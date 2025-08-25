- Il a été difficile pour moi de faire un vrai test de Hollow Knight, surtout parce qu'il ya quantité de choses à dire sur ce jeu, et que tout décortiquer ou presque m'est absolument impossible mais je relève le défi de vous proposer un test qui j'espère vous plaira, et qui rendra hommage au jeu.Hollow Knight fait incarner au joueur un petit personnage insectoïde qu'on nomme le Chevalier, muni d'un aiguillon, il va devoir arpenter les tunnels sombres d'un royaume en décrépitude totale nommé Hallownest.Il est néanmoinsDommage parce que le lore du jeu est copieux, intéressant et on découvre toute une palanquée de personnages tous plus loufoque les uns que les autres. Comment ne pas mentionner par exemple Zote le chevalier arrogant et qui vaut pas un clou en combat, ou encore la mystérieuse Hornet qui nous barrera la route durant le jeu.Tous les PNJ ne sont pas tous intéressant mais certains sont réellement utile commeMais ça sera pas gratuit car il faudra au préalable trouver notre pote dans la zone, identifiable car il chantonne très souvent, ce qui nous permet de savoir qu'il est dans le coin.Une idée brillante, ce que HK ne manque pas. Le monde de Hallownest est véritablement vaste, bien plus que certains autre Metroidvania et il est très facile de s'y perdre vu la grandeur du monde, ce Cornifer sera donc votre meilleur atout. Vu la grandeur du Royaume, se déplacer plus rapidement est une aide non négligeable et pour ça, il faudra déverrouiller les stations de Coléoptères, sorte de "TP" du jeu qui permettent de se rendre rapidement d'une zone à l'autre.M'en vient à vous parler d'un des défauts du jeu,En effet, bien que les aller retour font partie de l'expérience Metroidvania, ici, ils sont un peu trop nombreux à mon goût et se révèle à force pénible, surtout si vous vous retrouver à pétaouchnok et que vous devez par exemple, retourner à Dirtmouth le hub du jeu.Heureusement,comme les désormais indémodable murs friables, mais vous n'aurez aucune indication pour les trouver. De plus, Metroidvania oblige, de nombreuses compétences seront à récupérer dans le jeu, pour rendre votre voyage plus agréable car le Chevalier dispose de pas mal d'atout dans sa manche pour faciliter les déplacements, comme les mandibules de mantes religieuses qui permettent de s'accrocher au murs ou encore l'indétronable double saut.Comme tout Metroidvania qui se respecte, il sera souvent nécessaire de revenir sur nos pas car ne disposant pas de la compétence adéquat pour parcourir une zone à ce moment précis. Cependant, le monde étant vraiment grand, comment se rappeler de venir ici plus tard et ne pas "zappé" ce passage dans le futur ? Pas de panique, des marqueurs moyennant finance dans une boutique permettent de mettre des marqueurs sur la map à tous les endroits inaccessibles ou importants, très utile pour s'y retrouver et se dire "ah oui tiens il faut que je revienne là" ou encore qu'est ce qui me bloquer déjà ? Allons voir.Le jeu récompense l'exploration, et hésite pas à récompenser le joueur qui se donne la peine de relever les défis de plate-forme parfois tendus avec des récompenses annexes comme des éclats de masque ou d'âme qui une fois 4 éclats en poche augmente votre vie ou votre Mana.En effet, Hollow Knight dipose d'un système de heal (soin) un peu spécial car avec une petite jauge nommé "âme" le joueur pourra se soigner en la consommant ou alors jeter des sorts, qui peuvent aussi être améliorer en farfouillant. Pour récupérer des âmes, il faudra soit tuer des ennemis ou alors faire un tour au sources chaudes. Mais le Game over nous fait aussi respawn avec la Mana complète.La vie perdue est quant à elle obligatoirement récupérer sur un banc, genre de "feu de camp" de Dark Souls qui permet de se reposer, changer de Charmes (j'y reviendrai) ou simplement faire une pause. Ces bancs sont trouvable partout dans le jeu, souvent à des endroits stratégiques (mais encore une fois trop éloigné parfois) et il n'est pas possible de se téleporter d'un banc à l'autre. Mais il servent aussi à compléter la Map et la mettre à jour, très utile donc.Gros point fort pour la carte du jeu qui est très lisible (pas comme un certains Ender Lilies ahem...) on comprend tout de suite les chemins possibles, les icônes qu'on doit acheter notamment les bancs, stations etc et les zones du jeu qui amènent à tel ou tel endroit, et dans un jeu aussi immense c'est un plus assurément.Je vous ai beaucoup parler de la carte, mais pas encore du gameplay en lui même, sur ce abordons ce sujet. Hollow Knight a à la fois un gameplay simple mais ultra intuitif et génial. Un bouton pour attaquer, un pour esquiver, pour sauter et faire des sorts ou se soigner et c'est tout. Simple comme bonjour, le gameplay se révèle plus riche qu'il n'y paraît, surtout avec les améliorations disponible au fur et à mesure. Les combats contre les insectes sont rapides, précis et on ressent bien l'impact des coups avec notre aiguillon.Certains ennemis disposent de façon particulière pour les vaincre, notamment ceux avec un bouclier par exemple. Les combats sont grisant et fun, mais c'est surtout