... et un Bundle d'un blog.
    "krusty79 pk tu me la tiens comme ça? Trouve toi une meuf, a la la les célibataires endurcis"

    C'est toi qui a un problème avec les sexes d'hommes pas nous , si tu refoules quelque chose il faut aller voir un psy
    negan posted the 08/26/2025 at 10:06 AM
    D'ailleurs Shanks c'est pas Denton encore ?
    azaz posted the 08/26/2025 at 10:08 AM
    negan continue à me la tenir. Je sais quel genre de victime tu es derrière ton écran. Tellement tu es une victime que tu te sens insulté quand on parle mal d'un jeux que tu aimes. N'attend pas une autre réponse de ma part tu fais trop pitié
    negan posted the 08/26/2025 at 10:09 AM
    azaz Ok Corky
    krusty79 posted the 08/26/2025 at 10:13 AM
    azaz T'as l'air de savoir tant de choses sur tant de monde que ça en devient flippant...pour ta santé mentale je veux dire...
    calishnikov posted the 08/26/2025 at 10:13 AM
    ah bon?
    zekk posted the 08/26/2025 at 10:25 AM
    Le mec il vient polluer les articles des autres et c'est les autres qui la tiennent azaz mec arrête simplement de tenir celle de Negan, c'est toi qui fait la victime ici
    ippoyabukiki posted the 08/26/2025 at 10:55 AM
    un jour ils se rappelleront peut etre qu'il existe un épisode 2 et un épisode 3.
    avan posted the 08/26/2025 at 10:59 AM
    Celui-là, je pense pas qu'il fera de bonnes ventes, peu importe le support.
    gamerdome posted the 08/26/2025 at 11:05 AM
    ippoyabukiki Et Judgement aussi, lui il n'a même pas eu droit au moindre lifting HD, contrairement au 2 et au 3
    vyse posted the 08/26/2025 at 11:08 AM
    negan cherche pas c'est un taré lui ; il a clairement un sujet psychiatrique..
    burningcrimson posted the 08/26/2025 at 11:19 AM
    Bizarre de critiquer la DA asiatique alors que mate la gueule des persos de GoW
    gasmok2 posted the 08/26/2025 at 11:20 AM
    ippoyabukiki
    Pour les joueurs exclusivement PS c'est quand même mieux de commencer par le premier.

    Il me semble que le 2 et le 3 on eu un léger boost graphique et passe en 60fps sur Xbox Series X.
    La résolution a aussi été grandement réhaussée.
    Pour les fps j'en suis sûr, pour la retouche graphique j'ai quand même un doute

    burningcrimson
    Qu'on aime ou pas, ça après chacun ses goûts, mais il faut reconnaître que GoW a un style graphique très reconnaissable.
    Perso j'aime bien.
    deathegg posted the 08/26/2025 at 11:33 AM
    azaz Whoa tu t'entends même pas avec les autres cancers ouin ouin ? c'est fort. t'as pas envie d'aller enfiler un pantalon au bord d'une falaise ?
    5120x2880 posted the 08/26/2025 at 11:43 AM
    azaz Il est pas si obsolète, j'ai jamais vraiment retrouvé le gameplay dans les jeux suivants, il sera obsolète lorsqu'ils feront mieux
    sonilka posted the 08/26/2025 at 12:05 PM
    Finalement je suis allé le chercher. Ca va rappeler les bons souvenir du live y a (deja) presque 20 ans. Par contre ca peut paraitre con mais ca me fait super bizarre de voir la jaquette du jeu avec l'enrobage PlayStation.
    ippoyabukiki posted the 08/26/2025 at 12:08 PM
    gasmok2 bien entendu mais c'est simplement qu'on a déjà eu un remaster du 1. J'adore le 1 (de base j'adore gears) mais le 2 et le 3 sont aussi très bon (que de souvenris sur le 2 que j'ai du finir 20 fois) et j'aimerais bien pouvoir un jour y rejouer sans devoir ressortir ma xbox one (le jeu étant compatible).
    C'est étonnant je trouve qu'il n'y ait jamais eu la moindre version PC de ces jeux.

    gamerdome alors je ne suis pas fan de Judgement, je n'avais pas accroché. Pour moi c'est un peu l'équivalent de God of war ascension
    ippoyabukiki posted the 08/26/2025 at 12:10 PM
    sonilka c'était une tuerie le 1 à sa sortie. Je me souviens avoir regarder level one sur game one à l'époque. Et Johanne Lefebvre montrait le jeu à Yannick Zicot (RIP). Ca m'avait fait acheter la xbox 360.
    D'ailleurs si microsoft avait continué à sortir des jeux de cette qualité suffisamment souvent, je ne serais pas passé chez PlayStation.

