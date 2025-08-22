accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
0
❤
Likers
Who likes this ?
name :
Metal Gear Solid Delta : Snake Eater
platform :
Playstation 5
editor :
Konami
developer :
Virtuos Games
genre :
action-infiltration
other versions :
PC
Xbox Series X
-
read the reviews
add a review
add a press review
profile
28
Likes
Likers
Who likes this ?
minx
,
cijfer
,
hijikatamayora13
,
raph64
,
tvirus
,
osiris
,
kurosama
,
gunstarred
,
giusnake
,
ropstar
,
kevinmccallisterrr
,
shanks
,
ducknsexe
,
ravyxxs
,
malcomz
,
lulah03
,
marchand2sable
,
torotoro59
,
iglooo
,
pxl
,
iglou2310
,
almightybhunivelze
,
madmovies
,
kisukesan
,
wutai
,
tanakieyoshiro
,
momotaros
,
guyllan
obi69
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
1145
visites since opening :
1813590
obi69
> blog
all
nouvelle catégorie
nouvelle catégorie
De gros problèmes d'optimisations sur MGS Delta
Gameforever.fr
-
https://www.gameforever.fr/forum/35-ans-de-metal-gear-t1580.php?start=15
tags :
1
Like
Who likes this ?
adamjensen
posted the 08/22/2025 at 05:41 PM by
obi69
comments (
28
)
5120x2880
posted
the 08/22/2025 at 05:45 PM
Le framerate sera débloqué officieusement si ils tiennent à forcer le 60fps, et pour ce qui est de la version PS5, il suffit d'attendre les patchs
wickette
posted
the 08/22/2025 at 06:05 PM
Vraiment cette gen de console on est passé de cross-gen à des jeux natifs avec 30-40% sont optimisés n'importe comment.
5120x2880
"suffit d'attendre les patchs" -> on va dire ça aux joueurs, surtout PC, de Monster Hunter Wilds. On en sait rien de comment le jeu évoluera, il ne faut pas acheter un jeu en se basant sur une promesse d'optimisation si les specs de départs ne plaisent pas.
pcsw2
posted
the 08/22/2025 at 06:12 PM
La ps5 arrive a ses limites
(humour)
Plus sérieusement malgré le 60fps j'ai hate de faire ma version pc .
adamjensen
posted
the 08/22/2025 at 06:17 PM
Ca sens pas bon pour la version PC tout ca.
Surtout quand c'est la merde avec les versions consoles.
En plus l'Unreal Engine 5...
On verra dans quelques jours.
naoshige11
posted
the 08/22/2025 at 06:27 PM
Quel enfer sérieux, c'est officiel les devs en ont complètement rien à foutre de lancer des jeux finis à la pisse. C'est une honte.
Après Sword of the Sea dont les settings sont complètement buggés (passer de low à ultra ne change ABSOLUMENT RIEN) et la résolution qui ne passe pas au dessus du 1080p si vous avez le Windows display scaling est au dessus de 100% (nan mais MDR), c'est MGS qui tourne ultra mal sur console et se permet d'être lock à 60fps sur PC....
adamjensen
vraiment faut faire un raid contre Epic pour qu'ils taffent sérieusement sur les problèmes de performances sur leur moteur complètement daubé du cul. Tout le monde se casse les dents dessus, y'a pas un jeu basé sur ce moteur qui tourne correctement au lancement.
kinectical
posted
the 08/22/2025 at 06:30 PM
Je sais pas pourquoi mais dans les dernières semaines j’ai eu un mauvais feeling à propos de ce jeu et j’ai décider de ne pas l’acheter day one et annuler ma précommande ….je pense que j’ai bien fait au final ce sera en solde à 20$ pas plus
adamjensen
posted
the 08/22/2025 at 06:42 PM
naoshige11
C'est clair.
Un vrai cancer ce moteur de merde.
5120x2880
posted
the 08/22/2025 at 07:42 PM
wickette
Les gens achètent ce qu'ils veulent, ils feront sans les patchs si ils ont vraiment envie d'y jouer (comme à chaque fois), tu me fais un procès alors que j'ai même pas parlé d'achat, qu'est-ce que je suis censé en avoir à branler de ce que font les autres avec leurs pognons ? Monster Hunter Wilds c'est 1440p/60-70fps/moyen avec le DLSS4 + FG (15ms) sur une 4060, là tu fais une fausse analogie en comparant un jeu en 1440p à un jeu en 720p, pareil pour le framerate. Je sais même pas pourquoi t'échanges avec moi, mais même le pire portage PC existant (Deadly Premonition), on peut le faire tourner nickel officieusement (platiné ici).
adamjensen
La version PC est testée dans l'article.
adamjensen
posted
the 08/22/2025 at 07:44 PM
5120x2880
J'ai vu, mais ils parlent de crash et de drop de FPS, ce qui n'est pas bon signe.
dabaz
posted
the 08/22/2025 at 07:57 PM
Encore un jeu sous Urine Engine 5 fini à la pisse.
idd
posted
the 08/22/2025 at 09:29 PM
super on va se taper la galette avec le jeu pas fini :/
cyr
posted
the 08/22/2025 at 09:35 PM
Donc c'est pas un problème hardware (comme pour la ns2) mais un problème de devellopement ou fini a la pisse....