contre les boss que le jeu exploite sont plein potentiel. Une quarantaine de boss barreront la route du Chevalier, certains optionnels et ce qui est génial, c'est que la plupart sont réussi, d'autres se révèlent même comme des masterclass absolue, Grimm en tête !Certains boss pour ceux qui en veulent vraiment vous feront roter du sang également, et parfois vu le gigantisme du monde, on peut se retrouver perdu et vite décourager. Je déconseillerai ce jeu à ceux qui n'ont pas de patience ou se décourage vite car parfois, HK est frustrant, à la manière d'un Dark Souls pour ne citer que lui.Comme pour les Souls, ce sont aussi nos âmes qu'on perd en mourrant, enfin une partie car notre "jauge" est cassée et il faudra donc tuer notre fantôme (quelques coups suffisent) pour récupérer notre dû. Mais ça passe aussi par le pognon car si on meurt, la quantité de Geos ramassés (la monnaie du jeu) est perdue et il faudra vite la récupérer en tuant notre fantôme, si on meurt encore sur le chemin, on pourra dire adieu à nos Geos. Je vous raconte pas comment j'ai ragequit le jeu quand j'avais perdu 3000 Geos x)Mais l'exploration vaut le détour car vous pourrez mettre la main sur des objets appeler Charmes dans le jeu, sorte de pouvoirs qui permettent par exemple de rendre vos sorts plus puissant, de taper plus vite avec l'aiguillon, d'avoir une petite créature pour vous aider ou encore de vous soigner plus vite. En revanche, vous serez limiter qu'a un certains nombres de Charmes, car certains prennent 4 places dans l'inventaire, souvent les plus efficaces et le maximum étant 11 places, que vous n'aurez pas au départ car il faudra les trouver ces emplacements de Charmes, et oui HK n'est pas gratuit.Autre chose, vous aurez la possibilité de "surcharmer" votre personnage, c'est à dire de dépasser le nombre maximum d'emplacement de Charmes mais cela aura pour conséquence de doubler les dommages que vous recevrez des ennemis ou des pièges. Souvent, il sera nécessaire de changer de "build" de Charmes notamment quand on est bloqué sur un boss ou dans un passage trop périlleux, ça peut vous sauver la vie.Parfois, la stratégie de savoir quel Charmes prendre peut permettre une progression moins contraignante, par exemple le combos canalisation rapide et intense fait des ravages !Niveau Graphisme, je trouve Hollow Knight à la fois simple mais magnifique avec une DA qui lui est propre. Certaines zones s s'en sortent mieux que d'autres, notamment la Cité des Larmes pour ne citer qu'elle. Ses couleurs bleutées, sa pluie qui tombe c'est juste super beau et mélancolique. Alors toutes les zones du jeu ne sont pas aussi belle mais la DA du jeu est très réussie et originale qui plus est, un monde peuplé d'insecte dans des souterrains, ça change de l'énième royaume de Dark Fantasy qu'on se bouffe très souvent dans ce type de jeu.Le royaume en plus d'avoir un level design exemplaire est comme je l'ai déjà dit gigantesque et variés, vous pouvez passé d'une caverne à un tunnel plongé dans le noir ou respirer un peu plus dans de sublimes jardins à la DA encore une fois très particulière mais magnifique. Le fait que les ennemis aient tous ou presque un design insectoïde fonctionne à merveille, et Hallownest paraît encore plus cohérent. C'est parfois presque des tableaux qui prennent vie sous nos yeux, comme si ce monde mort avait le droit à une seconde chance.L'ambiance et L'OST ne sont pas en reste. Hollow Knight a un monde triste, éteint, au bord de la folie qui rappel un peu les Souls, (encore lui) même la façon de s'exprimer des PNJ nous fait comprendre qu'il n'y a plus grand espoir à avoir de ce monde impitoyable et rongé par la corruption, un des thèmes principaux du jeu. L'ambiance est même parfois carrément glauque voire oppressante (Nid Profonds bonjour) et peut parfois faire ressentir la claustrophobie, certaines zones sont même baignée dans le noir complet.Hollow Knight est à la fois triste et magnifique, et c'est aussi grâce à son OST sublime. Les musiques sont parfaitement choisies et ne se répètent pas trop, certains thèmes de boss sont véritablement épique. Des fois, il ya même carrément pas de musique, juste des bruits d'ambiance ou des hurlements ou râle glauque. C'est un véritable régal pour les oreilles, j'ai pas grand chose d'autres à redire.Les + :- Graphismes et DA soignées- Gameplay impeccable- OST maîtrisée et sublime- Excellente durée de vie- Des boss en veux tu en voilà dont certains très réussi- Très bon bestiaire- Level design exemplaire- Une map claire et précise- Le système de Charme- Un Lore riche et complexe- Exigeant- Des PNJ plutôt sympathique- Une ambiance de folieLes - :- Les bancs et stations trop éloignés, multipliant les aller retour- L'absence de veritable scénario peut agacer- peut être parfois un peu trop Die And Retry ?9,5/10- Hollow Knight n'ursupe pas sa réputation. Brillant, savamment exécuté, c'est peut être l'un des meilleurs Metroidvania de sa génération. Magnifique dans sa DA, un gameplay ultra précis tout en restant simple. Il a en réalité peu de défauts vraiment contraignant. Ce jeu est une pépite, et c'est pas pour rien qu'on a autant attendu sa suite comme des gloutons. Merci la Team Cherry pour ce chef d'œuvre !