    Quel jeu, quelle licence ...
    ippoyabukiki posted the 08/26/2025 at 12:15 PM
    burningcrimson Pourquoi critiquer gears ? La DA correspond à l'univers, instaure une ambiance très personnelle. C'est reconnaissable, c'est cohérent, c'est parfait.

    Et le mode horde a été, pour moi, une vraie révolution dans le multijoueur car les joueurs devaient jouer ensemble et non les uns contre les autres. (dans le 2). Courir aider un pote à terre était bien plus glorieux et jouissif que de lui faire un headshot dans un call of
    negan posted the 08/26/2025 at 12:23 PM
    sonilka Soit indulgent au début car il a vieilli xD
    ippoyabukiki posted the 08/26/2025 at 12:39 PM
    negan Dans le labo on a quand même un passage "horrifique" avec une ambiance plus flippante que tous les resident evil depuis le 4
    sonilka posted the 08/26/2025 at 12:49 PM
    negan j'avais rejoué eu jeu sur One via l'offre d'essai du GP et j'avais pas trouvé que ca a tant vieilli que ca.

    ippoyabukiki on se demande ce qu'attend MS pour sortir une nouvelle version de Gears 2. Ca reste le meilleur à mes yeux, qu'il s'agisse du solo ou du multi (le mode horde et les différentes cartes).
    shambala93 posted the 08/26/2025 at 12:55 PM
    azaz
    Tu sembles malade non ?
    rogeraf posted the 08/26/2025 at 01:11 PM
    Oui HellDrivers pour moi Gears j'ai déjà donné il y a 20 ans. Ca plaira aux joueurs PS !!
    ippoyabukiki posted the 08/26/2025 at 01:56 PM
    sonilka je suis d'accord avec toi
    117 posted the 08/26/2025 at 02:48 PM
    C’est à quel heure pu@&€ ? J’en peu plus d’attendre !
    J’ai torché Gears 1, j’ai torché Gears Ultimate, j’ai BESOIN de torcher le reloaded ! Pourquoi? parceque j’ai besoin de malmener les petits « Polyphonie Digita » de chez Sony !!
    Y’a moyen qu’on s’organise des Sessions GKyo filmé ou en streaming YouTube (ou autre)? Enfin les MS et les S pourront se foutre sur la gueule en toute convivialité ailleurs qu’en commentaire !
    walterwhite posted the 08/26/2025 at 02:48 PM
    sonilka Le multi du 1 est légendaire, le 2 a déçu énormément de joueurs à l’époque.
    negan posted the 08/26/2025 at 02:54 PM
    walterwhite c'est con car les maps du 2
    negan posted the 08/26/2025 at 02:55 PM
    117 17h dans 5 minutes
    playshtayshen posted the 08/26/2025 at 02:58 PM
    117 117 2 minutes
    playshtayshen posted the 08/26/2025 at 03:00 PM
    Ya 0 test sur metacritic. Étrange tout ça
    ippoyabukiki posted the 08/26/2025 at 03:00 PM
    negan je ne comprends pas, il y a quoi à 17h ?
    sonilka posted the 08/26/2025 at 03:00 PM
    walterwhite avec les MàJ et l'ajout de nouvelles maps, pour moi c'était devenu le meilleur.
    walterwhite posted the 08/26/2025 at 03:04 PM
    negan sonilka Les maps étaient tops c’est vrai, malheureusement entre les américains qui avaient des co de porcs et le pompe trop différent du 1 c’était la douche froide comparé au multi du 1 qui était juste parfait.
    negan posted the 08/26/2025 at 03:22 PM
    walterwhite Je suis d'accord avec toi , d'ailleurs même Cliff a avoué que le multi du 2 été pas au mieux
    117 posted the 08/26/2025 at 03:26 PM
    negan playshtayshen Ok merci les gars je suis dessus
    jaysennnin posted the 08/26/2025 at 05:06 PM
    à faire en espagnol, à cause du fameux "mieerdaaa" de marcus
    sorasaiku posted the 08/26/2025 at 05:48 PM
    je vient d'ouvrir mon appli xbox PC, j'ai reçu un message de XBOX me remerciant d'avoir été un fan fidèle de la série GEAR of WAR, il m'ont offert un code pour obtenir gratuitement Gears of War Reloaded. Merci XBOX