5120x2880
posted
the 08/23/2025 at 10:37 AM
adamjensen
Si tu passes d'un couloir a une plaine, c'est normal d'avoir des drops, ça consomme pas pareil, pour les éviter il faut pouvoir faire tourner le jeu à 70/80fps, comme ça en 60Hz tu vois rien quand ça va faire 80 > 65. Pour les crashs aussi c'est la base dans les versions D1 maintenant depuis une paire d'années, les joueurs n'auraient jamais du accepter Cyberpunk D1, les jeux qui sortent nickel font figure d'exceptions maintenant
zboubi480
posted
the 08/23/2025 at 11:17 AM
C'est de la faute à la Xbox Series S
solarr
posted
the 08/23/2025 at 12:54 PM
adamjensen
Ca sens pas bon pour la version PC tout ca.
Vire ton moteur de trad : il est dit que "les perfs avec une RTX 4060 sont au-dessus ds specs recommandées et qu'il y a eu 5 crashs", donc on veut faire croire aux gens qu'il faut plus gros pour jouer dans des conditions décentes. En revanche, des patches anticrash s'imposent.
Concernant les consoles, elles font ce qu'elles peuvent : si on baisse un peu en qualité graphique, ça devrait passer.
solarr
posted
the 08/23/2025 at 12:56 PM
N'oublions pas qu'une RTX 4060 = 3060TI = 2070 Super = 1080ti.
Donc ne sous-estimons surtout pas une RTX 4060.
adamjensen
posted
the 08/23/2025 at 01:25 PM
5120x2880
De toute façon, je limite toujours à 60 FPS maximum.
Heureusement pour moi, j'ai attendu 1 ans et demi avant de toucher à Cyberpunk.
solarr
Je n'ai pas utiliser de trad, et je n'en ai pas besoin, j'ai parfaitement compris ce qu'il a dit.
Comme je l'ai dit plus haut, et comme c'est indiquer, il y a des crash et des baisses de FPS.
Mais même sans ca, l'Unreal Engine 5 est présent, et reste un moteur de merde, surtout sur PC, et ce qui m'inquiète le plus, c'est si les Micro-Freezes seront présent ou non comme c'est souvent le cas avec ce moteur sur PC, même si là ce n'est pas précisé.
Et aussi, je ne l'avais pas mentionné, mais le mec se trompe.
Il dit que la 4060 est au dessus de la config recommander ce qui est faux.
La config recommander est une 3080, et la 3080 est au dessus de la 4060 et même de la 4060 TI.
Mais bon, on serra tous fixé sur l'optimisation dans quelques jours.
solarr
posted
the 08/23/2025 at 01:50 PM
adamjensen
ce n'est juste pas nécessaire d'avoir une RTX 3080 pour avoir le niveau recommandé, c'est ce qu'il faut comprendre.
L'Unreal engine 5 exige du bon matos, les consoles ne peuvent pas suivre, cela n'a rien à voir avec un problème de moteur : en témoignent Hellblade 2, Stalker 2, Black Myth Wukong (on voit bien les consoles peiner lors des phases de combat aérien)
solarr
posted
the 08/23/2025 at 02:01 PM
Et sur un PC équipé de l'équivalent RTX 3060 (GTX1080), je n'ai absolument aucun problème pour tous les jeux sus-cités. Je ne sais pas ce que les gens font de leurs configs... en tout cas 32Go de RAM installés ne sont absolument pas une garantie de stabilité, je l'ai dit maintes fois.
Les gens qui consomment + de 8Go rien que sous Windows en idle ont un sérieux problème d'optimisation.
adamjensen
posted
the 08/23/2025 at 04:30 PM
solarr
C'est clair que plus de 8 go en IDLE, il y a effectivement une énorme couille quelque part.
solarr
posted
the 08/23/2025 at 07:43 PM
adamjensen
bigsnake
posted
the 08/23/2025 at 07:45 PM
Moi les 60 FPS dans un jeu d'infiltration franchement je m'en tape mais d'une force.
solarr
posted
the 08/23/2025 at 07:49 PM
5120x2880
bigsnake
idem, je ne me prends pas la tête. Il peut tourner à 25 fps que je le verrai à peine. Faut que certains arrêtent d'être tenu par la main par les petits chiffres de l'industrie. Et si le jeu tourne à 50 fps ou 39 ? ah mais l'industrie a dit que 60fps c'est le fps du petit bourgeois, en dessous la plèbe. Enfin, bref.
dabaz
bigsnake
posted
the 08/23/2025 at 07:54 PM
solarr
Il sera en mode qualité pour me prendre des claques dû à ses graphismes.
bigsnake
posted
the 08/23/2025 at 07:56 PM
solarr
J'ai toujours fait les solo à 30 FPS et multi 60 ou 120 FPS.
solarr
posted
the 08/23/2025 at 07:59 PM
bigsnake
bigsnake
posted
the 08/23/2025 at 08:02 PM
solarr
5120x2880
posted
the 08/23/2025 at 11:26 PM
solarr
Si il tourne à 25fps je le monte à 60 avec Lossless Scaling
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
5120x2880
"suffit d'attendre les patchs" -> on va dire ça aux joueurs, surtout PC, de Monster Hunter Wilds. On en sait rien de comment le jeu évoluera, il ne faut pas acheter un jeu en se basant sur une promesse d'optimisation si les specs de départs ne plaisent pas.
Plus sérieusement malgré le 60fps j'ai hate de faire ma version pc .
Surtout quand c'est la merde avec les versions consoles.
En plus l'Unreal Engine 5...
On verra dans quelques jours.
Après Sword of the Sea dont les settings sont complètement buggés (passer de low à ultra ne change ABSOLUMENT RIEN) et la résolution qui ne passe pas au dessus du 1080p si vous avez le Windows display scaling est au dessus de 100% (nan mais MDR), c'est MGS qui tourne ultra mal sur console et se permet d'être lock à 60fps sur PC....
adamjensen vraiment faut faire un raid contre Epic pour qu'ils taffent sérieusement sur les problèmes de performances sur leur moteur complètement daubé du cul. Tout le monde se casse les dents dessus, y'a pas un jeu basé sur ce moteur qui tourne correctement au lancement.
C'est clair.
Un vrai cancer ce moteur de merde.
adamjensen La version PC est testée dans l'article.
J'ai vu, mais ils parlent de crash et de drop de FPS, ce qui n'est pas bon signe.
Vire ton moteur de trad : il est dit que "les perfs avec une RTX 4060 sont au-dessus ds specs recommandées et qu'il y a eu 5 crashs", donc on veut faire croire aux gens qu'il faut plus gros pour jouer dans des conditions décentes. En revanche, des patches anticrash s'imposent.
Concernant les consoles, elles font ce qu'elles peuvent : si on baisse un peu en qualité graphique, ça devrait passer.
Donc ne sous-estimons surtout pas une RTX 4060.
De toute façon, je limite toujours à 60 FPS maximum.
Heureusement pour moi, j'ai attendu 1 ans et demi avant de toucher à Cyberpunk.
solarr
Je n'ai pas utiliser de trad, et je n'en ai pas besoin, j'ai parfaitement compris ce qu'il a dit.
Comme je l'ai dit plus haut, et comme c'est indiquer, il y a des crash et des baisses de FPS.
Mais même sans ca, l'Unreal Engine 5 est présent, et reste un moteur de merde, surtout sur PC, et ce qui m'inquiète le plus, c'est si les Micro-Freezes seront présent ou non comme c'est souvent le cas avec ce moteur sur PC, même si là ce n'est pas précisé.
Et aussi, je ne l'avais pas mentionné, mais le mec se trompe.
Il dit que la 4060 est au dessus de la config recommander ce qui est faux.
La config recommander est une 3080, et la 3080 est au dessus de la 4060 et même de la 4060 TI.
Mais bon, on serra tous fixé sur l'optimisation dans quelques jours.
L'Unreal engine 5 exige du bon matos, les consoles ne peuvent pas suivre, cela n'a rien à voir avec un problème de moteur : en témoignent Hellblade 2, Stalker 2, Black Myth Wukong (on voit bien les consoles peiner lors des phases de combat aérien)
Les gens qui consomment + de 8Go rien que sous Windows en idle ont un sérieux problème d'optimisation.
C'est clair que plus de 8 go en IDLE, il y a effectivement une énorme couille quelque part.
dabaz
Il sera en mode qualité pour me prendre des claques dû à ses graphismes.
J'ai toujours fait les solo à 30 FPS et multi 60 ou 120 FPS.